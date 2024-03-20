Клиентам «МТС Банка» стали доступны новые инвестстратегии доверительного управления от «ТКБ Инвестмент Партнерс»

ПАО «МТС-Банк» сообщает о возможности для своих клиентов инвестировать в две новые стратегии доверительного управления, разработанные специально для «МТС-Банка» управляющей компанией «ТКБ Инвестмент Партнерс» (АО). Стратегии основаны на вложении средств клиентов в российский рынок акции и облигаций, а также инструменты с базовым активом в золоте. Об этом CNews сообщили представители «МТС-Банка».

Стратегия «МТС-Банк. Эквилибр» представляет собой готовый инвестиционный инструмент для частных инвесторов с уникальной системой контроля, которая создает возможность получения дохода в рублях от инвестирования в российский рынок акций и облигаций. Роботизированная модель помогает управляющему проводить мониторинг каждого клиентского портфеля в режиме реального времени для обеспечения сохранности капитала на конец срока стратегии даже в случае реализации негативного сценария развития событий на рынках. Команда профессионалов ежедневно контролирует портфель и принимает инвестиционные решения.

Стратегия «МТС-Банк. Золото» инвестирует в ценные бумаги золотодобывающих компаний, облигации с привязанным к золоту номиналом, а также инвестиционные паи БПИФ на физическое золото в слитках.. При этом продукт можно рассматривать как альтернативу вложению в валюту, т.к. котировки золота на Лондонской бирже металлов (LMT) привязаны к курсу доллара США. Это придает золоту свойства валютного актива, который при этом не подвержен ограничениям по купле-продаже. Данная стратегия призвана хеджировать риски девальвации рублевых накоплений.

Обе стратегии за счет динамичного перераспределения средств между активами ориентированы на возможность получения дохода выше ставок по депозитам и доступны к оформлению в офисах продаж «МТС-Банка».

«Сотрудничество с "ТКБ Инвестмент Партнерс" расширяет инвестиционные возможности для наших клиентов в части получения пассивного дохода с контролем рисков и позволит диверсифицировать их портфели за счет добавления новых классов активов, связанных с золотом. В условиях рыночной неопределенности это потенциально позволит консервативным инвесторам увеличить доходность своих накоплений, сохранив приемлемый уровень риска», –сказал «Роман Степанов», руководитель инвестиционного блока «МТС-Банка».

«Мы рады началу сотрудничества с "МТС-Банком" – одним из лучших цифровых банков России, а также тому факту, что стратегии доверительного управления станут доступны большому кругу его клиентов. В создание продуктов мы вложили весь наш уникальный опыт, технологии и методологию работы с крупнейшими на российском рынке портфелями. Запуску предшествовала большая работа команд с обеих сторон, и мы планируем продолжить совместное развитие продуктовой линейки для клиентов банка», – сказал Дмитрий Тимофеев, генеральный директор «ТКБ Инвестмент Партнерс» (АО).

* * *

«МТС-Банк» (ПАО «МТС-Банк») – цифровой коммерческий банк с более чем 30-летней историей, оказывает широкий спектр услуг частным лицам и компаниям. В своей стратегии «МТС-Банк» делает ставку на быстрый рост розничного бизнеса и услуг для малого и среднего предпринимательства, а также на сочетание удобства и функциональности цифровых каналов с физической доступностью своих офисов по всей России.

«ТКБ Инвестмент Партнерс» (АО) – управляющая компания. Среди клиентов: крупнейшие негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, некоммерческие организации и частные инвесторы.