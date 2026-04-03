Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation

Самый популярный в мире дистрибутив Linux взвинтил требования к компьютеру. Даже Windows не такая прожорливая т Компания Canonical в полтора раза увеличила минимальный требуемый объем оперативной памяти для ОС Ubuntu Linux, пишет Tom’s Hardware. Отныне эта ОС входит в число самых «прожорливых» на миров

Самый популярный дистрибутив Linux под ударом. Проект Ubuntu спустя 12 лет работы покинул один из ключевых разработчиков Минус один руководитель Проект Ubuntu несет потери. Знаменитый и самый известный дистрибутив Linux лишился руководителя разр

В Bi.Zone ZTNA появилась функция поддержки Ubuntu Новая версия клиентского приложения Bi.Zone ZTNA теперь совместима с Ubuntu 22.04–24.04. Это один из самых популярных дистрибутивов Linux. По данным Bi.Zone TDR, Ubuntu используют в работе порядка 70% российских компаний. Обновленная версия Bi.Zone ZTNA п

Релиз «Штурвал 2.12»: next-next-next инсталляция, Ubuntu 24.04 и прочий сахар сервисам; облачное хранилище OpenStack — Cinder CSI (Container Storage Interface) для выделения постоянных томов (PersistentVolume) и их монтирования на ВМ. Также в релиз 2.12 добавлены поддержка ОС Ubuntu 24.04 и интеграция с системой хранения данных Tatlin.Unified, что обеспечивает унифицированное управление разными типами хранилищ — iSCSI, FC, NFS, SMB, S3. «Мы понимаем, что основные по

Всемирно известная модификация Linux Ubuntu превратилась в вирус. Предупреждавших об этом пользователей блокировали истрибутива Linux Xubuntu взломан неизвестными киберпреступниками. Внешне он никак не изменился – хакеры поменяли лишь все ссылки, которые должны вести на ISO-образ системы. Xubuntu – это модификация Ubuntu для тех, кто не желает разбираться с громоздкой и тяжелой оболочкой GNOME, у которой есть некоторые проблемы с потреблением системных ресурсов. Вместо нее в Xubuntu интегрирована среда X

Москва строит нейросеть для проверки документов мигрантов на основе Ubuntu Linux и PostgreSQL ая патенты, полисы ДМС, свидетельства о рождении и иные правовые документы. На чем создается система В качестве серверной операционной системы планируется использование Windows Server 2012 и выше или Ubuntu Server 16.04.7 и выше. Управление базами данных будет осуществляться с помощью СУБД PostgreSQL 16 или аналогичных решений, обеспечивающих реляционную или объектно-реляционную модель данн

В Linux найдены две «дыры» в Sudo, которые делают сисадмином всех желающих. Под ударом Ubuntu, Debian, Gentoo, Red Hat, SUSE енные бюллетени безопасности по поводу этих двух «багов»: в частности, CVE-2025-32462 затрагивает Alma Linux 8, Alma Linux 9, Alpine Linux, Amazon Linux, Debian, Gentoo, Oracle Linux, Red Hat, SUSE и Ubuntu; CVE-2025-32463 присутствует (или присутствовала, если последние обновления уже установлены) в Alpine Linux, Amazon Linux, Debian, Gentoo, Red Hat, SUSE и Ubuntu.

Новые «дыры» в Linux позволяют красть хэши паролей из Ubuntu, Red Hat и Fedora Не бросайте память куда попало Эксперты компании Qualys выявили две уязвимости, затрагивающие как минимум Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux, Fedora и другие. Эти «баги» открывают возможность для кражи хэшированных паролей. Уязвимость непосредственно затрагивает компоненты apport (в Canonical Ubun

Инженер Microsoft устал от глюков Windows и создал ее замену на базе Linux Ubuntu тавные части Linux и Windows, пишет The Register. Технически это модифицированный дистрибутив Linux Ubuntu, поверх которого установлена оболочка, почти на 100% копирующая интерфейс Windows. Одн

