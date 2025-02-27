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Москвичев Александр



27.02.2025 «Одноклассники» перезапустили раздел «Обсуждения» 1
03.12.2024 ОК запустили бесконечную ленту рекомендаций под постами и представили ее новый дизайн 1
26.11.2024 «Одноклассники» сократили токсичность в комментариях почти вдвое с помощью ИИ 1
05.09.2024 «Одноклассники» стали скрывать сообщения от незнакомцев в переписке 1
13.08.2024 «Одноклассники» запустили новую систему приватности публикаций 1
17.07.2024 «Одноклассники» впервые разрешат пользователям полностью отказаться от получения подарков 1
27.06.2024 «Одноклассники» начали автоматически обнаруживать и скрывать эротические изображения в соцсети 1
19.04.2024 «Одноклассники» начали автоматически скрывать ненормативную лексику 1
30.11.2023 VK объявляет о назначении директоров по продукту «Вконтакте» и «Одноклассниках» 2
27.04.2023 Российские школьники разработали более 300 навыков для «Алисы» на олимпиаде по информатике от «Яндекс учебника» 1
17.03.2022 На олимпиаде «Яндекс Учебника» школьники попробуют себя в роли сценаристов, тестировщиков и разработчиков голосовых помощников 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Москвичев Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7447 3
Яндекс - Фонд Сегаловича 3 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3961 1
Лента - Сеть розничной торговли 2093 6
Зарплата.ру 19 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 449 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10587 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5093 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24308 3
GIF - Растровый формат графических изображений - GIF-анимация 452 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3017 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3427 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3973 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10312 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4763 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11236 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 975 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13297 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1258 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3443 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5367 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4208 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2024 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2960 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1753 1
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1771 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1774 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1798 8
Python - высокоуровневый язык программирования 952 2
Яндекс.Учебник 49 2
Apple iOS 7852 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 642 2
Google Android 14079 2
Яндекс.Взгляд 21 1
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 166 1
i-Free Just AI - Aimylogic Conversational Platform - модульный NLU-конструктор для создания чат-ботов 7 1
Яндекс.Практикум 55 1
Васильев Евгений 119 1
Венера - планета Солнечной системы 288 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1681 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1211 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2932 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Россия - РФ - Российская федерация 145613 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 551 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 826 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1241 1
Увлечения и хобби - Hobbies 365 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29356 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13672 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5898 1
Искусство - живопись - изобразительное искусство - картинные галереи 75 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 597 1
Информатика - computer science - informatique 1064 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48363 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11010 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8589 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5115 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 941 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 320 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1343617, в очереди разбора - 766291.
Создано именных указателей - 169796.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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