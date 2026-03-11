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Индексная книга (каталог) CNews*
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Васильев Евгений

СОБЫТИЯ


11.03.2026 «ВКонтакте» и VK Education запускают буткемп для будущих менеджеров продукта 1
03.02.2026 Топ-10 ИТ-трендов в России на 2026 г. по версии CNews 1
03.02.2026 Индекс CNews: В 2026 г. российский ИТ-рынок будет расти медленнее и по инерции 1
10.12.2025 «ВКонтакте» расширила возможности VK Donut: авторы смогут зарабатывать в клипах 1
27.10.2025 «ВКонтакте» представила «Тренды» в клипах: новый способ роста авторов и объединения пользователей вокруг актуальных тем 1
20.10.2025 Модель гибких партнерств работает: «Экспанта» привлекла 300 миллионов 2
30.09.2025 Сервис «VK Видео» запустил поддержку авторов через VK Donut 1
22.09.2025 Сеть клиник «Будь Здоров» внедрила ИИ-сервис для повышения качества работы врачей от медтехкомпании «Доктор рядом» 1
21.07.2025 Плохо прогнозируемые эффекты при внедрении ИИ — ключевой барьер для 61% промышленных предприятий 1
10.04.2025 Безопасность и персональные подборки контента: в «VK Видео» появился «Детский профиль» 1
31.03.2025 Пользователи «ВКонтакте» получили возможность публиковать посты и клипы в соавторстве 1
05.03.2025 Merlion – официальный дистрибьютор UserGate 1
01.08.2024 Пользователи «ВКонтакте» получили возможность настраивать меню в приложении 1
16.04.2024 Модульбанк запустил B2B-переводы по СБП 1
30.11.2023 VK объявляет о назначении директоров по продукту «Вконтакте» и «Одноклассниках» 2
06.12.2022 «Одноклассники» назначили Евгения Васильева директором по продукту 1
27.10.2022 Модульбанк подключился к доверенной зоне СБП 1
15.09.2022 Модульбанк запустил новый способ приема оплаты через СБП по NFC 1
05.07.2022 Merlion стала официальным дистрибьютором Gauss 1
17.02.2022 Модульбанк запустил выплаты физлицам с бизнес-счета по номеру телефона 1
18.01.2022 Модульбанк запустил пополнение расчетного счета через СБП 1
12.07.2021 «Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес 1
30.06.2021 МТС приобрела провайдера телеком- и ИТ-решений МТТ 1
03.03.2021 МТС собирается купить оператора связи, принадлежавшего экс-министру связи Рейману 1
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1
20.11.2020 Бывший вице-президент «Ростелекома» арестован по подозрению в коррупции 1
13.07.2020 ФСБ сажает россиянина в тюрьму за GPS-трекеры для собак 1
21.05.2020 МТТ запускает фабрику голосовых роботов 1
27.11.2019 Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 1
17.07.2019 Россиян перестанут сажать за GPS-трекеры и фотокамеры 2
11.04.2019 ФСБ объяснила Госдуме, что смартфон не является устройством для шпионажа 1
27.11.2018 Верховный суд России: Покупателей «шпионских» гаджетов нельзя сажать, если они не шпионы 1
22.05.2018 МТТ сообщил об успешном переходе на новую бизнес-модель 1
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1
21.03.2018 Прекращено дело фермера со «шпионским» GPS-трекером, которого Путин спас от тюрьмы 1
10.01.2018 Правительство попросило информировать россиян, что их могут посадить за покупку «шпионских» гаджетов 1
29.12.2017 Путин распорядился не сажать за покупку «шпионской» техники 1
27.04.2017 МТТ виртуализирует ИТ-инфраструктуру для предоставления услуг на базе «МТТ Бизнес» 1
22.12.2016 МТТ подвел итоги 2016 года: компания переходит в «облако» 1
30.06.2016 Выручка «МТТ Групп» за 2015 г. составила 15,3 млрд руб. 1

