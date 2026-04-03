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Linux Debian GNU Ubuntu Foundation

Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation

СОБЫТИЯ

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03.04.2026 Самый популярный в мире дистрибутив Linux взвинтил требования к компьютеру. Даже Windows не такая прожорливая

т Компания Canonical в полтора раза увеличила минимальный требуемый объем оперативной памяти для ОС Ubuntu Linux, пишет Tom’s Hardware. Отныне эта ОС входит в число самых «прожорливых» на миров
30.03.2026 Самый популярный дистрибутив Linux под ударом. Проект Ubuntu спустя 12 лет работы покинул один из ключевых разработчиков

Минус один руководитель Проект Ubuntu несет потери. Знаменитый и самый известный дистрибутив Linux лишился руководителя разр
19.03.2026 В Bi.Zone ZTNA появилась функция поддержки Ubuntu

Новая версия клиентского приложения Bi.Zone ZTNA теперь совместима с Ubuntu 22.04–24.04. Это один из самых популярных дистрибутивов Linux. По данным Bi.Zone TDR, Ubuntu используют в работе порядка 70% российских компаний. Обновленная версия Bi.Zone ZTNA п
04.12.2025 Релиз «Штурвал 2.12»: next-next-next инсталляция, Ubuntu 24.04 и прочий сахар

сервисам; облачное хранилище OpenStack — Cinder CSI (Container Storage Interface) для выделения постоянных томов (PersistentVolume) и их монтирования на ВМ. Также в релиз 2.12 добавлены поддержка ОС Ubuntu 24.04 и интеграция с системой хранения данных Tatlin.Unified, что обеспечивает унифицированное управление разными типами хранилищ — iSCSI, FC, NFS, SMB, S3. «Мы понимаем, что основные по
20.10.2025 Всемирно известная модификация Linux Ubuntu превратилась в вирус. Предупреждавших об этом пользователей блокировали

истрибутива Linux Xubuntu взломан неизвестными киберпреступниками. Внешне он никак не изменился – хакеры поменяли лишь все ссылки, которые должны вести на ISO-образ системы. Xubuntu – это модификация Ubuntu для тех, кто не желает разбираться с громоздкой и тяжелой оболочкой GNOME, у которой есть некоторые проблемы с потреблением системных ресурсов. Вместо нее в Xubuntu интегрирована среда X
01.09.2025 Москва строит нейросеть для проверки документов мигрантов на основе Ubuntu Linux и PostgreSQL

ая патенты, полисы ДМС, свидетельства о рождении и иные правовые документы. На чем создается система В качестве серверной операционной системы планируется использование Windows Server 2012 и выше или Ubuntu Server 16.04.7 и выше. Управление базами данных будет осуществляться с помощью СУБД PostgreSQL 16 или аналогичных решений, обеспечивающих реляционную или объектно-реляционную модель данн
08.07.2025 В Linux найдены две «дыры» в Sudo, которые делают сисадмином всех желающих. Под ударом Ubuntu, Debian, Gentoo, Red Hat, SUSE

енные бюллетени безопасности по поводу этих двух «багов»: в частности, CVE-2025-32462 затрагивает Alma Linux 8, Alma Linux 9, Alpine Linux, Amazon Linux, Debian, Gentoo, Oracle Linux, Red Hat, SUSE и Ubuntu; CVE-2025-32463 присутствует (или присутствовала, если последние обновления уже установлены) в Alpine Linux, Amazon Linux, Debian, Gentoo, Red Hat, SUSE и Ubuntu.
03.06.2025 Новые «дыры» в Linux позволяют красть хэши паролей из Ubuntu, Red Hat и Fedora

Не бросайте память куда попало Эксперты компании Qualys выявили две уязвимости, затрагивающие как минимум Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, Fedora и другие. Эти «баги» открывают возможность для кражи хэшированных паролей. Уязвимость непосредственно затрагивает компоненты apport (в Canonical Ubun
27.05.2025 Инженер Microsoft устал от глюков Windows и создал ее замену на базе Linux Ubuntu

тавные части Linux и Windows, пишет The Register. Технически это модифицированный дистрибутив Linux Ubuntu, поверх которого установлена оболочка, почти на 100% копирующая интерфейс Windows. Одн
01.04.2025 Три слабых места: Найдены способы обойти авторизацию в Ubuntu Linux

дователи компании Qualys обнаружили три способа обойти ограничения некоторых функций безопасности в Ubuntu Linux. В конечном счете это может привести к повышению привилегий текущего локального

29.01.2025 Новые версии Linux Ubuntu ломают ПК со старыми видеокартами Nvidia. Чтобы все работало, нужно навсегда забыть об обновлениях

Старому не место в новом Владельцы древних по нынешним меркам ПК под управлением Ubuntu при очередном обновлении системы могут столкнуться с некорректной работой видеокарты Nvidia. Как пишет The Register, все дело в свежих драйверах для этих карт – в них может не оказаться

28.11.2024 Вышел безопасный Linux-дистрибутив, основанный на Ubuntu, с дизайном как у Windows и macOS. Видео

ть, и что у нее открытый исходный код, но при этом почти на каждой странице своего сайта, доступного, в том числе, на русском языке, намекают, что неплохо было бы пожертвовать им немного денег. Почти Ubuntu По словам разработчиков, все оригинальные компоненты elementary OS 8 написаны с использованием языка программирования Vala в собственном фреймворке Granite. В проекте задействованы разли
22.11.2024 С легкой руки Торвальдса Linux раньше срока лишился поддержки основной файловой системы Ubuntu и SUSE. Ее создал кровожадный убийца, получивший пожизненный срок

ивы SUSE и openSUSE в прошлом были очень тесно связаны с ReiserFS, так как до октября 2006 г. она была основной файловой системой в них. Также в числе основных она в разное время была в дистрибутивах Ubuntu, Slackware, Gentoo, Archlinux и многих других. Нейросеть «Кандинский» Ядро Linux избавили от поддержки еще одной устаревшей разработки ReiserFS – это в целом самая первая журналируемая ф
14.11.2024 Роскомнадзор получил патент на софт для ИБ-мониторинга интернета, созданный на британском Linux-дистрибутиве

ого Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), сообщил Forbes. «Вепрь» создан для ОС Ubuntu, как указано в карточке программы. ИС «Вепрь» разработана для работы в ОС семейства Li
05.11.2024 Linux, более популярный, чем Ubuntu, превращается в Windows. Он будет следить за пользователями и передавать данные разработчикам

щений за последние 12 месяцев. Более популярны только Debian, EndeavourOS, Mint и MX Linux (в порядке возрастания суммарного количества визитов). Примечательно, что Manjaro в этом рейнтинге опережает Ubuntu и Fedora, которые расположились на шестой и седьмой строчках соответственно. Все это свидетельствует об интересе пользователей к дистрибутиву, однако не позволяет объективно оценить реал
23.08.2024 Пользователей Ubuntu Linux оставили без новейшего браузера Chrome

Пользователи LTS-релиза Ubuntu остались без нового Chrome Пользователи Ubuntu 18.04 не смогли штатно обновиться до новейшей браузера Chrome 128, поскольку корпорация Google приняла решение свернуть поддержку эт
13.08.2024 Самый популярный в мире Linux будет выходить с нестабильным ядром, чтобы угодить пользователям

Новая политика Canonical Британская компания Canonical, разработчик Linux-дистрибутива Ubuntu, изменяет политику формирования будущих релизов фирменной операционной системы. Теперь
03.07.2024 Российским программистам объявлен бойкот. Известный разработчик закрыл доступ к своим пакетам PHP, Ubuntu и Debian

й в сообществе свободного программного обеспечения чешский разработчик Онджей Суры (Ondrej Sury) закрыл им доступ к своим репозиториям, в которых хранит различные PHP-пакеты, в том числе для Debian и Ubuntu. Первым внимание на это обратил пользователь «Хабра» под псевдонимом Tannenfels. Речь о так называемых «персональных архивах пакетов» (Personal Package Archive, PPA). Под этим термином п
06.06.2024 Вышла спецверсия Ubuntu Core для интернета вещей

Релиз новой версии В начале июня 2024 г. компания Canonical официально выпустила Ubuntu Core 24, версию Ubuntu, предназначенную для интеллектуальных периферийных устро
04.04.2024 В Linux 11 лет скрывалась уязвимость, позволяющая красть чужие пароли. Особенно уязвимы Debian и Ubuntu

errante), выявивший уязвимость, эксплуатация уязвимости возможна при условии, что в системе активна утилита mesg, а для команды wall выставлены разрешения setgid. Оба условия по умолчанию соблюдены в Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) и Debian 12.5 (Bookworm). Ферранте уже опубликовал демонстрационный эксплойт, а заодно описал сразу несколько сценариев, при которых уязвимость может сработат
29.03.2024 SpaceWeb отмечает рост перехода веб-разработчиков на Ubuntu

