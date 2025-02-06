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Шабашкевич Никита



06.02.2025 Российских программистов прекращают нанимать на бессрочный договор. Теперь их просто арендуют на полгода-год или даже меньше 1
12.11.2024 SkillStaff: четверть компаний ищет ИТ-специалистов через Telegram 1
03.10.2024 SkillStaff: две трети российских компаний используют ИТ-шеринг 1
06.09.2024 В России бурно растет «каршеринг» программистов. Чаще всего арендуют разработчиков для «1С» и Android, но через год все изменится 1
05.09.2024 SkillStaff: рынок ИТ-аутстаффинга вырастет до 265 млрд руб. к концу 2024 года 1
12.02.2024 VK купила компанию «Много приложений» ради ее сотрудников, разработчиков RuStore 1
14.12.2023 10 простых шагов: как искать ИТ-специалистов? 1
22.08.2023 Реестр отечественного ПО пополнился маркетплейсом для поиска ИТ-специалистов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Шабашкевич Никита и организации, системы, технологии, персоны:

8246 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3930 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 155 1
Google LLC 11804 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
VK - Много приложений 2 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
RedMadRobot - Рэдмэдробот 67 1
AWG - АртВеб Групп 19 1
Arcsinus - Арксинус 8 1
Directum - Директум 1095 1
Telegram Group 2008 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1159 1
Альфа-Банк 1774 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 62 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11682 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 315 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 42 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13176 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66354 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50697 4
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 109 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19453 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5284 3
DevOps - Development и Operations 870 3
Google Android - приложения и разработчики 593 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4494 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2257 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2485 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13538 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6590 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6113 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20680 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10126 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 413 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12553 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12565 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10227 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации 751 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11400 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 395 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1755 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11163 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3735 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1730 1
Application store - магазин приложений 1201 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1711 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4416 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1292 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 509 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3314 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4718 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7006 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10542 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2819 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12780 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3868 1
AWG - SkillStaff 28 7
Google Android 14028 4
JavaScript - JS - язык программирования 1193 2
VK RuStore - Рустор 335 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 206 1
Apple iOS 7826 1
Беляцкая Полина 13 2
Шадаев Максут 1013 1
Голуб Павел 7 1
Динерштейн Илья 2 1
Рензяев Константин 62 1
Уткин Никита 36 1
Паршин Дмитрий 17 1
Ульрих Николай 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144830 7
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2879 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13563 7
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2931 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24173 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48145 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5435 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3118 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9974 2
Аренда 2431 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7858 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8479 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51209 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6992 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4160 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2819 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6148 1
Минобороны РФ - ФГИС ЕРВУ - Реестр воинского учета - Воинский учёт - Призыв воинский - Отсрочка от армии (призыва) - Отсрочка от воинской обязанности - Отсрочка от срочной службы 148 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 504 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3427 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14397 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2314 1
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей - Car-as-a-Service - Автомобиль как сервис 289 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7624 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6411 1
ЭСП - Экономика совместного потребления - Экономика обмена и доверия - Collaborative consumption - Sharing economy - Шеринг-сервисы - Совместное потребление - Краудинговый капитализм 27 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1876 1
BCGroup - БИСИГРУПП 10 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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