Индексная книга (каталог) CNews*
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Васильев Евгений
СОБЫТИЯ
Публикаций - 132, упоминаний - 143
Васильев Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 8
|Рейман Леонид 1065 8
|Слизень Виталий 244 7
|Медведев Дмитрий 1665 7
|Литвинов Артем 14 4
|Акопьян Артур 27 3
|Разроев Элдар - Разроев Эльдар 55 3
|Сердюков Анатолий 84 2
|Чайка Юрий 43 2
|Стегайлов Владимир 5 2
|Тактаев Владимир 2 2
|Зимин Дмитрий 42 2
|Широкий Денис 20 2
|Мардер Наум 116 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Владимиров Андрей 19 2
|Васильев Михаил 16 2
|Власова Светлана 14 2
|Чугунов Андрей 8 2
|Максименко Екатерина 2 2
|Харитонов Максим 3 2
|Ованесян Григорий 3 2
|Канторович Софья 2 2
|Кантор Елена 2 2
|Димитрова Ольга 2 2
|Соловьев Федор 2 2
|Корнеева Алена 2 2
|Строев Андрей 2 2
|Грешнов Андрей 2 2
|Слизовский Сергей 2 2
|Кротов Сергей 2 2
|Сигаев Дмитрий 2 2
|Абанин Дмитрий 2 2
|Рубаков Валерий 3 2
|Глазов Михаил 2 2
|Лазуков Станислав 52 2
|Борисов Вячеслав 2 2
|Щербакова Елена 5 2
|Иванченко Михаил 2 2
|Громов Николай 2 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.