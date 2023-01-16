Вице-премьер Чернышенко: «Сегодня более 52% крупных организаций страны внедряют искусственный интеллект в своей деятельности»

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко принял участие в церемонии подписания соглашения о сотрудничестве между бизнесом и государством по дорожным картам высокотехнологичных направлений, в том числе – по искусственному интеллекту.

По поручению Президента Российской Федерации, с активным участием государственных корпораций, компаний с государственным участием и коммерческих организаций, проведена работа по формированию обновленных дорожных карт в целях развития отдельных высокотехнологичных направлений.

Соглашение о намерениях между Правительством Российской Федерации и Сбербанком, УК РФПИ и АНО «Платформа НТИ» в целях развития высокотехнологичного направления «Искусственный интеллект» подписали заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, председатель правления Сбербанка Герман Греф, генеральный директор УК РФПИ Кирилл Дмитриев, генеральный директор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал: «Сегодня более 52% крупных организаций страны внедряют искусственный интеллект в своей деятельности. По оценкам разработчиков дорожной карты, вклад этой сферы в ВВП России к 2025 г. может составить до 2%. В рамках дорожной карты запланировано создание более 60 перспективных технологических решений. Их эффективность будет оцениваться по увеличению объёма российского рынка ИИ-технологий – к 2030 г. он должен быть не менее 20 млрд руб., то есть увеличится минимум в два раза. В ноябре прошлого года Президент поручил в кратчайшие сроки обеспечить массовое внедрение искусственного интеллекта. Уверен, что дорожная карта станет ключевым инструментом по-настоящему партнёрской работы между Правительством и лидерами рынка по широкомасштабному внедрению ИИ-технологий».

«Сбер» уже несколько лет активно вовлечён в развитие искусственного интеллекта не только в процессах банка, но и в масштабах всей страны. Мы активно участвуем в реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта до 2030 г., внедряем технологии искусственного интеллекта во все свои бизнес-процессы, развиваем сообщество дата-сайентистов и многое другое. И, конечно, готовы делиться наработками и опытом с государственными органами и отраслевыми компаниями. Подписание этого соглашения укрепляет наше взаимодействие с правительством и задаёт параметры наших совместных усилий, конечным результатом которых должно стать массовое внедрение искусственного интеллекта в ключевых отраслях и получение соответствующих экономических эффектов», – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), сказал: «Экономический эффект от применения искусственного интеллекта в России составляет сотни миллиардов рублей в год благодаря активному внедрению технологий на его основе в образовании, здравоохранении, транспорте, промышленности, сфере безопасности, облачных вычислениях, цифровых сервисах и многих других важнейших областях. Соглашение содействует расширению российской научной, производственной и кадровой базы, созданию новых центров компетенций, росту инвестиций, в том числе венчурных. Рассчитываем, что комплексные усилия государства и ключевых институтов развития технологий искусственного интеллекта позволят не просто ускорить достижение технологического суверенитета России, но также создать высококонкурентные продукты и услуги, а также передовые компетенции, широко востребованные за рубежом».

Количество российских компаний, использующих облачную инфраструктуру, утроилось Цифровизация

АНО «Цифровая экономика» возьмет на себя функции проектного офиса по реализации дорожных карт высокотехнологичных направлений.

Генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил: «Россия имеет огромный потенциал развития высокотехнологичных отраслей. У нас есть всё для этого: сильные игроки, талантливые специалисты, поддержка со стороны государства. Уверен, что подписанные соглашения не только систематизируют движение по развитию ВТН, но и откроют множество возможностей как для самих компаний, так и для государства, общества. АНО «Цифровая экономика» готова внести свой вклад, делиться экспертизой и аналитикой, помогать внедрению передовых решений и выстраиванию межотраслевого диалога».

По итогам подписания были заключены соглашения по 5 дорожным картам: «Технологии новых материалов и веществ», «Искусственный интеллект», «Перспективные космические системы и сервисы», «Развитие водородной энергетики на основе природного газа», «Развитие водородной энергетики на основе атомной энергии» и «Системы накопления энергии».