Три слабых места: Найдены способы обойти авторизацию в Ubuntu Linux дователи компании Qualys обнаружили три способа обойти ограничения некоторых функций безопасности в Ubuntu Linux. В конечном счете это может привести к повышению привилегий текущего локального

Новые версии Linux Ubuntu ломают ПК со старыми видеокартами Nvidia. Чтобы все работало, нужно навсегда забыть об обновлениях Старому не место в новом Владельцы древних по нынешним меркам ПК под управлением Ubuntu при очередном обновлении системы могут столкнуться с некорректной работой видеокарты Nvidia. Как пишет The Register, все дело в свежих драйверах для этих карт – в них может не оказаться

Вышел безопасный Linux-дистрибутив, основанный на Ubuntu, с дизайном как у Windows и macOS. Видео ть, и что у нее открытый исходный код, но при этом почти на каждой странице своего сайта, доступного, в том числе, на русском языке, намекают, что неплохо было бы пожертвовать им немного денег. Почти Ubuntu По словам разработчиков, все оригинальные компоненты elementary OS 8 написаны с использованием языка программирования Vala в собственном фреймворке Granite. В проекте задействованы разли

С легкой руки Торвальдса Linux раньше срока лишился поддержки основной файловой системы Ubuntu и SUSE. Ее создал кровожадный убийца, получивший пожизненный срок ивы SUSE и openSUSE в прошлом были очень тесно связаны с ReiserFS, так как до октября 2006 г. она была основной файловой системой в них. Также в числе основных она в разное время была в дистрибутивах Ubuntu, Slackware, Gentoo, Archlinux и многих других. Нейросеть «Кандинский» Ядро Linux избавили от поддержки еще одной устаревшей разработки ReiserFS – это в целом самая первая журналируемая ф

Роскомнадзор получил патент на софт для ИБ-мониторинга интернета, созданный на британском Linux-дистрибутиве ого Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), сообщил Forbes. «Вепрь» создан для ОС Ubuntu, как указано в карточке программы. ИС «Вепрь» разработана для работы в ОС семейства Li

Linux, более популярный, чем Ubuntu, превращается в Windows. Он будет следить за пользователями и передавать данные разработчикам щений за последние 12 месяцев. Более популярны только Debian, EndeavourOS, Mint и MX Linux (в порядке возрастания суммарного количества визитов). Примечательно, что Manjaro в этом рейнтинге опережает Ubuntu и Fedora, которые расположились на шестой и седьмой строчках соответственно. Все это свидетельствует об интересе пользователей к дистрибутиву, однако не позволяет объективно оценить реал

Пользователей Ubuntu Linux оставили без новейшего браузера Chrome Пользователи LTS-релиза Ubuntu остались без нового Chrome Пользователи Ubuntu 18.04 не смогли штатно обновиться до новейшей браузера Chrome 128, поскольку корпорация Google приняла решение свернуть поддержку эт

Самый популярный в мире Linux будет выходить с нестабильным ядром, чтобы угодить пользователям Новая политика Canonical Британская компания Canonical, разработчик Linux-дистрибутива Ubuntu, изменяет политику формирования будущих релизов фирменной операционной системы. Теперь

Российским программистам объявлен бойкот. Известный разработчик закрыл доступ к своим пакетам PHP, Ubuntu и Debian й в сообществе свободного программного обеспечения чешский разработчик Онджей Суры (Ondrej Sury) закрыл им доступ к своим репозиториям, в которых хранит различные PHP-пакеты, в том числе для Debian и Ubuntu. Первым внимание на это обратил пользователь «Хабра» под псевдонимом Tannenfels. Речь о так называемых «персональных архивах пакетов» (Personal Package Archive, PPA). Под этим термином п

Вышла спецверсия Ubuntu Core для интернета вещей Релиз новой версии В начале июня 2024 г. компания Canonical официально выпустила Ubuntu Core 24, версию Ubuntu, предназначенную для интеллектуальных периферийных устро

В Linux 11 лет скрывалась уязвимость, позволяющая красть чужие пароли. Особенно уязвимы Debian и Ubuntu errante), выявивший уязвимость, эксплуатация уязвимости возможна при условии, что в системе активна утилита mesg, а для команды wall выставлены разрешения setgid. Оба условия по умолчанию соблюдены в Ubuntu 22.04 LTS (Jammy Jellyfish) и Debian 12.5 (Bookworm). Ферранте уже опубликовал демонстрационный эксплойт, а заодно описал сразу несколько сценариев, при которых уязвимость может сработат

SpaceWeb отмечает рост перехода веб-разработчиков на Ubuntu Администраторы и разработчики сайтов стали чаще использовать Ubuntu 22 для работы с виртуальными серверами. Спрос на операционную систему вырос почти в пять раз. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb. Хостинг-провайдер SpaceWeb оценил востребован

Самый популярный в мире Linux вводит платные обновления их пользователей компания Canonical вводит систему платных обновлений для своего Linux-дистрибутива Ubuntu. Как пишет портал Neowin, регулярные перечисления средств на счета Canonical обеспечат

Debian, Ubuntu, Red Hat и другие Linux под ударом из-за критической «дыры» в загрузчике 8 балла по шкале CVSS). При определённых условиях этот «баг», получивший оценку CVE-2023-40547, позволяет запускать произвольный код удалённо. Проблема затрагивает как минимум Debian, Red Hat, SUSE и Ubuntu. «Поддерживаемая shim функция загрузки через http (httpboot.c) при парсинге HTTP-ответа принимает на веру величины, задаваемые потенциальным злоумышленником, тем самым открывая возможнос

Критическая «дыра» в фундаментальной библиотеке позволяет взломать Ubuntu, Fedora и Debian и другие дистрибутивы Linux ак «необычайно длинные» аргументы argv[o] или opnlog(), однако проблема усугубляется распространенностью уязвимой библиотеки. На данный момент подтверждено, что уязвимость затрагивает Debian 12 и 13, Ubuntu 23.04 и 23.10 и Fedora 37-39. Как показали эксперименты с эксплойтом, любой неавторизованный пользователь может добиться административных (root) привилегий. Эксперты Qualys полагают, что

Новейшая Linux Ubuntu вышла и тут же исчезла из доступа из-за оскорбительных реплик в украинском переводе Суета вокруг Ubuntu Компания Canonical, возглавляющая работу над популярным дистрибутивом Linux Ubuntu<

В Linux Ubuntu, Debian и Fedora есть огромная дыра, которая пряталась годами. В миллионах систем можно получить root-доступ, эксплойты уже готовы ысить свои привилегии на взламываемой системе до максимальных. Другими словами, эксплуатация «дыры» открывает ему root-доступ. Looney Tunables была найдена в целом списке Linux-дистрибутивов, включая Ubuntu 22.04 и 23.04, Fedora 37 и 38, а также Debian 12 и 13. «Дыру» выявили ИБ-эксперты из команды Qualys Threat Research Unit (TRU), наглядно продемонстрировавшие последствия ее использования

Армия самой населенной страны мира переходит с Windows на «клон» Linux Ubuntu боткой сразу нескольких ОС, претендующих на звание национальной. Что такое Maya OS Maya OS – операционная система, созданная индийскими специалистами и базирующаяся на популярном дистрибутиве Linux – Ubuntu компании Canonical. По данным Indian Express, Maya OS схожа с Windows по функциональности и пользовательскому интерфейсу. В Maya ОС реализован особый набор функций безопасности под назва

