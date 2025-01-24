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Зарплата.ру



24.01.2025 60% ИT-специалистов привлекает возможность удаленной работы, но 39% опасаются роста конкуренции 1
16.10.2024 ИТ-компании ужесточают требования к соискателям на фоне острейшей нехватки кадров. Сильнее всего придираются к безопасникам и ИИ-специалистам 1
21.05.2024 HeadHunter «обжегся» на YouDo и потерял инвестиции на сотни миллионов 1
09.04.2024 HeadHunter не смог расплатиться за покупку проблемного актива 2
06.03.2024 Магистрант НГУ разработал интернет-платформу по поиску работы по специальности для студентов и выпускников  1
23.01.2024 В России острая нехватка ИТ-безопасников и сетевых инженеров. Компании ищут их и не могут найти. Опрос 1
07.12.2023 Иностранцы на захотели расставаться с акциями HeadHunter 1
30.11.2023 VK объявляет о назначении директоров по продукту «Вконтакте» и «Одноклассниках» 1
24.10.2023 В России катастрофическая нехватка работников. Компании вынужденно берут людей на удаленку, число таких вакансий выросло вдвое 1
10.08.2023 HeadHunter списал 657 млн руб. из-за переоценки «Зарплата.ру» 1
18.07.2023 Власти составили список сайтов объявлений, которые не должны принадлежать иностранцам 1
12.07.2023 Лишь 15% дизайнеров переживают, что нейросети смогут их заменить 1
24.05.2023 Треть российских компаний будет нуждаться в специалистах по кибербезопасности в III квартале 2023 года 1
06.12.2022 «Одноклассники» назначили Евгения Васильева директором по продукту 1
18.05.2022 HeadHunter списал 493 миллиона из-за переоценки сделки по «Зарплате.ру» 1
24.11.2020 HeadHunter поглощает крупного конкурента за 3,5 миллиарда 3
06.08.2019 Huawei купила известного российского разработчика 1
28.05.2018 «Роскачество» обнаружило небезопасные мобильные приложения для поиска работы 1

Публикаций - 18, упоминаний - 21

Зарплата.ру и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8829 3
HeadHunter Group - Skillaz - Скилаз - Новые Эйчар-Технологии 51 3
Yandex - Яндекс 7351 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3910 3
Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 67 2
8219 2
KPMG 256 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12587 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 623 1
X Corp - Twitter 2846 1
Huawei 3938 1
Apple Inc 12106 1
VK - Mail.ru Group 3456 1
Excelsior at Huawei - Эксельсиор 2 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8748 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Larixon Jobs Network 1 1
Craiyon 1 1
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 438 8
ПромСвязьКапитал 83 4
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 805 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2726 2
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 47 2
Superjob - Суперджоб 507 2
YouDo Web Technologies Limited 46 2
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 22 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7313 2
Unsplash 774 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 1
Microsoft - LinkedIn 647 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 721 1
DST Global - Digital Sky Technologies 220 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 28 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ЦИАН - CIAN 132 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 1
Naspers 83 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Медиа-1 33 1
Kismet Capital Group - KCG - Кисмет Капитал Груп 14 1
Лента - Сеть розничной торговли 2083 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 216 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1155 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 966 1
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 44 1
Bluemont International 8 1
NanduQ - Qiwi 996 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2891 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2742 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11641 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Роскачество - Российская система качества 36 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 16 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27432 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11133 3
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2787 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10508 2
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1055 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19324 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50485 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13402 2
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1722 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1856 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2993 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13122 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12751 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15728 2
Фотобанк - Photobank 165 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12544 1
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 144 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12614 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12527 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1186 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10178 1
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СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11363 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24141 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11620 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 1984 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1051 3
VK - Mail.ru Одноклассники 1791 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 920 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 979 2
JavaScript - JS - язык программирования 1188 2
C/C++ - Язык программирования 755 2
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 581 2
Python - высокоуровневый язык программирования 933 2
Google Android 14000 1
Apple iOS 7811 1
Oracle Java - язык программирования 3076 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 114 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 111 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Работа 26 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
Excelsior JET 1 1
Jooble.org 3 1
Карьерист.ру 4 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 827 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 499 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4444 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 916 1
Midjourney - нейросеть 56 1
Adobe Photoshop 764 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 550 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 149 1
Huawei nova - Серия смартфона 64 1
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 277 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 100 1
Яндекс.Вертикали - Яндекс.Недвижимость 36 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1249 1
OpenAI DALL-E 23 1
CompVis - Stable Diffusion - нейросеть 26 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
Яндекс.Услуги 17 1
Новые облачные технологии - МойОфис 779 1
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 238 1
Яндекс.Взгляд 21 1
FreePik 991 1
Таврин Иван 117 3
Васильев Евгений 119 2
Шадаев Максут 1011 2
Лоевский Илья 13 1
Вировиц Юрий 7 1
Фролкин Михаил 17 1
Мильнер Юрий 134 1
Углянский Иван 1 1
Васин Вячеслав 1 1
Kayne Anderson Rudnick 4 1
Машков Валентин 3 1
Федчин Антон 12 1
Гуров Вадим 4 1
Мин Александра 9 1
Москвичев Александр 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 144361 14
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2941 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2454 4
Россия - СФО - Новосибирск 4295 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43192 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52122 2
Нидерланды 3519 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17040 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3944 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1264 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1658 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 169 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 564 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17386 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 560 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2730 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1285 1
Кипр - Республика 550 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13510 7
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6128 3
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1950 2
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Аудит - аудиторский услуги 2663 2
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10946 1
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Финансовые показатели - Financial indicators 2475 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 521 1
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Кредитование - Сrediting - Заём 6704 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 501 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6917 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10958 1
Web design - Веб-дизайн 49 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1586 1
Reference - Референс 184 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 700 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1582 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8395 1
Пищевая промышленность - Молочная промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока 400 1
Образование в России 2199 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 24 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
РИА Новости 918 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 2
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 929 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2423 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1336481, в очереди разбора - 772279.
Создано именных указателей - 166678.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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