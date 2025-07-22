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Autodesk AutoCAD

Autodesk AutoCAD

СОБЫТИЯ

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22.07.2025 Про AutoCAD можно забыть. Создана нейросеть на замену всем САПР – она строит модели по фотографии. Видео

упать подписку, лицензию или пользоваться сайтами, известными всем россиянам. А некоторые ПО такого рода и вовсе официально недоступны в России – компания Autodesk, автор самой известной САПР в мире (AutoCAD) повернулась к россиянам спиной и не разрешает им пользоваться не только лицензионным, но и пиратским ее софтом. Официальный сайт проекта За проектом стоят всего два инженера. Это специ
26.02.2025 Пользователям AutoCAD запретили переходить на новейшую Windows 11. После этого она по неизвестной причине перестает работать

Не для всех и не для каждого Пользователи системы автоматизированного проектирования AutoCAD 2022 столкнулись с невозможностью скачивания и установки обновления 24H2 для Windows

20.11.2024 После 23 лет разработки вышла первая стабильная версия бесплатного «убийцы» AutoCAD

в числе прочего, были внедрены новые инструменты устранения проблем с топологическим наименованием. Никаких санкций FreeCAD – это бесплатная и очень мощная альтернатива самой известной САПР в мире – AutoCAD. Последняя является разработкой компании Autodesk, которая поддержала антироссийские санкции и сбежала из России, прихватив с собой все свои программные продукты. Это коснулось и Aut
18.07.2024 В российских вузах хотят запретить AutoCAD

А на переобучение педагогов нужны еще и деньги. Бабушкин полагает, что власти могли бы выделить поддержку в виде компенсаций затрат на обучение педагогов или на создание учебных центров. Чем заменить AutoCAD По словам исполнительного директора Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Рената Лашина, Лашин 90% компаний в российском строительном сегменте используют р
15.07.2024 AutoCAD нагло лишил российские компании доступа к их собственным проектам. Решения пока нет

Autodesk закрыла облачные двери Компания Autodesk, создатель самой популярной системы автоматизированного проектирования (САПР) AutoCAD, ввела новые санкции против россиян. Как пишет РБК, российские компании больше не могут пользоваться облачными сервисами Autodesk, включая хранилище, где хранились различная документаци
19.04.2024 AutoCAD в России больше не работает, отключены даже пиратские версии. Как починить

Больше никакого AutoCAD Компания Autodesk ввела новые ограничения против россиян. На территории России отныне больше не работают ее фирменные приложения – по меньшей мере, AutoCAD (система автоматизиров
23.03.2024 В России официально запретили AutoCAD. Пиратить тоже нельзя

AutoCAD под запретом Американская компания Autodesk, известная в первую очередь своей системой автоматизированного проектирования (САПР) AutoCAD, запретила российским компаниям использовать весь свой софт. Как пишет РБК, компания разослала своим партнерам письменное предупреждение. «Вы (клиенты Autodesk, – прим. CNews) не должны
08.02.2024 Умер основатель и главный программист Autodesk. Без него не было бы AutoCAD

мпанию Autodesk, умер в возрасте 74 лет, пишет портал Scanalyst со ссылкой на его родных. Вклад Уокера в современную цифровизацию трудно переоценить, потому что он лично принимал участие в разработке AutoCAD, поначалу небольшой программы для чертежей, спустя годы ставшей самой известной и самой популярной системой автоматизированного проектирования (САПР). Также к известным разработкам Auto
10.10.2023 Разработчик AutoCAD полностью уничтожил российскую «дочку»

данные ЕГРЮЛ. Ликвидация юрлица была инициирована в декабре 2022 г. На тот момент у российской «дочки» не было незавершенных арбитражных дел. Среди наиболее популярных инженерных программ компании - AutoCAD и 3ds MAX. AutoCAD - это система автоматического проектирования, которая упрощает работу проектировщика. Соблюдает все санкции Ограничения в работе на российском рынке компания н
24.07.2023 Компания АО «Сисофт девелопмент» (CSoft Development) объявляет о выходе версии 2024 программного комплекса GeoniCS

GeoniCS 2024 – это программный комплекс, работающий на платформах AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Map 3D или AutoCAD (версий от 2019 до 2024 включительно) и ZWCAD 2024 и позволяющий автоматизировать проектно-изыскательские работы. Предназначен для спе
10.01.2023 В российских маркетплейсах появились «бессрочные лицензии» на Windows 11, AutoCAD, Photoshop и другой полезный софт