Хуже Windows. Популярнейший дистрибутив Linux Ubuntu кишит уязвимостями нулевого дня Переход на Linux не спасет OC Ubuntu, самый известный и популярный дистрибутив Linux, оказался максимально небезопасным для пользователей. Менее чем за трое суток хакеры выявили в ней три крупных уязвимости нулевого дня, ко

В «клонах» Linux Ubuntu быстрый менеджер пакетов принудительно заменят на неповоротливого конкурента Без Flatpak в Ubuntu flavours Компания Canonical запретила разработчикам сертифицированных модификаций свое

Выпущен сверхзащищенный смартфон с большим аккумулятором, двумя ОС на выбор и без всякого Android. Цена. Видео на базе специальной фирменной системы Volla OS, но также существует его версия с предустановленной Ubuntu Touch. По своим аппаратным возможностям это смартфон среднебюджетного уровня, если не

Linux Ubuntu начала спамить рекламой прямо в командной строке. Пользователи в бешенстве Системный спам Компания Canonical, разработчик Linux-дистрибутива Ubuntu, вывела многих пользователей из себя. С ее легкой руки в Ubuntu, являющемся сам

Обновление Ubuntu сломало облако Microsoft Azure И всё сломалось Пользователи виртуальных машин на базе операционной системы Ubuntu 18.04 столкнулись с отказом в работе в облаке Microsoft Azure. Судя по всему, источником сбоев стал один из компонентов Ubuntu. Проблемы начались ранним утром 30 августа 2022 г. п

Самый популярный дистрибутив Linux сбежал из России. Прекращена поддержка бизнес-пользователей, включая платных Россия осталась без Ubuntu Компания Canonical, разработчик знаменитого Linux-дистрибутива Ubuntu, объявила

Создатели Linux Ubuntu задумали превратить все гаджеты с дисплеями в «облачные Android-смартфоны». Видео Android-приложения в массы Компания Canonical, разработчик ОС Linux Ubuntu, заявила о работе над проектом так называемого «облачного смартфона» с Android. Идея заключается в возможности запуска Android-приложений на почти любом современном устройстве, у к

Брешь в популярном ПО открыла путь к захвату ПК на Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora на большей части дистрибутивов Linux. Многие из них контейнированы, чтобы избежать проблем с безопасностью. Ошибка в системе Snap под Linux позволяла повышать привилегии в системе Snap используется в Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora, Kali Linux и некоторых других дистрибутивах. Только локально Эксперты компании Qualys, выявившие уязвимость CVE-2021-44731, указывают, что ее удаленная эксплуата

ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows вычислительной сети с пропускной способностью не хуже 1 Гбит/с, сетевые интерфейсы, настроенное специализированное ПО. Различные виртуальные машины в ЦОДе должны будут работать преимущественно на ОС Ubuntu 16.04.2 LTS (либо Ubuntu 18.04 LTS), а также на российской ОС «Альт Линукс СПТ» 7.0 (либо «Альт 8 СП») компании «Базальт СПО» и Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard Edition (

Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool сматривать видео в реальном времени и изучать архивы записей могли порядка 10 тыс. сотрудников органов исполнительной власти и 6 тыс. представителей правоохранительных органов. Распознавание будет на Ubuntu и Tarantool В техзадании на модернизацию ЕЦХД отмечается, что подсистема аутентификации по лицу в качестве ОС станет использовать Ubuntu — основанный на Debian свободный дистрибут

Гигантские «дыры» в Linux вызывают крах системы и позволяют запускать любой код. Под угрозой Debian, Ubuntu, Red Hat атея увенчалась успехом в Debian 11, Fedora 34, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6, 7 и 8. а также в Ubuntu версий 20.04, 20.10 и 21.04, то есть самых современных на момент публикации материала.

Создан прямой конкурент Android и iOS на базе Ubuntu. Он уже работает. Видео ов и планшетов. Jingling – это китайская компания, а ее новая ОС базируется на операционной системе Ubuntu. Несмотря на то, что проект находится на ранней стадии разработки, он уже способен вып