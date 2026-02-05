Разделы

Amazon Fire TV Amazon Fire OS

Amazon Fire TV - Amazon Fire OS

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


05.02.2026 «Воруют все». В мире бешеный спрос на пиратские ТВ-приставки – цены на онлайн-кинотеатры и стриминги стали слишком высоки 1
16.05.2025 Microsoft по-тихому прекращает выпуск своих самых мощных ноутбутков 1
21.02.2025 Закрывается гигантский магазин приложений для Android спустя 14 лет работы. Скачать будет нельзя даже купленные приложения 1
10.11.2023 Amazon создала «убийцу» Android, полностью независимого от технологий Google 3
22.09.2023 «Отец» Windows 11 внезапно ушел из Microsoft: Ему сильно срезали финансирование 1
17.03.2023 VK, Сбербанк и «Яндекс» «вот-вот» покажут Правительству мегапроект «убийцы» Android 1
10.09.2021 Amazon выпустила дешевые смарт-ТВ 3
18.06.2021 В Рунете готовится погром онлайн-кинотеатров. Их должно остаться не больше 10 1
30.07.2020 Выпущен полноценный Windows-ПК размером чуть больше флешки 1
02.05.2020 10 программ для родительского контроля на ПК: выбор ZOOM 1
12.03.2020 Google будет отбирать лицензии на Android у производителей ТВ за сотрудничество с конкурентами 1
05.03.2020 В процессорах MediaTek опасная «дыра». Под ударом миллионы смартфонов LG, Nokia, Oppo, Vivo, Xiaomi 1
04.12.2019 Лучшие Full HD проекторы для дома: выбор ZOOM 1
07.11.2019 Найден способ воровать деньги через смарт-ТВ. Двухфакторная аутентификация не спасает 1
06.02.2019 Лаборатория AV-Test признала Kaspersky Safe Kids одним из лучших решений для защиты детей в интернете 1
03.09.2018 С помощью неустранимой уязвимости можно шпионить за любым Android-смартфоном 1
24.07.2018 «Дом.ru» запустил первое приложение для Smart TV 1
23.04.2018 ZTE запретили использовать чипы Qualcomm и могут оставить без Android 1
27.02.2017 SanDisk представила внешние накопители емкостью 256 ГБ для iPhone и iPad 1
01.11.2016 На рынке планшетов «гонка ко дну»: Выживают самые дешевые 1
16.09.2016 Видеотрансляции из Twitter теперь можно смотреть на экранах ТВ 2
14.01.2016 «Родник» начал поставки модернизированных принт-серверов Lantronix xPrint Office 1
08.09.2015 Amazon готовит к продажам сверхдешевый планшет 2
27.08.2015 Amazon отказалась от собственного смартфона. Разработчики уволены 2
11.02.2015 Создатели альтернативной прошивки Android собирают армию против Google 1
15.10.2014 Google представил эталонные смартфон и планшет Nexus на базе Android 5.0 Lollipop 1
09.09.2014 Смартфон Amazon подешевел в 200 раз накануне анонса нового iPhone 1
03.07.2014 Первый взгляд на Amazon Fire Phone: искусство покупать 3
07.05.2014 Аналитики: рост Windows Phone в 5 раз превышает показатели Android 1
11.12.2013 Nokia втайне работает над Android-смартфоном 1
03.10.2013 Раскрыты первые подробности о смартфонах Amazon 1
25.09.2013 Новое поколение планшетов Kindle: Дешевые модели подешевели, дорогие подорожали 1

Публикаций - 33, упоминаний - 42

Amazon Fire TV и организации, системы, технологии, персоны:

