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GIF
Растровый формат графических изображений
GIF-анимация


03.09.2021 «Дыра» в WhatsApp позволяла с помощью одной гифки узнать о пользователе все 1
18.05.2021 Microsoft убивает Skype. Мессенджер Teams стал бесплатным и пригодным для личного использования 1
26.11.2020 Мессенджер Viber крупно обновился 1
03.09.2020 Опрос Viber: россияне начинают и заканчивают свой день с мессенджеров 1
28.08.2020 В России появился необычный и очень дорогой телевизор с экраном «на всю стену». Видео 1
24.08.2020 Eset: киберпреступники распространяют банковский троян Grandoreiro в рассылках от имени налоговой службы 1
14.08.2020 Windows 10 будет рассказывать пользователям о нововведениях, потому что иначе их не замечают 1
11.08.2020 Функция Copy-Paste в Windows 10 скоро изменится, и больше «никогда не будет прежней» 1
17.06.2020 В Viber появилась функция создания GIF-картинок 10
05.06.2020 Критические «баги» в Zoom позволяют взламывать ПК собеседника 4
15.04.2020 Как создать цифровой фотоархив и навести порядок в фотографиях 1
06.04.2020 Mail.ru возродила мессенджер ICQ. Что в нем нового? 1
24.12.2019 Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков 1
22.10.2019 Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес 1
17.10.2019 Смартфон можно захватить, отправив GIF-файл в WhatsApp 6
01.10.2019 Какую электронную книгу купить в 2020 году 1
23.07.2019 Parallels представила Toolbox 3.5 для Windows и Mac 1
11.03.2019 Microsoft запретила новому Skype Web работать в Internet Explorer 2
25.12.2018 Число зарегистрированных пользователей Viber превысило 1 млрд 1
17.12.2018 AMD внедряет трансляцию ПК-на-VR в драйвер Radeon Software 1
31.10.2018 Первый в России обзор букридера ONYX BOOX Gulliver 1
26.10.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy A7: новый средний класс 1
19.09.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy Note 9 1
01.08.2018 Parallels представила новые инструменты для Mac 2
27.07.2018 Лучшие устройства для чтения: выбор ZOOM 1
13.04.2018 Corel представила новый графический пакет CorelDRAW Graphics Suite 2018 1
28.02.2018 Parallels представила Toolbox 2.5 для Mac 1
28.02.2018 ASUS выпустил три клона iPhone X с искусственным интеллектом 1
26.02.2018 LG представила новые смартфонs K10 2018 и K8 2018 1
26.02.2018 Samsung выпустила флагманы Galaxy S9 и S9+. Цены 2
26.02.2018 Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy S9 и S9+. Цены 2
22.02.2018 Parallels Toolbox 1.5 для Windows пополнился новыми инструментами 1
22.09.2017 Сверхпопулярная клавиатура для Android шпионит за пользователями 1
18.09.2017 Лучшие оболочки для Android. Выбор ZOOM 1
24.08.2017 Samsung представила свой самый большой смартфон Galaxy Note8 1
23.08.2017 Samsung представила фаблет нового поколения Galaxy Note8 1
28.07.2017 «Интерпроком» обновила СЭД ЭСКАДО до версии 7.4 1
25.07.2017 Microsoft сжалилась и оставила Paint в живых 1
14.06.2017 Представлена новая версия мессенджера Viber 6.9.5. для Android и iOS 1
06.06.2017 ЭОС представила обновленную систему eDocLib 2.6.2 от ЭОС 1

