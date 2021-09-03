Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
GIF
Растровый формат графических изображений
GIF-анимация
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 187, упоминаний - 219
GIF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зубарев Яков 23 2
|Koh DJ - Ко Донг Джин 10 2
|Кирюхин Дмитрий 73 1
|Водясов Алексей 97 1
|Давидан Александр 14 1
|Кирсанов Алексей 24 1
|Здравкович Андрей 2 1
|Добровольский Николай 13 1
|LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 24 1
|Ofir Eyal - Офир Эял 5 1
|Савюк Виктор 22 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Липич Григорий 48 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 9
|Wikipedia - Википедия 276 2
|The Verge - Издание 448 1
|NYT - The New York Times 507 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
|VentureBeat 79 1
|TechRadar 71 1
|Newsweek 20 1
|CNews Analytics 1988 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
|Google Threat Analysis Group 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 760322, в очереди разбора - 664012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru