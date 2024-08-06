75% руководителей ИТ-компаний регулярно работают с удаленными и аутсорсинговыми специалистами

75% российских ИТ-компаний постоянно или часто работают с удаленными или аутсорсными ИТ-специалистами. К такому выводу пришли эксперты ИТ-аутсорсинговой компании ITQuick и исследовательский центр «Зарплаты.ру», опросив 1200 руководителей отделов разработки, проектов, CEO и CTO из городов-миллионников. Об этом CNews сообщили представители ITQuick.

37% опрошенных заявили, что постоянно работают со специалистами на удаленке, а 39% — часто привлекают таких сотрудников. Только 6% компаний редко используют «удаленные» ресурсы.

Наиболее востребованными направлениями для аутсорсинга оказались разработка программного обеспечения (backend) — 48%, поддержка и обслуживание систем — 44%, разработка пользовательских интерфейсов (frontend) и кибербезопасность — по 35%. Также популярны техническая поддержка пользователей (31%), разработка и поддержка веб-сайтов (29%) и дизайн (UI/UX) — 28%.

Руководители отметили, что наиболее эффективно аутсорсеры работают в разработке ПО (43%), мобильной разработке и фронтенд-разработке (по 34% каждый). Эти данные подтверждают растущий тренд на привлечение внешних специалистов для выполнения ключевых задач.

При выборе аутсорсинговой компании основными критериями для заказчиков стали уровень технической компетенции (78%), опыт работы в конкретной области (70%) и стоимость услуг (51%). Также важны отзывы и рекомендации клиентов (46%) и качество предоставляемой поддержки (46%).

Главными причинами обращения к ИТ-аутсорсерам респонденты назвали необходимость в специфических навыках (55%), недостаток внутренних ресурсов (53%) и наличие краткосрочных проектов (45%). При этом 62% опрошенных считают онлайн-собеседования вполне эффективными для найма удаленных и аутсорсных ИТ-специалистов.

Исследование также выявило, что 75% удаленных и аутсорсных специалистов работают в компаниях более шести месяцев, а 30% — более двух лет. Для повышения эффективности управления удаленными командами компании используют четкое распределение задач и ролей (73%), регулярные видеоконференции (57%) и системы трекинга задач (49%).

Несмотря на все преимущества этого подхода, компании сталкиваются и с трудностями при работе с удаленными специалистами. 39% опрошенных указали на проблемы с соблюдением сроков, а 35% отметили сложности интеграции с внутренними процессами. Также респонденты упоминали проблемы с коммуникацией и непонимание требований проекта (27% и 26% соответственно).

Наиболее эффективным методом коммуникации с удаленными специалистами респонденты считают видеозвонки (39%) и мессенджеры (21%).

«Наше исследование подтвердило то, о чем мы в ИТ-сфере давно подозревали — аутсорсинг уже не просто модный тренд, а реальная необходимость для бизнеса, — сказал Александр Сельдемиров, основатель ITQuick. — Когда 75% компаний регулярно привлекают внешних айтишников, это о многом говорит. Причем заказчики не просто ищут рабочие руки, а реально ценят экспертизу и опыт аутсорсеров. Компании будут все больше фокусироваться на привлечении нужных компетенций, а не на расширении штата. Это потребует новых подходов к управлению проектами, изменений в корпоративной культуре и, возможно, пересмотра законодательства в сфере труда. Те, кто сумеет быстро адаптироваться к этим изменениям, получат серьезное конкурентное преимущество на рынке».

Для улучшения управления удаленными и аутсорсинговыми командами руководители советуют регулярно проводить командные встречи (34%), обучать и развивать навыки сотрудников (47%), устанавливать четкие и измеримые цели (58%), улучшать коммуникационные каналы (52%) и использовать мотивационные бонусы (45%).