Публикаций - 132, упоминаний - 143

Васильев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 58
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 25
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 22
МегаФон 10742 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Ростелеком 10948 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 9
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 7
МТС - МТТ - Аудиотеле 25 7
МТС - МТТ MVNO - AIVA mobile - МТТ.Мобайл - виртуальный оператор мобильной связи 17 5
МТС - МТТ Старт Телеком 83 4
МТС - МТТ Инновации 9 4
SAP SE 5601 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 4
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр - Комет ТК - Комет Телекоммуникационная компания - Доля - Алсеан-Н 143 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 3
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 145 3
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 67 3
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 2
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 2
Ростелеком - TData - ТДата 71 2
Ростелеком - Башинформсвязь - Промсвязь УЗ - Промсвязь Уфимский завод 20 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
9594 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 2
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 151 2
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 2
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 67 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
УльтимаТек - Экспанта - DataBriz - Датабриз 23 1
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 52 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 6
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 6
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 206 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
ПромСвязьКапитал 85 4
Резонанс НПП 407 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Зарплата.ру 45 2
Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 7 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 209 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 1
Фонд информационной демократии - Фонд развития информационной демократии и гражданского общества 34 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 21 1
Ингосстрах СПАО - Будь Здоров - Клиника ЛМС 59 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 1
Uber 357 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 30 1
МегаФон - Синтерра - Synterra Cyprus 13 1
НКНХ - Нижнекамскнефтехим 27 1
Alternativa Capital 2 1
Пробизнесбанк АКБ 135 1
Intesa - Интеза Санпаоло - Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 66 1
ББР банк - Балтийский Банк Развития 43 1
Новый регистратор 13 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
СеверТрансКом - Северная Транспортная Компания 9 1
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 1
АФК Система - СММ Медиа-Центр - Система Масс-медиа - Стрим-контент 87 1
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 15 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 95 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
НПС НП - Национальный платежный совет 31 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 17 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Рособоронпоставка - Федеральное агентство по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств 12 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Минэкономразвития РФ - Департамент координации, развития и регулирования внешнеэкономической деятельности 2 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Оборонсервис - Авиаремонт, Спецремонт, Ремвооружение, Оборонстрой, Агропром, Оборонэнерго, Военторг, Красная звезда, Славянка 16 1
Минпромторг РФ - ЦИТ ФГАУ - Цифровые индустриальные технологии - ФЦПР ИИ ФГАУ - ФЦПРИИ ФГАУ - Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта 27 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
АОТС - Ассоциация ОТС - Ассоциация Операторов Телематических Служб - Ассоциация операторов телефонной связи 14 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 37
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 22
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 22
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 16
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 15
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 13
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 13
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 10
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 10
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 727 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 8
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 8
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 7
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2442 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 7
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 6
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 6
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 5
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 5
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 5
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 5
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 4
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 4
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 12
Google Android 15244 10
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 5
Apple iOS 8583 5
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 5
Apple iPhone 6 4861 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Apple macOS 2419 4
Microsoft Windows 16882 4
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 4
VK Клипы 70 3
Модульбанк - QR Pay 14 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
SAP ERP HCM - Human Capital Management - SAP CM, SAP Compensation Management - SAP OM, SAP Organizational Management - SAP PM, Performance Management - SAP PT, SAP Personnel Time Management - SAP PY, SAP Payroll Processing - mySAP HR, mySAP Human Resource 228 3
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 3
VK Donut 22 2
Mandriva Linux 87 2
VK Видео - VK Video - Mail.Ru Видео 291 2
МТС - МТТ Телефон VoIP-платформа 7 2
Apple iPad 4012 2
Apple - App Store 3109 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 2
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 1
VK Messenger - VK Мессенджер - ВК Мессенджер - Мессенджер ВКонтакте 117 1
Pinterest 84 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 126 1
Яндекс.Взгляд 41 1
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 1
Inoventica invGUARD 30 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 1
Кнопка SOS - Тревожная кнопка - Alarm button 239 1
BMC Control-M 1 1
VK ID - VK OnePass - VK Бизнес ID - Mail.ru ID - Центр безопасности VK 86 1
VK Music - ВКонтакте Музыка - VK Music Awards 94 1
МТС Автосекретарь 69 1
Nakisa SAP Talent Visualization 2 1
Путин Владимир 3454 8
Рейман Леонид 1065 8
Слизень Виталий 244 7
Медведев Дмитрий 1665 7
Литвинов Артем 14 4
Акопьян Артур 27 3
Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 3
Сердюков Анатолий 84 2
Чайка Юрий 43 2
Стегайлов Владимир 5 2
Тактаев Владимир 2 2
Зимин Дмитрий 42 2
Широкий Денис 20 2
Мардер Наум 116 2
Шалманов Сергей 202 2
Владимиров Андрей 19 2
Васильев Михаил 16 2
Власова Светлана 14 2
Чугунов Андрей 8 2
Максименко Екатерина 2 2
Харитонов Максим 3 2
Ованесян Григорий 3 2
Канторович Софья 2 2
Кантор Елена 2 2
Димитрова Ольга 2 2
Соловьев Федор 2 2
Корнеева Алена 2 2
Строев Андрей 2 2
Грешнов Андрей 2 2
Слизовский Сергей 2 2
Кротов Сергей 2 2
Сигаев Дмитрий 2 2
Абанин Дмитрий 2 2
Рубаков Валерий 3 2
Глазов Михаил 2 2
Лазуков Станислав 52 2
Борисов Вячеслав 2 2
Щербакова Елена 5 2
Иванченко Михаил 2 2
Громов Николай 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 83
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 29
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