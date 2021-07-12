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Васильев Евгений


12.07.2021 «Транстелеком» выставил на распродажу весь свой розничный бизнес 1
30.06.2021 МТС приобрела провайдера телеком- и ИТ-решений МТТ 1
03.03.2021 МТС собирается купить оператора связи, принадлежавшего экс-министру связи Рейману 3
03.12.2020 Итоги Wonderware Online Форум 2020. Новинки и тренды в сфере умного производства 1
21.05.2020 МТТ запускает фабрику голосовых роботов 1
27.11.2019 Бизнес осознал потребность в зрелом управлении данными 2
17.07.2019 Россиян перестанут сажать за GPS-трекеры и фотокамеры 2
11.04.2019 ФСБ объяснила Госдуме, что смартфон не является устройством для шпионажа 1
27.11.2018 Верховный суд России: Покупателей «шпионских» гаджетов нельзя сажать, если они не шпионы 1
22.05.2018 МТТ сообщил об успешном переходе на новую бизнес-модель 1
18.04.2018 РИФ 2018: Экономика Рунета перевалила 2 трлн. рублей 1
21.03.2018 Прекращено дело фермера со «шпионским» GPS-трекером, которого Путин спас от тюрьмы 1
10.01.2018 Правительство попросило информировать россиян, что их могут посадить за покупку «шпионских» гаджетов 1
29.12.2017 Путин распорядился не сажать за покупку «шпионской» техники 1
27.04.2017 МТТ виртуализирует ИТ-инфраструктуру для предоставления услуг на базе «МТТ Бизнес» 1
22.12.2016 МТТ подвел итоги 2016 года: компания переходит в «облако» 2
30.06.2016 Выручка «МТТ Групп» за 2015 г. составила 15,3 млрд руб. 1
15.12.2015 Aiva Mobile выходит на рынок Финляндии 1
08.09.2015 Татьяна Олейникова назначена директором по персоналу МТТ 1
26.05.2015 МТТ трансформирует модель управления компании 1
26.05.2015 «МТТ Групп» увеличила выручку в 2014 г. на 32% до 17 млрд руб. 1
14.04.2015 МТТ запускает новую платформу бизнес-коммуникаций – «МТТ Бизнес» 1
12.03.2015 «Яндекс» создал приложение для поиска работы без резюме 1
10.12.2014 Сергей Невструев назначен генеральным директором «МТТ Инновации» 2
03.06.2014 Конференция CNews. «Системы ДБО: новые сервисы» 1
16.05.2014 В России создали уникального сотового оператора для таджикских мигрантов 1
15.05.2014 МТТ запустила собственного виртуального оператора 1
24.02.2014 МТТ завершил ключевой этап модернизации сети 1
11.12.2013 «МТТ Групп» завершила сделку по приобретению «Синтерра Медиа» 1
19.09.2013 МТТ запустил международный мобильный сервис Beam 1
11.09.2013 Inoventica предоставит МТТ выделенные каналы в пяти федеральных округах 1
05.09.2013 Денис Широкий назначен заместителем гендиректора по коммерции МТТ 1
05.08.2013 Связь и государство: телекоммуникационная война проиграна? 1
05.06.2013 Янне Тимонен назначен гендиректором финской «дочки» MTT 1
22.05.2013 МТТ выиграл тендер МТС на предоставление услуг IPX 1
29.04.2013 Военных отключают от интернета 2
26.04.2013 ВТБ оказался контролирующим акционером МТТ 2
25.04.2013 МТТ формирует новую структуру группы компаний 2
25.04.2013 МТТ не смогла защитить «русский Skype» от властей 1
23.04.2013 Минэкономразвития поможет МТТ выйти на новые зарубежные рынки 1

