Разделы

Бизнес Кадры Цифровизация Электроника Импортонезависимость
|

В России впервые в мире получили золотую пленку толщиной 3 нм для гибкой электроники

Российские ученые первыми в мире получили сплошную прозрачную золотую пленку толщиной всего три нанометра, необходимую для создания сенсорных экранов и гибких дисплеев с гибкими электродами нового поколения.

Российское достижение

В России первые в мире получена электропроводящая пленка из золота толщиной всего 3 нм, пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение представителей Института теплофизики СО РАН.

Полученные пленки отличаются низким электрическим сопротивлением и высокой прозрачностью. Сочетания таких свойств раньше нельзя было добиться без специальных подслоев или охлаждения до криогенных температур, отметили ученые. Результаты подтверждены численным моделированием и экспериментами.

«Разработанная технология открывает путь к созданию прозрачных и гибких электродов нового поколения для сенсорных экранов и гибких дисплеев, солнечных батарей и OLED-светодиодов, медицинских и носимых сенсоров, а также контактных линз дополненной реальности, где требуются тончайшие биосовместимые и прозрачные проводники», — сказали в Институте теплофизики СО РАН.

Метод управления нано-частицами

Чтобы получилась сплошная проводящая пленка, должны срастись отдельные нано-островки металла, образуемые в результате осаждения золота на поверхность. Толщина, при которой происходит срастание, называется порогом перколяции, который стараются снизить, так как чем он ниже, тем тоньше и прозрачнее можно сделать проводящую пленку.

sm600_700.jpg
Onur Binay / UnSplash
Сверхтонкая золотая нано-пленка используется при изготовлении гибких дисплеев

Новосибирские физики предложили управлять порогом перколяции с помощью изменения площади лазерного пятна на золотой мишени при осаждении, что позволило пленке при оптимальных условиях становится проводящей уже при толщине три нанометра.

«Мы показали, что увеличение площади лазерного пятна при постоянной плотности энергии изменяет соотношение между кинетической энергией и потоком атомов золота, достигающих подложки», — пояснил инженер Института теплофизики СО РАН Данила Колосовский.

Золотые наноплаенки для гибкой электроники

В апреле 2025 г. CNews писал об исследовании группы ученых из Сибири и Дальнего Востока, которым удалось разработать метод создания при комнатной температуре золотых пленок толщиной около 5 нм за счет подбора параметров давления и энергии лазерного импульса.

Создаваемая таким образом пленка сохраняет свои свойства на различных типах подложек, включая кремний и кварц, а также проявляет термическую стабильность, что позволяет внедрять материал в многослойные и гибридные структуры современной электроники, включая гибкие дисплеи

В топ-5 брендов складных и раскладных смартфонов, продаваемых в России в 2024 г. вошли Samsung, Huawei, Honor, Motorola и Oppo.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

В марте 2024 г. стало известно, что команда специалистов Санкт-Петербургского Политеха СПбГУ, Алферовского университета и «Сколтеха» работает над технологией, позволяющей выпускать гибкие экраны, которые ярче гибких OLED-панелей иностранных вендоров и способны работать до 20 лет.

В ноябре 2024 г. CNews писал, что студентами НГТУ, сотрудниками Байкальского института природопользования СО РАН и Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе разработаны полимерные электропроводящие композиты для использования в гибкой электронике, аналогов которым нет на рынке.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Диасофт» научил СУБД Digital Q.DataBase исполнять код, написанный для Oracle и MS SQL

Глава Минцифры на CNews FORUM объяснил, кому и как можно сдвигать сроки по импортозамещению на объектах КИИ

Штрафы и утечки данных заставляют компании усиливать защиту HR-систем

Россияне, вернувшиеся из-за границы, будут «охлаждаться» без мобильного интернета

CNews Analytics публикует новый атлас «Импортозамещение» с 4 картами рынка

Apple пошла войной на российских программистов. Массово отозваны сертификаты у отечественных систем защиты от утечек

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Российские межсетевые экраны NGFW 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор линейки UGREEN MagFlow: первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2 25W

6 основных опасностей умных колец: преувеличенная угроза или фактор риска?

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/