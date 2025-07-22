Autodesk AutoCAD

Про AutoCAD можно забыть. Создана нейросеть на замену всем САПР – она строит модели по фотографии. Видео упать подписку, лицензию или пользоваться сайтами, известными всем россиянам. А некоторые ПО такого рода и вовсе официально недоступны в России – компания Autodesk, автор самой известной САПР в мире (AutoCAD) повернулась к россиянам спиной и не разрешает им пользоваться не только лицензионным, но и пиратским ее софтом. Официальный сайт проекта За проектом стоят всего два инженера. Это специ

Пользователям AutoCAD запретили переходить на новейшую Windows 11. После этого она по неизвестной причине перестает работать Не для всех и не для каждого Пользователи системы автоматизированного проектирования AutoCAD 2022 столкнулись с невозможностью скачивания и установки обновления 24H2 для Windows

После 23 лет разработки вышла первая стабильная версия бесплатного «убийцы» AutoCAD в числе прочего, были внедрены новые инструменты устранения проблем с топологическим наименованием. Никаких санкций FreeCAD – это бесплатная и очень мощная альтернатива самой известной САПР в мире – AutoCAD. Последняя является разработкой компании Autodesk, которая поддержала антироссийские санкции и сбежала из России, прихватив с собой все свои программные продукты. Это коснулось и Aut

В российских вузах хотят запретить AutoCAD А на переобучение педагогов нужны еще и деньги. Бабушкин полагает, что власти могли бы выделить поддержку в виде компенсаций затрат на обучение педагогов или на создание учебных центров. Чем заменить AutoCAD По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Рената Лашина, Лашин 90% компаний в российском строительном сегменте используют р

AutoCAD нагло лишил российские компании доступа к их собственным проектам. Решения пока нет Autodesk закрыла облачные двери Компания Autodesk, создатель самой популярной системы автоматизированного проектирования (САПР) AutoCAD, ввела новые санкции против россиян. Как пишет РБК, российские компании больше не могут пользоваться облачными сервисами Autodesk, включая хранилище, где хранились различная документаци

AutoCAD в России больше не работает, отключены даже пиратские версии. Как починить Больше никакого AutoCAD Компания Autodesk ввела новые ограничения против россиян. На территории России отныне больше не работают ее фирменные приложения – по меньшей мере, AutoCAD (система автоматизиров

В России официально запретили AutoCAD. Пиратить тоже нельзя AutoCAD под запретом Американская компания Autodesk, известная в первую очередь своей системой автоматизированного проектирования (САПР) AutoCAD, запретила российским компаниям использовать весь свой софт. Как пишет РБК, компания разослала своим партнерам письменное предупреждение. «Вы (клиенты Autodesk, – прим. CNews) не должны

Умер основатель и главный программист Autodesk. Без него не было бы AutoCAD мпанию Autodesk, умер в возрасте 74 лет, пишет портал Scanalyst со ссылкой на его родных. Вклад Уокера в современную цифровизацию трудно переоценить, потому что он лично принимал участие в разработке AutoCAD, поначалу небольшой программы для чертежей, спустя годы ставшей самой известной и самой популярной системой автоматизированного проектирования (САПР). Также к известным разработкам Auto

Разработчик AutoCAD полностью уничтожил российскую «дочку» данные ЕГРЮЛ. Ликвидация юрлица была инициирована в декабре 2022 г. На тот момент у российской «дочки» не было незавершенных арбитражных дел. Среди наиболее популярных инженерных программ компании - AutoCAD и 3ds MAX. AutoCAD - это система автоматического проектирования, которая упрощает работу проектировщика. Соблюдает все санкции Ограничения в работе на российском рынке компания н

Компания АО «Сисофт девелопмент» (CSoft Development) объявляет о выходе версии 2024 программного комплекса GeoniCS GeoniCS 2024 – это программный комплекс, работающий на платформах AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D или AutoCAD (версий от 2019 до 2024 включительно) и ZWCAD 2024 и позволяющий автоматизировать проектно-изыскательские работы. Предназначен для спе

В российских маркетплейсах появились «бессрочные лицензии» на Windows 11, AutoCAD, Photoshop и другой полезный софт На маркетплейсах появились «бессрочные лицензии» На маркетплейсах Ozon и Wildberries начали продавать «бессрочные лицензии» на зарубежное корпоративное ПО, сообщает «Коммерсант». Так лицензию на Autodesk AutoCAD 2022 продают за 2,5 тыс. руб.,а Adobe Master Collection 2022 (это набор из 23 программ Adobe, в том числе Photoshop, After Effects, Premiere Pro) можно приобрести за 5 тыс. руб

