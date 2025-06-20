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Панченко Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 «Т-Банк» представил первый российский сервис для управления мотивационными программами 1
22.10.2024 «Т-Бизнес» запустил инвестиции в акции на платформе «Инвестиции для бизнеса» 1
22.12.2023 «Тинькофф Инвестиции» запустили инвестиционного ассистента на основе искусственного интеллекта 1
29.04.2020 «Тинькофф инвестиции» запустили дистанционное открытие брокерских счетов 1
22.03.2017 Заработала российская платформа Mr.Freedom24 для покупки ценных бумаг в Telegram 1
06.09.2007 Россия: создан ПИФ для инвестиций в интернет-проекты 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Панченко Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Интернет-Проекты - Subscribe.ru 256 1
Intel Corporation 12329 1
PTC Inc - Parametric Technology Corporation 158 1
Telegram Group 2254 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 452 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5705 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1259 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1702 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7703 1
Газпром ПАО 1373 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф Капитал УК 11 1
Pfizer - Фармацевтическая корпорация 66 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
Полиметалл - Polymetal - Серебро Магадана - Амурский гидрометаллургический комбинат 32 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Аврора Информационные технологии Венчурный Фонд 2 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 52 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 259 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1079 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68726 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10858 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11631 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5397 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15290 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24972 1
Web 2.0 - Веб 2.0 397 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3144 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 2992 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4728 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4122 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2142 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 377 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4534 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2129 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12958 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7622 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8669 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1259 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Tinkoff Pro - Tinkoff Premium - Tinkoff Platinum - Tinkoff Black 25 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1022 1
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 107 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1214 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2098 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 137 1
Google YouTube - Видеохостинг 2821 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 874 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5481 1
Бронецкий Андрей 20 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 343 1
Мусиенко Ростислав 13 1
Соловьев Дмитрий 77 1
Россия - РФ - Российская федерация 149964 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44378 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52670 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16786 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6312 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24907 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49463 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30400 2
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 988 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1577 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5051 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14229 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2216 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 728 1
Образование в России 2384 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7067 1
Инвестиции венчурные - Бизнес-ангел - Инвестор-ангел - ангельское финансирование - частный капитал 137 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6389 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6890 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6129 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5044 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3572 1
ПИФ - Паевой инвестиционный фонд - ЗПИКФ - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фон - ЗПИФ - Закрытый паевый инвестиционный фонд 140 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5274 1
ИИС - Индивидуальный инвестиционный счет 63 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366703, в очереди разбора - 751088.
Создано именных указателей - 177067.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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