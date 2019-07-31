Разделы

BCI Brain-Computer Interface Technology НКИ Нейрокомпьютерный интерфейс Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной мозг-компьютер

BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер

31.07.2019 Facebook разрабатывает прибор для «чтения мыслей»

) занимаются разработкой специального интерфейса «мозг – компьютер» (Brain-computer Interface, BCI, нейроинтерфейс), который позволит преобразовывать мысли человека в текст. Об этом сообщается

25.04.2019 Ростех выводит на международный рынок нейроинтерфейс BrainReader

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех выведет на международный рынок универсальный нейроинтерфейс BrainReader, который позволяет совершать «обмен» информацией между мозгом человека и любым внешним устройством, имеющим необходимые интерфейсы взаимодействия (бытовыми приборами,
10.09.2018 Соразработчики «Эльбрусов» выпустят в свободную продажу устройство для управления компьютером силой мысли

Помехозащищенный нейроинтерфейс «Ростеха» Российская госкорпорация «Ростех» заявила о создании предсерийного образца устройства для обмена информацией между мозгом и внешними устройствами. К таковым могут относ
05.06.2017 Центр нейроэкономики и когнитивных исследований впервые представит свой неинвазивный нейроинтерфейс человек-компьютер

ии F8 — в формате видеоролика. Организаторы фестиваля Geek Picnic и специалисты Центра нейроэкономики и когнитивных исследований ВШЭ дадут возможность вживую увидеть и даже самостоятельно попробовать нейроинтерфейсы нового типа. Интерфейс, разработанный в ВШЭ, распознает воображаемые и реальные движения с помощью энцефалографии (ЭЭГ). Декодирование ЭЭГ происходит на основе установленной в р
04.06.2013 Через 10 лет нейроинтерфейсы "отменят" инвалидность

пульсов уже известны, а в плане мышечных интерфейсов, вроде бы, особого прогресса нет. Периферийный нейроинтерфейс с помощью крохотных имплантируемых электродов соединяет нервные волокна с элек
12.04.2013 Техника, управляемая мыслью: прогресс идет

реальным квадрокоптером, инвалидной коляской и протезами. В перспективе новый неинвазивный мозговой нейроинтерфейс (BCI) позволит взаимодействовать с электронными устройствами без использования
27.04.2012 Разработан новый нейроинтерфейс

Профессор швейцарской Федеральной политехнической школы Лозанны Жозе Милан представил новый нейроинтерфейс, который позволяет управлять машинами с помощью мысли. Данная технология будет полезна не только для дистанционного управления роботами, но и для повышения качества жизни парализ
23.11.2010 BCI обеспечила непрерывность бизнеса «Мариупольского морского торгового порта»

Компания Business Continuity International (BCI), эксклюзивный дистрибутор решений Double-Take и Replify в России и странах СНГ, объявила о завершении проекта по внедрению Double-Take в «Мариупольском морском торговом порту». В «Мариупол
19.11.2010 Решения Double-Take обеспечивают непрерывность бизнеса «Находки Ре»

Компания Business Continuity International (BCI), эксклюзивный дистрибутор решений Double-Take и Replify в России и странах СНГ, объявила о завершении проекта по внедрению Double-Take в перестраховочной компании «Находка Ре». Самой уязви
07.10.2010 BCI будет продвигать на российском рынке решение для WAN-оптимизации Replify

Компания Business Continuity International (BCI) объявила о начале дистрибуции на российский рынок продукта Replify - передового программного решения для оптимизации каналов передачи данных и ускорения работы программных приложений по WA
30.03.2010 BCI подвела итоги работы на российском рынке за шесть месяцев

Компания Business Continuity International (BCI), эксклюзивный представитель компании Double-Take Software в России и других странах СНГ, подвела итоги за полгода работы на российском рынке. Официально компания вышла на российский рынок

25.06.2007 В Hitachi создали «Интерфейс между мозгом и машиной»

Исследователи из компании Hitachi продемонстрировали устройство, позволяющее человеку приводить в движение игрушечный поезд без единого телодвижения, сообщает АР. Устройство под названием «Интерфейс между мозгом и машиной» ("Вrain-machine interface") регистрирует малейшие изменения мозгового кровотока, ассоциированного с высшей нервной деятельностью, и переводит их в электрически
25.08.2006 Нейроинтерфейс: созданы искусственные синапсы

о с помощью нанотрубок и нейронов была сформирована живая нейросеть, позволяющая устанавливать связь между нейронами и электронными устройствами. Теперь же учеными из Гарвардского университета создан нейроинтерфейс, который позволяет получать информацию о нейросигналах, передающихся вдоль аксонов и дендритов отдельных нейронов млекопитающих, сообщает EurekAlert. В основе нейроинтерфейса - к
25.08.2006 Нейроинтерфейс: созданы искусственные синапсы

о с помощью нанотрубок и нейронов была сформирована живая нейросеть, позволяющая устанавливать связь между нейронами и электронными устройствами. Теперь же учеными из Гарвардского университета создан нейроинтерфейс, который позволяет получать информацию о нейросигналах, передающихся вдоль аксонов и дендритов отдельных нейронов млекопитающих, сообщает EurekAlert. В основе нейроинтерфейса - к
16.06.2006 "Волевой интерфейс" уже готов к внедрению

тра Wadsworth в Олбани, штат Нью-Йорк, представила на Международной выставке передовых технологий в Париже интерфейс для непосредственной передачи сигналов мозга в компьютер Brain Computer Interface (BCI). Работу интерфейса продемонстрировал для посетителей выставки один из его создателей, доктор Питер Брюннер (Peter Brunner). Надев легкий шлем с двумя десятками проводов, он одним усилием м
16.06.2006 "Волевой интерфейс" уже готов к внедрению

тра Wadsworth в Олбани, штат Нью-Йорк, представила на Международной выставке передовых технологий в Париже интерфейс для непосредственной передачи сигналов мозга в компьютер Brain Computer Interface (BCI). Работу интерфейса продемонстрировал для посетителей выставки один из его создателей, доктор Питер Брюннер (Peter Brunner). Надев легкий шлем с двумя десятками проводов, он одним усилием м
07.06.2002 Канадская BCI продала 39% акций бразильского оператора Telecom Americas мексиканскому партнеру

ания Bell Canada International согласилась продать оставшийся у нее 39,1%-ный пакет акций бразильского оператора Telecom Americas своему мексиканскому партнеру America Movil за $366 млн. Это позволит BCI расплатиться практически со всеми долгами. America Movil выплатит монреальской компании $146 млн. наличными и $220 млн. беспроцентными облигациями со сроком погашения 1 марта 2003 года. Кро
05.11.2001 Bell Canada International назначила нового CEO

Bell Canada International (BCI), контролируемая канадским телекоммуникационным гигантом BCE Inc., сообщила, что предcедатель совета директоров Уильям Андерсон (William Anderson) заменит ушедшего в отставку главного испол

