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«МТС Банк» повысил ставки по вкладам для розничных клиентов до 21,5% годовых

«МТС Банк» объявляет о повышении ставок по срочному вкладу «МТС Вклад» для всех розничных клиентов. Максимальная ставка 21,5% годовых установлена при размещении средств сроком на три года при условии капитализации процентов. Также повышены ставки на все сроки, например, при размещении средств на один год – до 19% годовых. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Для премиальных клиентов банка предусмотрена надбавка в размере до 0,2 процентных пункта с учетом капитализации к базовой ставке на вклады при открытии на срок 91, 120, 150, 181 и 367 дней с ежемесячным начислением процентов.

Минимальная сумма «МТС Вклада» составляет 10 тыс. руб., пополнение первые 30 дней без возможности частичного снятия. Предусмотрена автоматическая пролонгация договора на условиях, действующих на момент пролонгации. Досрочное закрытие вклада происходит по ставке вклада «До востребования», действующей на момент досрочного расторжения договора.

Оформить вклады можно в любом офисе, на сайте или в мобильном приложении «МТС Банка». Более подробная информация о предложении доступна на сайте «МТС Банка».

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