«Т-Инвестиции» запускают торги фьючерсами по выходным

«Т-Инвестиции» открывают торговлю фьючерсами по выходным. Теперь совершать сделки с этими инструментами можно каждый день. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

«Т-Инвестиции» планомерно расширяют возможности торговли для российских инвесторов. С 2021 г. клиентам брокера доступна торговля 156 акциями в выходные дни. В 2025 г. общий объем операций в выходные превысил 558 млрд руб., а число участников — 1,1 млн человек. Теперь же к акциям добавились еще и фьючерсы.

Александр Гусев, директор управления развития брокерских продуктов «Т-Инвестиций»: «Доступ к фьючерсам в выходные — это еще один шаг к полнофункциональной торговле в режиме 24/7. Он позволит инвесторам быстрее реагировать на изменения рынка. Это особенно актуально для фьючерсов на индексы и товары, которые могут колебаться из-за глобальных новостей и изменений на мировых рынках даже в выходные дни. Возможность заключать сделки в любой день недели дает инвесторам дополнительную гибкость и возможность оптимизировать свои стратегии. Кроме того, они смогут более осознанно вступать в сделки, имея больше времени на принятие инвестиционных решений».

Фьючерс — это финансовый инструмент, с помощью которого можно заработать как на росте, так и на падении цены акций, биржевых индексов, валют, драгоценных металлов и других биржевых товаров. Он также используется для защиты от ценовых рисков, или хеджирования.

Ежемесячно более 50 тыс. клиентов «Т-Инвестиций» совершают сделки с фьючерсами общим объемом более 2 трлн руб. Наиболее популярны среди инвесторов фьючерсы на газ, индекс Мосбиржи, золото и нефть.

В выходные дни можно будет заключать сделки с тремя типами инструментов: индексные фьючерсы; фьючерсы на товары; фьючерсы на ценные бумаги.

При этом ценовые границы — то есть возможные предельные колебания цен фьючерсов — в выходные дни будут сужены.

Торги будут проходить на Московской бирже с 09:50 до 19:00 по московскому времени для всех тарифов «Т‑Инвестиций» (09:50—10:00 — аукцион открытия, 10:00­—19:00 — торговый период). Комиссия за сделки в выходные стандартная.

Сделки с фьючерсами по выходным будут доступны с 16 августа 2025 г. в торговом терминале «Т‑Инвестиций», а также в мобильном приложении «Т‑Инвестиций». Инструмент доступен квалифицированным и неквалифицированным инвесторам (последним — после прохождения тестирования). Чтобы начать торговать, необходимо зайти в раздел «Что купить» и выбрать «Фьючерсы».