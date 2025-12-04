Разделы

СОБЫТИЯ

04.12.2025 «Т-Технологии» открыли второй ИТ-хаб в Казани 1
28.11.2025 Две трети айтишников «накручивают» опыт 1
20.10.2025 RooX UIDM защищает вход в экосистему нового российского электромобиля «Атом» 1
09.10.2025 ZeBrains внедряет Velund: инструмент с открытым исходным кодом, который оптимизирует разработку веб-приложений и сайтов, снижает затраты на 30-50% 1
25.09.2025 «Т1»: ИИ требует все больше человеческой экспертизы 1
17.09.2025 Axenix проведет в ИТМО образовательный курс по ИТ-архитектуре 1
28.08.2025 Студенты МФТИ разработали новую систему борьбы с киберугрозами 1
27.08.2025 Магистранты AI Talent Hub разработали MVP сервиса для анализа качества работы магазинов X5 на основе отзывов покупателей 1
22.08.2025 «Т-Технологии» открывают новый офис ИТ-хаба в Воронеже 1
15.08.2025 В МФТИ разработали цифровой комплекс для автоматизации производства 1
12.08.2025 Большинство студентов-айтишников стремятся стать системными аналитиками и Java-разработчиками 1
30.07.2025 SkillStaff: каких специалистов привлекал бизнес по гибкой занятости в первом полугодии 2025 года 1
09.07.2025 Что тормозит использование искусственного интеллекта 1
22.05.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Остался месяц до крупнейшего мероприятия лета 1
15.05.2025 «Т-Технологии» открыли ИТ-хаб во Владивостоке 1
14.05.2025 ИИ и машинное обучение: МТС ждет на масштабной ИТ-конференции 1
17.04.2025 Исследование Selectel: 42% российских компаний планируют расширять свою ИТ-инфраструктуру в 2025 году 1
15.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время 1
07.04.2025 CNews FORUM Кейсы 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
01.04.2025 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2025» и «Импортозамещение года 2025» 1
28.03.2025 LG и Samsung собрались назад в Россию. Но только, если разрешат 1
19.03.2025 Termidesk Connect – новый российский балансировщик нагрузки для создания отказоустойчивых ИТ-сервисов и приложений 1
17.03.2025 Облачный провайдер Timeweb Cloud предоставил вычислительные ресурсы Garpix 1
17.03.2025 «СберТех» открыл доступ к коду инструмента для ускорения бэкенд-разработки Platform V DataSpace 1
28.02.2025 Российские айтишники не оценили DeepSeek: китайская разработка не вошла в десятку самых востребованных нейросетей 1
24.02.2025 Иногда они возвращаются. Samsung резко начала вкладываться в рекламу в России, хотя давно сбежала из страны. Опрос 1
05.02.2025 «Авито Работа» назвала наиболее высокооплачиваемые вакансии для молодежи 1
31.01.2025 «СберТех» помог «АФЛТ-Системс» разработать систему обработки данных авиакомпаний 1
30.01.2025 Степан Михайлюк, Lumen5: Мы даем каждому, независимо от навыков и бюджета, возможность создавать профессиональный видеоконтент 1
29.01.2025 «Авито» открывает набор на стажировку для разработчиков 1
28.11.2024 Жители Ленинградской области смогут бесплатно получить ИТ-профессию в «Школе 21» от Сбербанка 1
27.11.2024 Компания Fork-Tech разработала Telegram Event Assistant для «Ростелекома» 1
19.11.2024 На хакатоне NaimixCode разработали программу для рекрутеров на основе карт Таро 1
15.11.2024 «Аэродиск» выпускает версию системы управления vAIR с открытым исходным кодом 1
08.11.2024 Искусство изучать: как «Школа 21» меняет подход к ИТ-образованию 1
07.10.2024 Как разработать интернет-магазин для B2B-сегмента и успешно интегрировать его в цифровую экосистему. Опыт ОМК 1
04.09.2024 МТС будет запускать новые продукты с помощью искусственного интеллекта 1
30.08.2024 «Авито» запускает масштабный набор на стажировки для разработчиков 1
26.08.2024 Новый удар по Intel. От нее сбежали ценные инженеры и основали компанию по разработке процессоров на архитектуре, способной уничтожить x86 1
22.08.2024 СХД «Аэродиск» получили функциональность файловой репликации 1

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 21
SimbirSoft - СимбирСофт 104 19
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 396 18
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 313 18
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 86 17
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 170 17
Лаб СП - Лаборатория систем автоматизации процессов 42 17
Газпром ЦПС 33 17
Diasoft - Диасофт 1021 17
Naumen - Наумен 684 17
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 136 17
8983 16
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 39 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 11
Примо РПА 16 10
Yandex - Яндекс 8434 10
Napoleon IT - Наполеон Айти 62 8
Microsoft Corporation 25236 8
Telegram Group 2571 8
Broadcom - VMware 2490 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 6
SAP SE 5426 6
GitHub 963 6
Oracle Corporation 6867 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 5
Google LLC 12255 4
IBM - International Business Machines Corp 9551 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 4
Cisco Systems 5222 4
1С-Битрикс - Bitrix 620 4
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 105 3
ГПБ ЭТП - VESNA 6 3
VK - Mail.ru Group 3532 3
Ростелеком 10306 3
Softline - Софтлайн 3261 3
Apple Inc 12628 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 3
Haier Group 206 2
Mindbox - Майндбокс 25 2
Infinix Mobile - Infinix Mobility 179 2
Лента - Сеть розничной торговли 2267 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2995 19
Почта России ПАО 2245 18
Газпром нефть 670 17
ПСБ - Промсвязьбанк 901 17
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 16
Газпром ПАО 1416 14
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 82 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8172 9
ГПБ - Газпромбанк 1174 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 5
Альфа-Капитал УК 138 5
Русагро Группа Компаний 339 5
Силовые машины 142 4
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 4
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 4
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 63 4
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 4
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 401 4
МКБ - Московский кредитный банк 618 4
Синара Банк - ДелоБанк 66 3
О2О - Performance Group - Здоровая Еда 23 3
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 22 3
