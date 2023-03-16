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МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех

Публичное акционерное общество « МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») – универсальный коммерческий банк. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России (данные 2022 года). Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью «Мобайл ТелеСистемс Б.В.» – дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».


16.03.2023 «Систематика» внедрила в «МТС банке» ESM-платформу SimpleOne
07.03.2023 «МТС банк» обеспечил сервис прямых трансграничных переводов по номеру телефона в Таджикистан
21.02.2023 Специалисты МТС SOC и «МТС банка» отразили 14 тыс. кибератак
16.02.2023 МТС банк открыл доступ к переводам и пополнению счетов для абонентов «Мегафон Таджикистан»
08.02.2023 «МТС банк» расширяет возможности сотрудничества для партнеров по POS-кредитованию
03.02.2023 «МТС банк» запустил сервис денежных переводов в Турцию
23.01.2023 «МТС банк» перешел на ЭКДО HRlink
18.01.2023 Клиенты «МТС банка» помогли сократить потребление пластика на 8,8 тонн в 2022 году
10.01.2023 «МТС банк» расширил сервис переводов за рубеж на все карты в любые банки Азербайджана
11.11.2022 Клиенты «МТС банка» могут дистанционно оформить овердрафт для бизнеса
10.11.2022 «МТС банк» внедрил возможность оплаты корпоративными картами для юрлиц на «Госуслугах»
08.11.2022 «МТС банк» запустил виртуальную карту для бизнеса
24.10.2022 «МТС банк» запустил сервис переводов по номеру телефона на карты «Спитамен банка»
18.10.2022 «МТС банк» запустил сервис переводов по номеру телефона на счета и карты «Конверс банка» Армении
12.10.2022 Чат-бот MTS Bank Now заговорил на узбекском, таджикском и кыргызском языках
22.09.2022 Аналитика группы МТС: россияне стали реже покупать компьютерные игры и чаще посещать стриминговые сервисы
05.09.2022 «МТС банк» запустил прямые переводы без комиссии на карты Mbank
02.09.2022 МТС и «МТС банк» расширили спектр финансовых услуг в мобильном приложении «Мой МТС»
26.08.2022 «МТС банк» расширил сервис переводов за рубеж на счета и карты в любые банки Турции
25.08.2022 «МТС банк» реализовал оплату мобильной связи через СБП
24.08.2022 «МТС банк» запустил сервис по работе с персоналом и самозанятыми
18.08.2022 «МТС банк» запустил сервис умного паркинга
15.08.2022 «МТС банк» запустил мгновенное пополнение банковских карт платежных систем Uzcard и Humo в магазинах МТС
11.08.2022 «МТС банк» запустил в магазинах МТС переводы с получением наличных в Армении
03.08.2022 Клиенты салонов МТС могут мгновенно пополнять банковские карты Кыргызстана
02.08.2022 «МТС банк» запустил новый сервис для доступа в бизнес-залы на базе российской ИТ-платформы
01.08.2022 МТС успешно закрыла две книги заявок на размещение биржевых облигаций
29.07.2022 «МТС банк» предоставил возможность пополнения карт «Корти милли» банков Таджикистана в салонах МТС
27.07.2022 «МТС банк» запустил сервис пополнения лицевого счета оператора «Magticom Грузия»
26.07.2022 «МТС банк» запустил сервис по оплате мобильной связи операторов Армении в салонах МТС
22.07.2022 «МТС банк» запустил мгновенные онлайн-переводы «Азияэкспресс» в Узбекистан
22.07.2022 «МТС банк» открыл клиентам доступ к «СБПэй»
14.07.2022 «МТС банк» реализовал сервис по оплате мобильной связи операторов Грузии
23.06.2022 Минцифры присвоило «МТС банку» статус ИТ-компании
17.06.2022 «МТС банк» реализовал сервис пополнения карт банков Армении без комиссии в салонах МТС
09.06.2022 «МТС банк» реализовал сервис пополнения карт банков Казахстана без комиссии
22.04.2022 Клиенты экосистемы МТС могут получить выгоду до 15% при оплате связи
15.04.2022 «МТС банк» запустил переводы без комиссии в Италию, Сербию и на Кипр через «Юнистрим»
13.04.2022 «МТС банк»: объём платежей по QR-коду СБП с использованием мобильного приложения вырос в два раза
11.04.2022 «МТС банк» запустил сервис пополнения карт банков Армении без комиссии

Публикаций - 360, упоминаний - 663

МТС Финанс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9652 247
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7070 30
7103 29
1С-ИжТиСи 6417 29
АФК Система ПАО 1732 27
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 180 27
Samsung Electronics 9786 25
Такском - Taxcom 210 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8116 24
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 97 24
Schneider Electric Secure Power 50 23
Ситилабс 29 23
Rimini Street 43 23
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Норникель Технические сервисы 31 23
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 321 23
Центр2М - Center2М 51 23
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 281 23
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 373 23
Schneider Electric 518 23
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1563 15
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 334 15
Apple Inc 11290 14
Google LLC 11038 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 309 13
Yandex - Яндекс 5816 13
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 391 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10176 10
Diasoft - Диасофт 614 8
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6338 7
Oracle Corporation 6354 7
IBM - International Business Machines Corp 9220 7
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1106 7
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 230 6
Mobile TeleSystems B.V. 6 6
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 287 6
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1355 6
Smart Engines - Смарт Энджинс 266 6
ЦФТ Золотая Корона 358 5
NVision Group - Энвижн Груп 670 5
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2543 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5939 75
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 851 62
Альфа-Банк 1612 61
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2444 53
ГПБ - Газпромбанк 950 52
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 43
Societe Generale - Росбанк АКБ 515 43
МКБ - Московский кредитный банк 436 42
РЖД - Российские железные дороги 1647 36
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 577 34
X5 Group 836 33
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 907 33
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1213 32
Visa International 1878 31
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 716 28
Ингосстрах СПАО 344 27
Почта Банк 370 26
ПСБ - Промсвязьбанк 745 26
ОМК - Объединенная металлургическая компания 148 24
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 24
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 24
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 40 23
Почта России ПАО 2021 23
ВТБ - ВТБ24 660 23
OKS Group 36 23
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 123 23
ПГК - Первая грузовая компания 140 23
Русский стандарт Банк 384 22
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 190 18
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 18
Сургутнефтегаз - СНГ 235 17
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 287 17
Интер РАО ЕЭС ПАО 307 17
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic) 43 16
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 15
Открытие ФК - Бинбанк 193 15
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 445 15
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 251 15
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 163 14
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 332 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9324 37
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3786 35
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18267 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1579 25
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1437 25
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2451 23
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 75 23
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 35 23
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 18
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10496 17
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 14
Правительство Москвы 2064 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 37 13
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1212 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3024 11
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 273 11
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 707 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2463 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2960 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1895 6
Федеральное казначейство России 1570 6
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2039 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2741 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 698 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2449 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 881 5
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 29 4
Правительство Удмуртской Республики 92 4
Петербургский метрополитен ГУП 119 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1188 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1060 3
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 243 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 402 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1083 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4622 2
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 88 2
Судебная власть - Judicial power 2120 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 65 2
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 42 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 145 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 1
АФТ - Ассоциация Финтех 60 1
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 36 1
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ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 1
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Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2587 1
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АРБ - Ассоциация российских банков 208 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 1
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Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 446 13
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15263 12
Грузия 1129 11
Украина 7320 11
Европа 21442 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2396 9
Турция - Турецкая республика 2098 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3362 8
Азия - Азиатский регион 5074 7
Россия - СФО - Новосибирск 3757 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13020 7
Южная Корея - Республика 6316 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2535 6
Германия - Федеративная Республика 12131 6
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 968 6
Азербайджан - Азербайджанская Республика 872 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2350 5
Индия - Республика 5108 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2405 5
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 696 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1222 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2635 5
Япония 13007 4
Франция - Французская Республика 7104 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3434 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1290 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42636 305
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20904 134
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42459 67
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4740 50
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14278 44
Кредитование - Сrediting - Заём 5929 39
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9395 32
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3971 28
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6189 19
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ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2503 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10669 15
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5585 14
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5780 13
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4323 13
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4991 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3081 12
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4287 11
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Финансовые показатели 2095 10
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Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4582 9
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2711 9
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11025 9
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 680 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 812 2
91Mobiles 1717 2
Известия ИД 482 2
Ведомости 585 2
Bloomberg 1122 2
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СТВ - СургутИнформТВ 3 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 1
Thomson Reuters - Рейтер 5782 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 53 1
ТАСС Телеком 38 1
Пятый канал - Телеканал 57 1
РИА Новости 809 1
FT - Financial Times 1174 1
Комсомольская правда ИД 64 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1284 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7507 26
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2259 9
Gartner - Гартнер 3488 6
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 4
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 268 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 941 2
CNews Инновация года - награда 75 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 32 2
IDC - International Data Corporation 4856 1
Juniper Research 505 1
BCG - Boston Consulting Group 100 1
GfK Rus - ГФК-Русь 208 1
Moody's Investors Service 135 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 534 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 729 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1300 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 142 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 672 2
МЭИ - Московский энергетический институт 93 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 489 2
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 94 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 136 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 56 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 50 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 589 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 22 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 61 1
Правительство Москвы - МГУУ имени Ю.М. Лужкова - Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова - Университет Правительства Москвы 13 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 254 1
РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева ВО ФГБОУ - Российский государственный аграрный университет - Московская сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева 15 1
ЦФТ УЦ - учебный центр 6 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 126 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 278 1
Alan Turing Institute - Институт Алана Тьюринга 1 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента 11 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 113 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 226 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 167 1
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РАН - Российская академия наук 1809 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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