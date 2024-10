Windows 11 лишилась одной из самых востребованных функций

Обновление 24H2 продолжает разочаровывать

Обновление с индексом 24H2 для операционной системы Windows 11 может выводить из строя журнал буфера обмена, а также приводить к некорректной работе встроенного инструмента очистки дисков, пишет Windows Latest.

Как показало внутреннее тестирование, проведенное специалистами портала, в некоторых случаях Windows 11 24H2 перестает вести учет скопированной в буфер обмена информации. Окно журнала буфера обмена при этом не содержит ни одной записи и не отражает текущее состояние буфера. Вместо данных, помещенных во временное хранилище, на экран выводится стандартное сообщение следующего содержания: «Здесь ничего нет. Вы увидите здесь журнал буфера обмена, когда скопируете что-нибудь» (“Nothing here. You’ll see your clipboard history here once you’ve copied something”).

С аналогичной проблемой столкнулись отдельные пользователи Windows – об этом свидетельствует жалобы, размещенные в «Центре отзывов» (Feedback Hub) о программных продуктах Microsoft и на профильных интернет-форумах. Количество жалоб, посвященных проблеме, исчисляется десятками, утверждает Windows Latest.

Согласно отзыву пользователя Francis C, оставленному в «Центре», журнал буфера обмена не работает как в случае развертывания ОС на реальном «железе», так и при ее запуске в виртуализированный окружении. Проблема затрагивает в том числе новые установки Windows 11 24H2.

Примечательно, что на некорректную работу журнала буфера обмена специалистам Microsfot указывали участники программы предварительной оценки Windows Insider еще примерно три месяца назад – до перехода тестирования обновления 24H2 в финальную фазу. Несмотря на внимательность тестировщиков-добровольцев, ошибка благополучно «перекочевала» в стабильную версию апдейта, предназначенную для самого широкого круга пользователей.

Крайне полезная функция

Журнал буфера обмена (Clipboard history) – одна из наиболее востребованных функций современных версий операционной системы Windows, отмечает Windows Latest.

Журнал буфера обмена появился еще в Windows 10 релиза 1809, включающем обновления функциональности от октября 2018 г. Журнал позволяет отслеживать изменения содержимого буфера обмена операционной системы, произведенные на протяжении текущей пользовательской сессии и, при необходимости, извлекать его для повторного использования.

Буфер обмена (Clipboard) – промежуточное хранилище данных, предназначенное для их передачи из одного приложения в другое или в пределах одной программы.

В Windows, например, выделенный в текстовом редакторе фрагмент можно поместить в буфер обмена при помощи нажатия сочетания клавиш Ctrl+C или путем выбора пункта «Копировать» в контекстном меню, которое вызывается щелчком правой кнопкой мыши. Последующая вставка осуществляется с использованием комбинации Ctrl+V или функции «Вставить» в контекстном меню. Таким образом допускается копирование/вставка не только фрагментов текста, но и, к примеру, графических изображений.

В Windows до версии 10 1809 ОС в буфере каждый последующий помещенный в него фрагмент данных «затирал» предыдущий, что в ряде сценариев может быть крайне неудобным для пользователя. Устранить этот недостаток позволяли сторонние инструменты.

С выходом Windows 11 утилита для работы с буфером обмена, вызываемая комбинацией Win+V, пополнилась рядом побочных функций, таких как вставка коротких GIF-анимаций из интернета, эмодзи или символов, недоступных к вводу со стандартной клавиатуры.

Починить самостоятельно

Пока Microsoft принимает меры в отношении еще одного бага в череде уже выявленных пользователями, столкнувшиеся с неработоспособностью журнала буфера обмена могут попытаться починить его самостоятельно.

В некоторых случаях помогает деактивация сравнительно новой функции «Предлагаемые действия» (Suggested Action) с последующим вызовом «журнала», отмечает Windows Latest. Соответствующий переключатель находится в системном приложении «Параметры» (Settings), в разделе «Система» (System)->«Буфер обмена» (Clipboard).

Кроме того, положительного результата иногда можно добиться, «поигравшись» с переключателями «Журнал буфера обмена» (Clipboard History) и «Журнал буфера обмена на ваших устройствах» (Clipboard History sync across all devices), которые располагаются во все том же ранее упомянутом разделе.

Надежного способа, позволяющего гарантированно восстановить работу журнала буфера обмена, пока не существует.

Ошибки в работе утилиты для очистки дисков

Обновления Windows 11 до версии 24H2 также приводит к некорректной работе встроенной в ОС утилиты для очистки дисков.

В октябре 2024 г. CNews писал, что, помимо ряда новых функций, после установки обновления 24H2 Windows начинает потреблять значительно больше пространства на системном диске – примерно на 9 ГБ, во всяком случае именно столько, по оценке инструмента очистки диска (Disk Cleanup) Windows занимают временные файлы кеша обновлений ОС, которые на практике не получается удалить.

Согласно новой статье, опубликованной на официальном портале Microsoft, утилита отображает несоответствующие действительности сведения, касающиеся размера подлежащих удалению файлов. Инструмент «думает», что кеш обновлений все еще на месте, в то время как на самом деле составляющие его файлы уже были удалены системой ранее.

Microsoft работает над устранением этой проблемы. В статье не указаны сроки публикации исправления.