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 59 3
ТОФС - Технологии ОФС 21 3
НАМИ - Автозавод Санкт-Петербург - Nissan Russia - Ниссан Россия - Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус - Nissan Motors Manufacturing Rus - Лада Санкт-Петербург 46 3
Superjob - Суперджоб 704 3
ОМК - Объединенная металлургическая компания 219 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 3
Агроэко ГК 42 3
Unilever - Юнилевер Русь 163 3
Сбер - СберАвто 36 2
Фора Банк 74 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 25
Федеральное казначейство России 1879 19
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 2
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа - органы государственной власти 82 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 1
Судебная власть - Judicial power 2412 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 178 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 44 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 1
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 81 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 71 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 525 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 244 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
WIT - Women in Tech 4 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 99 1
ASME - American Society of Mechanical Engineers - Американское общество инженеров-механиков 9 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 781 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 71
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 57
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 47
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 37
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 36
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 34
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 32
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 32
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 29
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 26
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13338 26
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12376 25
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 24
DevOps - Development и Operations 1067 24
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 24
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 24
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 22
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 21
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 20
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5592 20
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 185 19
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6910 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21820 18
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3693 18
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1472 18
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 431 17
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 16
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8130 16
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8454 16
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1214 15
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 15
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1372 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5262 15
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1831 15
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 15
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2241 14
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 741 14
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11556 13
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 861 19
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 136 17
Apple iOS 8242 16
Google Android 14679 16
Oracle Java - язык программирования 3328 15
JavaScript - JS - язык программирования 1329 14
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 13
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 13
Meta Platforms - React - React.js - ReactJS - React JS - JavaScript фреймворк 113 9
Linux OS 10896 7
Node.js Foundation - Node JS framework - Node.js - программная платформа - Express.js 137 7
Docker - Платформа распределённых приложений 435 7
Microsoft Windows 16327 7
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 6
JetBrains - Kotlin - язык программирования 113 6
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 623 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 6
C/C++ - Язык программирования 839 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 5
Microsoft TypeScript - язык программирования 78 5
Apple - App Store 3008 5
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 209 5
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 203 5
Google Go - Golang - Язык программирования 93 5
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1414 5
OpenAI - ChatGPT 521 4
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 4
Prof-IT Group - Scorocode - Облачная backend-платформа для приложений 5 4
Microsoft Office 3952 4
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 4
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 180 4
RabbitMQ - Программный брокер сообщений на основе стандарта AMQP 64 4
Google AngularJS - JavaScript-фреймворк с открытым исходным кодом 67 4
Grafana - Мультиплатформенная аналитика с открытым исходным кодом и интерактивная визуализация 74 4
Slack - Мессенджер - Searchable Log of All Conversation and Knowledge - Журнал бесед и данных с функцией поиска 226 4
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 176 4
Apple iPhone 6 4862 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 4
Atlassian - Confluence 154 3
Иодковский Станислав 100 18
Врацкий Андрей 165 18
Сергеев Сергей 161 18
Харитонов Дмитрий 71 17
Бессарабенко Александр 22 17
Фогельсон Виктор 44 17
Шпак Василий 263 17
Панченко Иван 172 17
Глазков Александр 148 17
Безбогов Сергей 60 17
Федоров Алексей 128 17
Кузякина Анна 28 16
Албычев Александр 168 16
Мельникова Алиса 96 13
Шенберг Дмитрий 21 13
Винокуров Евгений 16 10
Иванов Михаил 110 10
Воронин Павел 179 5
Лежнев Федор 44 5
Деверилин Павел 34 4
Ахтямов Руслан 10 4
Граденко Михаил 42 4
Толокнов Андрей 31 4
Гаранин Евгений 51 3
Исраелян Ара 8 3