Администраторы и разработчики сайтов стали чаще использовать Ubuntu 22 для работы с виртуальными серверами. Спрос на операционную систему вырос почти в пять раз. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb. Хостинг-провайдер SpaceWeb оценил востребован
26.03.2024 Самый популярный в мире Linux вводит платные обновления

их пользователей компания Canonical вводит систему платных обновлений для своего Linux-дистрибутива Ubuntu. Как пишет портал Neowin, регулярные перечисления средств на счета Canonical обеспечат
26.02.2024 Debian, Ubuntu, Red Hat и другие Linux под ударом из-за критической «дыры» в загрузчике

8 балла по шкале CVSS). При определённых условиях этот «баг», получивший оценку CVE-2023-40547, позволяет запускать произвольный код удалённо. Проблема затрагивает как минимум Debian, Red Hat, SUSE и Ubuntu. «Поддерживаемая shim функция загрузки через http (httpboot.c) при парсинге HTTP-ответа принимает на веру величины, задаваемые потенциальным злоумышленником, тем самым открывая возможнос
02.02.2024 Критическая «дыра» в фундаментальной библиотеке позволяет взломать Ubuntu, Fedora и Debian и другие дистрибутивы Linux

ак «необычайно длинные» аргументы argv[o] или opnlog(), однако проблема усугубляется распространенностью уязвимой библиотеки. На данный момент подтверждено, что уязвимость затрагивает Debian 12 и 13, Ubuntu 23.04 и 23.10 и Fedora 37-39. Как показали эксперименты с эксплойтом, любой неавторизованный пользователь может добиться административных (root) привилегий. Эксперты Qualys полагают, что
13.10.2023 Новейшая Linux Ubuntu вышла и тут же исчезла из доступа из-за оскорбительных реплик в украинском переводе

Суета вокруг Ubuntu Компания Canonical, возглавляющая работу над популярным дистрибутивом Linux Ubuntu<
06.10.2023 В Linux Ubuntu, Debian и Fedora есть огромная дыра, которая пряталась годами. В миллионах систем можно получить root-доступ, эксплойты уже готовы

ысить свои привилегии на взламываемой системе до максимальных. Другими словами, эксплуатация «дыры» открывает ему root-доступ. Looney Tunables была найдена в целом списке Linux-дистрибутивов, включая Ubuntu 22.04 и 23.04, Fedora 37 и 38, а также Debian 12 и 13. «Дыру» выявили ИБ-эксперты из команды Qualys Threat Research Unit (TRU), наглядно продемонстрировавшие последствия ее использования
11.08.2023 Армия самой населенной страны мира переходит с Windows на «клон» Linux Ubuntu

боткой сразу нескольких ОС, претендующих на звание национальной. Что такое Maya OS Maya OS – операционная система, созданная индийскими специалистами и базирующаяся на популярном дистрибутиве Linux – Ubuntu компании Canonical. По данным Indian Express, Maya OS схожа с Windows по функциональности и пользовательскому интерфейсу. В Maya ОС реализован особый набор функций безопасности под назва
27.03.2023 Хуже Windows. Популярнейший дистрибутив Linux Ubuntu кишит уязвимостями нулевого дня

Переход на Linux не спасет OC Ubuntu, самый известный и популярный дистрибутив Linux, оказался максимально небезопасным для пользователей. Менее чем за трое суток хакеры выявили в ней три крупных уязвимости нулевого дня, ко
27.02.2023 В «клонах» Linux Ubuntu быстрый менеджер пакетов принудительно заменят на неповоротливого конкурента

Без Flatpak в Ubuntu flavours Компания Canonical запретила разработчикам сертифицированных модификаций свое
17.02.2023 Выпущен сверхзащищенный смартфон с большим аккумулятором, двумя ОС на выбор и без всякого Android. Цена. Видео

на базе специальной фирменной системы Volla OS, но также существует его версия с предустановленной Ubuntu Touch. По своим аппаратным возможностям это смартфон среднебюджетного уровня, если не

