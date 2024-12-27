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Комаров Павел



27.12.2024 Сервис «Авито» запустил рыночную оценку стоимости ноутбуков 1
09.12.2024 «М.Видео» начала выкупать у россиян подержанные iPhone, Samsung, Huawei и другие смартфоны 1
25.11.2024 Старый смартфон теперь по trade-in можно обменять на холодильник 1
12.11.2024 «Авито»: лидер по росту продаж среди ноутбуков в III квартале 2024 г. — MSI 1
30.10.2024 «Авито»: лидеры роста продаж среди смартфонов в III квартале 2024 года — Google и Infinix 1
11.10.2024 «Авито» тестирует программу трейд-ин для смартфонов 1
27.09.2024 «Авито»: iPhone 16 покупают в 11 раз активнее в сравнении с прошлогодним запуском 1
13.09.2024 «Авито» запускает программу выкупа ноутбуков у частных продавцов 1
29.07.2024 41% покупателей гаджетов на сайтах частных объявлений находили на подержанных устройствах данные предыдущих владельцев 1
19.07.2024 «Авито»: лидеры роста продаж во II квартале 2024 г. — Infinix, Tecno 1
25.04.2024 Итоги I квартала 2024 г. на российском рынке смартфонов: iPhone подешевели на 7% 1
16.02.2024 Россияне вернулись в 90-е. В стране расцвет самостоятельной сборки ПК, готовые компьютеры никому не нужны. Опрос 1
09.02.2024 Продажи новых приставок выросли в России на треть, а игр — на 20% 1
23.01.2024 Итоги 2023 года: продажи новых смартфонов на «Авито» выросли в полтора раза 1
13.10.2022 Покупки ноутбуков на «Авито» в 2021 г. выросли на 22% по сравнению с 2021 годом 1
14.07.2022 «Авито» определит рыночную цену смартфона для пользователей 1
05.02.2020 «Ситилинк» расширяет ассортимент ПО продуктами Corel и Abbyy 1
02.09.2008 Мобильный ритейл: как быть с разборчивыми покупателями? 1

Публикаций - 18, упоминаний - 18

Комаров Павел и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12100 10
Samsung Electronics 10254 9
Xiaomi 1732 6
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 395 4
Huawei 3933 4
Infinix Mobile - Infinix Mobility 145 4
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 698 4
Dell EMC 5027 3
Lenovo Group 2292 3
HP Inc. 5685 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 3
Transsion Holdings - Tecno Mobile 223 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5679 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2049 2
Sony 6544 2
Google LLC 11775 2
BBK OnePlus 216 2
МегаФон 8805 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
Microsoft Corporation 24625 1
Corel Corporation 336 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
LG Electronics 3614 1
Lenovo Motorola 3501 1
HTC Corporation 1499 1
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1262 1
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 188 1
Toshiba Corporation 2927 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 605 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
ZTE Corporation 747 1
Nintendo 755 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 1
BBK OPPO Electronics 384 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 918 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 3
Unsplash 763 2
Телефон.Ру 92 1
Телефорум 93 1
Евросеть 1404 1
Связной ГК 1369 1
Беталинк 103 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
Цифроград 171 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 642 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 8
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4402 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1397 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7621 1
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1413 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 448 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4742 1
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2257 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1909 1
Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 405 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5031 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1473 1
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Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2532 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1701 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12739 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 765 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 2
Apple iPhone 15 127 2
Avito - Авито доставка - Авито логистика 77 2
Microsoft Windows 15657 2
Microsoft Windows 10 1758 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Office 365 940 1
Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 319 1
Microsoft Visio - MS Visio 149 1
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 110 1
Content AI - Abbyy Lingvo - Abbyy Lingvo Intranet Server - Abbyy Lingvo Live - Abbyy Lingvo Tutor - Abbyy LingvoBot 201 1
Corel Pinnacle Studio - видеоредактор 12 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Corel Ulead VideoStudio - видеоредактор 27 1
Nokia 6500 Classic - Nokia 6500 Slide 12 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Avito - Авито товары 16 1
Nokia Nseries 537 1
Apple iPhone 14 130 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1824 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 262 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4033 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 60 1
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 358 1
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 385 1
God of War - компьютерная игра 44 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 1
Microsoft Xbox Game Pass 15 1
FreePik 980 1
Avito - Авито Молл 3 1
Apple macOS 2059 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 259 1
Apple iPhone 16 69 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Haier Thunderobot 33 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
Кусков Денис 221 1
Фадеев Михаил 56 1
Муртазин Эльдар 63 1
Воробьев Дмитрий 10 1
Москалева Татьяна 73 1
Игнатьева Людмила 11 1
Демидов Михаил 133 1
Земфира - российская певица 6 1
Грачева Ирина 2 1
Ногтев Егор 1 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 118 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 15
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 6
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Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Европа 21767 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1005 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 414 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 639 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1473 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 609 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 1
Китай - Тайвань 3984 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24081 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4793 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 3
Трейд-ин - Trade-in 176 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14317 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 371 1
Аренда 2416 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Торговля розничная - Дискаунтер (магазин) - Аутлет - Outlet center 76 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 1
Пропаганда и агитация 192 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
Импортозамещение - параллельный импорт 481 1
Салоны сотовой связи - Сеть салонов связи 489 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
Известия ИД 624 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
Mobile Research Group 79 1
MForum Analytics 20 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166143.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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