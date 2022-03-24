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GIF Растровый формат графических изображений GIF-анимация

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


24.03.2022 Умер отец формата GIF и создатель компиляторов Fortran и Basic

Формат GIF остался без создателя Умер создатель графического формата GIF – американский учены
17.06.2020 В Viber появилась функция создания GIF-картинок

Мессенджер Rakuten Viber запустил функцию, которая позволит пользователям самостоятельно создавать GIF-файлы для отправки друзьям и близким. Поскольку спрос на мгновенные сообщения во всем мир
17.10.2019 Смартфон можно захватить, отправив GIF-файл в WhatsApp

о обновлен до версии 2.19.244. Критический баг в WhatsApp позволяет захватывать смартфоны с помощью GIF-анимации Разработчики WhatsApp убеждены, что реальных случаев эксплуатации уязвимости пок
14.06.2017 Представлена новая версия мессенджера Viber 6.9.5. для Android и iOS

е приложение Viber для iOS и Android, в котором появились переадресация голосовых звонков, поиск по GIF-изображениям и стикерам, отправка ссылок на группы и поддержка rich-уведомлений. Обновлен
13.05.2015 В ICQ для Android появилась поддержка GIF и возможность делиться стикерами в соцсетях

Новая версия ICQ для Android поддерживает анимированные GIF-изображения, а также позволяет делиться фотографиями и стикерами в социальных сетях. Об э
04.06.2013 Анимированный GIF без компьютера

Дизайнер Чио Чанг создал аппарат для производства не-виртуальных анимированных GIF. Устройство GIF-TY состоит из таймера, ограничивающего съёмку временем от 5 до 1 секунды, цифровой камеры с разрешением Full HD и микропринтера Zero Ink. Сняв серию кадров, GIF

02.06.2008 Flex GIF Animator 8.61: создание GIF-анимации

Flex GIF Animator - программа для создания анимированных изображений. Созданную анимацию можно экспортировать в различные форматы, в том числе GIF, AVI, EXE, FLA и др. В программе имеется бол
28.05.2008 Easy GIF Animator 4.7: создание GIF-анимации

Blumentals Software обновила свою программу Easy GIF Animator, с помощью которой можно создавать и редактировать анимированные изображения, ре
22.04.2008 Easy GIF Animator 4.61: создание GIF-анимации

Blumentals Software обновила свою программу Easy GIF Animator, с помощью которой можно создавать и редактировать анимированные изображения, ре
17.12.2007 Easy GIF Animator 4.5: создание GIF-анимации

При помощи Easy GIF Animator от Blumentals Software можно создавать и редактировать анимированные изображения
29.11.2007 Flex GIF Animator 8.08: создание GIF-анимации

Flex GIF Animator - программа для создания анимированных изображений. Созданную анимацию можно экспортировать в различные форматы, в том числе GIF, AVI, EXE, FLA и др. В программе имеется бол
14.11.2007 Flex GIF Animator 8.07: создание анимированных изображений

Flex GIF Animator 8.07 – новая версия программы для создания анимированных изображений. Созданную анимацию можно экспортировать в различные форматы, в том числе GIF, AVI, EXE, FLA и др. В про
11.10.2007 Flex GIF Animator 8.03 - создание анимированных изображений

Flex GIF Animator 8.03 – новая версия программы для создания анимированных изображений. Созданную анимацию можно экспортировать в различные форматы, в том числе GIF, AVI, EXE, Flash и др. В п
04.12.2006 Идеальное телевидение для ноутбука и не только

ь, яркость, теплота, цветность, резкость, тип кодировки. Детектор движения. Функция «Картинка-в-картинке» (PIP) при наличии в системе двух и более устройств видеозахвата. Захват кадров в формате BMP, GIF, JPG по таймеру или по нажатию кнопки. Опциональное отключение звука во время запуска программы, поиска или переключения каналов. Устранение краевых дефектов на изображении (масштабирование
30.10.2006 Обзор ТВ-тюнера Gotview PCI 7135

