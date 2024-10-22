Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы
|

«Т-Бизнес» запустил инвестиции в акции на платформе «Инвестиции для бизнеса»

«Т-Банк» открыл для бизнеса возможность инвестирования в акции российских компаний. Теперь на платформе «Инвестиции для бизнеса» у юрлиц есть простой и быстрый доступ ко всем основным финансовым инструментам Московской биржи, популярным и среди частных инвесторов.

Бизнес сможет купить долю в других компаниях в несколько кликов в личном кабинете клиента «Т-Бизнеса», без установки торговых терминалов или бумажных поручений. Сервис открывает новые возможности для компаний, стремящихся увеличить доходность своих активов и диверсифицировать инвестиционный портфель.

Преимущества инвестиций в акции на платформе «Инвестиции для бизнеса» от «Т-Банка»: инвестиции в акции позволяют акционерам участвовать в росте стоимости бизнеса компании-эмитента. Компания-инвестор при этом сможет получать дополнительный доход в виде дивидендов; акции могут быть проданы в любой момент, что означает гибкость в управлении активами; на платформе «Инвестиции для бизнеса» можно приобрести акции компаний из разных отраслей. Это позволяет диверсифицировать портфель компании-инвестора, минимизировать риски и увеличить доходность; по запросу клиента финансовые аналитики «Т-Банка» бесплатно предоставят инвестиционные рекомендации по формированию портфеля с учетом задач бизнеса и риск-профиля компании-инвестора; в 2025 г. клиентам платформы «Инвестиции для бизнеса» станет доступна маржинальная торговля, когда компания-инвестор может «заложить» купленные акции и получить заем. Полученные таким образом средства можно будет использовать для любых корпоративных целей: от расширения бизнеса до покупки новых активов.

Дмитрий Панченко, директор «Т-Инвестиций», сказал: «Мы хотим сделать инвестиции для бизнеса такими же удобными и простыми, как когда-то сделали для частных инвесторов. У нас это получается. Мы создали продукт для юридических лиц по работе на бирже «Инвестиции для бизнеса», и уже сейчас 60% компаний на бирже — наши клиенты. Мы даем бизнесу доступ к биржевым овернайтам, облигациям, валюте, фондам — и все это прямо в личном кабинете «Т-Бизнеса». А сейчас запускаем торговлю акциями».

Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальные технологии повышают ценность интегрированного бизнес-планирования
Маркет

Возможности для покупки акций на платформе «Инвестиции для бизнеса»: на платформе компании-инвесторы могут купить или продать акции российских крупнейших и наиболее надежных компаний, который торгуются на Московской бирже; в личном кабинете можно отфильтровать ценные бумаги по различным параметрам, включая эмитента, стоимость и доходность за день или за год. При этом нет необходимости обращаться к сторонним скринерам; по каждой доступной бумаге можно посмотреть динамику цен за разные периоды, показатели компании-эмитента, а также информацию о размере дивидендов и датах их выплат; нужное количество акций можно купить или продать по текущей рыночной цене или установить лимитную заявку; комиссия при покупке и продаже акций отображается в личном кабинете; нет минимального объема покупки, компании могут приобрести даже одну акцию, что облегчает доступ к рынку; круглосуточный доступ к личному кабинету. Клиентам платформы не нужно устанавливать торговый терминал или звонить менеджеру для совершения сделок; необходимая для бухгалтерского учета отчетность формируется в пару кликов, ее можно скачать в личном кабинете в любой момент.

Открыть брокерский счет на платформе «Инвестиции для бизнеса» можно бесплатно за 30 минут.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Правительство Амурской области перевело систему электронного документооборота на СУБД Postgres Pro

Умер основатель легендарной библиотеки «Флибуста»

Кирилл Бойко, K2 Cloud: Публичные провайдеры предлагают уровень безопасности, сопоставимый с частными облаками

Юную россиянку отправляют в тюрьму на 10 лет из-за огромной «дыры» в Wildberries. К уголовке привело пользование багом на сайте

Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему

Побиты все рекорды по числу утечек данных. В интернет утекло 286 млн телефонных номеров и 96 млн электронных почт

Конференции

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day

ELMA DAY’24: Экосистема Low-code решений
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Сервисы для озвучки текстов с помощью нейросетей: выбор ZOOM

Обзор зарядного устройства Digma Pro DPW6A: GaN-зарядка нового поколения

7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху

Показать еще

Наука

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

Самый быстрый в мире микроскоп позволяет уловить даже движение электронов

10 фактов о галактическом гало, которые нужно знать
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: