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Индексная книга (каталог) CNews*
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НТИ Платформа АНО Платформа национальной технологической инициативы



14.01.2025 В России появился стандарт стабильной связи в отдаленных уголках страны. Он поможет лучше управлять беспилотниками 1
02.12.2024 В российском телекоме стремительно растут зарплаты – деньгами завлекают дефицитных специалистов. Оплачивать расходы будут россияне 2
07.10.2024 МТС разработала ГОСТ для интернета вещей 1
06.09.2024 В России бурно растет «каршеринг» программистов. Чаще всего арендуют разработчиков для «1С» и Android, но через год все изменится 2
11.07.2024 АО «ГЛОНАСС» совместно с «Платформой НТИ» протестирует концепцию цифрового неба в Сахалинской области 2
25.06.2024 Впервые в России разработан универсальный робот для кормления коров 2
10.06.2024 «Платформа НТИ» и АО «ГЛОНАСС» запустят внедрение новых российских технологий для массового внедрения беспилотной авиации 3
06.06.2024 «Платформа НТИ» и АО «ГЛОНАСС» запустят внедрение новых российских технологий для массового внедрения беспилотной авиации 3
22.02.2024 Алексей Райкевич включен в состав Правительственной комиссии по развитию БАС 2
09.02.2024 Как в России потратят 145 млрд рублей на развитие технологий искусственного интеллекта 2
25.12.2023 В России запущено мощное производство БПЛА 2
20.12.2023 В России создадут единую структуру для регулирования всех беспилотников: летающих, автомобильных и морских 1
18.10.2023 Владимир Ефимов: в индустриальном парке «Руднево» открылся Центр анализа и разработок в области беспилотных авиационных систем 1
23.08.2023 Москва построит 60 тыс. беспилотников за пять лет 2
21.04.2023 Как в России ищут частоты для управления БПЛА, и почему это очень трудно 1
16.01.2023 Вице-премьер Чернышенко: «Сегодня более 52% крупных организаций страны внедряют искусственный интеллект в своей деятельности» 3
29.12.2022 Максим Колесников, замглавы Минэка — в интервью CNews: В «Цифровую экономику» планируется добавить порядка 15 новых мероприятий 1
14.11.2022 Не только ИТ. Власти определили, какие компании считать «технологическими», а значит достойными поддержки 2
14.11.2022 Россияне создали систему навигации для беспилотников на случай блокировки GPS и отказа ГЛОНАСС 3
25.08.2022 Российский национальный стандарт квантового интернета вещей напишет РЖД 1
14.02.2022 Утвержден первый международный стандарт цифровых технологий 2
11.02.2022 Разработчик 5D-принтеров Stereotech привлек инвестиции от фонда Kama Flow 1
21.12.2021 В России строится платформа управления энергетикой на блокчейне 1
24.11.2021 В российских операционных соберут данные для обучения искусственного интеллекта 1
10.11.2021 Французская технология интернета вещей станет национальным стандартом в России 1
29.10.2021 Более пяти тысяч человек приняли участие в Международном конвенте СНГ «Цифровое партнерство» 2
27.07.2021 Россияне создали «капсулу времени» на блокчейне, чтобы передавать пароли потомкам 1
03.06.2021 Платформа НТИ и «Уралхим» займутся развитием проектов рынка Фуднет 1
03.06.2021 Финал «Актион акселератора»: пять российских компаний выиграли грант на реализацию своих T&D-проектов 1
17.05.2021 Разработчик нейроинтерфейсов Neiry привлек 541 млн рублей инвестиций 1
17.12.2020 «Актион-МЦФЭР» запустил первый акселератор для проектов и специалистов корпоративного обучения 1
16.11.2020 Водителям России выдадут гаджеты, которые не дадут им заснуть 1
16.11.2020 Российским чиновникам запретят покупать импортные беспилотники 1
10.11.2020 Олег Подольский, Университет 20.35: Коронавирус показал, что мы еще не готовы к тотальной цифровизации, и с этим надо разумно работать 1
05.08.2020 В России потратят 19,5 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
30.07.2020 В России потратят 19,5 миллиардов на квантовые коммуникации 1
18.02.2020 Спецпредставитель Путина по ИТ может возглавить Агентство стратегических инициатив 2
27.12.2019 Главное в огосударствлении российского ИТ-рынка: итоги года 1
07.06.2019 «Система», РВК и «Платформа НТИ» будут сотрудничать в сфере развития социальных технологий 4
14.05.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2019 г. 2

Публикаций - 41, упоминаний - 65

НТИ и организации, системы, технологии, персоны:

