HR-экосистемы Hero и Universe интегрировали платформу гибкой занятости SkillStaff — карьера начинается еще в вузе

Платформа гибкой занятости SkillStaff и «Оператор Газпром ИД» подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь в мобильных приложениях карьерных платформ Hero и Universe появилась витрина вакансий от SkillStaff. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Платформа гибкой занятости SkillStaff и «Оператор Газпром ИД» решили объединить усилия, чтобы связать рынок проектной занятости и корпоративные HR-инструменты. Компании интегрировали каталог вакансий гибкой занятости SkillStaff с экосистемами Universe, связывающей студентов, вузы и работодателей, и HR-платформой Hero, обеспечивающей оценку, развитие и удержание персонала. Теперь пользователи приложений Hero и Universe видят актуальные вакансии и проекты SkillStaff прямо в интерфейсе платформы — без перехода на сторонние сайты.

Рынок труда меняется и ставит новые правила игры: использование ИИ становится новой нормой, формируются стандарты сертификации ИТ-специалистов, студенты готовятся к старту карьеры еще в процессе учебы. Работодатели в свою очередь хотят брать готовых специалистов на пути от Junior к Middle. При этом остается дефицит высококвалифицированных кадров в разных областях. Коллаборация SkillStaff и «Оператор Газпром ИД» позволяет специалистам выходить на рынок гибкой занятости, а также открывает студентам прямой путь от образования и стажировки к первому рабочему опыту.

«HR tech отвечает на вызовы нового времени: в первом полугодии 2025 года обороты платформ, работающих с проектными исполнителями, выросли на 45%. Это не просто тренд — это сигнал о том, что крупные компании поддерживают гибкую платформенную занятость. Наше партнерство с ООО “Оператор Газпром ИД” — важный шаг к формированию карьерных траекторий, которые открывают реальные перспективы как для людей, так и для компаний», — отметил Никита Шабашкевич, СЕО и основатель SkillStaff.

«Наше сотрудничество со SkillStaff — это логичный шаг в развитии экосистемы “Оператора Газпром ИД”. Мы стремимся объединить лучшие цифровые решения, чтобы помочь студентам и молодым специалистам находить реальные карьерные возможности, а компаниям — формировать устойчивый кадровый резерв. Интеграция с платформой гибкой занятости делает этот путь от образования к работе максимально прозрачным и технологичным», — отметил Андрей Ветошкин, генеральный директор ООО «Оператор Газпром ИД».