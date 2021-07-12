Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Васильев Евгений
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 93, упоминаний - 125
Васильев Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
|РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
|Путин Владимир 1824 6
|Медведев Дмитрий 1433 3
|Володин Вячеслав 62 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Гребенщиков Сергей 1 1
|Борзов Максим 2 1
|Кузьминов Илья 8 1
|Ишунькина Инесса 3 1
|Жунич Марина 5 1
|Зинина Ульяна 4 1
|Крухмалева Яна 3 1
|Лысаков Вячеслав 7 1
|Савлаев Тамерлан 5 1
|Сафронов Павел 1 1
|Гришин Константин 1 1
|Андреев Александр 12 1
|Бажин Владимир 1 1
|Шестаков Александр 35 1
|Керейник Юрий 1 1
|Цветков Сергей 9 1
|Билялетдинов Марат 2 1
|Амиров Алексей 1 1
|Пылков Александр 1 1
|Стуров Дмитрий 25 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Федечкин Сергей 19 1
|Левин Леонид 83 1
|Волин Алексей 113 1
|Воробьев Андрей 125 1
|Гришина Дарья 15 1
|Дубовиков Кирилл 3 1
|Куликов Александр 16 1
|Казарян Карен 31 1
|Плуготаренко Сергей 50 1
|Петров Сергей 51 1
|Рейман Леонид 411 1
|Тактаев Владимир 2 1
|Крашенинников Павел 10 1
|Федечкин Эдуард 32 1
|Лебедев Алексей 18 1
|РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|РИА Новости 654 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|ИРИ - Институт развития интернета 94 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
|НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761101, в очереди разбора - 664790.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761101, в очереди разбора - 664790.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru