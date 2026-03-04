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Apple MacBook Air Ноутбук
СОБЫТИЯ
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|04.03.2026
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Новые MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max, MacBook Air на M5 — уже доступны для предзаказа в restore:
а предзаказ новинок, которые Apple представила 3 марта. Новые MacBook Pro на чипах M5 Pro и M5 Max, MacBook Air на M5 уже доступны для предзаказа на сайте бренда. Другие новинки Apple — два дис
|03.03.2026
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«М.видео» открывает предзаказ на новые MacBook Air и MacBook Pro с чипами серии M5
«М.видео» объявляет об открытии предзаказа на новые ноутбуки MacBook Air c чипом M5 и MacBook Prо c чипами M5 Pro and M5 Max. Оформить предзаказ можно с 4
|07.05.2025
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«Авито»: MacBook Pro 13 и MacBook Air 13 в ресейле подешевели на 30%
аметно доступнее по сравнению с предыдущим годом. Значительнее всего цены упали на MacBook Pro 13 и MacBook Air 13 — на 30%. Об этом CNews сообщили представители «Авито Товаров». Ноутбуки в рес
|15.04.2025
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Начались поставки российского ноутбука в сверхлегком магниевом корпусе, который легче и тоньше MacBook Air. Опрос
овременных чипах Intel Core i5 и i7, внешне и по массогабаритным характеристикам напоминающая Apple MacBook Air. Новинка выполнена в металлическом корпусе для прочности, а масса снижена за счет
|01.04.2025
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«Ситилинк» открывает продажи Macbook Air M4
Обновленные Macbook Air получили флагманский чип M4 и увеличенный объем оперативной памяти до 16 ГБ в баз
|07.03.2025
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Стали известны цены на новинки Apple: CDEK.Shopping открыл предзаказ
Компания Apple представила обновленные iPad и iPad Air, а затем и MacBook Air — 13-дюймовые и 15-дюймовые модели с чипом М4. Также в линейке появился новый Mac Studio — самый мощный Mac в истории Apple. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. У ро
|06.03.2025
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«М.Видео-Эльдорадо» открыла предзаказ на новые компьютеры Apple — MacBook Air и Mac Studio
мерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, объявляет о старте предзаказа на новые MacBook Air и Mac Studio. Покупатели смогут оформить рассрочку без переплат. Стоимость новино
|06.03.2025
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Сеть Restore: открыла предзаказ на новые MacBook Air и Mac Studio
ж в оффлайн магазинах сети состоится в марте 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Restore:. MacBook Air с чипом M4 Новый MacBook Air отличается от своих предшественников чипом M4
|24.04.2024
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Исследование: MacBook Air 15” в цвете Silver — самый популярный ноутбук у россиян
россиян предпочитают заказывать электронику из-за рубежа. А самым популярным товаром категории стал MacBook Air 15” от Apple. Об этом CNews сообщили представители CDEK.Shopping. Так, выяснилось
|29.11.2023
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Xiaomi выпустила мощный и ультрадешевый ноутбук на замену MacBook Air. Цена
рекомендуемой стоимости у него нет. С точки зрения веса новый RedmiBook 14 2024 сопоставим с Apple MacBook Air 2022 – его масса составляет 1,29 кг, но экран при этом 13-дюймовый. Новый RedmiBo
|01.11.2023
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Легкие и мощные: самые производительные ноутбуки весом до 1,3 кг
MacBook Air M1 13” MacBook Air на процессоре Apple M1 был представлен три года назад, но до сих пор остается вес
|07.08.2023
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Apple MacBook Air 15 уже на российском рынке
House (входит в группу «Ланит») объявляет о доступности на российском рынке новинки 2023 г. – Apple MacBook Air 15. Ноутбуки представлены в четырех цветах (полуночный черный, серый космос, сияю
|10.09.2021
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На новейших MacBook массово и без видимой причины трескаются экраны. Apple не признает брак
Готовится коллективный иск против Apple Владельцы новейших моделей ноутбуков MacBook Air и Pro на базе процессоров M1 могут подать в суд на Apple из-за потрескавшихся без видимых на то причин дисплеев. По сообщению Tom’s Hardware, американская юридическая фирма Migliacc
|11.08.2021
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Apple готовит масштабное обновление самого дешевого MacBook. Что в нем интересного
MacBook Air станет лучше Компания Apple планирует выпустить обновленный ноутбук MacBook Air. По данным известного аналитики Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который почти никогда
|27.05.2021
|Delta Air Lines и Sabre заключили соглашение о глобальной дистрибуции
|23.04.2021
|Air Europa стала первой авиакомпанией, внедрившей цифровую проверку здоровья пассажиров от Amadeus
|06.01.2021
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Российским школьникам запретили учиться на MacBook Air
