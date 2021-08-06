Исследование Check Point: уязвимости Amazon Kindle могли позволить контролировать устройство и похищать данные ogies, поставщика решений в области кибербезопасности по всему миру, обнаружила уязвимости в Amazon Kindle, самой популярной в мире «читалке» для электронных книг. Воспользовавшись этими уязвим

Xiaomi выпустила электронную книгу компактнее и дешевле Kindle. Фото тво на собственной краудфандинговой платформе Youpin, где просит за нее 599 юаней ($91,3, 6945 руб. по курсу ЦБ на 5 апреля 2021 г.). Xiaomi InkPalm 5 Самая доступная электронная книга Amazon линейки Kindle оценивается ровно в $120 (9190 руб.). Она имеет меньшую плотность пикселей у экрана и поставляется со встроенной в прошивку рекламой. Возможности экрана В своем анонсе Xiaomi не уточнила

Новое поколение планшетов Kindle: Дешевые модели подешевели, дорогие подорожали Компания Amazon обновила линейку планшетов Kindle Fire, представив планшет третьего поколения Kindle Fire HDX и обновленную модель планшета второго поколения Kindle Fire HD с экраном 7 дюймов. Напомним, первый Kindle

Amazon согласилась отключить рекламу в планшетах Kindle за деньги В ответ на массивную критику в интернете компания Amazon согласилась предоставить покупателям планшетов Kindle Fire возможность отключить отображение рекламы на устройствах. Стоимость опции составляет $15, сообщает Wall Street Journal. На прошлой неделе, вслед за анонсом, издание The Verge сообщи

Планшеты Amazon Kindle Fire и Fire HD анонсированы в Европе Amazon с 25 октября 2012 г. планирует приступить к продажам планшетов Kindle Fire и Kindle Fire HD с экраном 7 дюймов в Великобритании. Стоимость устройств составит 129 фунтов за Kindle Fire, 159 фунтов за Kindle Fire HD с 16 ГБ памяти и 199

Amazon представила самый дешевый ридер Kindle Помимо анонса нового планшета Kindle Fire HD и ридера с подсветкой Kindle Paperwhite, компания Amazon снизила стоимость базовой модели ридера в линейке Kindle с $79 до $69. Устройство теперь называется The $69

Amazon снизил цены и обновил сверхпопулярные планшеты и букридеры Глава крупнейшего в мире интернет-магазина Amazon Джефф Безос (Jeff Bezos) в рамках специального мероприятия в Санта-Монике, Калифорния, представил новый Android-планшет - Kindle Fire HD, - который будет доступен в двух вариантах: с экраном 7 и 8,9 дюймов. В обоих случаях разрешение составляет 1920x1200 пикселей. Kindle Fire HD оснащен стереодинамиками и я

Сверхпопулярный планшет Kindle Fire обновят 6 сентября приглашения принять участие в пресс-конференции, которая пройдет в Санте-Монике, Калифорния, 6 сентября. Рассылка возобновила предположения о грядущем массивном обновлении линейки ридеров и планшетов Kindle, пишет Reuters. Мероприятие состоится в комплексе Barker Hangar, который позиционируется как "крупнейшая сцена в округе Лос-Анджелес". Согласно официальному сайту, комплекс площадью 35 т

Amazon готовит 5-6 новых планшетов Kindle Fire - Reuters Интернет-магазин Amazon готовит к выпуску до 5-6 новых моделей планшета Kindle Fire, сообщает Reuters со ссылкой на Демоса Парнероса (Demos Parneros), президента американской розничной сети Staples, которая продает планшеты Amazon Kindle Fire. Речь идет о то

Amazon готовит планшет нового поколения Интернет-магазин Amazon в скором времени собирается выпустить Android-планшет Kindle Fire второго поколения. Предполагается, что устройство будет анонсировано на мероприятии, которое пройдет 31 июля. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает CNet. Ранее в июн

DataArt выпустила приложение мобильного банкинга UPside Visa для Kindle Fire екта мобильного банковского приложения Plastyc, предоставляющего держателям карт UPside Visa полный доступ к банковским сервисам. Новейшее мобильное приложение Plastyc теперь доступно и пользователям Kindle Fire — его можно скачать на Amazon. Приложение для Kindle Fire учитывает специфику 7-дюймового разрешения планшетов и предоставляет ряд сервисов интернет-банкинга: активация новог

Amazon Kindle Fire занял более половины рынка Android-планшетов в США Выпущенный в ноябре 2011 г. Amazon Kindle Fire занял более половины рынка Android-планшетов в США по итогам продаж в феврале, сообщает результаты опроса comScore. В феврале 2012 г. на долю Kindle Fire пришлось 54,4% прода

