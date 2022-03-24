Умер отец формата GIF и создатель компиляторов Fortran и Basic

Американский ученый Стивен Уилхайт, в 1987 г. создавший формат GIF, умер из-за последствий коронавируса. Его творение создало облик современного интернета – GIF-файлы десятилетиями использовались в оформлении сайтов и веб-рекламы. Формат по-прежнему актуален и поддерживается подавляющим большинством крупнейших веб-сервисов, включая соцсети.

Формат GIF остался без создателя

Умер создатель графического формата GIF – американский ученый Стивен Уилхайт (Stephen Wilhite). На момент смерти ему было 74 года.

Об уходе Уилхайта из жизни сообщила его жена Кэтэлин (Kathaleen Wilhite). Однако точную причину смерти она раскрывать не стала.

Со слов вдовы Уилхайта, он умер 14 марта 2022 из-за последствий коронавируса. Как именно заражение COVID-19 отразилось на нем, остается неизвестным. Отметим также, что о смерти мужа она сообщила лишь спустя 10 дней.

Стивен Уилхайт внес большой вклад в развитие интернета. Созданный им формат GIF во многом опеределил то, как выглядела Всемирная паутина с середины 90-х годов XX века и все первое десятилетие XXI века.

Как появился GIF

GIF или Graphics Interchange Format («формат для обмена изображениями» – англ.) представляет собой растровый формат графических изображений. В своем нынешнем виде он позволяет хранить сжатые данные почти без потери качества и, что и сделало его популярным в интернете, поддерживает анимацию.

Стивен Уилхайт настаивал, что формат называется Джиф, как арахисовое масло Jif. В его руке банка с маслом и модифицированной этикеткой

Над GIF работала группа специалистов компании CompuServe, а Стивен Уилхайт возглавлял ее. Формат был готов к 1987 г., тогда же была представлена первая его версия, получившая индекс 87a.

В оригинальной модификации GIF располагал лишь своими базовыми функциями. Спустя два года формат был обновлен до версии 89a, в которой появились поддержка анимации, прозрачного фона и метаданных. Все это сочеталось с развитой возможностью сжатия файлов – итоговые размеры даже анимированных GIF были малы, что давало возможность быстро загружать их даже по медленному модемному соединению.

С момента выхода ревизии 89a формат GIF больше не модернизировался. По прошествии 33 лет в интернете по-прежнему используется его версия образца 1989 г.

Внушительный вклад в популяризацию GIF внесли разработчики браузера Netscape Navigator. В 1995 г. они добавили в него функцию зацикливания GIF-анимации, которую позже скопировали создатели других обозревателей. За счет этого GIF-файлы стали использоваться повсеместно, в том числе и в интернет-рекламе – формат применялся для создания баннеров.

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В 2022 г. GIF по-прежнему используется в интернете, как в дизайне, так и в рекламе. Также изображения в этом формате с 2015 г. поддерживаются крупнейшими американскими соцсетями, с марта 2022 г. запрещенными к использованию на территории России. В заблокированном в России Twitter поддержка GIF-изображений, в том числе и анимированных, тоже реализована.

Сам Уилхайт и его коллеги, создавшие GIF, называли этот формат не иначе как «Джиф», как и популярную в США марку арахисового масла (Jif). Тем не менее, в мире прочно закрепилось именно произношение «Гиф». В 2017 г. крупнейший форум для программистов Stack Overflow спросил у разработчиков, какой вариант произношения GIF они предпочитают. Большинство проголосовало за «Гиф».

Другие работы и признание Уилхайта

В компании CompuServe Уилхайт проработал вплоть до 2001 г., решив остаться в ней даже после того, как ее купил американский интернет-гигант (в прошлом) America Online (AOL). За эти годы он занимался развитием ряда протоколов, созданных CompuServe, включая Host Micro Interface (HMI) и CompuServe B для CompuServe Information Manager (CIM).

Уилхайт на вручении премии Webby

Помимо этого, он трудился над программным обеспечением для веб-чатов. Из CompuServe он ушел в 2001 г. после перенесенного инсульта. На тот момент Уилхайту было 53 года. В 2015 г. AOL перешел в собственность оператора связи Verison вместе с CompuServe. Компания, в которой Уилхайт создал GIF, существует и по сей день.

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Уилхайт стоит за разработкой компиляторов для древних языков программирования Fortran и Basic. Также он приложил руку к созданию библиотеки BTOOLS для языка программирования BLISS. Над всем этим он работал до прихода в CompuServe.

Уилхайт внес немалый вклад в развитие Глобальной сети, и это не осталось незамеченным. За свои заслуги Уилхайт в 2013 г. получил международную премию Webby.