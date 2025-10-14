Разделы

Microsoft Edge MS Edge браузер

Microsoft Edge - MS Edge - браузер

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


14.10.2025 Проклятие Internet Explorer живо. Самый дырявый браузер в мире даже после «смерти» портит жизнь миллионам людей. Опрос

оте с очень старыми сайтами, которые не обновлялись десятилетиями и корректно отображаются только в Internet Explorer. Ограничить доступ к этому режиму Microsoft решила на основании того, что в
11.07.2024 Древний и самый «дырявый» браузер Internet Explorer пробудился. С его помощью хакеры кошмарят пользователей Windows 10 и 11

Internet Explorer вернулся Киберпреступники выявили в новых версиях ОС Windows уязвимость, позволяющую атаковать компьютеры при помощи браузера Internet Explorer, пишет портал PC Mag. Это древний обозреватель родом из 1995 г., очень медленный, устаревший и небезопасный, в чем Microsoft официально созналась в феврале 2019 г. Летом 2022

30.01.2024 Безопасность пользователей Chrome – пустой звук. Microsoft, не стесняясь, крадет все их секреты. Опрос

и пр. Функция копирования скрытая – придется потрудиться, чтобы найти ее в настройках. Что задумала Microsoft Edge – мало кому нужный браузер, даже несмотря на то, что он поставляется вместе с

22.06.2023 «Яндекс браузер» для организаций начинает тестировать режим совместимости с Internet Explorer и запускает новые политики безопасности

«Яндекс браузер» начинал тестировать режим совместимости для организаций с Internet Explorer, а также запустил новые политики, которые сделают работу пользователей и администраторов удобнее и безопаснее. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». Совместимость с

03.05.2023 Обновление Windows поломало браузер Chrome, чтобы пользователи перешли на Microsoft Edge

я только тогда, когда Chrome выбран в качестве браузера по умолчанию. Замена обозревателя Google на Microsoft Edge полностью решает проблему навязчивых всплывающих окон. На форуме поддержки Goo
10.03.2023 Портал госзакупок прекращает работать в браузере Internet Explorer

ter за второе полугодие 2022 г., Chrome занимал первое место по популярности в мире с долей 66,16%. Microsoft Edge является вторым по популярности настольным браузером с гораздо более скромными
27.01.2023 Встроенный в Windows браузер Edge стал полностью неудаляемым. Даже с рабочего стола

государственных регуляторов в связи с этим. Тактика агрессивного продвижения Edge Microsoft неоднократно предпринимала попытки заставить пользователей своей операционной системы полюбить обновленный браузер Edge. Выбранные корпорацией способы продвижения своего продукта временами оказывались весьма спорными и вызывали раздражение пользователей и недоумение журналистов профильных изданий. Т
06.10.2022 Chrome стал самым «дырявым» браузером. Internet Explorer за ним не угнаться

я до февраля 2013 г. Opera работал на движке Presto. В 2017 г. код этого движка был выложен в Сеть. Microsoft Edge до апреля 2019 г. строился на EdgeHTML. Пользователей безопасность не интересу
19.09.2022 Мир перевернулся. Google Chrome начал без спроса передирать идеи для развития у браузера Microsoft Edge

ланных на его основе. В числе тех, кто добровольно-принудительно делится с ним нововведениями, есть Microsoft Edge, пишет портал Neowin. Одной из функций, которой браузер Microsoft «поделится»

15.06.2022 Microsoft похоронила Internet Explorer. Это больно ударило по десяткам тысяч компаний по всему миру

Internet Explorer все еще востребован Корпорация Microsoft прекратила поддержку браузера Internet Explorer, который в августе 2022 г. отметит свое 27-летие. Как пишет Neowin, это стало настоящей неожиданностью для десятков тысяч корпораций со всего света. Согласно отчету исследоват
12.05.2022 Сайт госзакупок перестанет корректно работать в древнем браузере Microsoft

E Российский портал госзакупок выпустил рекомендацию по скорейшему отказу от использования браузера Internet Explorer при работе с этим ресурсом. Это напрямую связано с решением корпорации Micr
16.11.2021 Microsoft пресекла уловки пользователей, игнорировавших встроенный в Windows браузер Edge

eDeflector, встроенного в разрабатываемые ими браузеры. Mozilla Firefox является прямым конкурентом Microsoft Edge, поэтому внедрение подобной функции могло негативно сказаться на популярности

10.09.2021 Хакеры захватывают ПК через критическую брешь в движке Microsoft Internet Explorer

t изучает сообщения об уязвимости удаленного выполнения кода в MSHTML, которая затрагивает Microsoft Windows». MSHTML, также известный как Trident — это браузерный движок, разработанный для Microsoft Internet Explorer. Движок представляет собой программу, которая обеспечивает отображение содержимого веб-страниц на экране компьютера в читаемом виде. MSHTML также используется в документах Mic
09.08.2021 «Северокорейская» уязвимость в Internet Explorer используется для атак на крымских пользователей

Старый баг Неизвестные злоумышленники пытаются устанавливать RAT-троянец на базе VBA, используя уже устранённую уязвимость в Internet Explorer. Троянец способен загружать и запускать дополнительные модули и выводить данные с заражённых систем на удалённый сервер. Установщик распространяется в документе под названием

16.03.2021 Что изменится в Microsoft Edge и Bing в марте

Microsoft объявила о нововведениях, которые затронут браузер Microsoft Edge и поисковую систему Bing. Среди главных изменений: боковая панель для вкладок, новый режим для ускорения запуска и многое другое. Чтобы упростить управление открытыми страницами

