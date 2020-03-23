У новейшего MacBook Air производительность хуже, чем у старого iPad

MacBook Air и iPad Pro 2018 сравнили в популярном тесте GeekBench, измеряющем производительность. Результат оказался не в пользу нового ноутбука – вышедший полтора года назад планшет заработал почти вдвое больше баллов.

Планшет против ноутбука

Ноутбук Apple MacBook Air 2020 уступил планшетному компьютеру iPad Pro 2018, проиграв ему в тесте на проихводительность. Планшет вышел раньше почти на полтора года, и у него, в отличие от нового MacBook Air, нет процессора Intel Core десятого (самого актуального) поколения, но, тем не менее, по итогам сравнения его производительность оказалась значительно выше.

Тестирование, как пишет портал Ubergizmo, проводилось американским техноблогером Джейсоном Снеллом (Jason Snell), в известном бенчмарке GeekBench 5. Сравнивались iPad Pro 2018 на процессоре Apple A12X и топовая конфигурация MacBook Air 2020 с процессором Intel Core i5 и 8 ГБ оперативной памяти, которая в России стоит 120 тыс. руб. Что касается iPad Pro 2018, то Apple больше не продает эту модель. На старте продаж осенью 2018 г. планшет стоил от 66 тыс. руб. за 11 дюймов и от 82 тыс. руб. за 12,9 дюйма.

iPad Pro 2018 не только быстрее, но и дешевле, чем MacBook Air 2020

Одновременно с MacBook Air 2020 в конце марта 2020 г. Apple выпустила обновленные планшеты iPad Pro 2020. Их сравнение с лэптопом пока не проводилось.

Безоговорочная победа

Согласно результатам теста, в одноядерном режиме iPad Pro 2018 набрал 1108 очков. Результат новейшего MacBook Air составил 1047 баллов.

На этом этапе различия между устройствами практически незаметны. Однако нужно учитывать, что iPad Pro не только старше, но и, к тому же, дешевле.

В многоядерном режиме у MacBook Air попросту не было шансов на победу

В многоядерном режиме планшет Apple оторвался от «конкурента» заметно сильнее, получив 4595 баллов. Результат самой актуальной на момент публикации материала MacBook Air составил 2658 баллов.

Следует отметить, что MacBook Air и iPad Pro работают на разных операционных системах – macOS и iPad OS соответственно. Это может влиять на результаты тестирования, однако Джейсон Снелл уверен, что итоговые показатели в большей степени зависели именно от аппаратного обеспечения.

Что касается сравнения MacBook Air 2020 и iPad Pro 2020, то по его итогам лидером вновь может оказаться планшет. Как сообщал CNews, в основе всех новых iPad Pro находится процессор Apple A12Z, еще улучшенная версия обычного A12, как и А12Х. Его отличительные особенности Apple пока не раскрывает.

MacBook должен ускориться

MacBook Air в обозримом будущем может не только догнать, но и перегнать iPad Pro в плане производительности аппаратной составляющей. В одном из ближайших поколений своих ноутбуков Apple, по мнению известного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), чьи предположения и прогнозы практически всегда сбываются, откажется от процессоров Intel.

MacBook Air 2020

Переходить на использование чипов AMD, считает Куо, Apple не станет. Вместо этого она отдаст предпочтение процессорам собственной разработки – как раз тем, что используются в планшетах iPad и смартфонах iPhone.

По словам Куо, Apple может перевести свой актуальный ряд ноутбуков, включающий базовый MacBook Air и топовый MacBook Pro, в IV квартале 2020 г. или в I квартале 2021 г. Он не уточнил, собирается ли Apple перевести на ARM какую-либо одну модель, или же платформа Intel исчезнет из всех ее ноутбуков.

Куо добавил, что вслед за отказом от процессоров Intel в своих ноутбуках и переходом на ARM-архитектуру процессоров Apple прекратит развитие актуального дизайна мобильных ПК. Они могут сменить облик во II или III квартале 2021 г.