Беспилотные авиационные системы 48 4
ГЛОНАСС АО 187 4
Ростелеком 9700 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 3
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 3
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 16 3
Финко 6 3
Yandex - Яндекс 7339 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
АФК Система ПАО 1797 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Актион МЦФЭР 56 2
Актион 360 5 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Apple Inc 12100 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Цифра ГК 2426 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 1
ВымпелКом ОЦО - Объединенный центр обслуживания 7 1
SweetCard - Свиткард 3 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 76 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 1
ИИ-Технологии 104 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих - Сенсор-Тех Лаборатория АНО 23 1
РТСофт - RTSoft 91 1
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Droneshub - Дронсхаб групп - Академия Дронсхаб 3 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
Dropbox 498 1
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 11 1
Sigfox 13 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 49 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 58 1
Telegram Group 1983 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 24
РВК - Российская венчурная компания 549 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 5
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 170 3
Почта России ПАО 2112 2
Актион ГК 17 2
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 2
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 16 2
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 2
АФК Система - БФ Система - Благотворительный фонд - Оператор социальных инвестиций 14 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
L’Oreal 57 1
Kama Flow - КФ Венчурс 12 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
HeadHunter Group - Job.ru - Джоб.Ру 28 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 1
Gedeon Richter - Гедеон Рихтер-Рус - Фармацевтический завод 12 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 17 1
Энергоаудитконтроль ИЦ - Инженерный центр 8 1
ЭкоНива ГК - Эконива-АПК Холдинг - ЭкоНива-Техника - Эконива-Продукты питания 15 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Транспорта будущего 6 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
МТЗ Трансмаш 22 1
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 60 1
Superjob - Суперджоб 502 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 11
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 8
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 5
РВК ТК 194 - Технический комитет по стандартизации 194 - Кибер-физические системы 35 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 4
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 63 2
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Федеральное казначейство России 1772 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 131 1
Администрация Смоленской области - органы государственной власти Смоленской области 29 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 1
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 74 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 50 1
Правительство Ивановской области - органы государственной власти 38 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 1
Мосгортранс ГУП 120 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 59 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 1
ГосИнформСистемы 126 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 456 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 52 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 6 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 1
Талант и успех - Общественный фонд 18 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 29
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13359 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 10
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 6
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6968 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27844 6
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 5
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 6
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 5
ГЛОНАСС АО - НТИ - Цифровое небо России 8 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 3
FreePik 980 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 2
Актион МЦФЭР - Актион акселератор 2 2
ByteDance - TikTok 256 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 1
Apple iOS 7809 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 4 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 20 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 1
9-мм пистолет Макарова 6 1
NVision Барьер 648 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
ТехЛАБ Galenos СППВР - Система поддержки принятия врачебных решений 31 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 1
Минтранс РФ - Генерал Черняховский 3 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1096 1
Сбер - AutoML - LightAutoML 6 1
ИТМО - Fedot - фреймворк моделирования процессов 4 1
Open Library - Открытая библиотека 13 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud LAMA 6 1
Google Gmail 946 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 79 1
AIRI - FusionBrain 20 1
AWG - SkillStaff 27 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Google Android 13994 1
ГЛОНАСС - ФНИС - Федеральная навигационно-информационная система 16 1
Avito - Авито работа - Авито подработка 188 1
Песков Дмитрий 106 8
Путин Владимир 3171 8
Уткин Никита 35 8
Шпак Василий 223 4
Райкевич Алексей 84 4
Завражин Александр 2 2
Подвальная Екатерина 4 2
Журавлева Наталья 5 2
Карбан Марина 2 2
Ужакина Юлия 2 2
Полтарацкая Юлия 2 2
Прохоренко Дмитрий 7 2
Белоусов Андрей 140 2
Колесников Максим 24 2
Чернышенко Дмитрий 565 2
Ефимов Владимир 144 2
Овчинский Владислав 228 2
Мишустин Михаил 676 2
Гордин Дионис 18 2
Гейдт Алена 2 2
Клишас Андрей 58 1
Повалко Александр 36 1
Подольский Олег 15 1
Дубовсков Андрей 89 1
Никитин Андрей 45 1
Чупшева Светлана 7 1
Янчевская Анна 8 1
Погожева Екатерина 1 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Александров Геннадий 1 1
Савченко Владимир 13 1
Власов Максим 20 1
Тихомирова Елена 5 1
Бойко Олег 2 1
Белошицкий Алексей 2 1
Великанова Алла 3 1
Даниленко Наталия 1 1
Мазурик Леонид 1 1
Егорова Ирина 1 1
Никишина Ольга 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 3
Земля - планета Солнечной системы 10374 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
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