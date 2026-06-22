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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 196430
ИКТ 15138
Организации 11650
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Ubergizmo

СОБЫТИЯ


22.06.2026 Становится только хуже. Производители смартфонов начали отменять выпуск новых моделей из-за высоких цен на память 1
05.12.2023 Создана замена HDD, способная хранить десятки петабайт в течение 5000 лет 1
22.01.2021 Бренд Honor представил новую стратегию развития 1
23.03.2020 У новейшего MacBook Air производительность хуже, чем у старого iPad 1
13.06.2019 С пользователя взяли $10 тыс. за ремонт совершенно исправного MacBook 1
29.07.2013 Почему Google взялась за ум: первый взгляд на Android 4.3 и Google Nexus 7 II. СКРИНШОТЫ 1
17.07.2012 Как Google делает планшеты: первый взгляд на Google Nexus 7 1
24.05.2011 Планшеты Samsung Galaxy Tab уже в Москве: новые подробности 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Ubergizmo и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 13045 5
Samsung Electronics 10981 3
Nvidia Corp 3930 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2162 2
Intel Corporation 12762 2
AMD - Advanced Micro Devices 4615 2
Google LLC 12585 2
Best Buy 222 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 905 1
Cerabyte - Ceramic Data Solutions Holding GmbH 3 1
Honor Device 9 1
Microsoft Corporation 25678 1
Qualcomm Technologies 1965 1
Meta Platforms - Facebook 4603 1
Acer Group - Acer Inc 2753 1
MediaTek - Ralink 590 1
Sony 6717 1
HTC Corporation 1512 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4851 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 508 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 363 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1239 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 522 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5577 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10199 5
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22365 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15348 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12981 4
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2313 3
Фотокамеры - Тыловая камера - Rear camera 498 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13378 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7869 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6248 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27984 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27079 3
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8432 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3118 2
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1266 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10553 2
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6366 2
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 619 2
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3619 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10690 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7837 2
Accelerometer - Акселерометр 389 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26478 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7526 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3236 2
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1417 2
Наушники - Headphones 4427 2
Гироскопия - Гироскоп - Gyroscope 320 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1371 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3628 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4497 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13704 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1931 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5621 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 685 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3395 1
HSUPA - High-Speed Uplink Packet Access - технология высокоскоростной пакетной передачи данных в направлении «от абонента» 99 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2852 1
Аккумулятор литий-полимерный электрический - Аккумулятор литий-ионный полимерный электрический - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 235 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1371 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15851 1
Apple iPad 3983 4
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 3
Google Android 15132 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5217 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 481 2
Apple MacBook Pro 553 2
Google Play - Google Store - Google Android Market 3521 2
Apple macOS 2386 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 734 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1062 2
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 2
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 2
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 441 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 376 2
Google Now 78 2
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 95 1
Samsung Electronics TouchWiz 202 1
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 1
Apple iPad Pro 314 1
Motorola XOOM 53 1
Apple WebKit - SunSpider Javascript Benchmark 16 1
Samsung Display - Corning Fit Glass 5 1
Google Android 3 - Android Honeycomb 208 1
FreePik 1784 1
Asus Eee Pad 45 1
Autodesk AutoCAD WS 9 1
ASUS Nexus 11 1
Google Nexus Q 6 1
Asus TruVivid 5 1
Google YouTube - Видеохостинг 2980 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7558 1
Apple iOS 8527 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2158 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3095 1
Samsung Galaxy Note 701 1
Samsung Galaxy 1025 1
Intel Core - Семейство процессоров 1246 1
Honor - серия смартфонов 244 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 517 1
Apple Siri - Голосовой помощник 434 1
Snell Jason - Снелл Джейсон 3 1
Ming-Chi Kuo - Минг-Чи Куо 92 1
Zhao George - Чжао Джордж 17 1
Benz Greg - Бенц Грег 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164222 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18927 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54397 3
Германия - Федеративная Республика 13141 2
Земля - планета Солнечной системы 10825 1
Южная Корея - Республика 7005 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7691 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4579 1
Здравоохранение - Гормоны счастья - Hormones of happiness 162 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6647 1
CNews - ZOOM.CNews 1864 2
Tech Advisor 2 1
Android Authority 60 1
Android Headline 13 1
Newsweek 39 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 630 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 155 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1451718, в очереди разбора - 728144.
Создано именных указателей - 196430.
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