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Т-Банк Т-Инвестиции Тинькофф Капитал УК

Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф Капитал УК


21.01.2025 «Т-Банк» запустил институт доверенных лиц онлайн для премиальных клиентов 2
22.10.2024 «Т-Бизнес» запустил инвестиции в акции на платформе «Инвестиции для бизнеса» 1
29.04.2022 Тиньков продал Потанину 35% акций «Тинькофф банка» и отправился на пенсию 1
25.04.2022 Начинается драка за банк Олега Тинькова. Его хотят получить главный акционер МТС, «Яндекс», Промсвязьбанк и «Альфа-банк» 1
28.02.2022 «Тинькофф» выбрал платежные сервисы SaaS от БПЦ для геоэкспансии в Азии 1
23.12.2020 УК «Тинькофф капитал» ведет учет в системах «Синтегро консалтинг» 2
27.08.2020 «Тинькофф капитал» дает доступ к индексу NASDAQ-100 1
08.06.2020 «Тинькофф» запустил сервис микроинвестирования 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Т-Банк и организации, системы, технологии, персоны:

Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 4
Yandex - Яндекс 7382 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1799 2
Синтегс - Синтегро консалтинг 45 1
Acorns 2 1
Stash 5 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12687 1
БПЦ - Банковский производственный центр - БПЦ Девелопмент - БПЦ Банковские технологии - БПС Программные Продукты - БПС Инновационные программные решения - БПС Процессинг 124 1
Тинькофф Центр разработки - ТЦР - Тинькофф софтверный центр 9 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1183 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1637 4
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 722 3
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 3
ПСБ - Промсвязьбанк 854 2
Альфа-Банк 1774 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2728 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7348 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 62 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Яндекс Банк - Акрополь КБ 14 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4765 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11168 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66390 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20687 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4179 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4416 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8483 1
XBRL - eXtensible Business Reporting Language - Расширяемый язык деловой отчетности 107 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1083 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15770 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20837 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12061 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4028 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2198 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5019 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15959 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21210 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50733 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5288 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1442 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13955 1
Таксономия - Taxonomy 63 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Remote banking services - Автоплатеж - автопополнение с банковской карты 355 1
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1033 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5067 1
Управляемые услуги - Managed Services 65 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1196 1
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2086 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2005 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24522 1
Оповещение и уведомление - Notification 4640 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 4
Google Android 14033 1
Apple iOS 7829 1
Синтегс - Фабрика XBRL 30 1
Синтегс ОСБУ 26 1
Т-Банк - Тинькофф банк Инвесткопилка 2 1
Т-Бизнес - Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 70 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 643 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 25 1
БПЦ - SmartVista - СмартВиста 92 1
Тинькофф Оплата - Тинькофф Эквайринг - эквайринговый сервис 14 1
Московская Биржа - Мосбиржа БПИФ - Биржевые паевые инвестиционные фонды 5 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1104 1
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Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 6 1
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