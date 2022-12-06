«Одноклассники» назначили Евгения Васильева директором по продукту

К команде социальной сети «Одноклассники» в качестве директора по продукту присоединился Евгений Васильев. В «Одноклассниках» Евгений будет отвечать за продуктовую стратегию и развитие социальной сети как цельного продукта. Об этом CNews сообщили представители VK.

«Одноклассники» продолжают меняться: в 2022 г. социальная сеть получила новое позиционирование, запустила множество обновлений и продолжила инвестировать в развитие продукта. Евгений усилит направление, сфокусирует работу команды и совместно с техническим директором «Одноклассников» Вадимом Гуровым консолидирует ресурсы разработки вокруг улучшения приложений и сервисов соцсети.

Евгений Васильев 14 лет занимался развитием продуктов лидеров российского рынка ИТ. Несколько лет работал в «Яндексе», где работал с проектами «Яндекс карты» и «Яндекс деньги» и руководил сервисом «Яндекс работа». Последние годы руководил продуктами и бизнесом компаний в сфере HRTech, из них пять лет – в качестве CEO сервиса «Зарплата.ру», входящего в структуру HeadHunter.

Евгений Васильев

Антон Федчин, руководитель социальной сети «Одноклассники»: «За последний год мы сильно изменились: и внешне как продукт для пользователей, и с точки зрения продуктовых процессов. В наших планах — запускать дополнительные возможности для пользователей, авторов и бизнеса, увеличивать потребление контента внутри соцсети, делать продукт удобнее и комфортнее для всех пользователей. Все это невозможно без усиления продуктовой команды. Уверен, что Евгений благодаря своему опыту и экспертизе быстро погрузится во все продуктовые процессы, так что уже в следующем году продукт ОК получит много значимых обновлений».

Евгений Васильев, директор по продукту социальной сети «Одноклассники»: «“Одноклассники” — это невероятно сильный технологический продукт с многомиллионной аудиторией. Поработать с ОК – это уникальная возможность, тем более что соцсетей со столь большой пользовательской активностью во всем мире можно пересчитать по пальцам. Рад присоединиться к продуктовой команде ОК и думаю, что уже совсем скоро мы сможем порадовать наших пользователей новыми интересными решениями».