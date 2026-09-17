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Oracle SCM Oracle Supply Chain Management Oracle Advanced Supply Chain Planning, ASCP Oracle Supply Chain Management Cloud, SCM Cloud Oracle Demantra Supply Chain Management Oracle Mobile Supply Chain Applications Oracle Value Chain Planning

СОБЫТИЯ

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17.09.2026 СДЭК заходит на поляну «Яндекс карт» и «2ГИС». В реестр отечественного ПО вносят «СДЭК ГИС» на базе бесплатной коллекции карт 1
14.07.2020 Oracle представила Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 1
14.07.2020 Oracle объявляет о выпуске Oracle Dedicated Region Cloud at Customer 1
08.05.2020 Шамиль Хайретдинов, МТС: Как просчитывать логистику тысяч поставок в 15 раз быстрее 1
16.11.2018 Крафтовое пиво стали варить с помощью облаков Oracle и блокчейна 2
31.10.2018 Oracle представила готовые блокчейн-приложения для разных бизнес-сценариев 3
04.10.2018 МТС использует машинное обучение Oracle для быстрого вывода продуктов на рынок 1
27.06.2018 Oracle дополнила Oracle Warehouse Management Cloud новыми возможностями и поддержкой русского языка 2
05.10.2017 Oracle предоставляет сквозной искусственный интеллект во всех слоях облака 1
04.10.2017 Oracle наделяет искусственным интеллектом облачные приложения Oracle Cloud Applications 2
10.08.2017 Oracle выпустила новый комплекс облачных бизнес-приложений следующего поколения 4
25.07.2017 Новые сервисы Oracle PaaS и SaaS доступны в ЦОД клиента в расширенном портфолио Cloud at Customer 1
04.02.2015 «Почта России» ищет поставщика услуг техподдержки решений Oracle 1
22.12.2014 Oracle анонсировала решение для проектоориентированных цепочек поставок 3
16.09.2014 Oracle выпустила облачные решения для управления транспортными перевозками и международной торговлей 1
11.09.2014 Новое приложение Oracle Yard Management повысит прозрачность цепочки поставок на территориях складов 1
21.08.2014 Вышла новая версия Oracle E-Business Suite 2
23.07.2014 Oracle Social Relationship Management теперь поддерживает социальную сеть LinkedIn 1
24.03.2014 Oracle анонсировала «стратегию открытого API» для решений в области рекламных услуг в соцсетях 1
19.03.2014 Спрогнозировать спрос — и извлечь выгоду. Опыт «ТехноНиколь» 2
14.01.2014 Oracle Social Cloud упрощает мониторинг и анализ социальных сетей на глобальном уровне 1
11.11.2013 Oracle представила свои стратегические разработки в России 1
11.10.2013 Обновления Oracle ERP Cloud помогут упростить и оптимизировать управление бизнесом 3
07.10.2013 Oracle предложила единую платформу для электронного и социального маркетинга 1
30.09.2013 Oracle предложила новые облачные приложения, платформу и инфраструктуру 1
25.09.2013 Oracle представила In-Memory Applications с новой опцией Oracle Database In-Memory 1
25.07.2013 Oracle начала продажи новых In-Memory Applications для Oracle Value Chain Planning 2
09.07.2013 «ТехноНиколь» планирует продажи и операции на основе решений Oracle 1
24.05.2013 Новые аналитические приложения Oracle BI Applications поступили в продажу 1
18.04.2013 Анонсированы новые приложения In-Memory Applications для ПАК Oracle Engineered Systems 4
29.03.2013 Oracle представила в России актуальные стратегии для роста, развития и трансформации бизнеса 2
20.03.2013 Oracle предложила единую платформу для мониторинга и управления социальными взаимодействиями 1
10.04.2012 Oracle сертифицирует Oracle BI Applications for SAP для Oracle Exalytics 3
09.04.2012 Oracle анонсировала новые аналитические приложения по управлению производством и активами 1
04.04.2012 Oracle представила новое поколение Oracle Fusion Applications 1
09.11.2011 Oracle представила в России свои инновационные разработки по всем продуктовым направлениям 1
01.03.2011 Oracle выпустила интеграционную платформу Oracle Application Integration Architecture 2
27.09.2010 Oracle выпустила новую версию Oracle Business Intelligence Applications 1
18.12.2009 Oracle запустил новую партнерскую программу в России и СНГ 1
03.12.2009 Oracle выпустила новое решение для планирования цепочек поставок 3

Публикаций - 47, упоминаний - 75

Oracle SCM и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7099 46
Oracle Siebel Systems 519 6
SAP SE 5625 4
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 3
OITCG - Oman Information and Communication Technology Group 3 2
OICT - Oman ICT Group 2 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16010 2
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 549 2
Oracle Consulting 18 1
Google LLC 12764 1
Nvidia Corp 4065 1
Solar Site Design 2 1
Intelipost 2 1
Capgemini Consulting 131 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 1
OpenText - Vignette 61 1
Honeywell Scanning & Mobility - HSM - Intermec 36 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3471 1
Meta Platforms - Facebook 4631 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 262 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 957 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 390 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 705 1
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1784 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1119 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 181 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 356 2
Alpha Acid Brewing Company 2 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 147 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Seres Group - Chongqing Sokon Industry Group 19 1
Почта России ПАО 2387 1
Microsoft - LinkedIn 705 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1954 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 611 1
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 109 1
Bank of America - Банк Америки 272 1
Citi - Citibank 158 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6661 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1719 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24641 18
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18289 16
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7904 14
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2394 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12384 13
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5711 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54512 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7935 10
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8350 10
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13249 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36599 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8733 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10451 7
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 608 7
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms 626 6
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура - Интеграционная платформа 709 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23417 6
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2118 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6514 6
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1666 6
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11903 6
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1180 6
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2964 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13047 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33791 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2746 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6402 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3615 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23094 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6569 4
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2084 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10810 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3384 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26696 4
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3859 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13748 4
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 323 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13520 4
СУБД - OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 277 4
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 18
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 10
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service - Oracle Infrastructure Monitoring - Oracle Infrastructure as a Service 223 10
Oracle Cloud HCM - Oracle Cloud Human Capital Management - Oracle Fusion HCM - Oracle Fusion Human Capital Management - Oracle Fusion Talent Management - Oracle Fusion Global Payroll - Oracle Self-Service Human Resources - Oracle Recruiting Cloud - 76 10
Oracle PeopleSoft 426 9
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 310 9
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1318 8
Oracle Fusion Cloud Applications - Oracle Fusion ERP Cloud - Oracle Fusion SaaS 38 7
Oracle Social Network - Oracle Social Cloud - Oracle Social Sites Cloud Service - Oracle SRM - Oracle Social Relationship Management - Oracle Social Marketing - Oracle Social Engagement & Monitoring Cloud Service - Oracle Social Intelligence Services 24 7
Oracle Cloud Applications - Oracle Application Cloud Services 26 7
Oracle Financial Services Software - OFSS - Oracle Financial Services Governance & Compliance Management - Oracle Financial Analytics - Oracle Financial Statement Planning - Oracle Financial Consolidation and Close Cloud Service 84 6
Oracle Procurement and Spend Analytics - Oracle Procurement Cloud - Oracle iProcurement - Oracle Project Procurement - Oracle Advanced Procurement - Oracle Self Service Procurement Cloud 17 6
Oracle ERP Cloud - Oracle Enterprise Resource Planning Cloud 29 6
Oracle Exadata Database Machine - Линейка машин баз данных 239 6
Oracle Fusion ERP 68 6
Oracle ERP System - Enterprise Resource Planning 11 6
Oracle Identity Governance - Oracle Identity and Access Management Suite - Oracle IDCS - Oracle Identity Cloud Service - Oracle Waveset - Oracle ESSO - Oracle Enterprise Single Sign-On - Oracle Adaptive Intelligent Applications -  Oracle Identity SOC 102 5
Oracle Certified - Oracle Partner Network - Oracle OPN - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 93 5
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 238 5
Oracle TM - Oracle Transportation Management - Oracle FM - Oracle Fleet Management 24 5
Oracle Applications 90 5
Oracle Database In-Memory - Oracle TimesTen In-Memory Database - Oracle In-Memory Applications 44 5
Oracle Engineered Systems 48 5
Oracle Demantra Demand Management - Oracle Demantra Demand Planning - Oracle Demantra Real Time Sales and Operations Planning 16 5
Oracle Shipping and Inventory 8 4
Oracle Exalytics In-Memory Machine - Oracle Exalytics Business Intelligence Machine 37 4
Oracle Agile PLM - Oracle Agile Product Lifecycle Management - Oracle Product Value Chain - Oracle Product Hub - Oracle AutoVue Enterprise Visualization - Oracle Product Data Quality 47 4
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 78 4
Oracle CX Cloud Platform - Oracle Marketing Cloud - Oracle Eloqua Marketing Cloud Service 16 4
Oracle WMS - Oracle Warehouse Management System - Oracle WMS Cloud - Oracle Warehouse Management Cloud - Oracle Warehouse Builderis 31 4
Oracle RAC - Oracle Real Application Clusters 131 3
Oracle Fusion CRM - Oracle Fusion Customer Relationship Management 6 3
Oracle E-Business Suite - Oracle Manufacturing Analytics - Oracle MES - Oracle Manufacturing Execution System - Oracle Process Manufacturing - Oracle Discrete Manufacturing 13 3
Oracle Java - язык программирования 3487 3
Oracle CX - Oracle Customer Experience Suite 28 3
Oracle Intelligent Track and Trace 2 2
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 2
Oracle Sourcing 4 2
Oracle Intelligent Cold Chain - Интеллектуальные холодильные сети 2 2
Oracle SNO - Oracle Strategic Network Optimization 8 2
Miranda Steve - Миранда Стив 6 4
Mohan Deepak - Мохан Дипак 7 2
Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 2
Tomoshiro Takemoto - Томосиро Такемото 3 2
Godwin Cliff - Годвин Клифф 12 2
Бертова Татьяна 4 2
Хайретдинов Шамиль 3 2
Бозичевич Кайл 1 1
Новиков Константин 24 1
Лановенко Валерий 46 1
Gittoes Derek - Гиттус Дерек 7 1
Шарафеев Даниэль 1 1
Schubmehl David - Шубмель Дэвид 1 1
Sim Judith - Сим Джудит 1 1
Rodwick Paul - Родвик Пол 12 1
Johnson Matt - Джонсон Мэтт 3 1
Jewell Rick - Джуэлл Рик 2 1
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 1
Ng Rondy - Нг Ронди 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 167708 11
Япония 13839 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14843 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19299 3
Оман Султанат 133 2
Южная Корея - Республика 7085 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 2
Германия - Федеративная Республика 13281 2
Италия - Итальянская Республика 4517 2
Франция - Французская Республика 8194 2
США - Калифорния 4838 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54985 1
Казахстан - Республика 6088 1
Европа 25014 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47919 1
Беларусь - Белоруссия 6332 1
Польша - Республика 2036 1
Индия - Bharat 5897 1
США - Нью-Йорк 3188 1
Бразилия - Федеративная Республика 2529 1
Турция - Турецкая республика 2638 1
Украина 7947 1
Испания - Королевство 3845 1
Нидерланды 3765 1
Монголия 385 1
Португалия - Португальская Республика 958 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53889 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9152 8
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3152 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27530 8
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2507 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3527 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21909 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11737 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6591 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58223 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16256 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34116 3
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2201 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3993 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3612 2
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво и пивные напитки - Beer - слабоалкогольный напиток 310 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18312 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6784 2
Энергетика - Energy - Energetically 5933 2
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1241 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2580 2
Социализация - процесс интеграции индивида в социальную систему 143 2
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 395 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2762 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2315 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6092 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6655 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1085 1
Английский язык 7059 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2775 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8942 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3062 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7516 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1864 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2937 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8897 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1957 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1517 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1751 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3328 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 861 3
IDC - International Data Corporation 4998 3
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности - Индекс готовности к сетевому обществу 34 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8657 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4065 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 2
Oracle IMPACT 1 1
Oracle Modern Cloud Day 10 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472802, в очереди разбора - 724502.
Создано именных указателей - 201331.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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