14.10.2022 Linux Ubuntu начала спамить рекламой прямо в командной строке. Пользователи в бешенстве

Системный спам Компания Canonical, разработчик Linux-дистрибутива Ubuntu, вывела многих пользователей из себя. С ее легкой руки в Ubuntu, являющемся сам
01.09.2022 Обновление Ubuntu сломало облако Microsoft Azure

И всё сломалось Пользователи виртуальных машин на базе операционной системы Ubuntu 18.04 столкнулись с отказом в работе в облаке Microsoft Azure. Судя по всему, источником сбоев стал один из компонентов Ubuntu. Проблемы начались ранним утром 30 августа 2022 г. п
06.04.2022 Самый популярный дистрибутив Linux сбежал из России. Прекращена поддержка бизнес-пользователей, включая платных

Россия осталась без Ubuntu Компания Canonical, разработчик знаменитого Linux-дистрибутива Ubuntu, объявила
01.03.2022 Создатели Linux Ubuntu задумали превратить все гаджеты с дисплеями в «облачные Android-смартфоны». Видео

Android-приложения в массы Компания Canonical, разработчик ОС Linux Ubuntu, заявила о работе над проектом так называемого «облачного смартфона» с Android. Идея заключается в возможности запуска Android-приложений на почти любом современном устройстве, у к
18.02.2022 Брешь в популярном ПО открыла путь к захвату ПК на Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora

на большей части дистрибутивов Linux. Многие из них контейнированы, чтобы избежать проблем с безопасностью. Ошибка в системе Snap под Linux позволяла повышать привилегии в системе Snap используется в Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, Kali Linux и некоторых других дистрибутивах. Только локально Эксперты компании Qualys, выявившие уязвимость CVE-2021-44731, указывают, что ее удаленная эксплуата
20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows

вычислительной сети с пропускной способностью не хуже 1 Гбит/с, сетевые интерфейсы, настроенное специализированное ПО. Различные виртуальные машины в ЦОДе должны будут работать преимущественно на ОС Ubuntu 16.04.2 LTS (либо Ubuntu 18.04 LTS), а также на российской ОС «Альт Линукс СПТ» 7.0 (либо «Альт 8 СП») компании «Базальт СПО» и Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition (
28.09.2021 Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool

сматривать видео в реальном времени и изучать архивы записей могли порядка 10 тыс. сотрудников органов исполнительной власти и 6 тыс. представителей правоохранительных органов. Распознавание будет на Ubuntu и Tarantool В техзадании на модернизацию ЕЦХД отмечается, что подсистема аутентификации по лицу в качестве ОС станет использовать Ubuntu — основанный на Debian свободный дистрибут
21.07.2021 Гигантские «дыры» в Linux вызывают крах системы и позволяют запускать любой код. Под угрозой Debian, Ubuntu, Red Hat

атея увенчалась успехом в Debian 11, Fedora 34, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6, 7 и 8. а также в Ubuntu версий 20.04, 20.10 и 21.04, то есть самых современных на момент публикации материала.
02.02.2021 Создан прямой конкурент Android и iOS на базе Ubuntu. Он уже работает. Видео

ов и планшетов. Jingling – это китайская компания, а ее новая ОС базируется на операционной системе Ubuntu. Несмотря на то, что проект находится на ранней стадии разработки, он уже способен вып
19.11.2020 Десятилетний разработчик выпустил «убийцу» Chrome OS

Конкурент Chrome OS с Ubuntu внутри Разработчик из Нью-Дели (Индия) Рудра Сарасват (Rudra Saraswat) выпустил первую

