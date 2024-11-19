Вышло обязательное обновление Windows 11, которое тормозит ПК, вызывает «экран смерти» и готово переустанавливаться вечно

Обязательное обновление, которое лучше не устанавливать

Корпорация Microsoft начала распространение патча KB5046617 для Windows 11, которое способно доставить множество неприятностей пользователям операционной системы, пишет Windows Latest.

Всего издание насчитало около десятка различных проблем, которые могут затрагивать пользователей Windows 11 после установки накопительного обновления KB5046617.

Нередко установка этого ноябрьского обязательного апдейта завершается ошибкой, даже не успев толком начаться. В малоинформативном описании проблемы в сопровождающем ее сообщении встречаются упоминания об ошибках 0x800f0991 и 0x800f0922, следует из ряда жалоб, размещенных в «Центре отзывов» (Feedback Hub) Microsoft.

В отдельных случаях процедура установки апдейта стартует, однако по достижении отметки в 35-40% на соответствующем индикаторе прогресса аварийно останавливается с выводом сообщения об одной из упомянутых ранее ошибок.

Фото: Clint Patterson / Unsplash Очередной обязательный апдейт способен доставить проблемы пользователям Windows 11

Некоторые пользователи отмечают, что установка патча все же доходит до логического завершения. Впоследствии же «Центр обновления Windows» отказывается считать обновление установленным и на соответствующей странице уведомляет о неудачном завершении процедуры инсталляции.

Инсталляция будет вечной, если не принять меры

Как отмечает Windows Latest, особо неприятным для рядового пользователя в сложившейся ситуации является невозможность быстро определиться, что именно приводит к возникновению ошибок и принять соответствующие меры. По сообщению пользователей, столкнувшихся с неприятностями подобного рода, встроенные в ОС средства устранения проблем демонстрируют свою неэффективность.

Поскольку патч KB5046617 является обязательным, служба обновления Windows 11 будет упорно пытаться его установить с предсказуемым итогом, лишь потребляя ресурсы компьютера и осыпая пользователя сообщениями об ошибках.

Сумевших установить патч ожидает неприятный сюрприз

Среди наиболее часто встречающихся проблем, на которые жалуются пользователи, все же сумевшие заставить апдейт работать, – некорректное изображение в игровых приложениях при использовании технологии HDR. Так, отдельные цвета могут выделяться на фоне остальных аномальной яркостью или иметь явно неуместный в рамках игрового сценария красноватый оттенок.

Кроме того, пользователи по-прежнему сталкиваются с 10-секундной задержкой перед началом нормальной прорисовки окна, ставшего активным после переключении между запущенными приложениями с помощью комбинации клавиш Alt-Tab. Проблема в первые появилась в крупном осеннем обновлении Windows 11 24H2, а патч KB5046617, как ожидалось, должен был ее устранить. Однако, согласно наблюдениям Windows Latest, исправление помогло не всем.

Встречается реже, мешает сильнее

Перечень менее распространенных проблем, ассоциируемых с KB5046617, включает: произвольное падение производительности работы системы и критические ошибки, приводящие к «синему экрану смерти» (BSoD); исчезновение пиктограмм с панели задач Windows после пробуждения ОС ото сна или перезагрузки; невозможность использования USB-устройств, подключенных через концентраторы (USB-хабы); некорректное отображение пиктограмм в «Проводнике» и на рабочем столе в части их размера, а также их неправильное масштабирование.

Наконец, Windows Latest обращает внимание на то, что некоторым моделям ноутбуков производства Lenovo после установки обновления KB5046617 свойственно демонстрировать некорректную работу клавиатуры и/или тачпада. Проблема может быть устранена путем отключения функции быстрой загрузки (“Fast Startup”).

Временное решение

Специалисты Windows Latest опытным путем установили, что многие проблемные апдейты часто инсталлируются без ошибок, если эта операция производится вручную, а не посредством «Центра обновления Windows», это наблюдение распространяется и на KB5046617. Патч в виде файла с расширением .msu можно загрузить в «Каталоге Центра обновления Майкрософт» в соответствующем разделе официального портала Microsoft, а затем отправить его на установку двойным кликом мыши из папки загрузок браузера.

Если же и этот способ не срабатывает или приводит к нежелательным последствиям, службой обновления Windows 11 предусмотрена возможность приостановки обновлений на срок от одной до пяти недель. Она способна помочь в деле выхода из бесконечного цикла попыток установки проблемного апдейта, однако ее использование не рекомендуется Microsoft.

С выходом крупного обновления функциональности Windows 11 24H2 пользователи столкнулись с менее внушительным списком недостатков и откровенных багов в новой версии ОС. В частности, установка апдейта приводила к некорректной работе встроенной в ОС утилиты очистки дисков, журнала буфера обмена, неработоспособностью периферии, сетевых функций и даже подсистемы Linux для Windows (WSL).