Соловьев Павел 26 3
Осипов Фаддей 21 3
Семенников Антон 34 3
Евсеев Артем 39 3
Ромащев Станислав 19 3
Обухов Анатолий 14 3
Стружкова Юлия 30 3
Прайс Константин 18 3
Шадаев Максут 1146 3
Греф Герман 465 3
Суровец Дмитрий 101 3
Петухов Антон 62 2
Ботов Дмитрий 4 2
Громова Елена 19 2
Кирпичников Алексей 5 2
Россия - РФ - Российская федерация 156831 92
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 10
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 7
Европа 24634 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 6
Беларусь - Белоруссия 6023 5
Россия - СФО - Новосибирск 4650 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2908 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 4
США - Нью-Йорк 3151 3
Южная Корея - Республика 6858 3
Россия - УФО - Свердловская область 1735 3
Украина 7793 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1567 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1075 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1691 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1869 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2046 2
Германия - Федеративная Республика 12936 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 967 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 2
Великобритания - Лондон 2407 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 122 2
Черногория 128 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 740 2
Беларусь - Минск 674 2
США - Калифорния 4775 2
Турция - Турецкая республика 2486 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 2099 2
Россия - ПФО - Нижегородская область - Кстовский район - Кстово 52 1
Казахстан - Западно-Казахстанская область - Уральск 31 1
США - Нью-Йорк штат 247 1
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Мюнстер 8 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 52
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 49
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 40
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 37
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 21
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 19
Экономический эффект 1219 17
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2584 16
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 14
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2803 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6321 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 9
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5515 9
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 7
Английский язык 6876 7
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 7
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 7
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 6
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6364 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 6
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 5
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 5
Логистика сбытовая - Сбыт 2501 5
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 5
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 5
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 4
National Geographic 95 2
Cosmopolitan 25 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 2
NE Asia Online 313 1
NBJ - Национальный Банковский Журнал 17 1
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 55 1
TAdviser - Центр выбора технологий 425 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Tom’s Hardware 516 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2153 1
Wikipedia - Википедия 585 1
РИА Новости 984 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 8
CNews Инновация года - награда 133 4
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 3
IDC - International Data Corporation 4943 2
Gartner - Гартнер 3608 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
S&P 500 562 1
Tagline - Тэглайн 28 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 80 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 1
Gartner Magic Quadrant Mobile Application Development Platforms 2 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 14 1
Forrester Research 828 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 53 17
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 5
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 71 3
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 2
ТГУ - Томский государственный университет 209 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 420 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 2
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 36 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 70 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 183 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 89 1
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 1
VK Education - VK Образование - ВК Образование 54 1
Т1 Цифровая академия 49 1
АГТУ ВШН - Альметьевский государственный технологический университет Высшая школа нефти 3 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 229 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 84 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 47 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 297 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 106 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 53 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 629 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 60 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 163 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 20
CNews FORUM Кейсы 280 18
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 7
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 3
CNews AWARDS - награда 549 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
VK Cup - чемпионат по программированию 7 1
Russian Code Cup 12 1
Технокубок - олимпиада по программированию для учащихся 8–11 классов 9 1
Финансовая элита России - премия 5 1
HighLoad Cup 1 1
VK All Cups 18 1
Webby Awards - Премия Вебби 26 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - Future Tech 5 1
Совкомбанк - Sovcombank Team Challenge 8 1
Kazan Digital Week 19 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 180 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