26,6 см (около 10,5 дюймов). Таким образом, санпин вводит автоматический запрет на самую массовую разновидность макбуков, обладающих 13-дюймовой диагональю экрана. Таким экраном обладает вся линейка MacBook Air и большая часть выпускаемых сейчас MacBook Pro. Одновременно из учебного процесса будет исключен целый класс ПК - ультрабуки, которые характеризуются компактностью и невысокой произ
|30.12.2020
|LG выпустила новую плиту со встроенной печью и функцией воздушного су-вид. Фото
|11.11.2020
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Apple выпустила три компьютера не на чипах Intel. Технические подробности
вила первые в своей истории компьютеры на собственных процессорах. Новые ARM-чипы получили ноутбуки MacBook Air и MacBook Pro 13, а также компактный неттоп Mac mini. Вся троица базируется на М1
|03.11.2020
|Onyx Boox Note Air – крупноформатный ридер в сверхтонком металлическом корпусе
|02.10.2020
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Microsoft выпустила «убийцу» MacBook Air и «похоронила» свой ноутбук будущего. Видео
t анонсировала свой новый ноутбук Surface Laptop Go, который можно считать прямым конкурентом Apple MacBook Air. Упор в нем тоже сделан на небольшой вес, компактность форм и невысокую стоимость
|16.09.2020
|Apple представила новый iPad Air. Цены в России
|14.09.2020
|Выпущен один из самых больших в мире смартфонов с поистине гигантским экраном. Цена
|05.06.2020
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Выпущен дешевый «убийца» MacBook Air. Видео
я AeroBook Pro, без каких-либо опций и альтернатив. По дизайну AeroBook Pro весьма напоминает Apple MacBook Air, российские цены которого начинаются от 90 тыс. руб. Также ноутбуки имеют схожие
|23.03.2020
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У новейшего MacBook Air производительность хуже, чем у старого iPad
Планшет против ноутбука Ноутбук Apple MacBook Air 2020 уступил планшетному компьютеру iPad Pro 2018, проиграв ему в тесте на проихв
|18.03.2020
|Aruba представила сервис 5G-роуминга Aruba Air Pass
|10.12.2019
|Wizz Air внедряет интеллектуальные технологии Sabre для планирования рейсов и составления расписания
|03.09.2019
|Авиакомпания Air Astana подключилась к интернет-эквайрингу Альфа-банка
|08.08.2019
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Samsung выпустила «убийцу» MacBook Air с беспрецедентным временем работы. Цена
Для сравнения, ноутбук-трансформер Samsung Galaxy Book 2 работает 20 часов в режиме видео, а Apple MacBook Air 2019 - 13 часов. Galaxy Book S также выделяется небольшой массой (в районе 980 гр
|16.07.2019
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Как Apple намеренно испортила новый MacBook Air
Замедлившийся MacBook Air Обновленный ноутбук Apple MacBook Air 2019 оказался хуже модели 2018 г. Де
|26.03.2019
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Xiaomi выпустила мощный ноутбук по цене среднего смартфона
поколения и поставляется в алюминиевом корпусе. Ноутбук позиционируется в качестве конкурента Apple MacBook Air, обладая схожими с ним дизайном, материалами корпуса, размерами, названием и пози
|20.03.2019
|Первый взгляд на новые iPad Air и iPad mini
|18.03.2019
|Apple впервые за 4 года обновила «дешевый iPad». Российская цена
|31.10.2018
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Обзор новинок Apple 2018: MacBook Air, Mac mini и iPad Pro
которой Apple представила новые модели iPhone, теперь компания обновила и другие продукты: ноутбуки MacBook Air, мини-ПК Mac mini и планшет iPad Pro. Все подробности о новинках — в нашем репорт
|30.10.2018
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Apple выпустила новые MacBook Air, iPad Pro и обновку, которую ждали 4 года. Цены
Компактные и производительные Компания Apple представила обновленную версию своего тонкого ноутбука Macbook Air с экраном Retina и новые версии планшетного ПК iPad Pro, а также – впервые за чет
|11.10.2018
|Orange Business Services и Global Eagle обеспечат связь на борту самолетов Air France
|25.07.2018
|Snips представила голосового помощника Snips AIR защитой персональных данных
|27.07.2016
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Китайская Apple выпустила «убийцу» Macbook Air
«Убийца» Macbook AirXiaomi, которую называют «Китайской Apple» за схожесть продуктов и маркетинговых п
|26.07.2016
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Создатель iPad и Macbook Air стал начальником разработки автомобиля Apple
та Apple по разработке электромобиля Являясь главой по разработке аппаратного обеспечения, с 2005 г. Мэнсфилд возглавлял команду конструкторов, отвечающих за компьютеры Mac (включая разработку iMac и MacBook Air), с 2010 г. — iPhone и iPod, а позже — и iPad. В июне 2012 г. Мансфилд принял решение покинуть компанию. Однако он этого так и не сделал. Двумя месяцами позже стало известно, что Ме
|19.04.2016
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Apple внезапно обновила MacBook и MacBook Air. Цены в России
дет продаваться по цене p129990. Опции сборки по заказу включают возможность установки более мощных 4-ядерных процессоров Intel Core m7 максимальной частотой 3,1 ГГц в режиме Turbo Boost. Обновление MacBook Air Помимо нового MacBook, компания Apple обновила линейку MacBook Air, но изменение здесь всего одно, хотя и значительное. С этого момента все новые экземпляры MacBook Air
Apple MacBook Air и организации, системы, технологии, персоны:
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