SkillStaff: каких специалистов привлекал бизнес по гибкой занятости в первом полугодии 2025 года

Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала данные о спросе и предложении специалистов на российском рынке за первое полугодие 2025 г. Исследование охватило около 15 тысяч активных профилей, размещенных на платформе: проектные специалисты, индивидуальные предприниматели и самозанятые. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Спрос и предложение

За первые шесть месяцев 2025 г. количество компаний-заказчиков, которые зарегистрировались на платформе SkillStaff и проявили интерес к гибкой занятости и проектному шерингу, увеличилось на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Общее количество запросов на гибкую занятость выросло почти на треть (31%).

При этом рынок исполнителей растет еще быстрее: число специалистов, зарегистрированных на платформе, увеличилось в 2,6 раза. Число индивидуальных предпринимателей (ИП) на платформе стабильно растет: за июнь 2025 г. зарегистрировалось в 1,8 раза больше ИП, чем за январь 2025 г. В сегменте самозанятых (СЗ) рост еще динамичнее: за июнь в 4,4 раза больше новых регистраций, чем за январь.

«Мы видим, как запрос на гибкость становится нормой для обеих сторон. Индивидуальные предприниматели и самозанятые стали активнее искать платформенные решения для стабильного потока проектов, а компании — площадки, где можно быстро и без лишней бюрократии подключить нужных специалистов. Платформы становятся точкой встречи этих интересов: в 2025 г. все больше профессионалов желают и получают возможность работать на себя», — отметил Никита Шабашкевич, CEO и основатель платформы SkillStaff.

Отрасли и география

Наибольший объем запросов на платформе формируют ИТ-компании (42%), за ними следуют банки и финансы (25%), ритейл (16%) и телеком (7%).

В топ-5 городов, где чаще всего привлекают специалистов гибкой занятости, вошли Москва, Санкт-Петербург, Минск, Севастополь и Казань. Согласно исследованию, городами-лидерами по регистрации ИП-специалистов стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск и Казань. В топе регионов по регистрации самозанятых — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар и Ростов-на-Дону.

Сроки и форматы

В первом полугодии 2025 г. изменилась структура сроков привлечения специалистов. Количество краткосрочных контрактов сроком до полугода выросло с 36% до 47%, а бессрочные — сократились в пять раз (с 21% до 4%). Среднесрочные запросы (от полугода до года) сократились с 35% до 26%. Это подтверждает тренд на проектную занятость и гибкое бюджетирование затрат на трудовые ресурсы. Кроме того, на платформе появилась возможность регистрации для индивидуальных предпринимателей и самозанятых, что расширило пул доступных специалистов и упростило привлечение исполнителей под кратко- и среднесрочные проектные задачи.

Среди форматов занятости продолжает доминировать удаленный: за январь-июнь 2025 г. 89% клиентов рассматривали специалистов на удаленку (почти без изменений к 2024 г. — 90%). Доля офисных форматов в этом году снизилась до 6% (по сравнению с 7% в 2024 г.), а гибрид вырос с 3% до 5%.

Профессии ИП и СЗ

Топ-10 по представленности на платформе среди специалистов гибкой занятости, зарегистрированных как ИП, возглавляют ИТ-специалисты и менеджеры проектов. Лидирует Java-разработка (13% всех ИП-исполнителей), за ней следуют системные аналитики, фронтенд- и Python-разработчики, а также project-менеджеры и backend-специалисты. В списке также есть DevOps, PHP и Full Stack.

В сегменте самозанятых лидирующим направлением остается копирайтинг (7% всех СЗ-специалистов). За ним — фронтенд и Python-разработка, Java, QA-ручное тестирование и дизайн.

«Рынок показывает, что исполнители все чаще выбирают гибридные форматы самозанятости: не только в ИТ, но и в других креативных индустриях. Это позволяет им монетизировать свой core-skill, быстро перестраивать график и наращивать доход, участвуя сразу в нескольких проектах. Бизнесу при этом удается быстро и гибко находить проверенных исполнителей под конкретную задачу — на подходящий срок и с прозрачной ставкой», — отметил Никита Шабашкевич.

Ставки

Средняя ставка индивидуальных предпринимателей по всем специальностям на платформе составляет 2300 руб./час. Самая высокая средняя ставка зафиксирована у художников — 10000 руб./час, а минимальная — у системных администраторов (500 руб./час).

У самозанятых по всем специальностям средняя ставка составляет 1500 руб./час. Максимальный средний тариф зафиксирован у экспертов по генеративному AI (15000 руб./час), минимальный — 500 руб./час (видеомонтажеры).

Исследование позволило проанализировать, как изменились ставки самых популярных стеков ИТ-специалистов. Так, средняя ставка по Java-разработчикам выросла на 6% и составила до 3747 руб./час (в январе–июне 2024 г. — с 3530 руб./час). Для системных аналитиков диапазон держится стабильно высоким — 3603 руб./час в 2024 г. и 3601 руб./час в 2025 г. У Python-разработчиков средняя ставка в 2024 году составляла 3283 руб./час, а в 2025 г. зафиксирована на уровне 3018 руб./час, показав снижение примерно на 8%: это связано с ростом числа специалистов начального и среднего грейдов.