Публикаций - 1011, упоминаний - 1298

Linux и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 250
Canonical 221 183
Red Hat 1378 134
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 128
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 126
Intel Corporation 12811 116
Google LLC 12688 79
IBM - International Business Machines Corp 9699 68
Oracle Corporation 7074 67
Apple Inc 13154 59
Dell EMC 5180 58
AMD - Advanced Micro Devices 4641 54
Microsoft Corporation - GitHub 1075 47
Broadcom - VMware 2610 41
HP Inc. 5883 39
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 36
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 33
Nvidia Corp 4002 31
9594 31
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 29
Dell Technologies - Dell Computer 2219 29
OpenText - Micro Focus - Novell 880 27
Samsung Electronics 11064 26
Lenovo Group 2446 24
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 23
X Corp - Twitter 2938 22
Telegram Group 2940 21
Almalinux Open Source Foundation 46 21
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 21
Cisco Systems 5372 21
Huawei 4676 21
Meta Platforms - Facebook 4621 20
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 19
Ред Софт - Red Soft 1236 18
SAP SE 5601 17
Amazon Inc - Amazon.com 3277 17
Yandex - Яндекс 9216 16
Qualys 73 15
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 15
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Royal Dutch Shell - Шелл 233 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 5
Россети Ленэнерго 1699 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Microsoft - LinkedIn 699 4
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 4
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 4
eBay Inc 1640 4
Почта России ПАО 2370 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Альфа-Банк 1979 3
Северсталь ПАО - Severstal 629 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Транснефть 335 3
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
Y Combinator - венчурный фонд 57 3
NGI Fund 36 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Kickstarter 136 2
Visa International 1993 2
ПСБ - Промсвязьбанк 963 2
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 2
Лента - Утконос 180 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 2
Honda Motor Company - HND 240 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 66
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 53
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 44
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 16
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 16
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 11
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 6
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 4
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 4
U.S. GAO - Government Accountability Office - Счётная палата США - GAO - General Accounting Office - Главная счетная комиссия - контрольно-ревизионная служба Конгресса США 73 4
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 4
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 16
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 14
Apache Software Foundation - ASF 231 10
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 5
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
OIN - Open Invention Network 24 3
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 2
OLPC - One Laptop per Child 82 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 2
ГосИнформСистемы 160 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Демократическая политическая партия США 122 1
Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 26 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 25 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 24 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
Russian Open Source Foundation 8 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 637
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 323
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 266
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 213
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 177
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 174
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 166
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 161
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 142
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 140
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 126
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 124
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 123
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 117
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 104
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 100
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 100
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 91
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 91
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 87
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 84
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 81
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 81
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 80
LTS - Long-Term Support - LTSC - Long-Term Servicing Channel - LTSB - Long-Term Servicing Branch - Долгосрочная поддержка программного обеспечения 185 78
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 72
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 71
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 70
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 68
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 68
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 68
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 66
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 65
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 65
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 62
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 61
Repository - Репозиторий 1176 58
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 58
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 55
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 55
Linux OS 11533 653
Microsoft Windows 16882 400
Linux - Debian GNU 567 280
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 359 144
Fedora Project - Linux Fedora - Fedora Core - Fedora Foundation 252 140
Google Android 15243 135
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 111
Microsoft Windows 10 1938 98
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 573 96
Apple macOS 2419 93
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 90
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 80
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 72
Mozilla Firefox - браузер 1951 70
Apple iOS 8583 64
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 59
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 731 57
Intel x86 - архитектура процессора 2151 55
Linux KDE Plasma 265 53
Apache OpenOffice 490 52
Microsoft Office 4170 50
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 49
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 49
Oracle Java - язык программирования 3469 48
Microsoft Windows XP 2431 47
Google Chrome - браузер 1701 46
Microsoft Windows 11 827 43
Microsoft Windows 7 2007 43
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 42
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 41
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 41
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 36
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 34
Docker - Платформа распределённых приложений 543 34
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 34
Oracle EL - Oracle Enterprise Linux - Oracle Autonomous Linux Oracle Unbreakable Linux - Oracle Unbreakable Enterprise Kernel - Oracle Public Yum Server 177 33
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 33
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 32
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 31
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 31
