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Московская Биржа Мосбиржа БПИФ Биржевые паевые инвестиционные фонды



24.04.2025 Маркетплейс «Финуслуги» начинает расчет индексов доходности ПИФов 1
20.03.2024 Клиентам «МТС Банка» стали доступны новые инвестстратегии доверительного управления от «ТКБ Инвестмент Партнерс» 1
29.04.2021 В стратегиях робота-советника «ВТБ мои инвестиции» появилось 5 долларовых портфелей 1
27.08.2020 «Тинькофф капитал» дает доступ к индексу NASDAQ-100 1
14.07.2020 В «ВТБ Онлайн» стала доступна покупка биржевых инвестиционных фондов 1
09.12.2019 ВТБ начал раскрывать структуру биржевых паевых инвестиционных фондов в режиме онлайн 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Московская Биржа и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13072 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 3
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1672 2
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф Капитал УК 8 1
BNP Paribas Equities - TKB Investment Partners - ТКБ Инвестмент Партнерс - ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс - КИТ Фортис Инвестмент Менеджмент 13 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 727 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 491 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 101 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1219 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11429 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5437 2
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 495 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14509 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16054 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24629 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5249 1
ВТБ Мои Инвестиции 53 3
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 1
МТС Финанс - Эквилибр 1 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Потапов Владимир 41 3
Чугунов Никита 81 1
Мучипов Руслан 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52470 4
США - Нью-Йорк 3102 1
Израиль 2746 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17349 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 1
США - Торонто 269 1
Великобритания - Лондон 2390 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16619 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6237 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48909 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24595 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 656 2
Металлы - Золото - Gold 1151 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 258 1
Доверительное управление - Доверительная собственность - траст 110 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11153 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5944 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 471 1
Фондовая биржа - ETF - Exchange Traded Funds - Биржевые инвестиционные фонды 19 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 25 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 965 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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