Microsoft Corporation 25238 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 8
Neiry - Нейри - Impulse Neiry - Импульс Нейри 16 7
Neuralink 20 6
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 125 6
Neurobotics - Нейроботикс 7 5
BCI - Business Continuity International 6 5
Yandex - Яндекс 8442 4
Google LLC 12261 4
Meta Platforms - Facebook 4532 4
NeuroSky 6 3
Emotiv Systems 7 3
Сенсорные Системы 73 3
Нейроимпланты Элвис - ELVIS 4 3
Apple Inc 12630 3
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 78 3
Ростех - Автоматика Концерн 1744 3
Amazon Inc - Amazon.com 3133 3
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 28 3
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 181 2
Call Miner 2 2
BCE - Bell Canada Enterprises - Bell Canada International 50 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1190 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 472 2
Philips 2076 2
УльтимаТек - Datana - Датана 28 2
WayRay 8 2
Nvidia Corp 3735 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 2
Broadcom - VMware 2492 2
НейроЧат 6 2
Neurotrend - Нейротренд 6 2
Samsung Electronics 10626 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4530 2
X Corp - Twitter 2907 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 327 2
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 136 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 6
РВК - Российская венчурная компания 556 3
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 86 2
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 2
BMW Group 465 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 2
Airbus Group - Airbus Industries 230 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 134 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2696 2
Композит 97 1
Muse Group 30 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Avineuro - Авинейро 1 1
СильверФарм ИФК - Инновационная Фармацевтическая компания 1 1
Royal Hallamshire Hospital - Королевский госпиталь Халламшир 3 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 129 1
Солнечный круг КРОЦ - Комплексный реабилитационно-образовательный центр 1 1
ТИТ СК - Страховая компания - Находка Ре 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1465 1
НЦИ АНО - Национальный центр проблем инвалидности 1 1
Мариупольский морской торговый порт 1 1
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 13 1
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 22 1
Панавто 10 1
UFG - United Financial Group - ОФГ - Объединённая финансовая группа 35 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 59 1
World Dent - Ворлд Дент 1 1
Политех - Политехнический музей 34 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2997 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Почта России ПАО 2247 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1302 1
Газпром нефть 670 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 270 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3435 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2732 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 523 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12849 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1454 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 3
МИК - Московский инновационный кластер 167 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1848 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 683 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 166 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2163 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3457 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5231 2
РНФ - Российский научный фонд 144 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 377 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 279 2
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 49 2
Правительство Москвы - Москомспорт - Департамент спорта города Москвы 27 2
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 125 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 463 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1625 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3366 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3110 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4902 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 549 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 707 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1468 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 1
Ассоциация Экспорта Технологического Суверенитета 5 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 42 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 18 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 130 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26110 48
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6915 31
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18188 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73301 23
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57430 22
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4106 21
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16699 19
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 262 18
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8407 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23206 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 13
Здравоохранение - ЭЭГ - Эхоэнцефалоскопия, ЭхоЭС - Эхоэнцефалография, ЭхоЭГ - Эхокардиография, ЭхоКГ, УЗИ сердца 52 13
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17845 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14905 10
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5927 10
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1479 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3099 9
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25714 9
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6261 8
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 8
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5674 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 8
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9390 8
Экзоскелет - Exoskeleton 109 8
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6025 7
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1844 7
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4831 7
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3350 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7416 7
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1730 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15014 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31990 7
Implant - Имплант 180 6
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 1971 6
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3773 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31774 6
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2244 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11196 5
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7665 5
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2061 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 834 3
Google YouTube - Видеохостинг 2887 3
Microsoft Windows 16331 3
BMW HoloActive Touch 2 2
Emotiv Systems Epoc+ 2 2
Nvidia DriveNet 2 2
Airbus Fuel Consumption Cycle 2 2
Cyberkinetics - BrainGate 11 2
Google Android 14686 2
Linux OS 10906 2
Microsoft Cortana - Microsoft Cortana Intelligence Suite 189 2
Apple Siri - Голосовой помощник 417 2
Google Gmail 985 2
Stafory - робот Вера 354 2
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 102 2
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 2
Microsoft Azure Databricks 6 2
МФТИ - DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 7 2
Nvidia TensorRT 17 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 2
Google Dialogflow 10 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 659 2
Новые облачные технологии - МойОфис 892 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5835 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 583 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1418 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2880 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 83 2