На маркетплейсах появились «бессрочные лицензии» На маркетплейсах Ozon и Wildberries начали продавать «бессрочные лицензии» на зарубежное корпоративное ПО, сообщает «Коммерсант». Так лицензию на Autodesk AutoCAD 2022 продают за 2,5 тыс. руб.,а Adobe Master Collection 2022 (это набор из 23 программ Adobe, в том числе Photoshop, After Effects, Premiere Pro) можно приобрести за 5 тыс. руб
30.09.2022 «Дочка» «Газпрома» вкладывает 100 миллионов в миграцию с американского AutoCAD на российскую САПР

ельства, а также машиностроения. Компания разрабатывает продукты для инженеров, конструкторов и архитекторов. Самое ее известное решение — знаменитая система автоматизированного проектирования (САПР) AutoCAD. Газпром проектирование переезжает с AutoCAD на nanoCAD Что касается «Нанософт разработки», то эта московская компания занимается развитием и продвижением отечественной САПР-плат
24.09.2019 Infowatch разработал технологию по защите чертежей

Infowatch разработал и запатентовал технологию векторных цифровых отпечатков по защите AutoCAD-чертежей для DLP-системы Infowatch Traffic Monitor. Принцип работы технологии заключа
28.11.2018 Модуль СПДС для AutoCAD получил сертификат соответствия российским стандартам

Autodesk объявила о сертификации модуля СПДС для ПО AutoCAD. Сертификат, выданный ЦСПС, подтверждает соответствие модуля требованиям ГОСТ. Таким образом, компании, которым необходимо разрабатывать проектно-техническую документацию, соответствующ
27.03.2018 Autodesk представила AutoCAD 2019 и AutoCAD LT 2019

Autodesk объявила о существенных изменениях в новых версиях AutoCAD 2019 и AutoCAD LT 2019. Теперь в едином продукте AutoCAD стали доступны
23.03.2017 Autodesk расширяет сеть партнеров для продаж AutoCAD

Autodesk объявляет о том, что популярное ПО для двух- и трехмерного автоматизированного проектирования AutoCAD стало доступно через открытый канал продаж. Как рассказали CNews в компании, теперь продавать его смогут любые партнеры вне зависимости от наличия статуса Авторизованного Реселлера (VAR
25.01.2016 Новая технология InfoWatch Traffic Monitor защищает файлы AutoCAD

Компания InfoWatch, разработчик комплексных решений для обеспечения информационной безопасности организаций, создала технологию, защищающую от утечки файлы AutoCAD. Детектирование конфиденциальной информации в чертежах и 3D-проектах AutoCAD осуществляется благодаря технологии цифровых отпечатков бинарных данных, которую разработчики InfoWat
27.05.2015 Программные комплексы Autodesk 2016 доступны в России

тов с единой философией взаимодействия с пользователем. Каждый программный комплекс включает в себя AutoCAD 2016, ReCap и 3ds Max, сообщили CNews в Autodesk. Особенностями 2016 версии AutoCA
05.02.2015 За AutoCAD, 3ds Max и другие продукты Autodesk придется платить всю жизнь

Американская компания Autodesk объявила о смене способа приобретения большинства ее продуктов. С 1 февраля 2016 г. компания откажется от продаж пожизненных лицензий на AutoCAD, 3ds Max, Maya, InfraWorks, Inventor, MotionBuilder и других продуктов (всего 22 продукта, включая их различные редакции). Таким образом, новые покупатели, начиная с указанной даты, дол
09.12.2014 Tegrus предложит своим клиентам AutoCAD

отехнологичные продукты и гарантировать качество своих изделий. Став авторизованным реселлером Autodesk, Tegrus предложит своим клиентам систему двух- и трехмерного автоматизированного проектирования AutoCAD. Это решение широко применяется в машиностроении, архитектуре и строительстве и многих других отраслях промышленности. Широкий функционал и возможность тонкой настройки системы позволяю
02.07.2013 «Неолант» разработал плагины, позволяющие использовать спутниковые снимки при работе в продуктах Autodesk

льзовать спутниковые снимки земли с сервиса «Экспресс.Космоснимки» при работе в продуктах Autodesk: AutoCAD, AutoCAD Map 3D/Civil 3D. В этом случае ИТЦ «СканЭкс», владелец снимков, предл
29.10.2012 Пользователю грозит тюрьма за размещение AutoCAD в локальной сети