Публикаций - 93, упоминаний - 125

Васильев Евгений упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Синтерра - Synterra 565 17
МегаФон ПетерСтар 145 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 11
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 444 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 7
Yandex - Яндекс 4101 3
SAP SE 3212 2
КонсОМ СКС Групп 4 1
BMC Software 40 1
Klinkmann - Клинкманн 4 1
Питерская группа связистов 114 1
Сумма Технологий 10 1
Schneider Electric Центр Инноваций 3 1
Терн ГК - Tern Group 44 1
Cinimex - Синимекс Дата Лаб 6 1
Google LLC 7148 1
МТТ AIVA mobile - виртуальный оператор мобильной связи (MVNO) 12 1
Ростелеком Уралсвязьинформ 189 1
ТТК Новосибирск - Зап-СибТрансТелеком 4 1
Nokia Networks 54 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 61 1
Amazon Inc - Amazon.com 1471 1
Alibaba Group 298 1
Twitter 2204 1
Facebook 3765 1
3738 1
Telegram Group 702 1
Schneider Electric 408 1
Tencent 93 1
Inoventica - Коммуникации для инноваций - КДИ 139 1
Informatica 75 1
Almatel - Алма Групп 13 1
Aveva 18 1
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 17 1
Wonderware 23 1
IBM 3539 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 1
АФК Система ПАО 994 1
AliExpress 275 3
PepsiCo - Пепсико 95 2
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 1
Пробизнесбанк АКБ 109 1
Газпромнефть-ННГ - Газпромнефть-Автоматизация 1 1
Uber 257 1
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 1
Открытие ФК 538 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Equifax 22 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Danone - Данон 44 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Алроса АК 81 1
Утконос 99 1
Avito - Авито 171 1
Газпром нефть 382 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
Uber Technologies 258 1
Газпром ПАО 520 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 6
Президент Российской Федерации 1439 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 3
Верховный суд Российской Федерации 174 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 2
Верховный суд Российской Федерации - Судебный департамент 15 1
Иннополис ОЭЗ ТВТ - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 41 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
ФинЦЕРТ ЦБ РФ - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере - FinCERT 57 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 504 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
Правительство РФ 2203 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 55 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1251 3
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 444 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Big Data - Большие данные 1136 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
APM - Asset Performance Management - Системы управления эффективностью активов 8 1
АСОДУ - автоматизированная система оперативного диспетчерского контроля и управления инженерным оборудованием и системами 7 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 480 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 170 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
DQ - Data Quality - Качество данных 14 1
AdTech Digital Signage - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 114 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации 55 1
DevOps - Development и Operations 297 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 41 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1253 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 382 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 1
МТТ YouMagic 33 7
Google Android 10751 7
Apple macOS 925 4
Apple iOS 5742 3
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5132 1
BMC Control-M 1 1
МТТ VoiceBox 4 1
МТТ VoiceBox - Голосовой бот 14 1
IBM InfoSphere Information Governance Catalog 1 1
MTT Telecom API 6 1
Pinterest 45 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Google YouTube - Видеохостинг 1715 1
МТТ MVNE 20 1
МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 19 1
Google AdWords - Google Ads 81 1
amoCRM 39 1
Baidu 179 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 225 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
Apple AirPods - Наушники 70 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft Office 1939 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
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Медведев Дмитрий 1433 3
Володин Вячеслав 62 2
Дворкович Аркадий 169 2
Гребенщиков Сергей 1 1
Борзов Максим 2 1
Кузьминов Илья 8 1
Ишунькина Инесса 3 1
Жунич Марина 5 1
Зинина Ульяна 4 1
Крухмалева Яна 3 1
Лысаков Вячеслав 7 1
Савлаев Тамерлан 5 1
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Шестаков Александр 35 1
Керейник Юрий 1 1
Цветков Сергей 9 1
Билялетдинов Марат 2 1
Амиров Алексей 1 1
Пылков Александр 1 1
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Федечкин Сергей 19 1
Левин Леонид 83 1
Волин Алексей 113 1
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Куликов Александр 16 1
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Плуготаренко Сергей 50 1
Петров Сергей 51 1
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Лебедев Алексей 18 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - Курганская область 261 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 3
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Бразилия - Федеративная Республика 1125 1
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Россия - ПФО - Самара 1288 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 6
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление 6 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Мастер связи - ведомственная награда отличившимся работникам, занятым в отраслях связи и телекоммуникаций 14 1
РОИ - Российская общественная инициатива 68 2
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I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
ИРИ - Институт развития интернета 94 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
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