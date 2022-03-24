Умер отец формата GIF и создатель компиляторов Fortran и Basic Формат GIF остался без создателя Умер создатель графического формата GIF – американский учены

В Viber появилась функция создания GIF-картинок Мессенджер Rakuten Viber запустил функцию, которая позволит пользователям самостоятельно создавать GIF-файлы для отправки друзьям и близким. Поскольку спрос на мгновенные сообщения во всем мир

Смартфон можно захватить, отправив GIF-файл в WhatsApp о обновлен до версии 2.19.244. Критический баг в WhatsApp позволяет захватывать смартфоны с помощью GIF-анимации Разработчики WhatsApp убеждены, что реальных случаев эксплуатации уязвимости пок

Представлена новая версия мессенджера Viber 6.9.5. для Android и iOS е приложение Viber для iOS и Android, в котором появились переадресация голосовых звонков, поиск по GIF-изображениям и стикерам, отправка ссылок на группы и поддержка rich-уведомлений. Обновлен

В ICQ для Android появилась поддержка GIF и возможность делиться стикерами в соцсетях Новая версия ICQ для Android поддерживает анимированные GIF-изображения, а также позволяет делиться фотографиями и стикерами в социальных сетях. Об э

Анимированный GIF без компьютера Дизайнер Чио Чанг создал аппарат для производства не-виртуальных анимированных GIF. Устройство GIF-TY состоит из таймера, ограничивающего съёмку временем от 5 до 1 секунды, цифровой камеры с разрешением Full HD и микропринтера Zero Ink. Сняв серию кадров, GIF

Flex GIF Animator 8.61: создание GIF-анимации Flex GIF Animator - программа для создания анимированных изображений. Созданную анимацию можно экспортировать в различные форматы, в том числе GIF, AVI, EXE, FLA и др. В программе имеется бол

Easy GIF Animator 4.7: создание GIF-анимации Blumentals Software обновила свою программу Easy GIF Animator, с помощью которой можно создавать и редактировать анимированные изображения, ре

Easy GIF Animator 4.61: создание GIF-анимации Blumentals Software обновила свою программу Easy GIF Animator, с помощью которой можно создавать и редактировать анимированные изображения, ре

Easy GIF Animator 4.5: создание GIF-анимации При помощи Easy GIF Animator от Blumentals Software можно создавать и редактировать анимированные изображения

Flex GIF Animator 8.08: создание GIF-анимации Flex GIF Animator - программа для создания анимированных изображений. Созданную анимацию можно экспортировать в различные форматы, в том числе GIF, AVI, EXE, FLA и др. В программе имеется бол

Flex GIF Animator 8.07: создание анимированных изображений Flex GIF Animator 8.07 – новая версия программы для создания анимированных изображений. Созданную анимацию можно экспортировать в различные форматы, в том числе GIF, AVI, EXE, FLA и др. В про

Flex GIF Animator 8.03 - создание анимированных изображений Flex GIF Animator 8.03 – новая версия программы для создания анимированных изображений. Созданную анимацию можно экспортировать в различные форматы, в том числе GIF, AVI, EXE, Flash и др. В п

Идеальное телевидение для ноутбука и не только ь, яркость, теплота, цветность, резкость, тип кодировки. Детектор движения. Функция «Картинка-в-картинке» (PIP) при наличии в системе двух и более устройств видеозахвата. Захват кадров в формате BMP, GIF, JPG по таймеру или по нажатию кнопки. Опциональное отключение звука во время запуска программы, поиска или переключения каналов. Устранение краевых дефектов на изображении (масштабирование

Обзор ТВ-тюнера Gotview PCI 7135 ице Присвоение иконки для каждого канала Детектор движения Функция Timeshift Функция «Картинка-в-картинке» (PIP) при наличии в системе двух и более устройств видеозахвата Захват кадров в формате BMP, GIF, JPG по таймеру или по нажатию кнопки Опциональное отключение звука во время запуска программы, поиска или переключения каналов Устранение краевых дефектов на изображении (масштабирование и

"Лаборатория Касперского": спамеры используют GIF-анимацию и нового технического приема в арсенале спамеров. Теперь спам рассылается не только в виде обычных статических «картинок» (графических вложений), но и в виде анимированной графики. Спамеры используют GIF-анимацию, т.к. она распознается и автоматически воспроизводится всеми популярными браузерами. Обычно анимированный спам содержит от 2 до 4 кадров, из которых только один кадр является значи

GIF продвигает ядерные реакторы нового поколения Участники международного форума «Поколение 4» (Generation IV international forum, GIF) подписали новое соглашение по сотрудничеству в области создания более безопасных и эффективных ядерных реакторов нового поколения. В форум входят Аргентина, Бразилия, Великобритания, ЕС, К

GIF продвигает ядерные реакторы нового поколения Участники международного форума «Поколение 4» (Generation IV international forum, GIF) подписали новое соглашение по сотрудничеству в области создания более безопасных и эффективных ядерных реакторов нового поколения. В форум входят Аргентина, Бразилия, Великобритания, ЕС, К

GIF выходит на свободу нии. Этот факт мог бы остаться незамеченным простыми пользователями, если бы патент не касался одного из наиболее популярных форматов для изображений, размещаемых в Сети. Ведь именно LZW стал основой GIF (Graphics Interchange Format), крайне распространенного способа для хранения и пересылки картинок в интернете. Веб-разработчики были очень встревожены в 1994 году, когда компания Unisys реш

Digital Life: Некопируемый CD, mp3 в "шароварах", и "наши пальчики устали..." F, ASF) и прослушивания стереомузыки (MP3, WMA, AAC) используется стандартная для компьютеров Pocket PC программа Windows Media Player. Кроме того, Flipster выполняет роль цифрового фотоальбома (JPG, GIF, BMP), цифрового диктофона (WAV) и даже игровой консоли. Компания выпустит две модели, с 64 и 128 Мб внутренней памяти; обе оборудованы слотами расширения SecureDigital. На будущее предусмо

Sony разработала цифровую камеру с функцией генерирования анимированных GIF CLIP MOTION позволяет захватывать до 10 последовательных кадров и сохранять их в виде анимированных GIF. Надо заметить, что это первая камера на рынке, оборудованная подобной функцией. В камере

Free Software Foundation объявляет 5 ноября Днем Уничтожения GIF-графики ладеет патентом на алгоритм сжатия LZW, который используется в распространенном графическом формате GIF. Недавно Unisys выдвинула требование по лицензированию всех программных и графических про