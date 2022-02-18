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Linux Debian GNU Ubuntu Foundation

Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation


18.02.2022 Брешь в популярном ПО открыла путь к захвату ПК на Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora
20.10.2021 ГИС промышленности ищет себе ЦОД на Ubuntu, Alt Linux и Windows
28.09.2021 Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool
21.07.2021 Гигантские «дыры» в Linux вызывают крах системы и позволяют запускать любой код. Под угрозой Debian, Ubuntu, Red Hat
02.02.2021 Создан прямой конкурент Android и iOS на базе Ubuntu. Он уже работает. Видео
19.11.2020 Десятилетний разработчик выпустил «убийцу» Chrome OS
06.11.2020 МТС строит новое облако вместе с создателями Linux Ubuntu
27.07.2020 Десятилетний разработчик Linux создает «убийцу» Chrome OS
26.06.2020 Начались продажи сверхмощного ноутбука на Linux Ubuntu
18.05.2020 Создан планшет на Linux Ubuntu дешевле $100. Видео
30.04.2020 Разработчики Ubuntu впервые за 16 лет вышли на самоокупаемость
08.04.2020 Хакеры годами ломают серверы на Ubuntu, CentOS и Red Hat. Их не могут поймать
03.04.2020 Выпущен сверхдешевый смартфон на Linux Ubuntu. Видео
11.11.2019 Найден способ взлома крупнейших дистрибутивов Linux. Под ударом Ubuntu, Debian, FreeBSD и другие
28.10.2019 Виртуальный сервер на Linux (Ubuntu)
22.08.2019 Выпущен ноутбук на Linux Ubuntu с новым процессором Intel
21.12.2017 Новая Linux Ubuntu ломает BIOS в ноутбуках
11.07.2017 Microsoft начала раздавать Ubuntu для установки внутри Windows 10. На подходе SUSE и Fedora
12.05.2017 В Windows Store появятся Ubuntu, SUSE и Fedora для установки внутри Windows 10
06.04.2017 Ubuntu возвращается к корням Linux
16.12.2016 В Ubuntu 4 года имелась опасная незакрытая «дыра»
06.12.2016 Ubuntu начала отстрел неугодных клонов
15.09.2016 Stack Group стала сертифицированным партнером Ubuntu
11.08.2016 Социальный образовательный проект Ubuntu Mail переходит в электронный формат
19.07.2016 Взломан главный сайт Linux Ubuntu
11.07.2016 Ubuntu заработала внутри Windows 10
27.05.2016 Ubuntu привели на планшет
07.04.2016 Вышла Windows со встроенной поддержкой Linux Ubuntu
30.03.2016 Microsoft встраивает Linux Ubuntu в Windows 10
29.03.2016 Первый в мире Ubuntu-планшет поступил в продажу. Цены
05.02.2016 Выпущен первый в мире планшет на Linux Ubuntu
11.11.2015 В России начнутся продажи Ubuntu-смартфона
03.09.2015 Главный разработчик Ubuntu для смартфонов покинул проект и уволился
18.05.2015 Производитель знаменитых клонов iPhone выпустил смартфон на Ubuntu Linux
15.05.2015 Ubuntu будет на ноутбуках HP
13.05.2015 HP и Canonical анонсировали запуск ноутбуков и моноблоков с предустановленной ОС Ubuntu в России
10.04.2015 Первый в мире смартфон на Ubuntu вышел на массовый рынок
09.02.2015 В продажу выходит первый в мире смартфон на Ubuntu Linux
29.08.2014 Разработчики Ubuntu признали ошибку, которая удаляет все данные с диска
20.05.2014 Из Ubuntu уходит топ-менеджер и вдохновитель сообщества