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 75 49
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 236 19
Новодворский Алексей 114 11
Мельникова Анастасия 440 11
Зайцев Михаил 345 10
Stallman Richard - Столлман Ричард 76 10
Путин Владимир 3454 6
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 5
Сорокин Дмитрий 64 5
Zemlin Jim - Землин Джим 26 5
Рустамов Рустам 548 4
Парфентьев Алексей 183 4
Одинцов Дмитрий 119 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 4
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 4
Hubner Anne - Хюбнер Энн 5 4
Рамендик Михаил 19 4
Самборский Дмитрий 7 4
Murdock Ian - Мердок Ян - Мердок Иан 9 4
Silber Jane - Сильбер Джейн 4 4
Дуров Павел 329 3
Глазков Александр 151 3
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 3
Комиссаров Дмитрий 248 3
Рубанов Владимир 76 3
Смирнов Алексей 269 3
Иванов Борис 64 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Шашкин Алексей 61 3
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 3
Kroah-Hartman Greg - Кроа-Хартман Грег 31 3
Варов Константин 24 3
Готальский Михаил 95 3
Врацкий Андрей 175 3
Алкснис Виктор 70 3
Garret Matthew - Гаррет Мэтью 15 3
George Steve - Джордж Стив 3 3
Галушкин Олег 182 3
Рейман Леонид 1065 3
Шадаев Максут 1210 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 387
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 126
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 94
Европа 24964 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 54
Германия - Федеративная Республика 13221 46
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 42
Франция - Французская Республика 8177 37
Испания - Королевство 3840 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Германия - Бавария - Мюнхен 485 21
Япония 13807 21
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 18
Земля - планета Солнечной системы 10865 17
Китай - Тайвань 4245 15
Финляндия - Финляндская Республика 3697 15
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 514 14
Бразилия - Федеративная Республика 2520 13
Украина 7928 13
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 476 13
Южная Корея - Республика 7052 12
Азия - Азиатский регион 5920 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 11
США - Калифорния 4829 9
Нидерланды 3746 9
Индия - Bharat 5869 9
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 8
США - Вашингтон - Редмонд 238 8
Беларусь - Белоруссия 6289 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 8
Португалия - Португальская Республика 956 7
Китай - Пекин - Beijing 1096 7
Польша - Республика 2031 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 1086 7
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 6
Испания - Каталония - Барселона 752 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 6
Россия - ЦФО - Рязанская область 633 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 168
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 102
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 91
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 78
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 77
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 40
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 40
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 39
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 30
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 29
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 27
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 25
Английский язык 7030 25
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 25
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 24
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 24
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 23
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1377 23
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 22
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 21
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 20
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 20
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 20
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 18
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2541 18
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 18
Образование в России 2893 17
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 16
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 13
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 13
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 13
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 13
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 13
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 12
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 12
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 12
Аренда 2687 12
The Register - The Register Hardware 1784 33
ZDnet 663 26
Liliputing 76 19
Reddit 398 11
DistroWatch 13 10
Phoronix 59 9
Neowin 217 7
Tom’s Hardware 600 6
Ars Technica 450 6
The Verge - Издание 619 6
Wikipedia - Википедия 650 6
CNX Software 18 5
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
InformationWeek 241 4
CNET Networks - CNET News 1643 4
Bloomberg 1627 3
BleepingComputer - Издание 458 3
Engadget - Блог о технологиях 429 3
N+1 - Издание 188 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 3
Inquirer 463 3
Naspers - Prosus Ventures - Stack Overflow - сайт вопросов и ответов для программистов 63 3
Известия ИД 770 3
TechSpot 188 3
TechnologyAdvice - eWeek 230 3
Forbes - Форбс 1002 3
TAdviser - Центр выбора технологий 468 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 2
Ведомости 1466 2
The Guardian - Британская газета 406 2
DigiTimes - Издание 1331 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 2
Gizmodo 133 2
TechRadar 97 2
Softpedia.com 7 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 2
CVE Details 4 2
Открытые системы ИД 176 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 13
IDC - International Data Corporation 4975 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 11
Gartner - Гартнер 3658 10
ABI Research 236 2
Informa - Ovum - Omdia 155 2
Net Applications 127 2
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Microsoft Research 144 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Gartner Peer Insights - Gartner Peer Reviews 8 1
CNews Инновация года - награда 155 1
Strategy Analytics 285 1
G2 Crowd: Grid Report for Server Backup 1 1
Privacy International 16 1
Microsoft Security Intelligence Report 14 1
W3Techs 14 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 1
Technavio 29 1
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 35 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - CCID - China Center of Information Industry Development - Китайский Центр развития информационной индустрии - CCID Consulting 7 1
Top10VPN 6 1
Evans Data 12 1
Juniper Research 131 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 4
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 20 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 2
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 41 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 76 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
TED Talks 36 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха - Institute of Robotics and Intelligent Systems 54 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 43 1
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 1
VU - Vrije Universiteit Amsterdam - Амстердамский свободный университет 7 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 1
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 51 1
TU Graz - Graz University of Technology - Технологического университета в Граце - Грацский технический университет 12 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 18 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 10 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 34
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 19
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 9
Microsoft Build - конференция 39 7
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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