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GIF Растровый формат графических изображений GIF-анимация
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|24.03.2022
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Умер отец формата GIF и создатель компиляторов Fortran и Basic
Формат GIF остался без создателя Умер создатель графического формата GIF – американский учены
|17.06.2020
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В Viber появилась функция создания GIF-картинок
Мессенджер Rakuten Viber запустил функцию, которая позволит пользователям самостоятельно создавать GIF-файлы для отправки друзьям и близким. Поскольку спрос на мгновенные сообщения во всем мир
|17.10.2019
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Смартфон можно захватить, отправив GIF-файл в WhatsApp
о обновлен до версии 2.19.244. Критический баг в WhatsApp позволяет захватывать смартфоны с помощью GIF-анимации Разработчики WhatsApp убеждены, что реальных случаев эксплуатации уязвимости пок
|14.06.2017
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Представлена новая версия мессенджера Viber 6.9.5. для Android и iOS
е приложение Viber для iOS и Android, в котором появились переадресация голосовых звонков, поиск по GIF-изображениям и стикерам, отправка ссылок на группы и поддержка rich-уведомлений. Обновлен
|13.05.2015
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В ICQ для Android появилась поддержка GIF и возможность делиться стикерами в соцсетях
Новая версия ICQ для Android поддерживает анимированные GIF-изображения, а также позволяет делиться фотографиями и стикерами в социальных сетях. Об э
|04.06.2013
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Анимированный GIF без компьютера
Дизайнер Чио Чанг создал аппарат для производства не-виртуальных анимированных GIF. Устройство GIF-TY состоит из таймера, ограничивающего съёмку временем от 5 до 1 секунды, цифровой камеры с разрешением Full HD и микропринтера Zero Ink. Сняв серию кадров, GIF
|02.06.2008
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Flex GIF Animator 8.61: создание GIF-анимации
Flex GIF Animator - программа для создания анимированных изображений. Созданную анимацию можно экспортировать в различные форматы, в том числе GIF, AVI, EXE, FLA и др. В программе имеется бол
|28.05.2008
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Easy GIF Animator 4.7: создание GIF-анимации
Blumentals Software обновила свою программу Easy GIF Animator, с помощью которой можно создавать и редактировать анимированные изображения, ре
|22.04.2008
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Easy GIF Animator 4.61: создание GIF-анимации
Blumentals Software обновила свою программу Easy GIF Animator, с помощью которой можно создавать и редактировать анимированные изображения, ре
|17.12.2007
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Easy GIF Animator 4.5: создание GIF-анимации
При помощи Easy GIF Animator от Blumentals Software можно создавать и редактировать анимированные изображения
|29.11.2007
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Flex GIF Animator 8.08: создание GIF-анимации
Flex GIF Animator - программа для создания анимированных изображений. Созданную анимацию можно экспортировать в различные форматы, в том числе GIF, AVI, EXE, FLA и др. В программе имеется бол
|14.11.2007
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Flex GIF Animator 8.07: создание анимированных изображений
Flex GIF Animator 8.07 – новая версия программы для создания анимированных изображений. Созданную анимацию можно экспортировать в различные форматы, в том числе GIF, AVI, EXE, FLA и др. В про
|11.10.2007
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Flex GIF Animator 8.03 - создание анимированных изображений
Flex GIF Animator 8.03 – новая версия программы для создания анимированных изображений. Созданную анимацию можно экспортировать в различные форматы, в том числе GIF, AVI, EXE, Flash и др. В п
|04.12.2006
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Идеальное телевидение для ноутбука и не только
ь, яркость, теплота, цветность, резкость, тип кодировки. Детектор движения. Функция «Картинка-в-картинке» (PIP) при наличии в системе двух и более устройств видеозахвата. Захват кадров в формате BMP, GIF, JPG по таймеру или по нажатию кнопки. Опциональное отключение звука во время запуска программы, поиска или переключения каналов. Устранение краевых дефектов на изображении (масштабирование
|30.10.2006
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Обзор ТВ-тюнера Gotview PCI 7135
