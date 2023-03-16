МТС Финанс MTS Finance Мобайл ТелеСистемс Б.В. Mobile TeleSystems Finance МТС банк МТС Финтех
Публичное акционерное общество « МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») – универсальный коммерческий банк. Сеть офисов обслуживания МТС Банка охватывает более 50 городов в 30 наиболее крупных регионах России (данные 2022 года). Основным акционером является Частная компания с ограниченной ответственностью «Мобайл ТелеСистемс Б.В.» – дочерняя компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы».
МТС Финанс упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 242 31
|Клепиков Алексей 93 30
|Сотин Денис 149 29
|Карпов Иван 53 28
|Сыкулев Андрей 69 26
|Богданов Кирилл 112 25
|Казарин Станислав 132 24
|Валчев Стоян 48 24
|Нестеров Алексей 86 24
|Дьяченко Валерий 80 24
|Халматов Максим 49 23
|Егоров Владимир 65 23
|Ямщиков Владимир 36 23
|Юсупов Шамиль 26 23
|Лебедев Антон 36 23
|Степченков Максим 46 23
|Соловьев Алексей 69 23
|Абакумов Евгений 139 23
|Генкина Екатерина 28 23
|Васильев Владислав 43 23
|Портной Михаил 27 23
|Мискевич Евгений 33 23
|Горчаков Денис 31 23
|Смык Виталий 31 23
|Емелин Александр 30 23
|Семенихин Игорь 41 23
|Трофимова Людмила 35 23
|Каюмов Шамиль 38 23
|Прохорова Алла 50 23
|Платонов Михаил 42 23
|Урьяс Вадим 83 23
|Рубин Адар 32 23
|Слышкин Василий 84 23
|Москальков Дмитрий 27 23
|Сороченков Алексей 27 23
|Вахнин Павел 53 22
|Путятинский Сергей 73 19
|Шадаев Максут 662 19
|Смирнова-Крелль Оксана 52 19
|Алтухов Дмитрий 38 17
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