НТИ Платформа АНО Платформа национальной технологической инициативы
НТИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Песков Дмитрий 106 8
|Путин Владимир 3171 8
|Уткин Никита 35 8
|Шпак Василий 223 4
|Райкевич Алексей 84 4
|Завражин Александр 2 2
|Подвальная Екатерина 4 2
|Журавлева Наталья 5 2
|Карбан Марина 2 2
|Ужакина Юлия 2 2
|Полтарацкая Юлия 2 2
|Прохоренко Дмитрий 7 2
|Белоусов Андрей 140 2
|Колесников Максим 24 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Ефимов Владимир 144 2
|Овчинский Владислав 228 2
|Мишустин Михаил 676 2
|Гордин Дионис 18 2
|Гейдт Алена 2 2
|Клишас Андрей 58 1
|Повалко Александр 36 1
|Подольский Олег 15 1
|Дубовсков Андрей 89 1
|Никитин Андрей 45 1
|Чупшева Светлана 7 1
|Янчевская Анна 8 1
|Погожева Екатерина 1 1
|Медведев Дмитрий 1654 1
|Александров Геннадий 1 1
|Савченко Владимир 13 1
|Власов Максим 20 1
|Тихомирова Елена 5 1
|Бойко Олег 2 1
|Белошицкий Алексей 2 1
|Великанова Алла 3 1
|Даниленко Наталия 1 1
|Мазурик Леонид 1 1
|Егорова Ирина 1 1
|Никишина Ольга 1 1
|ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
|BCGroup - БИСИГРУПП 10 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
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