Amazon Inc - Amazon.com 3160 20
Google LLC 12330 10
Samsung Electronics 10697 8
Apple Inc 12728 8
Microsoft Corporation 25325 7
Huawei 4279 6
LG Electronics 3684 6
Yandex - Яндекс 8581 4
Xiaomi 2023 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5748 4
Amazon Lab126 5 3
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 266 3
AT&T Inc 1698 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5319 2
X Corp - Twitter 2913 2
Lenovo Group 2373 2
Meta Platforms - Facebook 4549 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2110 2
Intel Corporation 12577 2
BBK OPPO Electronics 436 2
Acer Group - Acer Inc 2672 2
HTC Corporation 1506 2
Lenovo Motorola 3530 2
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 206 2
Firefly Systems 38 2
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 416 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 367 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 838 1
Microsoft - Nokia Devices & Services 36 1
BBK OnePlus 264 1
ИКС - notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
Arcsinus - Арксинус 9 1
Ростелеком 10405 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1618 1
Alphabet 159 1
Dell EMC 5105 1
Western Digital Corporation - WDC 575 1
Alibaba Group 455 1
Qualcomm Technologies 1917 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 511 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8299 1
eBay Inc 1632 1
Microsoft - LinkedIn 691 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 232 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 141 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 409 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 293 1
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 69 1
НМГ - more.tv - онлайн-кинотеатр 43 1
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 67 1
Родник 87 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2960 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3569 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 422 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 371 1
Интернет-видео - ассоциация 20 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6428 1
Единая Россия - Политическая партия 318 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 71 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25690 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12728 18
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8198 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26102 10
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7369 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13053 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21808 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12908 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 6
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 5
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10529 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25550 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8202 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14378 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7702 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3736 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10361 4
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1546 4
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4061 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13026 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11325 4
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 601 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9443 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4694 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4847 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7656 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4064 3
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1105 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9722 3
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2644 3
Наушники - Headphones 4305 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7042 3
Google Android 14809 19
Google Play - Google Store - Google Android Market 3455 11
Apple iOS 8314 7
Amazon Kindle 190 7
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 109 6
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 316 6
Linux OS 11004 5
Microsoft Windows 16422 5
Amazon Fire Phone 6 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7401 4
Apple iPhone 6 4861 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1889 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 835 3
Google Chrome - браузер 1659 3
Google YouTube - Видеохостинг 2913 3
Apple iPad 3944 3
Apple macOS 2281 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3059 3
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 226 3
Apple - App Store 3018 3
Google - Gmail 990 3
Mozilla Firefox - браузер 1921 3
Google AOSP - Android Open Source Project - Android Open Source Platform 145 3
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1635 3
Google Chromecast 86 3
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 256 3
Amazon Echo - Amazon Dot - Amazon Tap 95 3
Amazon Prime Video - Amazon Video on Demand - Amazon VoD - Amazon Unbox - Amazon Instant Video - Amazon Flex - онлайн-кинотеатр 68 3
Microsoft Windows 11 733 2
Google Android 4.1-4.3.1 - Android Jelly Bean 475 2
VK RuStore - Рустор 530 2
Microsoft Windows 10 1901 2
Microsoft Windows 7 1998 2
Microsoft Surface - Планшет 442 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 700 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 512 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5198 2
Google Android TV 353 2
Apple iPhone 5 777 2
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 2
Голуб Павел 7 1
Noto Anthony - Ното Энтони 5 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Чернышенко Дмитрий 576 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 217 1
Парахин Михаил 14 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 169 1
Горелкин Антон 114 1
Panay Panos - Панай Панос 20 1
Биячуев Тимур 7 1
Бырдин Алексей 31 1
Вильянов Сергей 18 1
Боровикова Ксения 1 1
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 1
Ross Wilbur - Росс Уилбур 4 1
Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 15 1
d'Shade Jon - д’Шейд Джон 1 1
Mehdi Yusuf - Мехди Юсуф 16 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 11
Россия - РФ - Российская федерация 158235 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 9
Европа 24678 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13583 2
Южная Корея - Республика 6877 2
Америка - Американский регион 2191 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3385 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4115 1
Азия - Азиатский регион 5764 1
Япония 13565 1
Дания - Королевство 1318 1
Индия - Bharat 5728 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1819 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1019 1
Канада 4995 1
Африка - Африканский регион 3579 1
Ближний Восток 3051 1
Франция - Французская Республика 7999 1
Китай - Тайвань 4144 1
Украина 7813 1
США - Калифорния 4779 1
Иран - Исламская Республика Иран 1125 1
США - Колумбия - Вашингтон 1455 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 284 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 579 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3179 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6785 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 2
Английский язык 6888 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
"корпорация добра" 17 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2179 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6370 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6953 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6415 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1762 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2971 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1835 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 1
Порнография - Проституция - Pornography - Adults Only - индустрия развлечений для взрослых - контент для взрослых - сайты для взрослых 791 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1887 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3724 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3745 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5517 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5300 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5911 1
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 732 1
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 341 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 18 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3399 1
Cyberbullying - Кибербуллинг - Интернет-травля - Киберзапугивание - Киберсталкинг - Trolling - Троллинг 95 1
Made in China - Сделано в Китае - Chi-Fi - «китайский Hi-Fi» - аудиопродукты, изготовленные в Китае 53 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2802 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10536 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1624 1
The Verge - Издание 599 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1324 4
CNews - ZOOM.CNews 1854 3
Bloomberg 1554 2
Business Insider - Бизнес инсайдер 254 2
Liliputing 72 2
Re/code 40 1
The Register - The Register Hardware 1719 1
ZDnet 662 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6033 1
Tom’s Hardware 533 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1272 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 435 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
Engadget - Блог о технологиях 425 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2203 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 306 1
Парламентская газета 30 1
South China Morning Post 81 1
Insight UHD - телеканал развлекательно-приключенческой тематики 5 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 95 1
IDC - International Data Corporation 4944 1
ABI Research 235 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 132 1
Counterpoint Research 99 1
AV-Test Institute 40 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 140 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 338 1
Amazon Prime Day 5 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417754, в очереди разбора - 726944.
Создано именных указателей - 190230.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

