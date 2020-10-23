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Pfizer Фармацевтическая корпорация

Pfizer - Фармацевтическая корпорация

СОБЫТИЯ

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23.10.2020 У главного производителя «виагры» Pfizer утекли в Сеть данные пациентов

Забыли запереть облако Фармацевтическая корпорация Pfizer допустила утечку клиентских данных, и это может привести к судебному процессу. Pfizer известна широкой общественности как производитель «Виагры», однако компания производит самый

23.04.2014 Сотрудники Pfizer переводят со словарями Abbyy Lingvo

Словари Abbyy Lingvo установлены в фармацевтической компании Pfizer, и в настоящее время с ними работает более 700 специалистов. Все сотрудники российского подразделения Pfizer могут ежедневно получать доступ к обширной базе профессиональных слова
22.01.2013 Pfizer поможет бросить курить с помощью мобильного телефона

Российское представительство компании Pfizer разработало специальное приложение для мобильных устройств, работающих на ОС Android и iOS, благодаря которому у пользователей появится возможность отказаться от никотиновой зависимости.
16.05.2008 Pfizer бьет рекорды по количеству инцидентов безопасности

На днях фармакологический концерн Pfizer объявил об очередной утечке секретной информации в результате кражи мобильного носителя. По информации концерна, неизвестные преступники украли корпоративный ноутбук, а также флэшку с ко
09.04.2008 Pfizer допустил шестую утечку за последний год

Крупнейший фармакологический концерн Pfizer снова допускает утечки данных. Очередной инцидент произошел в результате кражи ноутбука, принадлежавшего физическому лицу, которое оказывало Pfizer независимые услуги по организац
19.10.2007 Очередная утечка в Pfizer: под угрозой 1800 человек

Компания Pfizer, «отметившаяся» тремя утечками за летние месяцы, продолжает терять приватные данные собственных сотрудников. Информация об очередном инциденте просочилась в прессу в начале октября. На э
06.09.2007 Pfizer стала заложником троянов

Компьютеры фармацевтического гиганта Pfizer были замечены в массовых рассылках спама с рекламой «Виагры», выпускаемой компанией, и конкурирующего медикамента для повышения потенции – «Циалиса», утверждают специалисты ИБ-компании S
05.09.2007 Новая утечка в Pfizer: похищены приватные данные 34 тыс. сотрудников

Конфиденциальная информация о более чем 34 тыс. сотрудников Pfizer была похищена в конце 2006 г., сообщил сегодня фармацевтический гигант. База данных была несанкционированно скопирована одним из сотрудников. Факт утечки был обнаружен компанией 10 июля

15.08.2007 В Pfizer снова утечка: похищены два ноутбука с приватными данными

Фармацевтический гигант Pfizer предупредил генерального прокурора штата Коннектикут Ричарда Блюменталя (Richard Blumenthal) о второй утечке информации, произошедшей весной. В мае у консультанта в Бостоне из автомобиля
13.06.2007 Утечка в Pfizer: корпоративная БД размещена в P2P-сети

Фармацевтическая компания Pfizer начала оповещение 17 тыс. сотрудников, чьи данные могли быть скопированы посторонними. Причина возможной утечки – неаккуратная настройка доступа к P2P-сети сотрудницей компании, установи
03.04.2001 Pfizer, IBM и Microsoft создадут совместное предприятие по разработке ПО в помощь практикующим врачам

Компании Pfizer, IBM и Microsoft cообщили о намерении создать совместное предприятие, которое будет заниматься разработкой программ и услуг, облегчающих работу семейных врачей. Компании намерены создать
17.03.1999 Oracle поставит свою Clinical Application для Pfizer

Крупная фармацевтическая компания Pfizer будет использовать Oracle Clinical Application в своих исследовательских и маркетинговых центрах в Гроутоне (Groton), штат Коннектикут, Сандвиче (Sandwich), Англия, Токио и в своих нью-й

Публикаций - 68, упоминаний - 68

Pfizer и организации, системы, технологии, персоны:

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