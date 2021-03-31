Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Autodesk AutoCAD
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 176, упоминаний - 320
Autodesk AutoCAD упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Морозова Анастасия 27 7
|Шатов Сергей 5 3
|Макаров Станислав 111 2
|Anagnost Andrew - Анагност Эндрю 10 2
|Нечипоренко Максим 8 2
|Рыжов Алексей 18 2
|Huffstetler Jennifer - Хаффштетлер Дженнифер 6 1
|Матросов Александр 42 1
|Мякишева Марина 84 1
|Заединов Руслан 40 1
|Лебедев Юрий 1 1
|Lynch Jim - Линч Джим 5 1
|Юн Вадим 5 1
|Хэдберг Анна-Софи 4 1
|Вислоцкий Илья 8 1
|Самойлов Юрий 55 1
|Горшков Евгений 2 1
|Манин Петр 4 1
|Сергеев Михаил 31 1
|Мехонцев Андрей 1 1
|Клевцов Александр 11 1
|Зубарев Яков 23 1
|Hadberg Anne-Sophie - Хадберг Софи 9 1
|Лебедев Владимир 41 1
|Горохов Евгений 27 1
|Захаренко Максим 46 1
|Чернов Даниил 49 1
|Натрусов Артем 121 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 3
|9to5 Mac 55 1
|СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет 4 1
|University of Toronto - Университет Торонто 7 1
|СПбГАСУ - Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет 7 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760169, в очереди разбора - 663859.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760169, в очереди разбора - 663859.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru