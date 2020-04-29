«Тинькофф инвестиции» запустили дистанционное открытие брокерских счетов

«Тинькофф инвестиции» запустили дистанционное открытие брокерских и индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) для клиентов любых российских банков с помощью федерального сервиса удаленной идентификации Госуслуг СМЭВ (Системы межведомственного электронного взаимодействия).

Открыть брокерский счет или ИИС в «Тинькофф инвестициях» теперь можно полностью дистанционно, даже не являясь клиентом экосистемы «Тинькофф», и без необходимости встречаться с представителем банка.

Для удаленного открытия счета достаточно: скачать мобильное приложение «Тинькофф инвестиции» или зайти на сайт «Тинькофф» («Инвестиции» -> «Открыть брокерский счет»); подать заявку на открытие брокерского счета или ИИС, заполнив короткую анкету. Указать нужно только ФИО, дату рождения, серию/ номер паспорта и адрес фактического проживания; подписать заявление-анкету кодом из SMS.

После открытия брокерского счета пользователь может зайти в мобильное приложение «Тинькофф инвестиции» или в личный кабинет на сайте «Тинькофф», бесплатно пополнить брокерский счет с карты любого российского банка и начать торговать на бирже (вывод средств будет доступен только на карту «Тинькофф»).

Новому клиенту «Тинькофф инвестиций» после открытия брокерского счета доступны все функции платформы — он может просматривать каталог бумаг и котировки, зарегистрироваться в социальной сети для трейдеров «Пульс» и начать общаться с подписчиками, читать ленту новостей по компаниям, собрать инвестиционный портфель с помощью робоэдвайзера и пр.

По желанию клиент может назначить встречу с представителем «Тинькофф», чтобы оформить карту Tinkoff Black, завести на ее счет денежные средства и осуществлять с ее помощью сделки в «Тинькофф инвестициях».

«Мы хотим соответствовать вызовам времени и запустили для клиентов сервис по открытию счета в полностью дистанционном режиме. Это особенно актуально сейчас, когда клиенты находятся в самоизоляции. Благодаря мгновенной идентификации данных через Госуслуги у клиентов появится простой, удобный и максимально быстрый доступ к торговле на бирже, а также легкий способ обучиться инвестированию с помощью нашей платформы», — сказал Дмитрий Панченко, директор инвестиционного бизнеса «Тинькофф».

Новые клиенты «Тинькофф инвестиций», которые откроют брокерский счет в «Тинькофф» с 20 марта до 1 июня 2020 г. включительно, также могут получить в подарок акцию крупной компании стоимостью до 20 тыс. руб. Среди таких компаний — Intel, «Газпром», Nokia, «Полиметалл», General Electric, «Детский мир», Pfizer, X5 Retail, Сбербанк и пр. Продать подарочную акцию можно, купив другие ценные бумаги (кроме валюты) на сумму от 15 тыс. рублей. Подарочную акцию также можно держать в своем инвестиционном портфеле (три месяца с даты начисления подарка) и продать ее не сразу, а позже — например, когда она вырастет в цене.