ице Присвоение иконки для каждого канала Детектор движения Функция Timeshift Функция «Картинка-в-картинке» (PIP) при наличии в системе двух и более устройств видеозахвата Захват кадров в формате BMP, GIF, JPG по таймеру или по нажатию кнопки Опциональное отключение звука во время запуска программы, поиска или переключения каналов Устранение краевых дефектов на изображении (масштабирование и
01.09.2006 "Лаборатория Касперского": спамеры используют GIF-анимацию

и нового технического приема в арсенале спамеров. Теперь спам рассылается не только в виде обычных статических «картинок» (графических вложений), но и в виде анимированной графики. Спамеры используют GIF-анимацию, т.к. она распознается и автоматически воспроизводится всеми популярными браузерами. Обычно анимированный спам содержит от 2 до 4 кадров, из которых только один кадр является значи
04.03.2005 GIF продвигает ядерные реакторы нового поколения

Участники международного форума «Поколение 4» (Generation IV international forum, GIF) подписали новое соглашение по сотрудничеству в области создания более безопасных и эффективных ядерных реакторов нового поколения. В форум входят Аргентина, Бразилия, Великобритания, ЕС, К
04.03.2005 GIF продвигает ядерные реакторы нового поколения

Участники международного форума «Поколение 4» (Generation IV international forum, GIF) подписали новое соглашение по сотрудничеству в области создания более безопасных и эффективных ядерных реакторов нового поколения. В форум входят Аргентина, Бразилия, Великобритания, ЕС, К
23.06.2003 GIF выходит на свободу

нии. Этот факт мог бы остаться незамеченным простыми пользователями, если бы патент не касался одного из наиболее популярных форматов для изображений, размещаемых в Сети. Ведь именно LZW стал основой GIF (Graphics Interchange Format), крайне распространенного способа для хранения и пересылки картинок в интернете. Веб-разработчики были очень встревожены в 1994 году, когда компания Unisys реш
16.04.2002 Digital Life: Некопируемый CD, mp3 в "шароварах", и "наши пальчики устали..."

F, ASF) и прослушивания стереомузыки (MP3, WMA, AAC) используется стандартная для компьютеров Pocket PC программа Windows Media Player. Кроме того, Flipster выполняет роль цифрового фотоальбома (JPG, GIF, BMP), цифрового диктофона (WAV) и даже игровой консоли. Компания выпустит две модели, с 64 и 128 Мб внутренней памяти; обе оборудованы слотами расширения SecureDigital. На будущее предусмо
20.09.2000 Sony разработала цифровую камеру с функцией генерирования анимированных GIF

CLIP MOTION позволяет захватывать до 10 последовательных кадров и сохранять их в виде анимированных GIF. Надо заметить, что это первая камера на рынке, оборудованная подобной функцией. В камере
05.11.1999 Free Software Foundation объявляет 5 ноября Днем Уничтожения GIF-графики

ладеет патентом на алгоритм сжатия LZW, который используется в распространенном графическом формате GIF. Недавно Unisys выдвинула требование по лицензированию всех программных и графических про
01.11.1999 Unisys собирается взимать деньги за GIF-файлы на вашем сайте

на технологию компрессирования графических файлов под названием LZW, которая применяется в формате GIF. Этот формат сейчас считается устаревшим, тем не менее многие администраторы используют е

