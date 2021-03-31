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Autodesk AutoCAD


31.03.2021 M1Cloud представил VDI для удаленной работы с виртуальной графикой в облачной среде 1
24.02.2021 Юрий Лебедев, Softline Education: Российский рынок виртуализации стремительно сокращает отставание от западного 1
16.11.2020 Fujitsu представила новую мобильную рабочую станцию 1
22.10.2020 10 главных причин выбрать рабочую станцию 1
04.09.2020 «Системный софт» перевел бюро Kleinewelt Аrchitekten на архитектурную коллекцию Autodesk 1
01.09.2020 Orange Business Services и De Beers разработали решение по геозонированию 1
25.05.2020 Crayon и «Яндекс.Облако» помогут российским вузам сократить до 90% затрат на оборудование 1
14.01.2020 «Гарда Технологии» представила новую версию «Гарда Предприятие» 1
24.09.2019 Infowatch разработал технологию по защите чертежей 3
11.07.2019 «Ростелеком-солар» выпустил новую версию Solar appScreener с поддержкой языка «1С» 1
10.07.2019 «Альтек системс» внедрил систему Pilot-ICE в проектном институте «Альтек проект строй» 1
18.04.2019 HP представила решение HP Sure Sense на базе искусственного интеллекта 2
04.02.2019 Autodesk приобрела платформу для управления строительными тендерами Buildingconnected 1
28.11.2018 Модуль СПДС для AutoCAD получил сертификат соответствия российским стандартам 4
12.10.2018 HP представила свою самую доступную рабочую станцию 1
21.08.2018 Parallels Desktop 14 для Mac: быстрее, с поддержкой macOS Mojave 1
23.07.2018 HP представила рабочие станции начального уровня для людей творческих профессий 1
16.07.2018 Lenovo представила новые рабочие станции семейства ThinkStation P330 1
27.03.2018 Autodesk представила AutoCAD 2019 и AutoCAD LT 2019 15
05.03.2018 Компания «Базис» внедрила систему совместной разработки конструкторских проектов на платформе «Этлас» 1
15.08.2017 Флагман российского импортозамещения закупает американское ПО на десятки миллионов 3
12.07.2017 В России созданы роботы, не требующие программирования 1
22.05.2017 Nvidia GRID ускоряет исследования в Северо-Кавказском федеральном университете 1
10.05.2017 ActiveCloud упростила доставку ПО Autodesk российским пользователям 1
25.04.2017 Autodesk испытает на россиянах продукт нового типа 2
12.04.2017 Cloud4Y представила новый сервис «GPU в облаке» 1
23.03.2017 Autodesk расширяет сеть партнеров для продаж AutoCAD 5
22.03.2017 Хроники импортозамещения: Autodesk на треть увеличил число пользователей в России и СНГ 4
20.02.2017 Обновленное портфолио решений VMware Horizon ускоряет трансформацию цифрового рабочего окружения 1
14.02.2017 Дочка «Аскона» и «1С» договорилась с Autodesk о совместимости форматов 2
31.01.2017 Цифровая креативность, или как технологии влияют на творчество? 2
22.11.2016 Autodesk открыла в России интернет-магазин 2
22.11.2016 Autodesk открыл российский онлайн-магазин 1
14.11.2016 Минстрой просят запретить для отчетности doc, jpeg и форматы Autodesk 1
27.09.2016 Новый сервис ActiveCloud позволит работать с тяжелыми графическими приложениями в «облаке» 1
07.09.2016 Официально: Autodesk резко снизила цены в России. Цифры 4
02.09.2016 Autodesk резко снижает цены в России 3
02.08.2016 Softline увеличила пул клиентов за счет новой модели продаж ПО Autodesk 1
21.07.2016 ИТ-стратегия ЕВРАЗа: сервисы и инструменты повышения эффективности 1
05.07.2016 Autodesk обновила свою облачную платформу Forge 1

