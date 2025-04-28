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В России придумали метод создания золотых нанопленок для гибкой электроники

Российские ученые создали простую в реализации, совместимую с существующими производственными процессами, технологию создания сверхтонких золотых пленок для изготовления гибких дисплеев и некоторых других видов современной электроники.

Разработка российских ученых

Группа ученых из Сибири и Дальнего Востока разработали метод создания при комнатной температуре сверхтонких (около пяти нанометров) золотых пленок, которые можно использовать в производстве гибкой электроники, сообщил ТАСС. Технология совместима с существующими производственными процессами.

Разработка ведется специалистами из Института теплофизики им. С.С. Кутателадзе СО РАН, Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова, Новосибирского государственного университета, Института автоматики и процессов управления ДВО РАН и Дальневосточного федерального университета. Руководит проектом Институт теплофизики СО РАН. Исследование поддержано Российским научным фондом (РНФ).

Технология создания золотых нанопленок

В основе технологии, как сообщили представители Институт теплофизики СО РАН, лежит импульсное лазерное осаждение в разряженной атмосфере. Тщательный подбор параметров давления и энергии лазерного импульса позволяет достичь управляемого распределения энергии золотых атомов, благодаря чему создается непрерывная проводящая пленка.

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Onur Binay / UnSplash
Создавать нанопленки для гибких дисплеев без сложных условий и редких материалов позволяет новый метод, разработанный российскими учеными

Для достижения результата традиционными методами необходимы сложные многослойные конструкции и чувствительные условия. Новая технология, в отличие от них, проста в реализации, масштабируема и не требует использования редких или токсичных материалов, пояснили исследователи.

Создаваемая таким образом пленка сохраняет свои свойства на различных типах подложек, включая кремний и кварц, а также проявляет термическую стабильность. Это позволяет внедрять материал в многослойные и гибридные структуры современной электроники, включая гибкие дисплеи, прозрачные солнечные панели, нейроинтерфейсы и сенсорные системы.

Гибкая электроника

В октябре 2024 г. в «М.Видео-Эльдорадо» предоставили CNews данные, согласно которым спрос на складные смартфоны в каналах продаж компании за девять месяцев 2024 г. показал прирост 30% в денежном выражении год к году. В топ-5 брендов складных и раскладных смартфонов в штучном и денежном выражении вошли Samsung, Huawei, Honor, Motorola и Oppo.

Россия тоже проявляла интерес к технологиям производства гибких экранов. В 2011 г. «Роснано» и немецкая Plastic Logic заявляли о намерении построить в подмосковном Зеленограде завод по выпуску гибких экранов за $700 млн. Правда, уже в середине мая 2012 г. партнеры отказались от планов по строительству фабрики.

В марте 2024 г. стало известно, что команда специалистов Санкт-Петербургского Политеха СПбГУ, Алферовского университета и «Сколтеха» работает над технологией, позволяющей выпускать гибкие экраны, которые ярче гибких OLED-панелей иностранных вендоров и способны работать до 20 лет.

В июле 2024 г. представители МФТИ сообщили CNews о создании 2D-материала для гибкой оптоэлектроники.

В ноябре 2024 г. CNews писал, что студентами НГТУ, сотрудниками Байкальского института природопользования СО РАН и Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе разработаны полимерные электропроводящие композиты для использования в гибкой электронике, аналогов которым нет на рынке.

Анна Любавина

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