й сети интернет-провайдера «Брянск Связь ТВ» две работоспособные контрафактные программы Autodesk - AutoCAD 2011 Commercial New и AutoCAD 2012 Commercial New. «В результате преступных действий

26.06.2012 Червь-шпион крадет чертежи AutoCAD

реступности и защиты от компьютерных угроз, сообщила об обнаружении вредоносного ПО, получившего название ACAD/Medre.A. Обнаруженный червь нацелен на хищение файлов, созданных в программных продуктах AutoCAD, которые используются для создания проектов и чертежей, применяемых в машиностроении, строительстве, архитектуре и других отраслях промышленности. Вспышка вирусной атаки зафиксирована в
22.09.2011 AutoCAD Civil 3D внедрен в проектно-изыскательском институте «Севзапинжтехнология» без остановки рабочих процессов

Петербургская инженерно-консалтинговая компания ПСС завершила внедрение программного комплекса (ПК) AutoCAD Civil 3D в проектно-изыскательском институте «Севзапинжтехнология». Особенностью проекта стала настройка и адаптация решения для нужд заказчика без остановки рабочих процессов параллель
19.08.2011 Autodesk выпустил новые продукты семейства AutoCAD 2012 для Mac OS X Lion

дизайна, проектирования и создания виртуальной реальности — выпустила ряд новых продуктов семейства AutoCAD для Mac OS X Lion: AutoCAD 2012 для Mac, AutoCAD LT 2012 для Mac и A
22.06.2011 Дополнения для AutoCAD теперь можно загружать прямо из программы

ля 3D-дизайна, проектирования и создания виртуальной реальности, объявила о том, что приложения для AutoCAD 2012 теперь можно приобрести и скачать непосредственно из самой программы. Пользовате
20.06.2011 Autodesk выпустила русскую версию AutoCAD Plant 3D

Компания Autodesk объявила о выходе нового программного комплекса AutoCAD Plant 3D — инструмента для проектирования промышленных предприятий и создания их цифр
23.03.2011 Autodesk выпустила продукты семейства AutoCAD 2012

Компания Autodesk объявила о выходе новых версий программных продуктов семейства AutoCAD 2012. Линейка программ 2012 позволяет использовать AutoCAD во множестве отрасл
21.02.2011 В Gmail добавлена поддержка предпросмотра файлов Excel, PowerPoint, Pages, Photoshop и AutoCAD

ния Google объявила в своем блоге о добавлении в Google Docs Viewer поддержки 12 новых форматов, включая XLS и XLSX (Microsoft Excel), PPTX (PowerPoint), AI (Adobe Illustrator), PSD (Photoshop), DXF (Autodesk AutoCad) и других. Также впервые была добавлена поддержка PAGES - формата, используемого в текстовом редакторе Apple Pages, входящего в пакет iWork. Интегрированный в почтовую службу G
20.12.2010 Обновление AutoCAD WS: для работы над проектами теперь не требуется подключение к интернету

Компания Autodesk, разработчик решений для 3D-дизайна, проектирования и создания виртуальной реальности, объявила о выпуске обновления для AutoCAD WS – бесплатного интернет-приложения на базе технологии «облачных» вычислений, с помощью которого пользователи AutoCAD могут просматривать, редактировать и демонстрировать свои D
31.08.2010 Autodesk анонсировала AutoCAD для Mac OS, приложение для iPhone, iPod и iPad

Autodesk выпустит новую версию AutoCAD для платформы Mac OS в Европе и США до конца октября 2010 г. Об этом в интервью Finan
25.05.2010 AutoCAD возвращается на Macintosh

pple Mac OS и выпустить новую 64-битную версию известной системы автоматизированного проектирования AutoCAD, сообщает AppleInsider. Такой вывод издание сделало после того, как скриншоты бета-ве
15.04.2010 «ЮжНИИГипрогаз» модернизирует САПР с помощью Autodesk

owerDraft разработки Bentley к программным решениям Autodesk. «ЮжНИИГипрогаз» приобрел 200 лицензий AutoCAD MEP – специализированного решения для проектирования инженерных систем, доведя при эт
31.03.2010 Вышел AutoCAD 2011 с поддержкой Windows 7 и новыми функциями для концептуального дизайна

