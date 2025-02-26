Пользователям AutoCAD запретили переходить на новейшую Windows 11. После этого она по неизвестной причине перестает работать

Microsoft временно заблокировала обновление Windows 11 до версии 24H2 для пользователей AutoCAD 2022. После апдейта этот редактор по неизвестной причине перестает работать. Россияне давно не получают обновления Windows, а AutoCAD больше не работает в России – даже пиратские версии.

Не для всех и не для каждого

Пользователи системы автоматизированного проектирования AutoCAD 2022 столкнулись с невозможностью скачивания и установки обновления 24H2 для Windows 11. Как пишет портал Bleeping Computer, ограничение ввела непосредственно корпорация Microsoft.

24H2 – это печально известное обновление Windows 11. У разных пользователей эффект от его установки проявляется по-разному, но всегда плохо – начинают отказывать различные компоненты системы, а иногда и сама система начинает «весить» намного больше, чем положено.

Теперь выяснилось, что этот апдейт начал влиять на работу сторонних программ, притом очень важных. После установки 24Н2 AutoCAD 2022 перестает работать – утилита буквально не может запуститься.

Есть следствие, но нет причины

Microsoft официально подтвердила проблемы в работе AutoCAD 2022 под Windows 11 24H2. «После установки Windows 11 версии 24H2 все версии Autodesk AutoCAD 2022 могут не открываться на некоторых устройствах. Пользователи сообщают об ошибке при запуске приложения», – говорится в обновлении Microsoft.

Что именно происходит в системе после установки обновления, Microsoft не уточняет. Другими словами, причины происходящего остаются неизвестными

При этом в корпорации отдельно подчеркивают, что проблема касается исключительно AutoCAD 2022. Все ранее выпущенные релизы этой САПР, а также более поздние сборки будут работать корректно даже после установки патча 24Н2.

«Все остальные версии AutoCAD и AutoCAD LT работают так, как и ожидалось, например AutoCAD 2023, 2024 и 2025, и не помешают устройствам установить Windows 11 версии 24H2», – отмечено в сообщении Microsoft.

Радикальное решение

Чтобы предотвратить возникновение проблем с запуском AutoCAD 2022 на ПК с Windows 11 24H2, Microsoft подкорректировала требования совместимости для этой версии системы. Теперь, если «Центр обновления Windows» обнаружит на компьютере эту утилиту, установка обновления 24Н2 будет заблокирована.

Компания также посоветовала пользователям не обновлять вручную ПК при помощи сторонних утилит, например, Media Creation Tool, до тех пор пока известная проблема не будет устранена. При этом сроки ее устранения она не назвала.

Россияне в безопасности

Проблема неработоспособности AutoCAD 2022 в Windows 11 24H2 не затрагивает россиян. И Microsoft, и Autodesk ушли из России в начале 2022 г. В сентябре 2022 г. Microsoft отлучила жителей России от обновлений своих программных продуктов, включая Windows. Получить к ним доступ можно лишь при помощи известных всем россиянам технических средств.

В начале 2023 г. дополнительные антироссийские санкции стала вводить и Autodesk. Компания заблокировала работу всех версий AutoCAD в России. Даже пиратские сборки перестали функционировать.

Но, как сообщал CNews, в Сети мгновенно появились инструкции по обходу этих блокировок. Таким образом, столкнуться с неработоспособностью AutoCAD 2022 под Windows 11 24H2 россияне все же смогут, но по своей вине.

В порядке вещей

Microsoft не впервой заниматься подобным и вводить ограничения на установку Windows 11 24H2. Обновление оказалось настолько сырым и недоделанным, что на него жалуются пользователи со всего мира.

В декабре 2024 г. Microsoft приостановила распространение обновления Windows 11 24H2 среди обладателей ПК с HDR-мониторами. Те из них, кто все же решится «накатить» апдейт вопреки рекомендациям разработчиков ОС, рискует столкнуться с нестабильной работой приложений – «вылетами» и зависаниями, а также некорректным отображением цветов на экране.