«Дочка» «Газпрома» вкладывает 100 миллионов в миграцию с американского AutoCAD на российскую САПР ельства, а также машиностроения. Компания разрабатывает продукты для инженеров, конструкторов и архитекторов. Самое ее известное решение — знаменитая система автоматизированного проектирования (САПР) AutoCAD. Газпром проектирование переезжает с AutoCAD на nanoCAD Что касается «Нанософт разработки», то эта московская компания занимается развитием и продвижением отечественной САПР-плат

Infowatch разработал технологию по защите чертежей Infowatch разработал и запатентовал технологию векторных цифровых отпечатков по защите AutoCAD-чертежей для DLP-системы Infowatch Traffic Monitor. Принцип работы технологии заключа

Модуль СПДС для AutoCAD получил сертификат соответствия российским стандартам Autodesk объявила о сертификации модуля СПДС для ПО AutoCAD. Сертификат, выданный ЦСПС, подтверждает соответствие модуля требованиям ГОСТ. Таким образом, компании, которым необходимо разрабатывать проектно-техническую документацию, соответствующ

Autodesk представила AutoCAD 2019 и AutoCAD LT 2019 Autodesk объявила о существенных изменениях в новых версиях AutoCAD 2019 и AutoCAD LT 2019. Теперь в едином продукте AutoCAD стали доступны

Autodesk расширяет сеть партнеров для продаж AutoCAD Autodesk объявляет о том, что популярное ПО для двух- и трехмерного автоматизированного проектирования AutoCAD стало доступно через открытый канал продаж. Как рассказали CNews в компании, теперь продавать его смогут любые партнеры вне зависимости от наличия статуса Авторизованного Реселлера (VAR

Новая технология InfoWatch Traffic Monitor защищает файлы AutoCAD Компания InfoWatch, разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности организаций, создала технологию, защищающую от утечки файлы AutoCAD. Детектирование конфиденциальной информации в чертежах и 3D-проектах AutoCAD осуществляется благодаря технологии цифровых отпечатков бинарных данных, которую разработчики InfoWat

Программные комплексы Autodesk 2016 доступны в России тов с единой философией взаимодействия с пользователем. Каждый программный комплекс включает в себя AutoCAD 2016, ReCap и 3ds Max, сообщили CNews в Autodesk. Особенностями 2016 версии AutoCA

За AutoCAD, 3ds Max и другие продукты Autodesk придется платить всю жизнь Американская компания Autodesk объявила о смене способа приобретения большинства ее продуктов. С 1 февраля 2016 г. компания откажется от продаж пожизненных лицензий на AutoCAD, 3ds Max, Maya, InfraWorks, Inventor, MotionBuilder и других продуктов (всего 22 продукта, включая их различные редакции). Таким образом, новые покупатели, начиная с указанной даты, дол

Tegrus предложит своим клиентам AutoCAD отехнологичные продукты и гарантировать качество своих изделий. Став авторизованным реселлером Autodesk, Tegrus предложит своим клиентам систему двух- и трехмерного автоматизированного проектирования AutoCAD. Это решение широко применяется в машиностроении, архитектуре и строительстве и многих других отраслях промышленности. Широкий функционал и возможность тонкой настройки системы позволяю

«Неолант» разработал плагины, позволяющие использовать спутниковые снимки при работе в продуктах Autodesk льзовать спутниковые снимки земли с сервиса «Экспресс.Космоснимки» при работе в продуктах Autodesk: AutoCAD, AutoCAD Map 3D/Civil 3D. В этом случае ИТЦ «СканЭкс», владелец снимков, предл

Пользователю грозит тюрьма за размещение AutoCAD в локальной сети й сети интернет-провайдера «Брянск Связь ТВ» две работоспособные контрафактные программы Autodesk - AutoCAD 2011 Commercial New и AutoCAD 2012 Commercial New. «В результате преступных действий

Червь-шпион крадет чертежи AutoCAD реступности и защиты от компьютерных угроз, сообщила об обнаружении вредоносного ПО, получившего название ACAD/Medre.A. Обнаруженный червь нацелен на хищение файлов, созданных в программных продуктах AutoCAD, которые используются для создания проектов и чертежей, применяемых в машиностроении, строительстве, архитектуре и других отраслях промышленности. Вспышка вирусной атаки зафиксирована в

AutoCAD Civil 3D внедрен в проектно-изыскательском институте «Севзапинжтехнология» без остановки рабочих процессов Петербургская инженерно-консалтинговая компания ПСС завершила внедрение программного комплекса (ПК) AutoCAD Civil 3D в проектно-изыскательском институте «Севзапинжтехнология». Особенностью проекта стала настройка и адаптация решения для нужд заказчика без остановки рабочих процессов параллель

