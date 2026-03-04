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Apple MacBook Air Ноутбук

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04.03.2026 Новые MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max, MacBook Air на M5 — уже доступны для предзаказа в restore:

а предзаказ новинок, которые Apple представила 3 марта. Новые MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max, MacBook Air на M5 уже доступны для предзаказа на сайте бренда. Другие новинки Apple — два дис
03.03.2026 «М.видео» открывает предзаказ на новые MacBook Air и MacBook Pro с чипами серии M5

«М.видео» объявляет об открытии предзаказа на новые ноутбуки MacBook Air c чипом M5 и MacBook Prо c чипами M5 Pro and M5 Max. Оформить предзаказ можно с 4
07.05.2025 «Авито»: MacBook Pro 13 и MacBook Air 13 в ресейле подешевели на 30%

аметно доступнее по сравнению с предыдущим годом. Значительнее всего цены упали на MacBook Pro 13 и MacBook Air 13 — на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров». Ноутбуки в рес
15.04.2025 Начались поставки российского ноутбука в сверхлегком магниевом корпусе, который легче и тоньше MacBook Air. Опрос

овременных чипах Intel Core i5 и i7, внешне и по массогабаритным характеристикам напоминающая Apple MacBook Air. Новинка выполнена в металлическом корпусе для прочности, а масса снижена за счет
01.04.2025 «Ситилинк» открывает продажи Macbook Air M4

Обновленные Macbook Air получили флагманский чип M4 и увеличенный объем оперативной памяти до 16 ГБ в баз
07.03.2025 Стали известны цены на новинки Apple: CDEK.Shopping открыл предзаказ

Компания Apple представила обновленные iPad и iPad Air, а затем и MacBook Air — 13-дюймовые и 15-дюймовые модели с чипом М4. Также в линейке появился новый Mac Studio — самый мощный Mac в истории Apple. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. У ро
06.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказ на новые компьютеры Apple — MacBook Air и Mac Studio

мерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на новые MacBook Air и Mac Studio. Покупатели смогут оформить рассрочку без переплат. Стоимость новино
06.03.2025 Сеть Restore: открыла предзаказ на новые MacBook Air и Mac Studio  

ж в оффлайн магазинах сети состоится в марте 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Restore:. MacBook Air с чипом M4 Новый MacBook Air отличается от своих предшественников чипом M4
24.04.2024 Исследование: MacBook Air 15” в цвете Silver — самый популярный ноутбук у россиян

россиян предпочитают заказывать электронику из-за рубежа. А самым популярным товаром категории стал MacBook Air 15” от Apple. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. Так, выяснилось
29.11.2023 Xiaomi выпустила мощный и ультрадешевый ноутбук на замену MacBook Air. Цена

рекомендуемой стоимости у него нет. С точки зрения веса новый RedmiBook 14 2024 сопоставим с Apple MacBook Air 2022 – его масса составляет 1,29 кг, но экран при этом 13-дюймовый. Новый RedmiBo
01.11.2023 Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг

MacBook Air M1 13” MacBook Air на процессоре Apple M1 был представлен три года назад, но до сих пор остается вес
07.08.2023 Apple MacBook Air 15 уже на российском рынке

House (входит в группу «Ланит») объявляет о доступности на российском рынке новинки 2023 г. – Apple MacBook Air 15. Ноутбуки представлены в четырех цветах (полуночный черный, серый космос, сияю
10.09.2021 На новейших MacBook массово и без видимой причины трескаются экраны. Apple не признает брак

Готовится коллективный иск против Apple Владельцы новейших моделей ноутбуков MacBook Air и Pro на базе процессоров M1 могут подать в суд на Apple из-за потрескавшихся без видимых на то причин дисплеев. По сообщению Tom’s Hardware, американская юридическая фирма Migliacc
11.08.2021 Apple готовит масштабное обновление самого дешевого MacBook. Что в нем интересного

MacBook Air станет лучше Компания Apple планирует выпустить обновленный ноутбук MacBook Air. По данным известного аналитики Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который почти никогда
27.05.2021 Delta Air Lines и Sabre заключили соглашение о глобальной дистрибуции
23.04.2021 Air Europa стала первой авиакомпанией, внедрившей цифровую проверку здоровья пассажиров от Amadeus
06.01.2021 Российским школьникам запретили учиться на MacBook Air

26,6 см (около 10,5 дюймов). Таким образом, санпин вводит автоматический запрет на самую массовую разновидность макбуков, обладающих 13-дюймовой диагональю экрана. Таким экраном обладает вся линейка MacBook Air и большая часть выпускаемых сейчас MacBook Pro. Одновременно из учебного процесса будет исключен целый класс ПК - ультрабуки, которые характеризуются компактностью и невысокой произ
30.12.2020 LG выпустила новую плиту со встроенной печью и функцией воздушного су-вид. Фото
11.11.2020 Apple выпустила три компьютера не на чипах Intel. Технические подробности

вила первые в своей истории компьютеры на собственных процессорах. Новые ARM-чипы получили ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro 13, а также компактный неттоп Mac mini. Вся троица базируется на М1
03.11.2020 Onyx Boox Note Air – крупноформатный ридер в сверхтонком металлическом корпусе
02.10.2020 Microsoft выпустила «убийцу» MacBook Air и «похоронила» свой ноутбук будущего. Видео

t анонсировала свой новый ноутбук Surface Laptop Go, который можно считать прямым конкурентом Apple MacBook Air. Упор в нем тоже сделан на небольшой вес, компактность форм и невысокую стоимость
16.09.2020 Apple представила новый iPad Air. Цены в России
14.09.2020 Выпущен один из самых больших в мире смартфонов с поистине гигантским экраном. Цена
05.06.2020 Выпущен дешевый «убийца» MacBook Air. Видео

