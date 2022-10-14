Linux Ubuntu начала спамить рекламой прямо в командной строке. Пользователи в бешенстве

Пользователи Linux-дистрибутива Ubuntu обрушили на разработчиков лавину жалоб из-за рекламы внутри штатной утилиты для обновления системы. Создатели Ubuntu регулярно пытаются превратить ОС в рекламную площадку и всякий раз получают один и тот же результат – гнев сообщества, который непросто усмирить.

Системный спам

Компания Canonical, разработчик Linux-дистрибутива Ubuntu, вывела многих пользователей из себя. С ее легкой руки в Ubuntu, являющемся самым популярным дистрибутивом Linux в мире, появилась реклама.

Спам в Ubuntu на данном этапе встроен пока в командную строку (консоль) и появляется только при вводе команды на установку обновлений. Canonical рекламирует саму себя, вернее, свой сервис расширенных обновлений Ubuntu Pro. За деньги пользователи, подписавшиеся на Ubuntu Pro, могут получить, помимо прочего, 10 лет обновлений пакетов и систем безопасности Ubuntu.

Canonical пытается заработать на пользователях

До недавнего времени сервис был исключительно платным, но 12 октября 2022 г. Canonical начала бета-тестирование его бесплатного варианта. Участвовать в тестировании могут как обычные пользователи, так и корпорации, перешедшие на Ubuntu с других операционных систем.

Как выглядит реклама

К бесплатному тарифу Ubuntu Pro можно подключить до пяти устройств. Именно про freeware-версию сервиса и его особенности и говорится в сообщении, выдаваемом в окне командной строки при обновлении операционной системы.

Также сообщение содержит ссылку, ведущую в раздел на сайте Canonical, посвященную Ubuntu Pro. Само наличие подобного сообщения там, где его никто не ожидал увидеть, привело пользователей в бешенство.

Весь шум из-за этого небольшого сообщения в консоли

Они завалили интернет гневными сообщениями. Посты появляются во всех крупных сообществах, в том числе Mastodon и Reddit. Например, на Reddit есть сообщение пользователя Diligent_Equipment59, собравшее к моменту выхода материала почти 1000 комментариев и свыше 6400 «лайков».

Сообщения также появляются на портале AskUbuntu. Но здесь пользователи не выказывают эмоции, хотя не исключено, что все «неугодные» сообщения уже удалены.

Ubuntu как плацдарм для рекламы

Canonical регулярно пытается превратить Ubuntu в своего рода билборд, но каждый раз это приводит лишь к гневу пользователей. Предыдущая попытка была летом 2020 г., когда спам появился в системном приветствии при загрузке ОС.

Но в этом случае Canonical рекламировала вовсе не собственные сервисы, а сторонние сайты. Неизвестно, как долго это продлилось, но пользователи Reddit и других сообществ бушевали несколько недель.

Реклама в системном приветствии Ubuntu

Canonical оказывалась в подобной ситуации и 10 лет назад. Если сейчас речь о рекламе текстового характера, то тогда она должна была быть графической.

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Разработчики решили встроить в бесплатную версию Ubuntu 12.10 рекламу товаров интернет-магазина Amazon. По задумке, она должна была появляться в специальной секции при использовании функции поиска Unity Dash. Как результат – многочисленные жалобы пользователей и, вероятно, подмоченная репутация.

На момент публикации материала не было известно, есть ли у «рекламной платформы» Canonical таргетинг по геолокации. Нельзя исключать, что спам видят и российские пользователи, хотя сама компания еще в апреле 2022 г. ушла из России. Как сообщал CNews, она полностью прекратила поддержку пользователей, включая корпоративных и платных.

Все как у Microsoft

Идею рекламировать свои сервисы в своей же операционной системе Canonical могла подсмотреть у Microsoft, которая, к слову, покинула российский рынок на месяц раньше нее. Софтверный гигант – большой любитель нахваливать свои продукты внутри Windows, за которую, что важно, она просит деньги.

Например, в ноябре 2020 г. в Windows 10 появилась реклама браузера Edge. Гигантский баннер разместился в приложении «Параметры».

В марте 2017 г. Microsoft интегрировала рекламу непосредственно в «Проводник» – штатный файловый менеджер Windows 10. Во время просмотра своих папок пользователи стали видеть предложение оформить подписку Office 365 Personal. А в 2019 г. корпорация пошла еще дальше – она встроила неотключаемую рекламу в штатное приложение Mail and Calendar («Почта и календарь») в Windows 10.