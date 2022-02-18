Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Linux Debian GNU Ubuntu Foundation
Публикаций - 628, упоминаний - 869
Linux упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187251, в очереди разбора - 952036.
Создано именных указателей - 84403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187251, в очереди разбора - 952036.
Создано именных указателей - 84403.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru