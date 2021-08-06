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Amazon Kindle

Amazon Kindle

СОБЫТИЯ

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06.08.2021 Исследование Check Point: уязвимости Amazon Kindle могли позволить контролировать устройство и похищать данные

ogies, поставщика решений в области кибербезопасности по всему миру, обнаружила уязвимости в Amazon Kindle, самой популярной в мире «читалке» для электронных книг. Воспользовавшись этими уязвим
05.04.2021 Xiaomi выпустила электронную книгу компактнее и дешевле Kindle. Фото

тво на собственной краудфандинговой платформе Youpin, где просит за нее 599 юаней ($91,3, 6945 руб. по курсу ЦБ на 5 апреля 2021 г.). Xiaomi InkPalm 5 Самая доступная электронная книга Amazon линейки Kindle оценивается ровно в $120 (9190 руб.). Она имеет меньшую плотность пикселей у экрана и поставляется со встроенной в прошивку рекламой. Возможности экрана В своем анонсе Xiaomi не уточнила
25.09.2013 Новое поколение планшетов Kindle: Дешевые модели подешевели, дорогие подорожали

Компания Amazon обновила линейку планшетов Kindle Fire, представив планшет третьего поколения Kindle Fire HDX и обновленную модель планшета второго поколения Kindle Fire HD с экраном 7 дюймов. Напомним, первый Kindle

10.09.2012 Amazon согласилась отключить рекламу в планшетах Kindle за деньги

В ответ на массивную критику в интернете компания Amazon согласилась предоставить покупателям планшетов Kindle Fire возможность отключить отображение рекламы на устройствах. Стоимость опции составляет $15, сообщает Wall Street Journal. На прошлой неделе, вслед за анонсом, издание The Verge сообщи
07.09.2012 Планшеты Amazon Kindle Fire и Fire HD анонсированы в Европе

Amazon с 25 октября 2012 г. планирует приступить к продажам планшетов Kindle Fire и Kindle Fire HD с экраном 7 дюймов в Великобритании. Стоимость устройств составит 129 фунтов за Kindle Fire, 159 фунтов за Kindle Fire HD с 16 ГБ памяти и 199

07.09.2012 Amazon представила самый дешевый ридер Kindle

Помимо анонса нового планшета Kindle Fire HD и ридера с подсветкой Kindle Paperwhite, компания Amazon снизила стоимость базовой модели ридера в линейке Kindle с $79 до $69. Устройство теперь называется The $69
07.09.2012 Amazon снизил цены и обновил сверхпопулярные планшеты и букридеры

Глава крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) в рамках специального мероприятия в Санта-Монике, Калифорния, представил новый Android-планшет - Kindle Fire HD, - который будет доступен в двух вариантах: с экраном 7 и 8,9 дюймов. В обоих случаях разрешение составляет 1920x1200 пикселей. Kindle Fire HD оснащен стереодинамиками и я
24.08.2012 Сверхпопулярный планшет Kindle Fire обновят 6 сентября

приглашения принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Санте-Монике, Калифорния, 6 сентября. Рассылка возобновила предположения о грядущем массивном обновлении линейки ридеров и планшетов Kindle, пишет Reuters. Мероприятие состоится в комплексе Barker Hangar, который позиционируется как "крупнейшая сцена в округе Лос-Анджелес". Согласно официальному сайту, комплекс площадью 35 т
24.07.2012 Amazon готовит 5-6 новых планшетов Kindle Fire - Reuters

Интернет-магазин Amazon готовит к выпуску до 5-6 новых моделей планшета Kindle Fire, сообщает Reuters со ссылкой на Демоса Парнероса (Demos Parneros), президента американской розничной сети Staples, которая продает планшеты Amazon Kindle Fire. Речь идет о то
27.06.2012 Amazon готовит планшет нового поколения

Интернет-магазин Amazon в скором времени собирается выпустить Android-планшет Kindle Fire второго поколения. Предполагается, что устройство будет анонсировано на мероприятии, которое пройдет 31 июля. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает CNet. Ранее в июн
22.05.2012 DataArt выпустила приложение мобильного банкинга UPside Visa для Kindle Fire

екта мобильного банковского приложения Plastyc, предоставляющего держателям карт UPside Visa полный доступ к банковским сервисам. Новейшее мобильное приложение Plastyc теперь доступно и пользователям Kindle Fire — его можно скачать на Amazon. Приложение для Kindle Fire учитывает специфику 7-дюймового разрешения планшетов и предоставляет ряд сервисов интернет-банкинга: активация новог
28.04.2012 Amazon Kindle Fire занял более половины рынка Android-планшетов в США

Выпущенный в ноябре 2011 г. Amazon Kindle Fire занял более половины рынка Android-планшетов в США по итогам продаж в феврале, сообщает результаты опроса comScore. В феврале 2012 г. на долю Kindle Fire пришлось 54,4% прода
02.04.2012 Amazon готовит к выпуску два новых хитовых планшета Kindle

тера по низкой цене в $169 в сегменте устройств начального уровня, и модели с экраном в 8,9 дюймов, данных о будущей цене которой пока не имеется. С новыми планшетами Amazon готовится превзойти успех Kindle Fire, завоевавшего рынок демпинговой ценой Напомним о том, что последняя на сегодняшний день модель планшета от Amazon под названием Kindle Fire вышла в ноябре 2011 г. Этот Androi
06.01.2012 Подробности о планшете Google Nexus: он будет маленьким и дешевым

в течение полугода. По информации ресурса, устройство будет обладать 7-дюймовым экраном (именно такие планшеты Стив Джобс (Steve Jobs) в свое время назвал «мертворожденными») и конкурировать с Amazon Kindle Fire, а не Apple iPad, как предполагалось изначально. По мнению источников в индустрии, на которые ссылается DigiTimes, планшет будет работать под управлением операционной системы Androi
30.12.2011 Amazon: продажи устройств Kindle составили более 4 млн в месяц

Компания Amazon недавно сообщила о крайне успешных продаж своих устройств под маркой Kindle в предпраздничный сезон. Всего только в течение декабря потребители приобрели более 4 млн устройств Kindle – около 1 млн каждую неделю. Согласно заявлению компании, устройства

16.12.2011 Amazon приоткрыл данные продаж планшета Kindle Fire

Amazon раскрыла нехарактерную цифру, свидетельствующую о результатах своей деятельности. В компании сообщили, что за последние 3 недели они продавали более 1 млн устройств Kindle в неделю. Данная цифра учитывает продажи всех устройств Kindle. В настоящее время семейство включает 3 модели цифровых ридеров и один планшет. Отдельную информацию о продажах план
29.11.2011 Обзор Amazon Kindle Fire: хотят ли русские планшет?

Довольно странная история: производитель платформы Kindle – компания Lab 126 – была образована при участии капитала Amazon.com ещё в 2004 году.

18.11.2011 Amazon открыла код Kindle Fire

Kindle Fire, впервые представленный в сентябре 2011 г. — первый планшет линейки Kindle от Amazon. 7-дюймовое сенсорное устройство с двухъядерным процессором частотой 1 ГГц, 8 Гб флеш-памяти, Wi-Fi адаптером, USB 2.0 и стереофоническим аудио, по результатам опросов среди по
07.11.2011 Создатель ридеров Nook представил первый планшет

й компьютер - Nook Tablet. Компания является вторым по величине производителем цифровых ридеров после Amazon с долей рынка 21,2%. И вот теперь новое устройство призвано составить конкуренцию планшету Kindle Fire от Amazon, который был представлен в сентябре. Nook Tablet похож на Nook Color и обладает таким же 7-дюймовым цветным сенсорным дисплеем с IPS-матрицей, разрешение которой составляе
24.10.2011 Amazon готовит издателей к HTML5

Компания Amazon не только выпускает свой первый планшетный компьютер Kindle Fire, но и вводит новый стандарт публикации книг - Kindle Format 8. Kindle Format 8 должен придти на смену формату Mobi 7. Главное преимущество Kindle Format 8 – под
20.10.2011 Foxconn начнет производство планшета Kindle Fire

Компания Foxconn получила предварительный заказ на производство второго поколения планшетов Amazon Kindle Fire. Об этом пишет издание Digitimes со ссылкой на собственные источники на рынке. В настоящее время сборку Kindle Fire осуществляет Quanta. В октябре-ноябре на заводы этого сбор
29.09.2011 На Amazon представлено уже более 1 млн книг для Kindle

На сегодняшний день, в онлайн-магазине Amazon пользователям доступно уже более одного миллиона электронных книг для ридера Kindle. Об этом заявил Джефф Бизос (Jeff Bezos), глава компании, во время пресс-конференции Amazon в Нью-Йорке, посвященной анонсу нового планшета Kindle Fire, сообщает TechCrunch. Как о
05.09.2011 Стали известны подробности о новом сверхдешевом планшете

планшет Amazon». Ожидается, что устройство появится в продаже в ноябре 2011 г. под названием Amazon Kindle: сейчас под этим названием Amazon продает свои монохромные ридеры с экраном на «электр
25.08.2011 Amazon запустил скидочный сервис для Kindle

