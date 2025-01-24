Зарплата.ру
Зарплата.ру и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|Таврин Иван 117 3
|Васильев Евгений 119 2
|Шадаев Максут 1011 2
|Лоевский Илья 13 1
|Вировиц Юрий 7 1
|Фролкин Михаил 17 1
|Мильнер Юрий 134 1
|Углянский Иван 1 1
|Васин Вячеслав 1 1
|Kayne Anderson Rudnick 4 1
|Машков Валентин 3 1
|Федчин Антон 12 1
|Гуров Вадим 4 1
|Мин Александра 9 1
|Москвичев Александр 10 1
|Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа - ИнтерМедиаГруп 24 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 1
|РИА Новости 918 1
|VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 2
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 929 1
|НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
|РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Новосибирск 152 1
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