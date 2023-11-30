VK объявляет о назначении директоров по продукту «Вконтакте» и «Одноклассниках»

На должность директора по продукту «Вконтакте» назначен Евгений Васильев, который занимал аналогичную позицию в «Одноклассниках». Новым директором по продукту «Одноклассников» стал Александр Москвичев. Об этом CNews сообщили представители VK.

Евгений Васильев войдет в состав управляющей команды «Вконтакте» и займется разработкой и реализацией продуктовой стратегии соцсети. Евгений свыше 15 лет занимается развитием продуктов для лидеров российского ИТ-рынка. В соцсеть «Вконтакте» Евгений переходит из «Одноклассников», где возглавлял продукт и отвечал за развитие сервисов соцсети, включая обновление структуры продуктовой команды новыми лидерами. Продуктовая команда за короткие сроки провела самое масштабное за пять лет обновление Ленты новостей и перезапустила ключевой для «Одноклассников» сервис «Увлечения».

Евгений Васильев

Директором по продукту «Одноклассников» стал Александр Москвичев, который ранее отвечал за развитие сервисов для общения и социального взаимодействия в соцсети. До прихода в «Одноклассники» Александр Москвичев возглавлял бизнес-юниты и руководил продуктами в крупных российских ИТ-компаниях. Александр продолжит развивать продукт «Одноклассники» в соответствии с долгосрочной стратегией и целями соцсети.

Биография Евгения Васильева

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Евгений Васильев работает в VK с 2022 г. В компанию он пришел на роль директора по продукту «Одноклассники». Под его руководством команда провела масштабное обновление ленты новостей, достигнув существенного улучшения продуктовых метрик, включая время, проведенное пользователями в сервисе. Евгений перезапустил ключевой сервис «Увлечения», придав ему новый вид и функциональность. До этого Евгений руководил сервисом «Зарплата.ру», в котором выстроил бизнес-процессы и значительно обновил продукт, что привело к сделке с hh.ru. Также ранее в своей карьере он запускал множество сервисов «Яндекса», включая отзывы для карт и перезапуск сервиса по поиску работы.

Биография Александра Москвичева

Александр Москвичев

Александр Москвичев работает в VK с 2023 г., куда пришел на позицию директора по развитию сервисов для общения и социального взаимодействия в «Одноклассниках». За короткий срок Александру и его команде удалось сформулировать точки роста внутри платформы и приступить к реализации плана развития. До прихода в «Одноклассники» Александр возглавлял бизнес-юниты и руководил продуктами в «Яндексе»: в частности, возглавлял сервис «Яндекс взгляд», который дорастил от стартапа до полноценного бизнеса, и отвечал за развитие сервиса «Учебник». Закончил МФТИ по специальности «Прикладные физика и математика».