Гигант онлайн-ритейла Amazon вчера, 24 августа, официально объявил о запуске своего нового скидочного сервиса - Kindle Daily Deal, который будет предлагать скидки на электронные книги для ридера Kindle каждый день. По словам представителей Amazon, ежедневно на сервисе будет появляться акция по про
10.08.2011 Amazon запустила облачный сервис для чтения книг Kindle Cloud Reader

Компания Amazon объявила о выходе нового сервиса Kindle Cloud Reader – веб-версии приложения Kindle eBook. С помощью Kindle Cloud Reader пользователи могут читать электронные книги в облаке или скачивать их на свои устройства дл
20.05.2011 Электронные книги Amazon обошли по продажам печатные

нтернет-магазин Amazon объявил о том, что объем продаж электронных книг для цифровых ридеров Amazon Kindle впервые превысил общий объем продаж печатных в твердом и мягком переплетах. Продавать

08.12.2010 Книги для Kindle можно будет читать в браузере

Компания Amazon объявила о том, что сделает электронные книги для своего устройства Kindle доступными для чтения в веб-браузерах. Представители Amazon показали сервис Kindle for the Web вчера, 7 декабря, сообщает АР. Архив цифровых книг пользователя будет храниться в «о
02.11.2010 «Серые продажи» Amazon Kindle 3G прорывают «китайский файрволл»

В Китае начались продажи устройства для чтения электронных книг Amazon Kindle 3G, правда, только на «сером рынке», сообщает AFP. Это событие примечательно тем, что

26.10.2010 Amazon: цифровые бестселлеры продаются в два раза лучше печатных

Компания Amazon, крупнейший онлайн-ритейлер в мире, сообщила о том, что пользователи Сети приобретают десять наиболее популярных книг-бестселлеров на рынке в цифровом виде для электронного ридера Kindle в два раза чаще, чем их печатные версии. Также книги для Kindle продаются лучше среди 25, 100 и 1 тыс. самых популярных бестселлеров, говорят представители Amazon. В конце июля Am
29.07.2010 Amazon представил Kindle нового поколения

Компания Amazon официально представила свой электронный ридер Kindle нового поколения. Новая версия популярного ридера от крупнейшего в мире онлайн-ритейлера будет предлагаться в двух вариантах: с поддержкой Wi-Fi и 3G за $189 и без 3G только с Wi-Fi за $
26.07.2010 Рост прибыли Amazon на 45% разочаровал инвесторов

представители Amazon.com считают прошедший квартал очень удачным. «Мы отмечаем быстрый рост продаж Kindle, Amazon Web Services, сторонних товаров и розницы. Также мы с удовлетворением отмечаем
20.07.2010 Электронные книги впервые обогнали обычные на Amazon

Компания Amazon, крупнейший в США розничный продавец книг, объявила о том, что в течение последних трех месяцев продажи электронных книг для ее ридера Kindle превысили по объемам продажи обычных печатных изданий. По словам представителей Amazon, в течение этого периода времени впервые в своей истории магазин продавал в среднем около 143 книг

06.07.2010 Электронные книги читаются медленнее бумажных

справились с заданием на 6.2% медленнее тех, кто читал обыкновенную книгу. Результаты пользователей Amazon Kindle 2 были уже хуже – скорость чтения снизилась на 10.7%. Параллельно аналитики выя
04.02.2010 Производитель Kindle купил разработчика сенсорных технологий

Производитель устройства для чтения электронных книг Kindle, компания Amazon, приобрела американский стартап Touchco, специализирующийся на разработке сенсорных технологий, сообщает The New York Times. Компания Amazon примет на вооружение техноло
28.12.2009 Бумажные книги проиграли электронным

но больше электронных книг, чем обычных. Вместе с тем устройство для чтения электронных книг Amazon Kindle стало самым популярным подарком на этот праздник и в период с 15 ноября по 19 декабря

20.10.2009 МТС продвинет в России "читалку" от Amazon

Forbes. Поводом к обращению к крупнейшему в мире книжному онлайн-ритейлеру стало устройство Amazon Kindle. "Читалка" для книг не продается в России, а доставка ее из США прибавляет 47% к ее ст
13.10.2009 Amazon отправляет Kindle 2 и Kindle DX на мировой рынок

Компания Amazon на прошлой неделе снизила стоимость устройства для чтения электронных книг Kindle 2 на $40. Теперь его стоимость в США составляет $259. Вместе с этим компания представила международную версию устройства. Она идентична американской версии, но стоит на $20 больше - $279
15.05.2009 Amazon начал продавать подписки на чтение блогов через Kindle

