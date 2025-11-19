Разделы

ПО Веб-сервисы ИТ в банках
|

«Т-Инвестиции» запустили быструю публикацию UGC-контента на платформе «Ролики»

«Т-Инвестиции» выпустили обновление платформы «Ролики»: теперь инвестблогеры могут быстро и удобно размещать видеоконтент из своего личного профиля. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

«Ролики» — это первая в России платформа коротких вертикальных видео об инвестициях, где эксперты-блогеры и эмитенты продвигают свои бренды, а инвесторы — учатся, находят полезные идеи и покупают активы сразу из видео. Лента «Роликов» содержит инвестиционные идеи, события компаний из первых уст, легкое обучение инвестициям, аналитику от экспертов, образовательные материалы «Т-Инвестиций».

Платформа запущена в августе 2025 г. и интегрирована в социальную сеть для инвесторов «Пульс» и приложение «Т-Инвестиций». Расширение функциональности платформы позволит привлечь на нее больше авторов и увеличить объем качественного инвестиционного контента.

Возможности для инвестиционных блогеров: доступ к шести млн пользователей социальной сети «Пульс»; контент-сервис полного цикла, от размещения видео до анализа просмотров, вовлеченности и целевых действий для роста эффективности; таргетинг на заинтересованную аудиторию (алгоритмы платформы учитывают опыт, портфель, торговое поведение пользователя в «Т-Инвестициях» и его действия с контентом); визуальный и эмоциональный контакт с подписчиками; удобное представление инвестиционных идей: можно добавлять тикеры ценных бумаг.

Чтобы опубликовать ролик, автору необходимо войти в профиль в «Пульсе» – создать его можно через приложение «Т‑Инвестиций» или личный кабинет на сайте «Т-Банка» в одноименном разделе, указав номер телефона и придумав никнейм. В профиле необходимо нажать кнопку «Создать». Приложение предложит выбрать видео из галереи смартфона. Перед публикацией можно прикрепить тикер ценной бумаги — в этом случае инвесторы смогут купить ее в два клика. Также к ролику можно добавить текстовое описание.

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

В свою очередь, пользователи могут делиться роликами, публиковать комментарии к ним, подписываться на понравившихся авторов, чтобы следить за их сделками и повышать финансовую грамотность. Также из ролика можно перейти в профиль автора и увидеть его доходность, число сделок, размер портфеля и опыт торговли, чтобы оценить его экспертность.

Павел Володин, руководитель инвестиционных социальных продуктов «Т-Инвестиций»: «Рост популярности UGC-контента, который создают сами пользователи — это устойчивый тренд последних десятилетий, причем наиболее востребованный формат — вертикальные короткие видео. С помощью «Роликов» инвестиционные блогеры могут привлечь новых подписчиков, выстроить эмоциональный контакт с существующей аудиторией и прокачать свой личный бренд. Повышая удобство платформы для авторов, мы ожидаем роста объемов качественного инвестиционного контента».

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Глава Минцифры Максут Шадаев на CNews FORUM: Мы повышаем порог входа в реестр российского ПО

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Обзор: DevOps-платформы с полным циклом автоматизации 2025

Microsoft и Nvidia инвестируют до $15 млрд в разработчика чат-бота Claude, он закупит мощности Azure на $30 млрд, чтобы конкурировать с OpenAI

Тренды на рынке брокерских приложений: персонализация, ИИ, автоматизация

Основатель «Яндекса» заработает $3 млрд на контракте с владельцем WhatsApp

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/