Компания Autodesk объявила о выходе новых версий программ семейства AutoCAD, включающего популярную программу для 2D- и 3D-проектирования AutoCAD 2011, а

11.03.2010 AutoCAD 2010 повышает производительность работы инженеров на 60%: исследование

ed по заказу Autodesk, рост производительности работы инженеров и проектировщиков при использовании AutoCAD 2010 для задач проектирования и подготовки документации составляет до 63%. В ходе исс
11.02.2008 Autodesk пополнил AutoCAD Civil 3D технологией проектирования ливневых стоков

Компания Autodesk сообщила о приобретении технологии Hydraflow Storm Sewers Extension для своего программного продукта AutoCAD Civil 3D, позволяющего проектировать ливневые стоки. Новое расширение стало доступно бесплатно для пользователей AutoCAD Civil 3D в результате недавнего приобретения Autodesk ком
19.06.2007 Autodesk локализует свои решения для российских пользователей

формацию о применяемых в Autodesk технологиях локализации программных продуктов. В этом году, кроме AutoCAD 2008, компанией Autodesk осуществлена полномасштабная локализация на русский язык 9 п
08.06.2007 СПбГУНПиТ закупает ПО

es - 10 шт. MATLAB Group All Platform Licenses - 12 шт. MATLAB Group All Platform Licenses - 15 шт. AutoCAD 2008 AcademicEdition for SUBS 20 Pack NLM (+2 teacher License) (Mandatory Subscriptio
30.06.2006 Autodesk обновила пакет ПО для строителей

ь и обмениваться проектной информацией. Autodesk Revit Series (включает Autodesk Revit Building 9 и AutoCAD 2007) разработан специально для моделирования в строительстве (BIM, building informat
30.03.2004 Поставки русской версии AutoCAD 2005 начнутся в мае

Компания Autodesk начала поставки AutoCAD 2005 и Autodesk Architectural Desktop 2005. Выход русских версий этих программных про

Публикаций - 376, упоминаний - 455

Autodesk AutoCAD и организации, системы, технологии, персоны:

Autodesk 639 173
Microsoft Corporation 25775 69
9594 27
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 479 27
Nvidia Corp 4002 25
Нанософт 148 24
Softline - Софтлайн 3743 22
Oracle Corporation 7074 22
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software - СиСофт Дистрибуция - CS Trade - Си Эс Трэйд - CS Group - СИЭС Групп - СиСофт ГК - CSoft Group 124 20
Intel Corporation 12811 19
Adobe Systems 1597 18
Autodesk - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс - Autodesk Russia 31 16
SAP SE 5601 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Top Systems - Топ Системы 88 14
Dell EMC 5180 13
Apple Inc 13154 13
HP Inc. 5883 13
Компас 20 11
Broadcom - VMware 2610 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 11
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 133 10
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 10
Dassault Systemes 235 10
Google LLC 12688 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 9
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 163 9
ANSYS 94 9
Nemetschek - Graphisoft 18 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 8
Corel Corporation 341 8
Yandex - Яндекс 9216 7
Cisco Systems 5372 6
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
РПК - Русская промышленная компания 21 5
Softline - Цифровые Решения - Softline Solutions - Софтлайн Решения - Софтлайн Солюшн - Softline Business Solutions - Softline System Solutions - Softline Enterprise Solutions - Софтлайн Энтерпрайс Солюшенс - Софтлайн Промышленный Софт 187 5
ПОИНТ - Поиск, освоение, использование новых технологий 32 5
Vitro Software - Витро Софт 15 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Bentley Motors 74 5
Setl Group - Сэтл Групп - Петербургская недвижимость - многопрофильная инвестиционно-промышленная группа компаний 30 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 4
Геометрия НПО 165 3
Газпром ПАО 1493 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 175 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 102 3
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 445 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 67 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Юнисервис ГК 8 2
ABD architects 4 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Мосинжпроект - Институт по изысканиям и проектированию инженерных сооружений 17 2
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 2
UDM Lab - ЮДМ Лаб - Unique Design and Modeling Laboratory 3 2
Почта России ПАО 2370 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 458 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 2
Superjob - Суперджоб 858 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 154 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 1
Mercedes-Benz Group - Mercedes-Benz AG 204 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Saudi Aramco - Aramco Digital - Saudi Aramco Energy Ventures 19 1
BuildingConnected 1 1
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 1
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Федеральное казначейство России 1949 2
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ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
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ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
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