Публикаций - 628, упоминаний - 869

Linux упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 168
Canonical 185 147
Red Hat 1183 82
Intel Corporation 11262 75
IBM - International Business Machines Corp 8941 56
Google LLC 10352 54
Apple Inc 10683 51
SUSE 323 51
Dell EMC 4736 49
Oracle Corporation 6035 37
AMD - Advanced Micro Devices 3661 34
HP Inc. 5313 31
РусБИТех - ГК Astra Linux 574 29
Mandriva - Mandrake 144 27
Samsung Electronics 9333 24
Micro Focus - Novell 856 23
GitHub 487 22
Lenovo Group 2077 21
VMware 2025 21
Twitter 2493 19
Huawei 3222 18
Meta Platforms - Facebook 4267 18
Nvidia Corp 3118 17
Cisco Systems 4720 14
Программный продукт ГК 3960 14
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 13
6072 13
SAP SE 4595 13
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 228 12
Amazon Inc - Amazon.com 2650 12
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 11
Adobe Systems 1443 11
ASUS - AsusTek Computer Inc 1827 10
HP - Hewlett-Packard 3567 10
BQ - Bright & Quick - Новая линия 233 10
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 650 9
Acer Group 2311 9
Qualcomm Technologies 1639 8
TrueConf - ТруКонф 273 8
РЖД - Российские железные дороги 1458 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 5
РСХБ - Россельхозбанк 228 4
Почта России ПАО 1853 3
eBay Inc 1576 3
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 3
LinkedIn 558 2
Y Combinator - венчурный фонд 44 2
Альфа-Банк 1476 2
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь 97 2
Honda Motor Company 222 2
Kickstarter 117 2
NGI Fund 34 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
КонсультантПлюс 103 1
Югория - страховая компания 21 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
LEGO 202 1
ПриватБанк - PrivatBank 188 1
Родник 81 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 1
Телемаркер 7 1
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 5 1
Vimeo - Видеохостинг 63 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 61 1
Pearson 30 1
Intel Capital 149 1
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 1
АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 55 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
Ренессанс Страхование 83 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 1
Согласие СК - Согласие-Вита 1112 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Май - Российская торговая компания 416 1
ItellaNLC - Ителла - Itella Logistics 8 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 47
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 33
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 21
Правительство РФ 8292 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 7
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 7
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 5
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 4
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 398 4
Счётная палата РФ 628 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 199 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 170 2
Федеральное казначейство России 1345 2
ЦПУР - Центр перспективных управленческих решений 6 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 2
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым 25 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
Суд Калифорнии - Федеральный суд Центрального округа Калифорнии - Верховный суд Калифорнии - Supreme Court of California - Окружные суды Калифорнии 17 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 8 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 1
Linux Foundation 167 12
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 6
Die Grunen - Германская партия зеленых 9 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 3
Web development - Веб-разработка 0 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 2
OIN - Open Invention Network 22 2
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 2
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 172 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
FreeBSD Foundation 2 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
ASF - Apache Software Foundation 98 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 149 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 43 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 132
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 87
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 80
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 67
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 62
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 61
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 58
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 40
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GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 453 38
ARM64 - Архитектура процессора 1261 35
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 34
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 33
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 33
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5287 31
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 31
Website - Вебсайт 9736 30
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 775 28
DDR - Double data rate 2422 26
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Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 23
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 22
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 21
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 21
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Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 20
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 4017 20
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2110 19
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2270 19
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3132 19
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 19
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 405 18
Linux OS 7669 385
Microsoft Windows 10 11713 202
Linux - Debian GNU 339 146
Google Android 11959 100
Red Hat - Linux Fedora 185 90
Linux CentOS - Community ENTerprise Operating System 204 80
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 397 59
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 51
Apache OpenOffice 448 44
Apple iOS 6422 41
Microsoft Windows XP 2291 40
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 171 39
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 367 38
Oracle Java - язык программирования 2554 37
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 37
Microsoft Windows 2104 36
SUSE openSUSE 68 35
Microsoft Windows 7 1780 35
Apple macOS X - Rhapsody 1495 35
Linux KDE Plasma 180 35
Microsoft Office 3247 33
Apple macOS 1457 32
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 264 30
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 176 29
Google Chrome - браузер 1270 29
Intel x86 - архитектура процессора 1391 27
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 262 27
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 24
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 623 23
Microsoft Windows Vista Longhorn 1564 22
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 21
Python - Высокоуровневый язык программирования 486 20
Microsoft Azure 1276 19
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 19
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 19
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 19
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 140 17
Bash-скрипт 40 17
PHP - Язык программирования 427 17
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 755 17
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 70 45
Новодворский Алексей 104 11
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 147 9
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 65 7
Путин Владимир 2542 5
Зайцев Михаил 164 5
Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 4
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 4
Одинцов Дмитрий 88 4
Исанин Антон 9365 4
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 4
Hubner Anne - Хюбнер Энн 5 4
Глазков Александр 64 3
Алкснис Виктор 66 3
Готальский Михаил 95 3
Рамендик Михаил 19 3
Галушкин Олег 173 3
Варов Константин 24 3
Иванов Борис 53 3
Дуров Павел 230 3
Лысенко Эдуард 238 2
Соловьев Дмитрий 54 2
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 290 2
Jobs Steve - Джобс Стив 996 2
Whitman Margaret - Уитман Мэг 127 2
Новиков Иван 8 2
Шклярук Мария 15 2
Гинятуллин Роман 61 2
Myerson Terry - Майерсон Терри 62 2
Молодых Владимир 27 2
Комиссаров Дмитрий 192 2
Евдокимов Андрей 67 2
Никифоров Николай 1161 2
Лямин Александр 62 2
Аникин Леонид 53 2
Brockschmidt Marc - Брокшмидт Марк 4 2
Мельникова Анастасия 197 2
Рейман Леонид 1009 2
Белов Виктор 36 2
Кирюхин Дмитрий 79 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 151
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 75
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 57
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 27
Германия - Федеративная Республика 8903 27
Франция - Французская Республика 5665 23
Германия - Бавария - Мюнхен 424 18
Япония 10069 17
Испания - Королевство 2917 17
Европа 12319 16
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 12
Бразилия - Федеративная Республика 1945 10
Китай - Тайвань 2115 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 8
Нидерланды 2197 8
Индия - Республика 4263 7
Китай - Пекин - Beijing 870 7
Азия - Азиатский регион 3803 6
Земля - планета Солнечной системы 7427 6
Испания - Каталония - Барселона 707 6
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 6
Австралия - Австралийский Союз 2791 5
Испания - Эстремадура 9 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 5
Португалия - Португальская Республика 788 5
Америка Латинская 1413 5
Украина 6212 5
Италия - Итальянская Республика 3310 5
Южная Корея - Республика 4394 5
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 314 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 4
Канада 3319 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 4
Венесуэла - Боливарианская Республика 267 4
США - Калифорния 3381 4
Россия - ЮФО - Республика Крым 727 4
Финляндия - Финляндская Республика 1816 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 204
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 182
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 12
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 11
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 9
Юриспруденция 1629 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 7
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 6
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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