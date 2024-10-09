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«М.Видео-Эльдорадо» фиксирует рост продаж складных смартфонов на 30% за девять месяцев 2024 года

«М.Видео-Эльдорадо», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала спрос на складные смартфоны в каналах продаж «М.Видео-Эльдорадо» за девять месяцев 2024 г.: он показал прирост 30% в денежном выражении год к году. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео-Эльдорадо».

В топ-5 брендов складных и раскладных смартфонов в штучном и денежном выражении за девять месяцев 2024 г. вошли Samsung, Huawei, Honor, Motorola и Oppo. Лидером в сегменте Fold стал бренд Honor с гаджетом Honor Magic V2, а в Flip — Samsung Galaxy Z Flip 5.

«Рынок складных и раскладных смартфонов стабильно растет каждый год, мы видим появление новых моделей и производителей. В 2022 г. смартфоны такого форм-фактора производили только Samsung и Huawei, в 2023 г. количество брендов увеличилось до пяти — добавились Motorola, Oppo, Tecno, а в 2024 г. — до шести благодаря появлению на рынке модели Honor Magic V2, который мы запустили в феврале», — сказала руководитель департамента «Телеком и Гаджеты» группы «М.Видео-Эльдорадо» Екатерина Иксанова.

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Бизнес

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