Получите все материалы CNews по ключевому слову
BCI Brain-Computer Interface Technology НКИ Нейрокомпьютерный интерфейс Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной мозг-компьютер
- Нейропротезирование
- B2V - Brain-to-Vehicle - Технология телепатического управления автомобилем
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru
|31.07.2019
|
Facebook разрабатывает прибор для «чтения мыслей»
) занимаются разработкой специального интерфейса «мозг – компьютер» (Brain-computer Interface, BCI, нейроинтерфейс), который позволит преобразовывать мысли человека в текст. Об этом сообщается
|25.04.2019
|
Ростех выводит на международный рынок нейроинтерфейс BrainReader
Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех выведет на международный рынок универсальный нейроинтерфейс BrainReader, который позволяет совершать «обмен» информацией между мозгом человека и любым внешним устройством, имеющим необходимые интерфейсы взаимодействия (бытовыми приборами,
|10.09.2018
|
Соразработчики «Эльбрусов» выпустят в свободную продажу устройство для управления компьютером силой мысли
Помехозащищенный нейроинтерфейс «Ростеха» Российская госкорпорация «Ростех» заявила о создании предсерийного образца устройства для обмена информацией между мозгом и внешними устройствами. К таковым могут относ
|05.06.2017
|
Центр нейроэкономики и когнитивных исследований впервые представит свой неинвазивный нейроинтерфейс человек-компьютер
ии F8 — в формате видеоролика. Организаторы фестиваля Geek Picnic и специалисты Центра нейроэкономики и когнитивных исследований ВШЭ дадут возможность вживую увидеть и даже самостоятельно попробовать нейроинтерфейсы нового типа. Интерфейс, разработанный в ВШЭ, распознает воображаемые и реальные движения с помощью энцефалографии (ЭЭГ). Декодирование ЭЭГ происходит на основе установленной в р
|04.06.2013
|
Через 10 лет нейроинтерфейсы "отменят" инвалидность
пульсов уже известны, а в плане мышечных интерфейсов, вроде бы, особого прогресса нет. Периферийный нейроинтерфейс с помощью крохотных имплантируемых электродов соединяет нервные волокна с элек
|12.04.2013
|
Техника, управляемая мыслью: прогресс идет
реальным квадрокоптером, инвалидной коляской и протезами. В перспективе новый неинвазивный мозговой нейроинтерфейс (BCI) позволит взаимодействовать с электронными устройствами без использования
|27.04.2012
|
Разработан новый нейроинтерфейс
Профессор швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны Жозе Милан представил новый нейроинтерфейс, который позволяет управлять машинами с помощью мысли. Данная технология будет полезна не только для дистанционного управления роботами, но и для повышения качества жизни парализ
|23.11.2010
|
BCI обеспечила непрерывность бизнеса «Мариупольского морского торгового порта»
Компания Business Continuity International (BCI), эксклюзивный дистрибутор решений Double-Take и Replify в России и странах СНГ, объявила о завершении проекта по внедрению Double-Take в «Мариупольском морском торговом порту». В «Мариупол
|19.11.2010
|
Решения Double-Take обеспечивают непрерывность бизнеса «Находки Ре»
Компания Business Continuity International (BCI), эксклюзивный дистрибутор решений Double-Take и Replify в России и странах СНГ, объявила о завершении проекта по внедрению Double-Take в перестраховочной компании «Находка Ре». Самой уязви
|07.10.2010
|
BCI будет продвигать на российском рынке решение для WAN-оптимизации Replify
Компания Business Continuity International (BCI) объявила о начале дистрибуции на российский рынок продукта Replify - передового программного решения для оптимизации каналов передачи данных и ускорения работы программных приложений по WA
|30.03.2010
|
BCI подвела итоги работы на российском рынке за шесть месяцев
Компания Business Continuity International (BCI), эксклюзивный представитель компании Double-Take Software в России и других странах СНГ, подвела итоги за полгода работы на российском рынке. Официально компания вышла на российский рынок
|25.06.2007
|
В Hitachi создали «Интерфейс между мозгом и машиной»
Исследователи из компании Hitachi продемонстрировали устройство, позволяющее человеку приводить в движение игрушечный поезд без единого телодвижения, сообщает АР. Устройство под названием «Интерфейс между мозгом и машиной» ("Вrain-machine interface") регистрирует малейшие изменения мозгового кровотока, ассоциированного с высшей нервной деятельностью, и переводит их в электрически
|25.08.2006
|
Нейроинтерфейс: созданы искусственные синапсы
о с помощью нанотрубок и нейронов была сформирована живая нейросеть, позволяющая устанавливать связь между нейронами и электронными устройствами. Теперь же учеными из Гарвардского университета создан нейроинтерфейс, который позволяет получать информацию о нейросигналах, передающихся вдоль аксонов и дендритов отдельных нейронов млекопитающих, сообщает EurekAlert. В основе нейроинтерфейса - к
|25.08.2006
|
Нейроинтерфейс: созданы искусственные синапсы
о с помощью нанотрубок и нейронов была сформирована живая нейросеть, позволяющая устанавливать связь между нейронами и электронными устройствами. Теперь же учеными из Гарвардского университета создан нейроинтерфейс, который позволяет получать информацию о нейросигналах, передающихся вдоль аксонов и дендритов отдельных нейронов млекопитающих, сообщает EurekAlert. В основе нейроинтерфейса - к
|16.06.2006
|
"Волевой интерфейс" уже готов к внедрению
тра Wadsworth в Олбани, штат Нью-Йорк, представила на Международной выставке передовых технологий в Париже интерфейс для непосредственной передачи сигналов мозга в компьютер Brain Computer Interface (BCI). Работу интерфейса продемонстрировал для посетителей выставки один из его создателей, доктор Питер Брюннер (Peter Brunner). Надев легкий шлем с двумя десятками проводов, он одним усилием м
|16.06.2006
|
"Волевой интерфейс" уже готов к внедрению
тра Wadsworth в Олбани, штат Нью-Йорк, представила на Международной выставке передовых технологий в Париже интерфейс для непосредственной передачи сигналов мозга в компьютер Brain Computer Interface (BCI). Работу интерфейса продемонстрировал для посетителей выставки один из его создателей, доктор Питер Брюннер (Peter Brunner). Надев легкий шлем с двумя десятками проводов, он одним усилием м
|07.06.2002
|
Канадская BCI продала 39% акций бразильского оператора Telecom Americas мексиканскому партнеру
ания Bell Canada International согласилась продать оставшийся у нее 39,1%-ный пакет акций бразильского оператора Telecom Americas своему мексиканскому партнеру America Movil за $366 млн. Это позволит BCI расплатиться практически со всеми долгами. America Movil выплатит монреальской компании $146 млн. наличными и $220 млн. беспроцентными облигациями со сроком погашения 1 марта 2003 года. Кро
|05.11.2001
|
Bell Canada International назначила нового CEO
Bell Canada International (BCI), контролируемая канадским телекоммуникационным гигантом BCE Inc., сообщила, что предcедатель совета директоров Уильям Андерсон (William Anderson) заменит ушедшего в отставку главного испол
BCI и организации, системы, технологии, персоны:
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 406 6
|Путин Владимир 3352 5
|Сергунина Наталья 372 4
|Бабков Виктор 4 3
|Lieber Charles - Либер Чарльз 10 3
|Фурсин Алексей 158 3
|Лебедев Михаил 71 3
|Каплан Александр 3 2
|Осадчий Алексей 2 2
|Храмов Александр 6 2
|Горбань Александр 3 2
|Саркисов Руслан 12 2
|Белоусов Всеволод 2 2
|Сидоров Юрий 6 2
|Болсуновская Марина 3 2
|Панков Александр 78 2
|Семенов Александр 165 2
|Ефимов Альберт 43 2
|Галицкий Александр 107 2
|Пугачев Павел 63 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 2
|Hawking Stephen - Хокинг Стивен 33 2
|Березий Екатерина 10 2
|Кулешов Денис 16 2
|Образцова Мария 2 1
|Пресняков Денис 1 1
|Садовничий Виктор 62 1
|Тетерюков Дмитрий 4 1
|Кулешова Татьяна 10 1
|Лазько Елена 1 1
|Шамаев Иван 1 1
|Линева Ольга 2 1
|Дорошенко Елена 3 1
|Болотская Мария 5 1
|Волобуев Владимир 1 1
|Ларин Юрий 11 1
|Свидиненко Юрий 14 1
|Давидюк Андрей 10 1
|von Neumann John - фон Нейман Джон 20 1
|Хазин Михаил 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406873, в очереди разбора - 733187.
Создано именных указателей - 187200.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.