ИТ: спрос

В первом полугодии 2025 г. спрос на ИТ-специалистов оставался стабильным, но в его структуре заметно усилились технологические и операционные приоритеты. Доля ритейла от всех клиентов на платформе составила 26%, а финтеха — 7%. Остальные 67% клиентов — из других отраслей, среди которых ИТ-интеграторы – 37%, разработчики ПО – 18%, а также телеком, логистика, недвижимость, медиа, туризм и производство.

В первой половине 2025 г. фокус проектов сместился в сторону более специализированных и инфраструктурных задач. Клиенты чаще всего привлекали специалистов для разработки и поддержки дистанционного банковского обслуживания, сервисов формирования справок, выписок и квитанций, решений для автоматизации на базе «1С», логистических платформ и систем отчетности. Растет число запросов на проекты по миграции и нормализации данных, переходу на новые стеки и решения в рамках программ импортозамещения. В топе новых тем — ИИ-агенты, а также доработка или запуск сервисов лояльности.

Для сравнения: в январе–июне 2024 г. компании чаще запрашивали кадры под инвестиционные платформы, трейдинг, а также под проекты, связанные с медиаплатформами, CRM, системами лояльности и сервисами бронирования.

По данным SkillStaff, с начала 2025 г. лидерами по запросам от клиентов стали Java-разработчики — 19%, системные аналитики (11%) и бизнес/системные аналитики (5%). В прошлом году в топ-3 вошли системные аналитики (16%), автотестировщики (8%) и Java-разработчики (6%).

В первой половине 2025 г. клиенты SkillStaff наиболее часто запрашивали специалистов с высоким уровнем квалификации – 67% от всех запросов. Данный показатель остался практически на том же уровне – 68% за период с января по июнь 2024 г. Число заявок на айтишников средних грейдов составило 30%, в 2024 г. – 31%. При этом виден рост спроса на начинающих специалистов – 3%, тогда как в 2024 г. – 1%.

ИТ: спрос в ритейле и финтехе

Отдельно можно рассмотреть отраслевую специфику. Ритейл в первой половине 2025 г. чаще всего искал Java-разработчиков (20% всех запросов ритейла), бизнес/системных аналитиков (12%), ручное тестирование (11%), системных аналитиков (6%) и Python-разработчиков (5%).

Финтех, напротив, делает ставку на более глубокую аналитику и качество тестирования: в топе запросов системные аналитики — четверть (25%) всех запросов финтеха, Java-разработчики — 14%, автотестирование, QA FullStack, Backend-разработка — по 6%.

Аналитика SkillStaff показала, что и ритейл, и финтех больше заинтересованы в высококвалифицированных ИТ-специалистах. В ритейле доля заявок на экспертов высоких грейдов превысила две трети всех запросов – 68%. Спрос на специалистов среднего уровня составил 29%, а начального — лишь в 3% заявок. В финтехе на специалистов высокого уровня приходится 74% заявок, среднего – 24%, а начального — всего 2%.

Различные сегменты: ключевые срезы

Рынок экспертов в сегменте ИТ — всех специалистов гибкой занятости, включая кадры от ИТ-компаний для проектов заказчиков, ИП и самозанятых — в первой половине 2025 г. показывает стабильный спрос на высококвалифированные кадры: Middle+, Senior и Lead составляют 80% базы заявок. Средняя ставка по всем ИТ-ролям — 2479 руб./час, а самая высокая — у Rust-разработчиков (5233 руб./час). Чаще всего специалисты указывают в анкетах направление проектов E-commerce & Retail и FinTech & Banking, при этом почти 83% готовы работать фулл-тайм и только 5% — исключительно парт-тайм.

В маркетинге и рекламе база специалистов распределилась так: большинство специалистов — высокого уровня квалификации (45%), далее идут средние грейды (31%), при этом доля профилей начинающего уровня остается заметной (24%). Средняя ставка по всем специализациям — 1169 руб./час, самая низкий средний тариф зафиксирован у контент-мейкера (600 руб./час), а высокий — директора по маркетингу (2233 руб./час). Формат работы гибкий: парт-тайм или смешанный режим выбирает 72% специалистов.

В сфере бухгалтерии и финансов предложение сконцентрировано в направлениях Realty & Constructoring и FinTech. Средняя ставка составляет 2793 руб./час, при этом максимальный средний тариф зафиксирован у финансового директора — 5000 руб./час. Больше всего на платформе высококвалифицированных специалистов — 57%, специалисты среднего уровня составляют 29%, а начального — 14%, и почти все готовы работать удаленно.

Для юристов средняя ставка составила 1600 руб./час, профиль классический — юрист. Отличие сегмента — высокая доля Junior (33%) и почти полное преобладание удаленки (92%).

В продажах доминируют массовые позиции: оператор колл-центра, аккаунт-менеджер, менеджер по продажам. Средние ставки составляют 1344 руб./час, а основная часть специалистов имеет минимальный опыт работы (40%). Более 77% работают удаленно.

В сегменте HR и рекрутинга специалисты указывают направление HRTech, со средней ставкой 1842 руб./час. На платформе больше всего начинающих специалистов — 38%, высококвалифицированные эксперты составляют 37%, еще 25% приходится на средний уровень. Удаленка — стандарт для почти 80% специалистов.

Среди специалистов креативных профессий: почти все — Junior (98%), отдельное направление чаще всего не указывается, а средние ставки колеблются от 500 руб./час у монтажеров до 5910 руб./час у фотографов. Подавляющее большинство работают удаленно.