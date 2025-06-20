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Панченко Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
Панченко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
|Intel Corporation 12329 1
|PTC Inc - Parametric Technology Corporation 158 1
|Telegram Group 2254 1
|GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
|Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 1
|Бронецкий Андрей 20 1
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 343 1
|Мусиенко Ростислав 13 1
|Соловьев Дмитрий 77 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149964 5
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44378 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52670 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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Создано именных указателей - 177067.
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