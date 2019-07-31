BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер

Facebook разрабатывает прибор для «чтения мыслей» ) занимаются разработкой специального интерфейса «мозг – компьютер» (Brain-computer Interface, BCI, нейроинтерфейс), который позволит преобразовывать мысли человека в текст. Об этом сообщается

Ростех выводит на международный рынок нейроинтерфейс BrainReader Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех выведет на международный рынок универсальный нейроинтерфейс BrainReader, который позволяет совершать «обмен» информацией между мозгом человека и любым внешним устройством, имеющим необходимые интерфейсы взаимодействия (бытовыми приборами,

Соразработчики «Эльбрусов» выпустят в свободную продажу устройство для управления компьютером силой мысли Помехозащищенный нейроинтерфейс «Ростеха» Российская госкорпорация «Ростех» заявила о создании предсерийного образца устройства для обмена информацией между мозгом и внешними устройствами. К таковым могут относ

Центр нейроэкономики и когнитивных исследований впервые представит свой неинвазивный нейроинтерфейс человек-компьютер ии F8 — в формате видеоролика. Организаторы фестиваля Geek Picnic и специалисты Центра нейроэкономики и когнитивных исследований ВШЭ дадут возможность вживую увидеть и даже самостоятельно попробовать нейроинтерфейсы нового типа. Интерфейс, разработанный в ВШЭ, распознает воображаемые и реальные движения с помощью энцефалографии (ЭЭГ). Декодирование ЭЭГ происходит на основе установленной в р

Через 10 лет нейроинтерфейсы "отменят" инвалидность пульсов уже известны, а в плане мышечных интерфейсов, вроде бы, особого прогресса нет. Периферийный нейроинтерфейс с помощью крохотных имплантируемых электродов соединяет нервные волокна с элек

Техника, управляемая мыслью: прогресс идет реальным квадрокоптером, инвалидной коляской и протезами. В перспективе новый неинвазивный мозговой нейроинтерфейс (BCI) позволит взаимодействовать с электронными устройствами без использования

Разработан новый нейроинтерфейс Профессор швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны Жозе Милан представил новый нейроинтерфейс, который позволяет управлять машинами с помощью мысли. Данная технология будет полезна не только для дистанционного управления роботами, но и для повышения качества жизни парализ

BCI обеспечила непрерывность бизнеса «Мариупольского морского торгового порта» Компания Business Continuity International (BCI), эксклюзивный дистрибутор решений Double-Take и Replify в России и странах СНГ, объявила о завершении проекта по внедрению Double-Take в «Мариупольском морском торговом порту». В «Мариупол

Решения Double-Take обеспечивают непрерывность бизнеса «Находки Ре» Компания Business Continuity International (BCI), эксклюзивный дистрибутор решений Double-Take и Replify в России и странах СНГ, объявила о завершении проекта по внедрению Double-Take в перестраховочной компании «Находка Ре». Самой уязви

BCI будет продвигать на российском рынке решение для WAN-оптимизации Replify Компания Business Continuity International (BCI) объявила о начале дистрибуции на российский рынок продукта Replify - передового программного решения для оптимизации каналов передачи данных и ускорения работы программных приложений по WA

BCI подвела итоги работы на российском рынке за шесть месяцев Компания Business Continuity International (BCI), эксклюзивный представитель компании Double-Take Software в России и других странах СНГ, подвела итоги за полгода работы на российском рынке. Официально компания вышла на российский рынок

В Hitachi создали «Интерфейс между мозгом и машиной» Исследователи из компании Hitachi продемонстрировали устройство, позволяющее человеку приводить в движение игрушечный поезд без единого телодвижения, сообщает АР. Устройство под названием «Интерфейс между мозгом и машиной» ("Вrain-machine interface") регистрирует малейшие изменения мозгового кровотока, ассоциированного с высшей нервной деятельностью, и переводит их в электрически

Нейроинтерфейс: созданы искусственные синапсы о с помощью нанотрубок и нейронов была сформирована живая нейросеть, позволяющая устанавливать связь между нейронами и электронными устройствами. Теперь же учеными из Гарвардского университета создан нейроинтерфейс, который позволяет получать информацию о нейросигналах, передающихся вдоль аксонов и дендритов отдельных нейронов млекопитающих, сообщает EurekAlert. В основе нейроинтерфейса - к

Нейроинтерфейс: созданы искусственные синапсы о с помощью нанотрубок и нейронов была сформирована живая нейросеть, позволяющая устанавливать связь между нейронами и электронными устройствами. Теперь же учеными из Гарвардского университета создан нейроинтерфейс, который позволяет получать информацию о нейросигналах, передающихся вдоль аксонов и дендритов отдельных нейронов млекопитающих, сообщает EurekAlert. В основе нейроинтерфейса - к

"Волевой интерфейс" уже готов к внедрению тра Wadsworth в Олбани, штат Нью-Йорк, представила на Международной выставке передовых технологий в Париже интерфейс для непосредственной передачи сигналов мозга в компьютер Brain Computer Interface (BCI). Работу интерфейса продемонстрировал для посетителей выставки один из его создателей, доктор Питер Брюннер (Peter Brunner). Надев легкий шлем с двумя десятками проводов, он одним усилием м

"Волевой интерфейс" уже готов к внедрению тра Wadsworth в Олбани, штат Нью-Йорк, представила на Международной выставке передовых технологий в Париже интерфейс для непосредственной передачи сигналов мозга в компьютер Brain Computer Interface (BCI). Работу интерфейса продемонстрировал для посетителей выставки один из его создателей, доктор Питер Брюннер (Peter Brunner). Надев легкий шлем с двумя десятками проводов, он одним усилием м

Канадская BCI продала 39% акций бразильского оператора Telecom Americas мексиканскому партнеру ания Bell Canada International согласилась продать оставшийся у нее 39,1%-ный пакет акций бразильского оператора Telecom Americas своему мексиканскому партнеру America Movil за $366 млн. Это позволит BCI расплатиться практически со всеми долгами. America Movil выплатит монреальской компании $146 млн. наличными и $220 млн. беспроцентными облигациями со сроком погашения 1 марта 2003 года. Кро