Публикаций - 176, упоминаний - 320

Autodesk AutoCAD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 365 27
Microsoft Corporation 11060 22
Аскон - Ascon 174 7
Nvidia Corp 2015 7
Intel Corporation 4169 6
Компас 90 4
VMware 1829 4
3733 4
Google LLC 7144 4
SAP SE 3211 3
Renga Software 13 3
Softline - Софтлайн 1474 3
HP Inc. 2905 3
Нанософт 70 2
Siemens AG - Сименс Россия 648 2
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software 79 2
Stack Group - Стек Групп 109 2
MONT - МОНТ 60 2
Неолант - Neolant 36 2
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 2
AMD - Advanced Micro Devices 1669 2
Этлас-Софт 78 2
РПК - Русская промышленная компания 3 2
InfoWatch - Инфовотч 607 2
Trimble 25 1
OpenText 160 1
РТ-Информ 112 1
Equinix 32 1
AMD Graphics Product Group - ATI 327 1
Tionix - Тионикс 48 1
Mind - Майнд Лабс - МайндСофт - ИнтерМайнд 70 1
Pingwin Software - Пингвин софтвер 42 1
Conteq - Контек 9 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Crayon 10 1
Top Systems - Топ Системы 17 1
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 73 1
KUKA Robotics - КУКА Роботикс 19 1
VMware End-User Computing 25 1
Oculus VR 48 1
Askona Life Group - Аскона 60 2
Интеко 12 1
Курская АЭС - Атомная электростанция 9 1
Datum Group - Датум Групп 11 1
ЕВРАЗ ЕвразТехника 4 1
Kleinewelt Аrchitekten 1 1
KR Properties 3 1
Распадская угольная компания 5 1
AECOM 9 1
MR Group 7 1
De Beers - Де Бирс 2 1
Почта России ПАО 1572 1
Audi 129 1
BuildingConnected 1 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 52 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Главгосэкспертиза России ФАУ 38 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
ЦСПС - Центр стандартизации и подтверждения соответствия 3 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 7
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 5
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 208 5
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 5
DWG - Формат чертежей САПР AutoCAD 39 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 4
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 110 4
2D - 2-Dimensional 296 4
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 3
SFF - Small Form Factor 53 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 3
Flash 472 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1209 3
3D-печать 135 2
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 603 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 2
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 2
USB4 - Стандарт интерфейса на Intel Thunderbolt 3 331 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 119 2
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 74 1
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 203 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 764 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 88 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 307 1
Autodesk Revit 68 21
Dassault Systemes - SolidWorks 59 13
Autodesk 3ds Max 53 13
Nvidia GeForce GTX 2058 12
Microsoft Windows 7 1662 12
Microsoft Windows 10 6629 9
Apple macOS 922 6
Microsoft Windows 852 6
Adobe Photoshop 277 5
Google Android 10750 5
Nvidia GRID vGPU 37 5
Autodesk Maya 45 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 4
Microsoft Windows 8 1228 4
Microsoft Excel 436 4
Intel Core - Семейство процессоров 863 4
Аскон Компас-3D 63 4
Autodesk Navisworks 14 3
Нанософт nanoCAD 35 3
PTC Creo 30 3
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 503 3
Microsoft Office 1934 3
Dassault Systemes - Catia 30 3
Autodesk Fusion 360 9 3
Apple iOS 5741 3
Microsoft DirectX 326 2
HP Sure Start 25 2
VMware Horizon 55 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 35 2
HP EliteDesk Workstation Edition 6 2
Adobe Illustrator 39 2
Intel Core vPro - Серия процессоров 71 2
Esri ArcGIS 108 2
Autodesk Inventor 42 2
Renga Architecture 7 2
Autodesk BIM 360 13 2
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 341 2
Nvidia Quadro P GPU 16 2
Nvidia Quadro GPU 80 2
Морозова Анастасия 27 7
Шатов Сергей 5 3
Макаров Станислав 111 2
Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 10 2
Нечипоренко Максим 8 2
Рыжов Алексей 18 2
Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
Матросов Александр 42 1
Мякишева Марина 84 1
Заединов Руслан 40 1
Лебедев Юрий 1 1
Lynch Jim - Линч Джим 5 1
Юн Вадим 5 1
Хэдберг Анна-Софи 4 1
Вислоцкий Илья 8 1
Самойлов Юрий 55 1
Горшков Евгений 2 1
Манин Петр 4 1
Сергеев Михаил 31 1
Мехонцев Андрей 1 1
Клевцов Александр 11 1
Зубарев Яков 23 1
Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
Лебедев Владимир 41 1
Горохов Евгений 27 1
Захаренко Максим 46 1
Чернов Даниил 49 1
Натрусов Артем 121 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 56
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 13
Германия - Федеративная Республика 3624 7
Франция - Французская Республика 2120 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 4
Украина 3361 4
Казахстан - Республика 2627 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
Япония 2778 3
Россия - СФО - Новосибирск 1965 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Беларусь - Белоруссия 2087 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 2
США - Калифорния 972 2
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Находка 79 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Россия - Новокузнецк 175 1
Россия - Нижний Тагил 114 1
Намибия - Республика 26 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 1
Южная Африка 159 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Канада 1301 1
Венгрия 292 1
Великобритания - Лондон 818 1
Россия - ПФО - Казань 1513 1
Восточная Европа 1676 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 459 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 819 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2844 2
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
CoR - cost of risk - Стоимость риска 2 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 13 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 535 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
Trade-in 54 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 3
9to5 Mac 55 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет 4 1
University of Toronto - Университет Торонто 7 1
СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 7 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760169, в очереди разбора - 663859.
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