Amazon готовит к выпуску два новых хитовых планшета Kindle тера по низкой цене в $169 в сегменте устройств начального уровня, и модели с экраном в 8,9 дюймов, данных о будущей цене которой пока не имеется. С новыми планшетами Amazon готовится превзойти успех Kindle Fire, завоевавшего рынок демпинговой ценой Напомним о том, что последняя на сегодняшний день модель планшета от Amazon под названием Kindle Fire вышла в ноябре 2011 г. Этот Androi

Подробности о планшете Google Nexus: он будет маленьким и дешевым в течение полугода. По информации ресурса, устройство будет обладать 7-дюймовым экраном (именно такие планшеты Стив Джобс (Steve Jobs) в свое время назвал «мертворожденными») и конкурировать с Amazon Kindle Fire, а не Apple iPad, как предполагалось изначально. По мнению источников в индустрии, на которые ссылается DigiTimes, планшет будет работать под управлением операционной системы Androi

Amazon: продажи устройств Kindle составили более 4 млн в месяц Компания Amazon недавно сообщила о крайне успешных продаж своих устройств под маркой Kindle в предпраздничный сезон. Всего только в течение декабря потребители приобрели более 4 млн устройств Kindle – около 1 млн каждую неделю. Согласно заявлению компании, устройства

Amazon приоткрыл данные продаж планшета Kindle Fire Amazon раскрыла нехарактерную цифру, свидетельствующую о результатах своей деятельности. В компании сообщили, что за последние 3 недели они продавали более 1 млн устройств Kindle в неделю. Данная цифра учитывает продажи всех устройств Kindle. В настоящее время семейство включает 3 модели цифровых ридеров и один планшет. Отдельную информацию о продажах план

Обзор Amazon Kindle Fire: хотят ли русские планшет? Довольно странная история: производитель платформы Kindle – компания Lab 126 – была образована при участии капитала Amazon.com ещё в 2004 году.

Amazon открыла код Kindle Fire Kindle Fire, впервые представленный в сентябре 2011 г. — первый планшет линейки Kindle от Amazon. 7-дюймовое сенсорное устройство с двухъядерным процессором частотой 1 ГГц, 8 Гб флеш-памяти, Wi-Fi адаптером, USB 2.0 и стереофоническим аудио, по результатам опросов среди по

Создатель ридеров Nook представил первый планшет й компьютер - Nook Tablet. Компания является вторым по величине производителем цифровых ридеров после Amazon с долей рынка 21,2%. И вот теперь новое устройство призвано составить конкуренцию планшету Kindle Fire от Amazon, который был представлен в сентябре. Nook Tablet похож на Nook Color и обладает таким же 7-дюймовым цветным сенсорным дисплеем с IPS-матрицей, разрешение которой составляе

Amazon готовит издателей к HTML5 Компания Amazon не только выпускает свой первый планшетный компьютер Kindle Fire, но и вводит новый стандарт публикации книг - Kindle Format 8. Kindle Format 8 должен придти на смену формату Mobi 7. Главное преимущество Kindle Format 8 – под

Foxconn начнет производство планшета Kindle Fire Компания Foxconn получила предварительный заказ на производство второго поколения планшетов Amazon Kindle Fire. Об этом пишет издание Digitimes со ссылкой на собственные источники на рынке. В настоящее время сборку Kindle Fire осуществляет Quanta. В октябре-ноябре на заводы этого сбор

На Amazon представлено уже более 1 млн книг для Kindle На сегодняшний день, в онлайн-магазине Amazon пользователям доступно уже более одного миллиона электронных книг для ридера Kindle. Об этом заявил Джефф Бизос (Jeff Bezos), глава компании, во время пресс-конференции Amazon в Нью-Йорке, посвященной анонсу нового планшета Kindle Fire, сообщает TechCrunch. Как о

Стали известны подробности о новом сверхдешевом планшете планшет Amazon». Ожидается, что устройство появится в продаже в ноябре 2011 г. под названием Amazon Kindle: сейчас под этим названием Amazon продает свои монохромные ридеры с экраном на «электр

Amazon запустил скидочный сервис для Kindle Гигант онлайн-ритейла Amazon вчера, 24 августа, официально объявил о запуске своего нового скидочного сервиса - Kindle Daily Deal, который будет предлагать скидки на электронные книги для ридера Kindle каждый день. По словам представителей Amazon, ежедневно на сервисе будет появляться акция по про

