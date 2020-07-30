Выпущен полноценный Windows-ПК размером чуть больше флешки

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Компания XCY выпустил компьютер Mini PC Stick, умещающийся на ладони и построенный на чипе Intel с активным охлаждением. Это переносное решение – его можно использовать дома и при необходимости брать его с собой в офис. На Mini PC Stick можно установить как Windows 10, так и современный дистрибутив Linux.



Портативный настольный ПК

Компания XCY, специализирующаяся на выпуске компьютеров небольших размеров, разработала новый сверхкомпактный ПК Mini PC Stick. По своим габаритам он схож с миниатюрными медиаадаптерами для телевизоров, наподобие Roku Streaming Stick или Amazon Fire TV Stick, но это полноценный компьютер базового уровня на четырехъядерном процессоре Intel. Размеры устройства составляют 135х45х15 мм при весе 83 грамма, и за счет этого его можно, например, брать с собой из дома и работать на нем в офисе.

Ключевая особенность Mini PC Stick заключается в минимальном количестве используемых им проводов – он подключается напрямую к монитору или телевизору по HDMI 2.0, и в ряде случаев, в зависимости от модели ТВ или монитора, даже не потребуется поставляемый в комплекте кабель-удлинитель. Также к нему можно подключать беспроводные мышь и клавиатуру по Bluetooth-соединению.

При первом взгляде на Mini PC Stick узнать в нем полноценный ПК не получится

На момент публикации материала Mini PC Stick продавался исключительно в Китае. Его цена составляла $159 (11,7 тыс. руб. по курсу ЦБ на 30 июля 2020 г.).

Компьютер-флешка с активным охлаждением

За основу своего Mini PC Stick разработчики из XCY взяли процессор Intel Celeron N4100 поколения Gemoni Lake. Это чип начального уровня, содержащий четыре ядра с частотой от 1,1 до 2,4 ГГц и обрабатывающий четыре потока одновременно.

Данный процессор Intel выпустила в IV квартале 2017 г. и производит его по 14-нанометровой технологии. Уровень его тепловыделения (TDP) не превышает 6 Вт, то есть он достаточно холодный, но несмотря на это в Mini PC Stick тепло от него отводится при помощи активного кулера.

XCY сделала ставку на надежный отвод тепла, пожертвовав нулевым уровнем шума Mini PC Stick

Он состоит из массивного алюминиевого радиатора, занимающего две трети внутреннего пространства корпуса, и небольшого вентилятора. Этот же кулер охлаждает модуль оперативной памяти LPDDR4-2133 на 4 гигабайта и встроенный накопитель eMMC 5.1 емкостью 128 ГБ. Вентиляционные отверстия на корпусе присутствуют.

Наличие активного кулера снижает вероятность перегрева Mini PC Stick. С другой стороны, из-за него компьютер не может работать полностью бесшумно.

Согласно этим данным, Mini PC Stick представляет собой настольный ПК самого базового, по меркам 2020 г., уровня. В то же время, по мнению сотрудников портала Liliputing, его аппаратных возможностей должно хватать для веб-серфинга, работы с документами, воспроизведения видео и других простых нетребовательных к «железу» задач. Производитель заявляет о способности Mini PC Stick выводить изображение в 4К на частоте 60 Гц.

Интерфейсов больше, чем у MacBook

Производитель предусмотрел в Mini PC Stick возможность подключения внешних устройств по двум полноразмерным портам USB 3.0, выведенным на один из боковых торцов корпуса. К ним также можно подключать и USB-концентраторы для увеличения количества свободных портов.

Внутренний мир Mini PC Stick

На другом торце Mini PC Stick размещен слот microSD под карты до 128 ГБ, который пригодится в случае нехватки свободного места на штатном флеш-накопителе. Рядом с ним расположен и разъем питания, хотя портал Liliputing утверждает, что это 3,5-миллиметровый вход под наушники.

Между тем, других интерфейсов подключения блока питания у Mini PC Stick нет, а получать энергию для работы по HDMI он не умеет. К тому же, в комплект поставки входит проводной БП с соответствующим коннектором.

Список беспроводных интерфейсов Mini PC Stick включает Bluetooth 4.2 для подключения беспроводной периферии. Также в наличии есть Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5) для выхода в интернет, поддерживающий диапазоны 2,4 и 5 ГГц.

Программное обеспечение

Mini PC Stick поставляется без предустановленной операционной системы. Производителем заявлена поддержка лишь Windows 10, однако конфигурация системы позволяет использовать и другие ОС.

Это означает, что на Mini PC Stick можно установить, к примеру, ОС Windows 7, несмотря на то, что Microsoft прекратила ее поддержку в январе 2020. Подойдут и многие современные Linux-дистрибутивы, включая Ubuntu, Mint и др.

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Компьютеры-флешки – достаточно распространенный вид ПК. Его выпускают и именитые производители, в том числе Dell – еще в июле 2013 г. она показала модель Ophelia, а в январе 2014 г. анонсировала Wyse Cloud Connect, но обе они работали на Android.

Windows-ПК схожего с Mini PC Stick формата тоже существуют: в январе 2015 г. Intel выпустила свой эталонный Compute Stick, а в марте 2015 г. этот же шаг предприняла Microsoft. Также эти компьютеры нередко встречаются в продаже и на российском рынке: к примеру, в марте 2016 г. компания Asus привезла в Россию компьютер-флешку Stick PC QM1.