Компания Amazon вчера, 14 мая, анонсировала новую программу Kindle Publishing for Blogs Beta, которая позволяет любому блоггеру продавать подписку на свой блог через интернет-магазин Amazon. Блог можно будет читать с помощью устройства Kindle. По
10.02.2009 Amazon представил электронную книгу Kindle 2

Американский интернет-магазин Amazon выпустил Kindle 2 – новое портативное устройство для чтения электронных книг, новостей, блогов и др. В США пользователи Kindle могут скачивать книги без взимания платы за трафик. По сравнению с <
23.11.2007 Электронная книга от Amazon пользуется успехом

Устройство для чтения книг в электронном виде Kindle, выпущенное компанией Amazon в понедельник, 19 ноября, уже распродано, несмотря на сом

Публикаций - 195, упоминаний - 226

Amazon Kindle и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3277 129
Apple Inc 13156 60
Google LLC 12690 41
Sony 6739 32
Samsung Electronics 11065 26
Microsoft Corporation 25775 23
Meta Platforms - Facebook 4621 14
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 13
PocketBook International 98 10
ONYX International 158 10
Intel Corporation 12811 9
Acer Group - Acer Inc 2776 8
Rakuten Kobo 15 7
Digma 251 7
X Corp - Twitter 2938 6
HP Inc. 5883 6
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 440 6
Lenovo Group 2447 5
Xiaomi - Сяоми 2232 5
HTC Corporation 1512 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 5
Rakuten 51 5
Nvidia Corp 4002 5
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 4
Amazon Lab126 5 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
LG Electronics 3735 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
AT&T Inc 1726 4
Nintendo 823 4
Best Buy 223 3
ORSiO 10 3
Yandex - Яндекс 9216 3
Qualcomm Technologies 1974 3
Toshiba Corporation 2980 3
Lenovo Motorola 3566 3
Dropbox 527 3
Ростех - Росэлектроника - Вега - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 1101 3
TI - Texas Instruments Incorporated 848 3
Cyanogen Mod 54 2
Barnes & Noble 171 27
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Bertelsmann - Penguin Random House - Random House - Penguin Putnam 27 2
eBay Inc 1640 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
Coca-Cola Company 261 2
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 2
Macquarie Group - Macquarie Bank - Macquarie Capital 20 2
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Zappos.com - Онлайн-магазин обуви и одежды из Лас-Вегаса 12 1
ОНЭКСИМ ГК 50 1
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
Macmillan Publishers 2 1
BCBS - Basel Committee on Banking Supervision - Базельский комитет по банковскому надзору 17 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 1
Lloyds Bank - Lloyds TSB - Lloyds Banking Group 46 1
Prophet - Altimeter Group 5 1
Белый Кит ГК 5 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts - Simon & Schuster 20 1
HarperCollins Publishers 22 1
Target Corporation 7 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Kickstarter 136 1
Альфа-Банк 1979 1
Visa International 1993 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Royal Dutch Shell - Шелл 233 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
American Express - Amex 338 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Судебная власть - Judicial power 2500 2
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 120 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
AAP - Association of American Publishers - Ассоциация американских издателей 17 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Authors Guild - Authors League of America - Гильдия авторов США 19 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1571 113
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 103
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 57
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 56
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 52
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 49
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 39
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 38
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 33
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 32
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 31
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 27
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 26
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 25
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 25
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 22
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 21
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 20
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 19
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 19
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 19
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 16
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 15
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 15
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 14
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 14
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 13
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 13
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 13
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 13
Netbook Mini - нетбук - мини-ноутбук 1101 12
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 12
Карты памяти - Запоминающее устройство 2315 12
Application store - магазин приложений 1463 12
FB2 - FictionBook 129 12
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1974 11
Наушники - Headphones 4479 11
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 11
Google Android 15244 73
Apple iPad 4012 62
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 109 40
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 34
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 30
Barnes & Noble - Nook Tablet 51 26
Apple iOS 8583 23
Microsoft Windows 16882 21
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 21
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 19
Apple iPhone 6 4861 17
Linux OS 11533 16
Apple - App Store 3109 15
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 13
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 10
Amazon Fire TV - Amazon Fire OS 35 9
Sony Reader 18 9
Apple iPod Touch 747 9
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 9
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 8
Apple iPad mini 430 8
PocketBook - серия электронных книг 45 8
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 7
Nvidia Tegra - серия процессоров 453 7
Apple Books - Apple iBooks - Apple Books Store - Apple iBooks Store 62 7
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 7
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 7
Apple iPod 1553 7
Google Nexus - серия смартфонов, планшетов и медиа-устройств 479 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 6
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