Публикаций - 478, упоминаний - 525

GIF и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 58
Google LLC 12690 37
Samsung Electronics 11065 35
Apple Inc 13156 33
Meta Platforms - Facebook 4621 23
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 23
Sony 6739 17
Yandex - Яндекс 9216 16
Telegram Group 2940 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 15
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 14
X Corp - Twitter 2938 14
VK - Mail.ru Group 3602 12
Adobe Systems 1597 12
ONYX International 158 11
Fly - Explay - Эксплей 243 9
LG Electronics 3735 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 8
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Philips 2099 8
Yahoo! 3726 8
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 7
Wexler 61 7
Prology 72 7
Treelogic 41 7
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Huawei 4677 7
Lenovo Motorola 3566 7
Digma 251 6
Gmini 20 6
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 6
Qualcomm Technologies 1974 6
Intel Corporation 12811 6
HP Inc. 5883 6
Dropbox 527 6
Snapchat 151 6
Wacom 143 5
PocketBook International 98 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 6
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 4
Vimeo - Видеохостинг 71 3
Совкомбанк Совесть 279 3
Связной ГК 1401 3
Carl Zeiss AG 307 3
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
FC Barcelona - ФК Барселона - Испанский футбольный клуб 4 2
Uber 357 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Мосгорпарк - ЦПКиО Горького - Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького 77 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 286 2
101Hotels.com 456 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 2
Orano - Areva 24 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Газпром ПАО 1493 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Альфа-Банк 1979 2
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 183 1
Альфа-Капитал УК 155 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 1
DST Global - Digital Sky Technologies 229 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 1
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 128 1
Expedia Group 136 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 104 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 128 1
Комус 110 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
Bayer AG - Байер 85 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 25 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 35 1
Государственный совет Финляндии - органы государственной власти 53 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 1
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 55 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Правительство Тайваня 48 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 28
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 14
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 13
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
Демократическая политическая партия США 122 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
APA - American Psychological Association - Американская психологическая ассоциация - Американская ассоциация психологов 7 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 283
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 481 198
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 119
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 103
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 93
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 92
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 91
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 86
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1566 84
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 83
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 83
TIFF - Tagged Image File Format - формат хранения растровых графических изображений 315 77
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 77
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 76
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 72
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 69
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 69
Microsoft WMA - Windows Media Audio 1018 69
AVI - Audio Video Interleave 460 68
Наушники - Headphones 4479 62
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 62
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 60
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 57
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 56
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 56
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 56
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 54
WAV - Waveform Audio File Format 532 54
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 53
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 53
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 52
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 51
Microsoft WMV - Microsoft Windows Media Video 415 51
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 50
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 49
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 48
EPUB - Electronic Publication 150 46
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 44
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 43
FB2 - FictionBook 129 43
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 352 197
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 109
Google Android 15244 90
Microsoft Windows 16882 82
Apple iOS 8583 44
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 38
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 33
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 30
Linux OS 11533 29
Apple QuickTime - MOV Motion JPEG 417 29
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 28
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 26
Samsung SVR-диктофон 464 25
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 646 25
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 24
Microsoft Compiled HTMLHelp - CHM - проприетарный формат файлов контекстной справки 69 23
Google YouTube - Видеохостинг 3002 22
Microsoft Office 4170 22
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 20
Microsoft Outlook 1506 20
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 19
Oracle Java - язык программирования 3469 19
Microsoft Windows XP 2431 18
Microsoft Windows 2000 8678 17
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 17
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 17
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 17
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 16
JavaScript - JS - язык программирования 1425 16
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 16
Adobe Photoshop 804 15
Microsoft Windows 10 1938 15
Apple - App Store 3109 15
Apple iPad 4012 14
Samsung Galaxy 1035 13
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 13
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 12
Apple macOS 2419 12
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 12
Apple iPhone 6 4861 12
Иванов Кирилл 20 4
Касперский Евгений 337 3
Зенкин Денис 263 3
Шиденко Кирилл 11 3
Зубарев Яков 24 2
Малафеев Андрей 52 2
DJ Koh - Dong-Jin Koh - Донг-Джин Кох - Донг-Джин Ко 14 2
Муртазин Эльдар 74 2
Константинов Константин 32 2
Николаев Григорий 10 2
Карев Кирилл 5 2
Иванов Герман 3 2
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Коблов Илья 5 2
Кирюхин Дмитрий 86 2
Чубайс Анатолий 222 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
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Bezos Jeff - Безос Джефф 177 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 1
Меламед Александр 95 1
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Меламед Леонид 150 1
Гинятуллин Роман 61 1
Навальный Алексей 63 1
Гостев Дмитрий 23 1
Лукацкий Алексей 140 1
Чеглаков Андрей 63 1
Сегалович Илья 41 1
Давидан Александр 16 1
Кирсанов Алексей 24 1
Доброхотов Алексей 18 1
Здравкович Андрей 2 1
Warren Elizabeth - Уоррен Элизабет 7 1
Умаров Михаил 56 1
Добровольский Николай 14 1
Asimov Isaac - Азимов Айзек 13 1
Гордеева Анна 36 1
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