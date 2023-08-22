Реестр отечественного ПО пополнился маркетплейсом для поиска ИТ-специалистов

SkillStaff, B2B-маркетплейс для поиска ИТ-специалистов по модели аутстаффинга, включен в реестр российского программного обеспечения. Соответствующая запись произведена в реестре 09 августа 2023 г. на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Платформа позволяет арендовать профессионалов у ИТ-компаний для усиления команд заказчика, чтобы ускорить реализацию проектов. Сейчас SkillStaff объединяет более 7000 специалистов от 286 ИТ-компаний, на маркетплейсе представлено 80+ высоковостребованных и узких квалификаций.

«Бизнес часто сталкивается с кадровым голодом на ИТ-ресурсы, особенно когда встает вопрос об узконаправленных кандидатах. Наша платформа с большим каталогом и широким функционалом уникальна для российского рынка. Она помогает решать проблему дефицита кадров и усилить ИТ-команду даже на коротких, срочных проектах, – сказал Никита Шабашкевич, сооснователь SkillStaff – Мы подтвердили свою надежность и соответствие платформы всем требованиям российского законодательства. Включение в реестр российского ПО – важное достижение для компании».

Открытый каталог маркетплейса позволяет самостоятельно или с помощью менеджера находить специалистов с релевантным опытом под необходимые задачи в рамках бюджета, выделенного на внешний персонал. Развернутый набор фильтров дает возможность отбирать кандидатов по специальности, грейду, навыкам и географическому местоположению, например, для проектов внутри страны или работ в определенном часовом поясе. В личном кабинете также доступна вся история сотрудничества.

Платформу уже использует бизнес из сфер ритейла, банкинга, логистики, ИТ и других отраслей. Включение продукта в реестр российского ПО представляет дополнительные возможности для сотрудничества с государственными компаниями.

Единый реестр российского ПО – публичная электронная система учета программного обеспечения, которое официально признано произведенным в России. Продукт из реестра имеет приоритет при закупках госорганов и госкорпораций, а также не облагается НДС.

В реестре российского ПО размещаются доверенные продукты, которые проходят проверку с участием экспертного совета. Включение в реестр подтверждает, что исключительные права на продукт принадлежат коммерческой организации в России, без преобладающего иностранного участия (менее 50%). Продукт свободно реализуется на всей территории страны, а разработчик может обеспечивать модернизацию и техническую поддержку.

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SkillStaff – B2B-маркетплейс для поиска ИТ-профессионалов по модели аутстаффинга. Сегодня на платформе более 7000 специалистов 80+ квалификаций от 286 ИТ-компаний, среди которых разработчики, тестировщики, аналитики, инженеры, архитекторы и др. Платформа позволяет самостоятельно подобрать кандидата под необходимую задачу по квалификации и грейду, а также через единое окно управлять бронированием, оплачивать услуги и получать отчетность.