ице Присвоение иконки для каждого канала Детектор движения Функция Timeshift Функция «Картинка-в-картинке» (PIP) при наличии в системе двух и более устройств видеозахвата Захват кадров в формате BMP, GIF, JPG по таймеру или по нажатию кнопки Опциональное отключение звука во время запуска программы, поиска или переключения каналов Устранение краевых дефектов на изображении (масштабирование и
|01.09.2006
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"Лаборатория Касперского": спамеры используют GIF-анимацию
и нового технического приема в арсенале спамеров. Теперь спам рассылается не только в виде обычных статических «картинок» (графических вложений), но и в виде анимированной графики. Спамеры используют GIF-анимацию, т.к. она распознается и автоматически воспроизводится всеми популярными браузерами. Обычно анимированный спам содержит от 2 до 4 кадров, из которых только один кадр является значи
|04.03.2005
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GIF продвигает ядерные реакторы нового поколения
Участники международного форума «Поколение 4» (Generation IV international forum, GIF) подписали новое соглашение по сотрудничеству в области создания более безопасных и эффективных ядерных реакторов нового поколения. В форум входят Аргентина, Бразилия, Великобритания, ЕС, К
|04.03.2005
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GIF продвигает ядерные реакторы нового поколения
Участники международного форума «Поколение 4» (Generation IV international forum, GIF) подписали новое соглашение по сотрудничеству в области создания более безопасных и эффективных ядерных реакторов нового поколения. В форум входят Аргентина, Бразилия, Великобритания, ЕС, К
|23.06.2003
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GIF выходит на свободу
нии. Этот факт мог бы остаться незамеченным простыми пользователями, если бы патент не касался одного из наиболее популярных форматов для изображений, размещаемых в Сети. Ведь именно LZW стал основой GIF (Graphics Interchange Format), крайне распространенного способа для хранения и пересылки картинок в интернете. Веб-разработчики были очень встревожены в 1994 году, когда компания Unisys реш
|16.04.2002
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Digital Life: Некопируемый CD, mp3 в "шароварах", и "наши пальчики устали..."
F, ASF) и прослушивания стереомузыки (MP3, WMA, AAC) используется стандартная для компьютеров Pocket PC программа Windows Media Player. Кроме того, Flipster выполняет роль цифрового фотоальбома (JPG, GIF, BMP), цифрового диктофона (WAV) и даже игровой консоли. Компания выпустит две модели, с 64 и 128 Мб внутренней памяти; обе оборудованы слотами расширения SecureDigital. На будущее предусмо
|20.09.2000
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Sony разработала цифровую камеру с функцией генерирования анимированных GIF
CLIP MOTION позволяет захватывать до 10 последовательных кадров и сохранять их в виде анимированных GIF. Надо заметить, что это первая камера на рынке, оборудованная подобной функцией. В камере
|05.11.1999
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Free Software Foundation объявляет 5 ноября Днем Уничтожения GIF-графики
ладеет патентом на алгоритм сжатия LZW, который используется в распространенном графическом формате GIF. Недавно Unisys выдвинула требование по лицензированию всех программных и графических про
|01.11.1999
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Unisys собирается взимать деньги за GIF-файлы на вашем сайте
на технологию компрессирования графических файлов под названием LZW, которая применяется в формате GIF. Этот формат сейчас считается устаревшим, тем не менее многие администраторы используют е
GIF и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванов Кирилл 20 4
|Касперский Евгений 337 3
|Зенкин Денис 263 3
|Шиденко Кирилл 11 3
|Зубарев Яков 24 2
|Малафеев Андрей 52 2
|DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 2
|Муртазин Эльдар 74 2
|Константинов Константин 32 2
|Николаев Григорий 10 2
|Карев Кирилл 5 2
|Иванов Герман 3 2
|Москвичев Александр 14 2
|Коблов Илья 5 2
|Кирюхин Дмитрий 86 2
|Чубайс Анатолий 222 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
|Попов Сергей 166 1
|Комиссаров Дмитрий 248 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
|Меламед Александр 95 1
|Кудрявцев Максим 43 1
|Ляпунов Игорь 132 1
|Меламед Леонид 150 1
|Гинятуллин Роман 61 1
|Навальный Алексей 63 1
|Гостев Дмитрий 23 1
|Лукацкий Алексей 140 1
|Чеглаков Андрей 63 1
|Сегалович Илья 41 1
|Давидан Александр 16 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Доброхотов Алексей 18 1
|Здравкович Андрей 2 1
|Warren Elizabeth - Уоррен Элизабет 7 1
|Умаров Михаил 56 1
|Добровольский Николай 14 1
|Asimov Isaac - Азимов Айзек 13 1
|Гордеева Анна 36 1
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