NVision Барьер 736 2
Flickr - Фотохостинг 256 1
rsync 17 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 233 1
Autodesk Navisworks 22 1
Bitronics Lab Юный нейромоделист 3 1
ОПК Нейро-М 2 1
InterSystems Cache 138 1
Schneider Electric - Vijeo Citect - Cicode - CitectSCADA - CitectHistorian 14 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 201 1
OpenAI - ChatGPT 525 1
Geely Zeekr 19 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 406 6
Путин Владимир 3352 5
Сергунина Наталья 372 4
Бабков Виктор 4 3
Lieber Charles - Либер Чарльз 10 3
Фурсин Алексей 158 3
Лебедев Михаил 71 3
Каплан Александр 3 2
Осадчий Алексей 2 2
Храмов Александр 6 2
Горбань Александр 3 2
Саркисов Руслан 12 2
Белоусов Всеволод 2 2
Сидоров Юрий 6 2
Болсуновская Марина 3 2
Панков Александр 78 2
Семенов Александр 165 2
Ефимов Альберт 43 2
Галицкий Александр 107 2
Пугачев Павел 63 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 2
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 33 2
Березий Екатерина 10 2
Кулешов Денис 16 2
Образцова Мария 2 1
Пресняков Денис 1 1
Садовничий Виктор 62 1
Тетерюков Дмитрий 4 1
Кулешова Татьяна 10 1
Лазько Елена 1 1
Шамаев Иван 1 1
Линева Ольга 2 1
Дорошенко Елена 3 1
Болотская Мария 5 1
Волобуев Владимир 1 1
Ларин Юрий 11 1
Свидиненко Юрий 14 1
Давидюк Андрей 10 1
von Neumann John - фон Нейман Джон 20 1
Хазин Михаил 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 156959 51
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53465 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45728 16
Земля - планета Солнечной системы 10658 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18578 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14490 6
Франция - Французская Республика 7978 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18222 6
Япония 13550 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2537 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3593 4
США - Калифорния 4775 3
Швейцария - Цюрих 272 3
Канада 4985 3
США - Нью-Йорк 3151 3
Европа 24639 3
Германия - Федеративная Республика 12938 3
США - Миннесота 196 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 2
Швейцария - Лозанна 70 2
США - Нью-Йорк штат 247 2
Казахстан - Республика 5797 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3259 2
Южная Корея - Республика 6860 2
Сингапур - Республика 1907 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 2
Россия - СФО - Новосибирск 4652 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1050 2
Япония - Токио 1008 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4092 2
Ирландия - Республика 1025 2
Бразилия - Федеративная Республика 2451 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3222 2
Куба - Республика 395 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 2
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 1
Россия - ЦФО - Московская область - Пущино 41 1
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 49 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 206 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1293 35
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31949 31
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9682 30
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10755 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55075 20
Здравоохранение - Реабилитация 417 19
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5518 15
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 191 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 14
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 14
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 11
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 11
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4765 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20401 10
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17419 9
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 491 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6326 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10540 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15134 7
Здравоохранение - Болезнь Паркинсона 108 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5969 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6410 6
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1252 6
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1971 6
Кремний - Silicium - химический элемент 1687 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 6
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 5
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 61 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6255 5
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 5
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11439 4
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1289 4
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2177 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8385 4
Здравоохранение - Психология - Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 1000 4
Зоология - наука о животных 2793 4
Коммерсантъ - Издательский дом 2155 3
Space Daily 528 2
EurekAlert 290 2
Линукс Формат - Linux Format 2 2
Ведомости 1238 2
Total Telecom 613 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
РИА Новости 984 1
The Register - The Register Hardware 1697 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6018 1
Wikipedia - Википедия 585 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1140 1
Tom’s Hardware 516 1
Grand View Research 22 2
CNews Мишень 173 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
Российский рынок ERP 20 1
Allied Market Research 22 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8378 1
Gartner - Гартнер 3609 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 248 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 8
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 396 6
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1261 5
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 464 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 4
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 4
НИУ ВШЭ - Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов - Центр Нейроэкономики и Когнитивных Исследований - Лаборатория социальной и когнитивной информатики НИУ ВШЭ 9 3
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 262 3
СПбПУ Политехник НТИ 3 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 240 2
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 5 2
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 2
Northwestern University - Северо-Западный университет 119 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 26 2
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 98 2
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 220 2
TUM - TU München - Technische Universität München - Мюнхенский технический университет 39 2
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 2
РАН - Российская академия наук 2014 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова - Пироговский Университет 40 2
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 2
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 50 2
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 53 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 46 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 34 1
МГУ Лаборатория нейрофизики и нейрокомпьютерных интерфейсов Московского государственного университета 1 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 14 1
Columbia University - Колумбийский университет 158 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАМН НИИ физиологии СО - Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии ФГБНУ 2 1
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 6 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 11 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 3
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 2
East Bound - конкурс высокотехнологичных стартапов 3 1
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 6 1
Kaspersky Geek Picnic 2 1
Geek Picnic 8 1
День молодёжи - 27 июня 999 1
Российская креативная неделя 6 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 72 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
