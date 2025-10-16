SkillStaff: спрос на работу ИТ-специалистов в офисе вырос в два раза

Платформа гибкой занятости SkillStaff проанализировала данные III квартала 2025 г. о зарегистрированных специалистах и динамику по сравнению с предыдущим кварталом. Исследование охватило более 17 тыс. активных профилей индивидуальных предпринимателей, самозанятых и специалистов проектной занятости. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Сроки и форматы

За III квартал 2025 г. изменились предпочтения клиентов по форматам работы. Доля удаленных форматов снизилась с 87% до 78%, при этом запросы на работу в офисе выросли с 7% до 14%, а гибридные — с 6% до 8%.

Компании заметно чаще стали привлекать специалистов на проекты сроком до шести месяцев — доля таких контрактов увеличилась с 44% до 63%. Долгосрочные (более года) и бессрочные контракты остались примерно на прежнем уровне — около 10% и 9% соответственно.

Спрос и предложение

В III квартале 2025 г. количество компаний, проявивших интерес к гибким форматам занятости, выросло более чем в два раза по сравнению со II кварталом 2025 г. — на 110%. Общее количество запросов на гибкую занятость за июль–сентябрь 2025 г. увеличилось на 43%, а число запрашиваемых специалистов — на четверть.

Кроме того, в III квартале 2025 г. на SkillStaff значительно увеличилось совокупное предложение специалистов-индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Общая база профилей ИП на платформе выросла на 40%, а самозанятых — более чем в полтора раза.

Наибольший объем запросов по-прежнему сформировали ИТ-компании — 47% всех клиентов платформы. На втором месте — банковский и финансовый сектор (18%), далее следуют ритейл (15%), страховые компании (9%) и телеком (6%).

ИТ: портрет предложения

По состоянию на III квартал 2025 г больше всего специалистов ИТ-индустрии работает или хочет работать в проектах E-commerce, FinTech и LifeStyle.

За III квартал 2025 г. на платформе наблюдалось заметное преобладание высококвалифицированных специалистов (Lead, Senior, Middle+) — их доля достигла 83%, что на 4 процентных пункта выше по сравнению со II кварталом 2025 г. (79%). Сократилась доля специалистов среднего уровня — с 16% во II квартале 2025 г. квартале до 13% в III квартале 2025 г., процент новичков с минимальным опытом также немного снизился — с 5% до 4%.

В III квартале 2025 г. стабильно занимали лидирующие позиции по количеству профилей на платформе Java-разработчики (13%) и системные аналитики (10%). Однако в III квартале 2025 г. на третье место по числу специалистов вышли автотестировщики (10%), потеснив Python-разработчиков, которые удерживали эту позицию во II квартале 2025 г.

Средняя ставка ИТ-специалистов на платформе за III квартал 2025 г. составила 2413 руб. в час, что на 1% выше, чем во II квартале 2025 г. В июле-сентябре 2025 г. самая высокая средняя ставка на платформе была указана у лидеров по инновациям — 7000 руб./час, а самая низкая — у разработчиков чат-ботов — 100 руб./час. Для сравнения, во втором квартале максимальная средняя ставка была зафиксирована у Product Owner — 8500 руб. в час, а минимальная — у дизайнера презентаций — 350 руб. в час.

«Рынок стабилизировался: ставки больше не растут так резко, как в 2024 г. Компании активнее распределяют бюджеты на QA и DevOps-направления, сокращая разрыв между популярными ИТ-профессиями. Кроме того, появление в статистике позиций с низкими средними ставками отражает расширение платформы — и рынка гибкой занятости в целом — за счет новых экспериментальных направлений и специализаций с низким порогом входа», — сказал Никита Шабашкевич.