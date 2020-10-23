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Pfizer Фармацевтическая корпорация
СОБЫТИЯ
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|23.10.2020
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У главного производителя «виагры» Pfizer утекли в Сеть данные пациентов
Забыли запереть облако Фармацевтическая корпорация Pfizer допустила утечку клиентских данных, и это может привести к судебному процессу. Pfizer известна широкой общественности как производитель «Виагры», однако компания производит самый
|23.04.2014
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Сотрудники Pfizer переводят со словарями Abbyy Lingvo
Словари Abbyy Lingvo установлены в фармацевтической компании Pfizer, и в настоящее время с ними работает более 700 специалистов. Все сотрудники российского подразделения Pfizer могут ежедневно получать доступ к обширной базе профессиональных слова
|22.01.2013
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Pfizer поможет бросить курить с помощью мобильного телефона
Российское представительство компании Pfizer разработало специальное приложение для мобильных устройств, работающих на ОС Android и iOS, благодаря которому у пользователей появится возможность отказаться от никотиновой зависимости.
|16.05.2008
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Pfizer бьет рекорды по количеству инцидентов безопасности
На днях фармакологический концерн Pfizer объявил об очередной утечке секретной информации в результате кражи мобильного носителя. По информации концерна, неизвестные преступники украли корпоративный ноутбук, а также флэшку с ко
|09.04.2008
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Pfizer допустил шестую утечку за последний год
Крупнейший фармакологический концерн Pfizer снова допускает утечки данных. Очередной инцидент произошел в результате кражи ноутбука, принадлежавшего физическому лицу, которое оказывало Pfizer независимые услуги по организац
|19.10.2007
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Очередная утечка в Pfizer: под угрозой 1800 человек
Компания Pfizer, «отметившаяся» тремя утечками за летние месяцы, продолжает терять приватные данные собственных сотрудников. Информация об очередном инциденте просочилась в прессу в начале октября. На э
|06.09.2007
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Pfizer стала заложником троянов
Компьютеры фармацевтического гиганта Pfizer были замечены в массовых рассылках спама с рекламой «Виагры», выпускаемой компанией, и конкурирующего медикамента для повышения потенции – «Циалиса», утверждают специалисты ИБ-компании S
|05.09.2007
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Новая утечка в Pfizer: похищены приватные данные 34 тыс. сотрудников
Конфиденциальная информация о более чем 34 тыс. сотрудников Pfizer была похищена в конце 2006 г., сообщил сегодня фармацевтический гигант. База данных была несанкционированно скопирована одним из сотрудников. Факт утечки был обнаружен компанией 10 июля
|15.08.2007
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В Pfizer снова утечка: похищены два ноутбука с приватными данными
Фармацевтический гигант Pfizer предупредил генерального прокурора штата Коннектикут Ричарда Блюменталя (Richard Blumenthal) о второй утечке информации, произошедшей весной. В мае у консультанта в Бостоне из автомобиля
|13.06.2007
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Утечка в Pfizer: корпоративная БД размещена в P2P-сети
Фармацевтическая компания Pfizer начала оповещение 17 тыс. сотрудников, чьи данные могли быть скопированы посторонними. Причина возможной утечки – неаккуратная настройка доступа к P2P-сети сотрудницей компании, установи
|03.04.2001
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Pfizer, IBM и Microsoft создадут совместное предприятие по разработке ПО в помощь практикующим врачам
Компании Pfizer, IBM и Microsoft cообщили о намерении создать совместное предприятие, которое будет заниматься разработкой программ и услуг, облегчающих работу семейных врачей. Компании намерены создать
|17.03.1999
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Oracle поставит свою Clinical Application для Pfizer
Крупная фармацевтическая компания Pfizer будет использовать Oracle Clinical Application в своих исследовательских и маркетинговых центрах в Гроутоне (Groton), штат Коннектикут, Сандвиче (Sandwich), Англия, Токио и в своих нью-й
Pfizer и организации, системы, технологии, персоны:
|ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 9 1
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
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