я AeroBook Pro, без каких-либо опций и альтернатив. По дизайну AeroBook Pro весьма напоминает Apple MacBook Air, российские цены которого начинаются от 90 тыс. руб. Также ноутбуки имеют схожие

23.03.2020 У новейшего MacBook Air производительность хуже, чем у старого iPad

Планшет против ноутбука Ноутбук Apple MacBook Air 2020 уступил планшетному компьютеру iPad Pro 2018, проиграв ему в тесте на проихв
18.03.2020 Aruba представила сервис 5G-роуминга Aruba Air Pass
10.12.2019 Wizz Air внедряет интеллектуальные технологии Sabre для планирования рейсов и составления расписания
03.09.2019 Авиакомпания Air Astana подключилась к интернет-эквайрингу Альфа-банка
08.08.2019 Samsung выпустила «убийцу» MacBook Air с беспрецедентным временем работы. Цена

Для сравнения, ноутбук-трансформер Samsung Galaxy Book 2 работает 20 часов в режиме видео, а Apple MacBook Air 2019 - 13 часов. Galaxy Book S также выделяется небольшой массой (в районе 980 гр
16.07.2019 Как Apple намеренно испортила новый MacBook Air

Замедлившийся MacBook Air Обновленный ноутбук Apple MacBook Air 2019 оказался хуже модели 2018 г. Де
26.03.2019 Xiaomi выпустила мощный ноутбук по цене среднего смартфона

поколения и поставляется в алюминиевом корпусе. Ноутбук позиционируется в качестве конкурента Apple MacBook Air, обладая схожими с ним дизайном, материалами корпуса, размерами, названием и пози
20.03.2019 Первый взгляд на новые iPad Air и iPad mini
18.03.2019 Apple впервые за 4 года обновила «дешевый iPad». Российская цена
31.10.2018 Обзор новинок Apple 2018: MacBook Air, Mac mini и iPad Pro

которой Apple представила новые модели iPhone, теперь компания обновила и другие продукты: ноутбуки MacBook Air, мини-ПК Mac mini и планшет iPad Pro. Все подробности о новинках — в нашем репорт
30.10.2018 Apple выпустила новые MacBook Air, iPad Pro и обновку, которую ждали 4 года. Цены

Компактные и производительные Компания Apple представила обновленную версию своего тонкого ноутбука Macbook Air с экраном Retina и новые версии планшетного ПК iPad Pro, а также – впервые за чет
11.10.2018 Orange Business Services и Global Eagle обеспечат связь на борту самолетов Air France
25.07.2018 Snips представила голосового помощника Snips AIR защитой персональных данных
27.07.2016 Китайская Apple выпустила «убийцу» Macbook Air

«Убийца» Macbook AirXiaomi, которую называют «Китайской Apple» за схожесть продуктов и маркетинговых п
26.07.2016 Создатель iPad и Macbook Air стал начальником разработки автомобиля Apple

та Apple по разработке электромобиля Являясь главой по разработке аппаратного обеспечения, с 2005 г. Мэнсфилд возглавлял команду конструкторов, отвечающих за компьютеры Mac (включая разработку iMac и MacBook Air), с 2010 г. — iPhone и iPod, а позже — и iPad. В июне 2012 г. Мансфилд принял решение покинуть компанию. Однако он этого так и не сделал. Двумя месяцами позже стало известно, что Ме
19.04.2016 Apple внезапно обновила MacBook и MacBook Air. Цены в России

дет продаваться по цене p129990.  Опции сборки по заказу включают возможность установки более мощных 4-ядерных процессоров Intel Core m7 максимальной частотой 3,1 ГГц в режиме Turbo Boost. Обновление MacBook Air Помимо нового MacBook, компания Apple обновила линейку MacBook Air, но изменение здесь всего одно, хотя и значительное. С этого момента все новые экземпляры MacBook Air


Публикаций - 500, упоминаний - 745

Apple MacBook Air и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13154 367
Intel Corporation 12811 181
Lenovo Group 2446 72
Acer Group - Acer Inc 2776 69
Microsoft Corporation 25775 68
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 68
HP Inc. 5883 62
Samsung Electronics 11064 55
Nvidia Corp 4002 53
Dell EMC 5180 44
AMD - Advanced Micro Devices 4641 36
Sony 6739 32
Google LLC 12688 27
Huawei 4676 26
Xiaomi - Сяоми 2231 26
VAIO 475 25
Toshiba Corporation 2980 23
Qualcomm Technologies 1974 17
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 16
Meta Platforms - Facebook 4621 14
HP - Hewlett-Packard 3662 13
X Corp - Twitter 2938 12
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 11
Dell Technologies - Dell Computer 2219 11
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 10
LG Electronics 3735 9
Adobe Systems 1597 8
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 7
Bang&Olufsen - B&O 148 7
Quanta Computer 215 7
IBM - International Business Machines Corp 9699 7
Fujitsu 2105 7
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 7
Ланит - diHouse - Дихаус 264 6
Amazon Inc - Amazon.com 3277 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Lenovo Motorola 3566 5
Digma 251 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 7
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 6
Россети Ленэнерго 1699 6
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
Связной ГК 1401 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
KGI Securities 50 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
Евросеть 1421 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 83 2
Carl Zeiss AG 307 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
LoveFrom - дизайнерская студия 8 2
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 155 2
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 2
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 2
Белый Ветер 365 2
Barnes & Noble 171 2
Lionsgate Entertainment Corporation 26 2
Miramax - Miramax Films - Miramax Home Entertainment - Miramax Talk Media 16 2
Jefferies Group - Jefferies & Co - Putnam Lovell Securities 82 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
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Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
DB Schenker - Шенкер АО 21 1
Спортмастер - Sportmaster 201 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
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