Autodesk выпустил новые продукты семейства AutoCAD 2012 для Mac OS X Lion дизайна, проектирования и создания виртуальной реальности — выпустила ряд новых продуктов семейства AutoCAD для Mac OS X Lion: AutoCAD 2012 для Mac, AutoCAD LT 2012 для Mac и A

Дополнения для AutoCAD теперь можно загружать прямо из программы ля 3D-дизайна, проектирования и создания виртуальной реальности, объявила о том, что приложения для AutoCAD 2012 теперь можно приобрести и скачать непосредственно из самой программы. Пользовате

Autodesk выпустила русскую версию AutoCAD Plant 3D Компания Autodesk объявила о выходе нового программного комплекса AutoCAD Plant 3D — инструмента для проектирования промышленных предприятий и создания их цифр

Autodesk выпустила продукты семейства AutoCAD 2012 Компания Autodesk объявила о выходе новых версий программных продуктов семейства AutoCAD 2012. Линейка программ 2012 позволяет использовать AutoCAD во множестве отрасл

В Gmail добавлена поддержка предпросмотра файлов Excel, PowerPoint, Pages, Photoshop и AutoCAD ния Google объявила в своем блоге о добавлении в Google Docs Viewer поддержки 12 новых форматов, включая XLS и XLSX (Microsoft Excel), PPTX (PowerPoint), AI (Adobe Illustrator), PSD (Photoshop), DXF (Autodesk AutoCad) и других. Также впервые была добавлена поддержка PAGES - формата, используемого в текстовом редакторе Apple Pages, входящего в пакет iWork. Интегрированный в почтовую службу G

Обновление AutoCAD WS: для работы над проектами теперь не требуется подключение к интернету Компания Autodesk, разработчик решений для 3D-дизайна, проектирования и создания виртуальной реальности, объявила о выпуске обновления для AutoCAD WS – бесплатного интернет-приложения на базе технологии «облачных» вычислений, с помощью которого пользователи AutoCAD могут просматривать, редактировать и демонстрировать свои D

Autodesk анонсировала AutoCAD для Mac OS, приложение для iPhone, iPod и iPad Autodesk выпустит новую версию AutoCAD для платформы Mac OS в Европе и США до конца октября 2010 г. Об этом в интервью Finan

AutoCAD возвращается на Macintosh pple Mac OS и выпустить новую 64-битную версию известной системы автоматизированного проектирования AutoCAD, сообщает AppleInsider. Такой вывод издание сделало после того, как скриншоты бета-ве

«ЮжНИИГипрогаз» модернизирует САПР с помощью Autodesk owerDraft разработки Bentley к программным решениям Autodesk. «ЮжНИИГипрогаз» приобрел 200 лицензий AutoCAD MEP – специализированного решения для проектирования инженерных систем, доведя при эт

Вышел AutoCAD 2011 с поддержкой Windows 7 и новыми функциями для концептуального дизайна Компания Autodesk объявила о выходе новых версий программ семейства AutoCAD, включающего популярную программу для 2D- и 3D-проектирования AutoCAD 2011, а

AutoCAD 2010 повышает производительность работы инженеров на 60%: исследование ed по заказу Autodesk, рост производительности работы инженеров и проектировщиков при использовании AutoCAD 2010 для задач проектирования и подготовки документации составляет до 63%. В ходе исс

Autodesk пополнил AutoCAD Civil 3D технологией проектирования ливневых стоков Компания Autodesk сообщила о приобретении технологии Hydraflow Storm Sewers Extension для своего программного продукта AutoCAD Civil 3D, позволяющего проектировать ливневые стоки. Новое расширение стало доступно бесплатно для пользователей AutoCAD Civil 3D в результате недавнего приобретения Autodesk ком

Autodesk локализует свои решения для российских пользователей формацию о применяемых в Autodesk технологиях локализации программных продуктов. В этом году, кроме AutoCAD 2008, компанией Autodesk осуществлена полномасштабная локализация на русский язык 9 п

СПбГУНПиТ закупает ПО es - 10 шт. MATLAB Group All Platform Licenses - 12 шт. MATLAB Group All Platform Licenses - 15 шт. AutoCAD 2008 AcademicEdition for SUBS 20 Pack NLM (+2 teacher License) (Mandatory Subscriptio

Autodesk обновила пакет ПО для строителей ь и обмениваться проектной информацией. Autodesk Revit Series (включает Autodesk Revit Building 9 и AutoCAD 2007) разработан специально для моделирования в строительстве (BIM, building informat