Публикаций - 187, упоминаний - 219

GIF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5651 18
Microsoft Corporation 11060 14
Apple Inc - Эппл Рус 7692 6
Prology 39 5
VK - Mail.ru Group 2483 5
Google LLC 7144 4
Parallels Holdings 470 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 4
Lenovo EMC - Iomega 45 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 3
SEC Consult Services 929 2
Sony Ericsson 470 2
Xiaomi 904 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Facebook 3765 2
ESET 989 2
Navitel - Навител Навигатор 252 1
Rover Computers 73 1
Twitter 2204 1
LG Electronics 1844 1
AMD Radeon Technology Group 12 1
NXP Freescale Semiconductor 96 1
Mirabilis 15 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1211 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 1
AKG 50 1
AOL Inc 307 1
Cisco Talos 29 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 1
MSI - Micro-Star International 274 1
Harman Kardon 165 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 1
Telegram Group 702 1
Lenovo Group 1636 1
Canon 558 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 718 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
AMD - Advanced Micro Devices 1669 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Hisense Group 41 1
Связной ГК 877 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 2
AliExpress 275 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 316 1
Альфа-Банк 1123 1
Uber Technologies 258 1
DST Global 165 1
Vimeo - Видеохостинг 57 1
FC Barcelona - ФК Барселона - Испанский футбольный клуб 2 1
Uber 257 1
DST - Digital Sky Technologies 75 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 55
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 42
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 36
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 27
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 20
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2349 20
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2954 13
OGG - открытый стандарт формата мультимедиаконтейнера 117 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 282 9
Xvid - видеокодек 99 9
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 8
DivX - видеокодек 167 8
3GP - мультимедийный контейнер, определяемый Партнёрским проектом третьего поколения (Third Generation Partnership Project, 3GPP) 77 8
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 7
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 184 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 6
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 6
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 5
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 764 5
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1202 5
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 4
Flash 472 4
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 336 4
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 186 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 4
AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах 699 4
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 4
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 135 3
Dolby Atmos 144 3
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 193 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 3
Soft-touch - Софт тач - Софт-фил - эластичное резиноподобное матовое лакокрасочное покрытие 45 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 3
Широкоугольный объектив - ширик - широкоугольная камера 35 3
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 3
MPEG - Moving Pictures Experts Group 460 3
2D - 2-Dimensional 296 2
SCART - Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs - Peritel, евроразъём, Euro-AV- Объединение производителей радиоприёмников и телевизоров - Европейский стандартный тип соединителя для подключения мультимедийных устройств 91 2
Google Android 10750 49
Apple iOS 5741 18
Microsoft Windows 10 6629 15
Microsoft Excel 436 13
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 9
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 136 8
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 8
Linux OS 4253 7
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 6
WhatsApp Messenger 654 6
Google Android 4 Ice Cream Sandwich 437 6
Rakuten Viber 429 6
VK - Mail.ru Одноклассники 857 5
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 5
JavaScript - Язык программирования 628 5
Samsung Galaxy Note 558 5
Microsoft Windows 8 1228 5
Parallels Toolbox 23 4
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 4
Samsung Galaxy 345 4
Apple iPad 3263 4
Google Android 8 Oreo 139 4
Apple Mac 1456 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
LG G - серия смартфонов 120 3
Samsung Galaxy Gear 102 3
Google YouTube - Видеохостинг 1713 3
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 3
Apple macOS 922 3
Microsoft Windows 7 1662 3
Samsung Electronics TouchWiz 167 3
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 3
Microsoft Windows 852 3
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 2
Samsung Knox 82 2
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 2
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 30 2
Samsung DeX - Desktop eXperience 41 2
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 2
Зубарев Яков 23 2
Koh DJ - Ко Донг Джин 10 2
Кирюхин Дмитрий 73 1
Водясов Алексей 97 1
Давидан Александр 14 1
Кирсанов Алексей 24 1
Здравкович Андрей 2 1
Добровольский Николай 13 1
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 24 1
Ofir Eyal - Офир Эял 5 1
Савюк Виктор 22 1
Валяева Елизавета 72 1
Липич Григорий 48 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 39
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 5
Украина 3361 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 3
Европа 3745 3
Беларусь - Белоруссия 2087 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 2
Испания - Королевство 1251 2
Казахстан - Республика 2627 2
Германия - Федеративная Республика 3624 2
Япония 2778 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 1
Португалия - Португальская Республика 317 1
США - Техас 222 1
Канада 1301 1
Австралия - Австралийский Союз 1122 1
Индия - Республика 2169 1
США - Мэриленд 38 1
Чехия - Чешская Республика 494 1
Болгария - Республика 306 1
Испания - Барселона 536 1
Латинская Америка 723 1
Россия - Волгоградская область 397 1
Бразилия - Федеративная Республика 1123 1
Россия - Новосибирская область 815 1
Франция - Французская Республика 2120 1
Ближний Восток 1471 1
Израиль 719 1
Польша - Республика 826 1
Россия - Свердловская область 806 1
Азия - Азиатский регион 1513 1
Trade-in 54 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Русский язык 978 1
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 9
Wikipedia - Википедия 276 2
The Verge - Издание 448 1
NYT - The New York Times 507 1
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Google Threat Analysis Group 2 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
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