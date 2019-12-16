В Windows 10 появилась реклама. Ее нельзя отключить

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Microsoft интегрировала в приложение «Почта и календарь» в Windows 10 рекламу своих продуктов. Ее нельзя отключить или как-либо настроить – она будет отображаться всегда, занимая значительную часть окна приложения.



Удалить нельзя, отключить - тоже

Корпорация Microsoft добавила в ОС Windows 10 рекламу, которая отображается всем пользователям, хотя и пока не во всех программах. По состоянию на 16 декабря 2019 г. увидеть рекламное объявление могут лишь те, кто пользуется штатными приложениями Mail and Calendar («Почта и календарь»).

Всю новую рекламу, по информации ресурса MSPowerUser, нельзя отключить – Microsoft не предоставляет пользователю такую возможность. Помимо этого, отсутствуют какие-либо варианты настройки ее отображения – она есть всегда, то есть часть рабочего окна приложения всегда недоступна для использования.

Важный момент: реклама в приложениях – это не экспериментальная функция будущих стабильных версий Windows 10, доступная пока только лишь бета-тестерам. По данным Softpedia.com, она есть в стабильной версии 1909, релиз которой состоялся 12 ноября 2019 г. 6 декабря 2019 г. Microsoft начала принудительное обновление Windows 10 до этой версии.

Что рекламирует Microsoft

В настоящее время Mail и Calendar выводят сообщения с предложением попробовать другие программные продукты Microsoft. В частности, «Почта и календарь» предлагает ознакомиться с мобильной версией фирменного почтового клиента Outlook.

Окно программы Почта и календарь с рекламой в нижнем левом углу

Сама ссылка содержит ссылку, которая ведет на официальный портал Microsoft с единственной формой ввода – в нее надо ввести номер телефона, на который корпорация пришлет ссылку для скачивания приложения. Никаких инструкций по установке и использованию на странице нет – есть лишь ссылки на скачивание Outlook под Apple iOS, Google Android и настольной версии под Windows 10.

На 16 декабря 2019 г. не было известно о намерении Microsoft запускать рекламу программных продуктов других компаний – не исключено, что в будущем штатное ПО Microsoft для работы с почтой превратится в виртуальный «рекламный щит».

«Платная» реклама для всех

Даже после установки приложения Outlook на смартфон или планшетный компьютер его реклама в «Почте и календаре» не исчезает. Избавиться от нее нельзя даже тем, кто использует один и тот же почтовый ящик и на ПК, и на мобильном устройстве. Представители головного офиса Microsoft уточнили сотрудникам ресурса Softpedia.com, что реклама будет отображаться вне зависимости от того, на каком почтовом сервисе зарегистрирован электронный адрес пользователя – в этом плане перед ней все равны.

Для сравнения, ОС Windows 7, поддержка которой истекает в январе 2020 г. рекламной площадкой не была, как и Windows XP, от которой Microsoft отказалась в апреле 2014 г. Это две наиболее популярные пользовательские ОС Microsoft (не считая самой Windows 10), вышедшие с начала XXI века.

Не в первый раз

Для Microsoft внедрение рекламы в «Почту и календарь» не стало первой попыткой дополнительной «монетизации» своей операционной системы. Первая была предпринята практически сразу после ее релиза в июле 2015.

В октябре 2015 г., как сообщал CNews, Microsoft добавила в меню «Пуск» в новой на тот момент тестовой сборке Windows за номером 10565 блок с рекламой приложений. В частности, там отображался блок со ссылкой на рекомендуемое приложение в Windows Store. Однако на тот момент этот блок можно было отключить – пользователь мог скрыть рекомендацию конкретного приложения либо отключить весь блок. Это можно было сделать, нажав на правую клавишу мыши или в персонализации в системных настройках.

В марте 2017 г. Microsoft начала предлагать пользователям Windows 10 купить место в облачном хранилище OneDrive объемом 1 ТБ. Рекламный блок был встроен прямо в «Проводник» – штатный файловый менеджер. Также Microsoft пыталась рекламировать свой браузер Edge – Windows 10 показывала уведомления, что он потребляет меньше ресурсов, чем Chrome. В итоге, спустя несколько лет после этих событий, Edge и сам перебрался на движок Chromium, хотя изначально работал на проприетарном EdgeHTML.