Amazon запустила облачный сервис для чтения книг Kindle Cloud Reader Компания Amazon объявила о выходе нового сервиса Kindle Cloud Reader – веб-версии приложения Kindle eBook. С помощью Kindle Cloud Reader пользователи могут читать электронные книги в облаке или скачивать их на свои устройства дл

Электронные книги Amazon обошли по продажам печатные нтернет-магазин Amazon объявил о том, что объем продаж электронных книг для цифровых ридеров Amazon Kindle впервые превысил общий объем продаж печатных в твердом и мягком переплетах. Продавать

Книги для Kindle можно будет читать в браузере Компания Amazon объявила о том, что сделает электронные книги для своего устройства Kindle доступными для чтения в веб-браузерах. Представители Amazon показали сервис Kindle for the Web вчера, 7 декабря, сообщает АР. Архив цифровых книг пользователя будет храниться в «о

«Серые продажи» Amazon Kindle 3G прорывают «китайский файрволл» В Китае начались продажи устройства для чтения электронных книг Amazon Kindle 3G, правда, только на «сером рынке», сообщает AFP. Это событие примечательно тем, что

Amazon: цифровые бестселлеры продаются в два раза лучше печатных Компания Amazon, крупнейший онлайн-ритейлер в мире, сообщила о том, что пользователи Сети приобретают десять наиболее популярных книг-бестселлеров на рынке в цифровом виде для электронного ридера Kindle в два раза чаще, чем их печатные версии. Также книги для Kindle продаются лучше среди 25, 100 и 1 тыс. самых популярных бестселлеров, говорят представители Amazon. В конце июля Am

Amazon представил Kindle нового поколения Компания Amazon официально представила свой электронный ридер Kindle нового поколения. Новая версия популярного ридера от крупнейшего в мире онлайн-ритейлера будет предлагаться в двух вариантах: с поддержкой Wi-Fi и 3G за $189 и без 3G только с Wi-Fi за $

Рост прибыли Amazon на 45% разочаровал инвесторов представители Amazon.com считают прошедший квартал очень удачным. «Мы отмечаем быстрый рост продаж Kindle, Amazon Web Services, сторонних товаров и розницы. Также мы с удовлетворением отмечаем

Электронные книги впервые обогнали обычные на Amazon Компания Amazon, крупнейший в США розничный продавец книг, объявила о том, что в течение последних трех месяцев продажи электронных книг для ее ридера Kindle превысили по объемам продажи обычных печатных изданий. По словам представителей Amazon, в течение этого периода времени впервые в своей истории магазин продавал в среднем около 143 книг

Электронные книги читаются медленнее бумажных справились с заданием на 6.2% медленнее тех, кто читал обыкновенную книгу. Результаты пользователей Amazon Kindle 2 были уже хуже – скорость чтения снизилась на 10.7%. Параллельно аналитики выя

Производитель Kindle купил разработчика сенсорных технологий Производитель устройства для чтения электронных книг Kindle, компания Amazon, приобрела американский стартап Touchco, специализирующийся на разработке сенсорных технологий, сообщает The New York Times. Компания Amazon примет на вооружение техноло

Бумажные книги проиграли электронным но больше электронных книг, чем обычных. Вместе с тем устройство для чтения электронных книг Amazon Kindle стало самым популярным подарком на этот праздник и в период с 15 ноября по 19 декабря

МТС продвинет в России "читалку" от Amazon Forbes. Поводом к обращению к крупнейшему в мире книжному онлайн-ритейлеру стало устройство Amazon Kindle. "Читалка" для книг не продается в России, а доставка ее из США прибавляет 47% к ее ст

Amazon отправляет Kindle 2 и Kindle DX на мировой рынок Компания Amazon на прошлой неделе снизила стоимость устройства для чтения электронных книг Kindle 2 на $40. Теперь его стоимость в США составляет $259. Вместе с этим компания представила международную версию устройства. Она идентична американской версии, но стоит на $20 больше - $279

Amazon начал продавать подписки на чтение блогов через Kindle Компания Amazon вчера, 14 мая, анонсировала новую программу Kindle Publishing for Blogs Beta, которая позволяет любому блоггеру продавать подписку на свой блог через интернет-магазин Amazon. Блог можно будет читать с помощью устройства Kindle. По

Amazon представил электронную книгу Kindle 2 Американский интернет-магазин Amazon выпустил Kindle 2 – новое портативное устройство для чтения электронных книг, новостей, блогов и др. В США пользователи Kindle могут скачивать книги без взимания платы за трафик. По сравнению с <