«Авито»: MacBook Pro 13 и MacBook Air 13 в ресейле подешевели на 30%

Аналитики «Авито Товаров» изучили средние цены подержанных и новых ноутбуков Apple в I квартале 2025 г. и сравнили эти показатели с аналогичным периодом 2024 г. Оказалось, что некоторые модели стали заметно доступнее по сравнению с предыдущим годом. Значительнее всего цены упали на MacBook Pro 13 и MacBook Air 13 — на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров».

Ноутбуки в ресейле

Заметнее всего за год среди ноутбуков Apple из ресейла потеряли в цене модели 2017 г. выпуска MacBook Pro 13 и MacBook Air 13. Они стали дешевле на 30%. В I квартале 2025 г. их в среднем можно было купить за 27 тыс. руб. и 21 тыс. руб. соответственно.

На 27% за год подешевел MacBook Pro 13 2015 г. Его в среднем можно было купить за 23 тыс. руб. Далее идет модель еще старше — MacBook 13 2010 г. За год она потеряла в цене 21%. Купить ее можно было в среднем за 8 тыс. руб. Топ-5 по падению цен замыкает модель 2020 года MacBook Pro 13 M1. Ее стоимость снизилась также на 21%, в среднем она продавалась за 61 тыс. руб.

Также на 16% подешевели MacBook Pro 13 2011 г. и MacBook Air 13 на M2 2022 г. Эти устройства в I квартале 2025 г. в среднем стоили 13 тыс. руб. и 72 тыс. руб. соответственно. И на 13% подешевели MacBook Pro 16 2019 г. выпуска, а также MacBook Air 13 на M1 2020 г. Эти модели в среднем стоили 65 тыс. руб. и 53 тыс. руб. соответственно.

«Снижение цен на ноутбуки, особенно в популярных линейках, связано сразу с несколькими факторами. Один из ключевых — технологическое обновление: с выходом новых MacBook на базе чипа M4 и на фоне ожидания моделей с чипами M5, устройства предыдущих поколений закономерно теряют в цене. Кроме того, укрепление рубля способствует снижению стоимости — продавцы адаптируются к спросу и пересматривают цены. Дополнительным фактором становится поступление на рынок техники, закупленной по более выгодным условиям, что требует освобождения складских запасов и стимулирует распродажи», — отметил Павел Комаров, руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» в «Авито».

Топ моделей MacBook в ресейле по снижению средней цены, I кв. 2025 г. / I кв 2024 г., Россия

Новые ноутбуки

При этом некоторые новые ноутбуки от Apple также потеряли в цене. Так, на 15% за год подешевел MacBook Air 13 на M2 от 2022 г. Он стал стоить в среднем 84 тыс. руб. На 11% упали цены на новые MacBook Air 13 на M1 от 2020 г. В среднем они продавались за 66 тыс. руб.

Динамика цен на новые MacBook, I кв. 2025 г. / I кв 2024 г., Россия

Остальные модели в новом состоянии за год подорожали. Так, на 6% дороже стал MacBook Pro 13 2022 года выпуска, на 9% — MacBook Pro 14 2023 года выпуска. Также на 14% подорожал MacBook Air 13 от 2024 г. и на 17% — MacBook Pro 14 от 2021 г.