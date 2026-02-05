Amazon Fire TV - Amazon Fire OS

Google будет отбирать лицензии на Android у производителей ТВ за сотрудничество с конкурентами 1

ZTE запретили использовать чипы Qualcomm и могут оставить без Android 1

SanDisk представила внешние накопители емкостью 256 ГБ для iPhone и iPad 1

Видеотрансляции из Twitter теперь можно смотреть на экранах ТВ 2

Amazon готовит к продажам сверхдешевый планшет 2

Создатели альтернативной прошивки Android собирают армию против Google 1

Смартфон Amazon подешевел в 200 раз накануне анонса нового iPhone 1