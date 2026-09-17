СДЭК заходит на поляну «Яндекс карт» и «2ГИС». В реестр отечественного ПО вносят «СДЭК ГИС» на базе бесплатной коллекции карт

СДЭК подал заявку в Минцифры на регистрацию в реестре российского ПО своего нового программного продукта — геоинформационного решения «СДЭК ГИС», созданного на базе бесплатных карт добровольцев со всего мира OpenStreetMap. Проект развивается по принципу «Википедии» и используется в ее же материалах. Эксперты считают, что от СДЭК поступила серьезная заявка на часть российского рынка геоинформационных систем для логистики и ритейла, где работают «Яндекс карты» и «2ГИС».

Новый ГИС

Как выяснил CNews, ИТ-подразделение СДЭК — ООО «СДЭК Диджитал» — подало заявление в Минцифры о включении в реестр российских программ нового геоинформационного решения «СДЭК ГИС», которое планирует вывести на рынок b2b. Заявка была подана 1 сентября 2026 г. и готовится к рассмотрению, решение может быть вынесено уже в ближайшие месяцы.

«СДЭК ГИС» — это геоинформационное решение для работы с адресно-координатными данными на базе OpenStreetMap, тогда как «Яндекс» и «2ГИС» инвестируют в создание собственных карт. Программа обеспечивает точное геокодирование, интеллектуальный поиск адресов, визуализацию объектов на карте и гибкую интеграцию через RESTful API. «СДЭК ГИС» подходит для логистики, ритейла и любых бизнес-задач, требующих качественной картографической основы, говорится в материалах к заявке. Программа «СДЭК ГИС» может интегрироваться с другими внутренними системами курьерских компаний для улучшения создания заказа на доставку или забор груза.

СДЭК СДЭК регистрирует геоинформационное решение "СДЭК ГИС"

OpenStreetMap (OSM) — это бесплатная географическая карта всего мира, создаваемая и обновляемая сообществом пользователей по принципу «Википедии». Любой человек или компания может дополнять её данными, исправлять ошибки и бесплатно использовать полученные карты в любых целях. В отличие от «Яндекс Карт» или Google Maps, которые запрещают копировать или выгружать свои данные, OSM предоставляет доступ к исходным векторным данным и всей геобазе целиком.

Лицензия ODbL, по которой работает OSM, позволяет свободно использовать, распространять и модифицировать данные, в том числе в коммерческих продуктах. Главные условия — указывать авторство OpenStreetMap (атрибуция) и делиться внесёнными в саму базу геоданных улучшениями на тех же условиях. Из-за высоких цен и ограничений API коммерческих картографических гигантов многие компании (от сервисов доставки до разработчиков навигаторов) используют OSM в качестве бесплатной базы геоданных, накладывая поверх неё собственную визуализацию и бизнес-логику.

В июне 2026 г. программа была внесена в реестр Роспатента. Правообладателем указан «СДЭК Диджитал», а авторами — сотрудники компании Наталья Макарова, Алексей Паршиков, Сергей Кривозятев.

Включение в реестр Минцифры позволит СДЭК получить налоговые льготы, в том числе по НДС, использовать решение для нужд государства и крупных организаций, например сотрудничать с «Почтой России», объектами, попадающими под требования о безопасности КИИ. Как следует из заявки, СДЭК собирается выходить с программой на внешний рынок, а не только использовать ее в собственных целях.

Что умеет «СДЭК ГИС»

В описании «СДЭК ГИС» указаны его ключевые возможности. Это прямое геокодирование, то есть преобразование текстовых адресов в географические координаты (широту и долготу) с высокой точностью. Также это обратное геокодирование, то есть определение адреса по координатам, что позволяет быстро находить ближайшие объекты инфраструктуры.

Также среди возможностей — подсказки адресов (Autocomplete), умный поиск с автодополнением, который ускоряет ввод адресов и минимизирует ошибки. Среди функций — отображение объектов на карте, визуализация геоданных на интерактивной карте с возможностью просмотра объектов.

Ключевая возможность — гибкий API, интеграция функционала продукта в сторонние сервисы через RESTful API с подробной документацией. Кроме того, карты могут быть использованы в качестве универсальной картографической подложки. Описанные методы могут быть интегрированы в программное обеспечение пользователя с помощью REST API, а также могут использоваться отдельно с помощью HTTP-клиента.

Среди преимуществ работы со «СДЭК ГИС» перечислены точность геоданных и актуальность карт. В частности, это высокая скорость обработки запросов, снижение затрат за счет автоматизации ввода адресов, легкая интеграция с CRM, WMS, TMS, независимость от коммерческих провайдеров и настройка визуализации под бизнес-задачи.

Продукт не требует установки на ПК пользователя, доступ осуществляется с помощью любого веб-браузера с поддержкой HTML5 и CSS3. Рекомендуется использование Google Chrome, «Яндекс Браузера» или Mozilla Firefox актуальных версий. Оператор решения может переименовывать названия объектов на трёх языках: русский, английский, исходный (язык страны, к которой относится объект); изменять активность объектов, просматривать изменения на карте.

Рынок заполнен, но место есть

В заявке в Минцифры на признание ПО российским указаны иностранные решения, которые может заменить «СДЭК ГИС». Это геоинформационные модули, работающие в составе Salesforce, Oracle SCM и SAP. Эксперты считают, что «СДЭК ГИС» также может потеснить с рынка крупные российские решения, которые уже обосновались в этой нише, считают опрошенные CNews эксперт.

Такие системы нужны всем, кто так или иначе связан с доставкой, добавляет партнер практики «Цифровая трансформация» Strategy Partners Сергей Кудряшов. По его словам, конечный адрес — один из важнейших компонентов логистического пути. Невалидный адрес приводит к сбою всей доставки, недоставленному заказу, возврату отправления. Поэтому качественная геобаза определяет эффективность бизнеса целиком. За последние два года по этому сценарию пошли многие игроки: «2ГИС» и «Яндекс» уже развернули собственные подобные решения, работают и специализированные поставщики таких сервисов, добавил Кудряшов. В «Яндексе» и «2ГИС» не ответили на запрос CNews. При этом, по данным «Яндекса», совокупная месячная аудитория (MAU) сайтов и мобильных приложений сторонних разработчиков, использующих API «Яндекс Карт», превышает 300 млн человек

По словам Кудряшова, на российском рынке ГИС сегодня есть три сегмента. Первый — экосистемные игроки, выросшие из картографических сервисов, прежде всего «Яндекс Карты» и «2ГИС». Они предлагают полные универсальные стеки на базе собственных карт. Второй — адресные сервисы, которые используются, например, при автозаполнении адресов на формах сайтов. Третий — профессиональные ГИС-платформы. Они работают гораздо шире логистики, управляя географически обогащённой информацией, и чаще всего применяются вне электронной коммерции.

«Решение такого рода выходит на реестр своевременно и займет место между тяжёлыми экосистемами и специализированными ГИС», — уверен Кудряшов.

При этом в потребительской картографии эта система конкурировать не будет. Она работает в b2b-нише, предоставляя API-сервисы геокодирования прежде всего для логистики, и должна обеспечивать более высокую точность на сложных адресах, чем тот же «Яндекс» или «2ГИС».

«Геосервисы и логисты сейчас одновременно партнtры и конкуренты», — напомнил Кудряшов, добавив, что 16 сентября 2026 г. «2ГИС» запустил отправку посылок с СДЭК как партнtром, и параллельно СДЭК выводит на рынок собственную ГИС.

СДЭК поделится своими наработками

Продукт вырос из технологии, которая изначально создавалась для собственных логистических процессов СДЭК, считает Андрей Чмырев, функциональный архитектор логистической платформы KONCRIT ГК «Корус Консалтинг».

По его словам, по текущему описанию пока сложно понять, станет ли этот отраслевой опыт его основным преимуществом и как компания будет развивать решение. В заявке описана прежде всего работа с геоданными. Функций полноценного управления доставкой (например, оптимизации маршрутов, распределения заказов между автомобилями или учёта временных окон) в ней пока нет.

«Сейчас "СДЭК ГИС" правильнее рассматривать как самостоятельный геоинформационный слой, который можно встраивать в другие корпоративные системы. Дальнейшие перспективы будут зависеть от продуктового фокуса: останется ли это универсальным сервисом для работы с геоданными или СДЭК будет развивать его с учётом конкретных отраслевых сценариев, в первую очередь логистических. Для рынка в любом случае появление ещё одного крупного российского игрока — позитивный сигнал: у заказчиков становится больше вариантов, а конкуренция между разработчиками усиливается с точки зрения функциональности, качества данных, интеграционных возможностей и стоимости», — полагает Чмырев.

Кудряшов также отмечает, что СДЭК занимается тем, что выделяет геоинформационные системы в отдельную вертикаль, а поданная заявка — свидетельство планомерной работы с портфелем собственных разработок, накопленных за многие годы. «Для логистической компании, ежедневно обрабатывающей сотни тысяч отправлений, такая система — ядро бизнеса», — указал эксперт.

Основатель платформы «ПотокМнений», эксперт по маркетингу Георгий Метальников добавляет, что «СДЭК ГИС» может быть дополнением к базовой ERP-системе для доставки «Платформа ЭК», которая уже внесена СДЭК в реестр. «Если заявка связана с расширением этого продукта или его адаптацией под задачи продавцов, это серьезная заявка», — заметил эксперт.

По мнению эксперта, фактически СДЭК уже предлагает не доставку, а операционную систему для онлайн-торговли. Особенно актуально это в настоящее время, когда рынок столкнулся с двумя встречными трендами. С одной стороны, на фоне геополитиеских событий продавцы массово переходят на модели FBS и DBS (доставка со склада продавца и доставка продавцом), указывает Метальников. По данным самого СДЭК, за апрель–август 2026 года обращения по DBS выросли на 60%, а по FBS — почти в шесть раз. С другой стороны, они ищут независимость от складов маркетплейсов — после атак на логистические комплексы Wildberries продавцы активнее распределяют товары между собственными складами, разными площадками и независимыми операторами, добавляет эксперт.

«В этих условиях продавцам нужна единая точка управления логистикой: не пять личных кабинетов, а один интерфейс, где видны заказы со всех площадок, статусы, документы и тарифы. Именно такую систему и пытается построить СДЭК», — констатировал Метальников.