17.12.2020 Avast: 28 сторонних расширений для Google Chrome и Microsoft Edge могут быть вредоносными

Avast обнаружила вредоносное ПО, скрытое как минимум в 28 сторонних расширениях для Google Chrome и Microsoft Edge. Расширения связаны с несколькими очень популярными в мире платформами. Вредоносное ПО может перенаправлять трафик пользователей на рекламные или фишинговые сайты, красть личные

11.12.2020 В Сети развернута охота на популярные браузеры. В опасности пользователи Chrome, Firefox, «Яндекс.браузера» и MS Edge

массово распространяют Adrozek – семейство вредоносных программ, представляющих собой модификаторы к обозревателям и встраивающих в них назойливую рекламу. Adrozek отслеживает наличие на ПК браузеров Microsoft Edge, Google Chrome и Mozilla Firefox. Под угрозой также и пользователи, предпочитающие отечественный «Яндекс.браузер», говорится в отчете Microsoft. Почему хакеров интересуют только

25.11.2020 Microsoft запрещает ходить на тысячи популярных сайтов через Internet Explorer, чтобы пользователи быстрее полюбили Edge

: «Веб-сайт, на который вы пытались зайти, не работает в Internet Explorer Вы были перенаправлены в Microsoft Edge, где сможете продолжить просмотр веб-страниц. Для удобного просмотра в Micr
21.09.2020 У Microsoft Edge пропал «аппетит». Он перестанет пожирать память и ресурсы процессора

Microsoft посадит Edge на диету Корпорация Microsoft интегрировала в свой браузер Edge функцию эффективной экономии системных ресурсов компьютера. Она носит название S
31.07.2020 Браузер MS Edge рушится, если использовать поиск Google. Как решить проблему?

Edge поломался Браузер Microsoft Edge начал конфликтовать с поисковым сервисом Google. В новой версии обозревателя о
16.07.2020 Сайт с законопроектами Госдумы больше недоступен для пользователей Firefox. На очереди Chrome, Safari, MS Edge

вышедшей 30 июня 2020 г., не поддерживает работы с протоколами версии ниже TLS 2.0. Законотворческий сайт Госдумы «поссорился» с Firefox Еще в 2018 г разработчики основных веб-бразуеров — Microsoft (Internet Explorer и Edge), Mozilla (Firefox), Apple (Safari) и Google (Chrome) — сообщили, что с 2020 г. перестанут работать с протоколами TLS 1.0 и TLS 1.1. Нечто подобное происходило и в 2015
30.06.2020 Браузер MS Edge при включенном блокировщике рекламы «ломает» YouTube

Edge поломался Пользователи браузера Microsoft Edge стали жаловаться на невозможность просмотра видеороликов на YouTube с настольн
02.04.2020 Браузер Microsoft Edge внезапно вырвался на второе место в мире по популярности

новь не уступило браузеру, разработанному Microsoft. История Edge Первая стабильная версия браузера Microsoft Edge вышла в конце июля 2015 г. в составе дебютировавшей тогда ОС Windows 10. Обозр
21.01.2020 Через Internet Explorer можно захватить ПК на Windows. Microsoft готовит экстренный патч

ная разработка браузера Internet Explorer прекращена с 2015 г., его сменил новый и более защищённый Microsoft Edge; тем не менее, техническая поддержка браузера сохраняется, поскольку во многих
16.01.2020 Новый браузер Microsoft Edge доступен на более чем 90 языках

ется и пользователей мобильной версии браузера на Android и iOS, что означает кроссплатформенность. Microsoft Edge на основе проекта с открытым исходным кодом Chromium позволил улучшить совмест
08.11.2019 Microsoft нашла полезное применение своему поисковику Bing

к вопросов и ответов поможет найти нужную внутреннюю информацию. Что нового в браузере Edge В новом Microsoft Edge предусмотрена функция предотвращения отслеживания (tracking prevention), позво
07.11.2019 Билл Гейтс: Windows Mobile чуть не захватила мир. Но мы облажались из-за Internet Explorer и властей США

ША и прокуроры 19 штатов подали иск против компании в окружной суд Колумбии, США. Причиной стало решение Департамента о том, что Microsoft пытается захватить рынок браузеров за счет интеграции своего Internet Explorer в настольные ОС Windows. Это существенно мешало разработчикам конкурирующих браузеров продвигать свои продукты. Билл Гейтс дает показания по антимонопольному расследованию пер
26.09.2019 Windows можно взломать через Internet Explorer. Microsoft спешно закрывает «дыру»

тоже обогнал IE. При этом доля Internet Explorer до сих пор превосходит показатели нового браузера Microsoft Edge (5,01%), по утверждению разработчиков, более защищённого и производительного.

06.06.2019 Обновление Windows 10 поломало Internet Explorer

естве основного браузера в Windows 10. Компания считает, что пользователи этой ОС должны перейти на Microsoft Edge. Разработчики оставили Internet Explorer в Windows 10 исключительно из соображ
03.05.2019 Разработчики Youtube вступили в заговор, чтобы уничтожить «доставший» всех браузер

Заговор Youtube против Internet Explorer 6 Группа сотрудников видеосервиса Youtube втайне от руководства разработала и в 2009 г. воплотила в жизнь план по «устранению» устаревшего браузера Microsoft Internet Explo
25.03.2019 Украденная бета-версия Microsoft Edge на движке Chromium рассекретила «фишки» браузера

щим браузер Google, без особых трудностей освоиться в новом творении Microsoft. А был ли смысл? Оригинальный Edge, появившийся вместе с Windows 10 в июле 2015 г., заменил собой всем известный браузер Internet Explorer, от которого Microsoft рекомендует отказаться всем без исключения, позаимствовав у него ряд недостатков. В частности, Edge на движке EdgeHTML работает медленнее современных бр
11.03.2019 Microsoft запретила новому Skype Web работать в Internet Explorer

Корпорация Microsoft выпустила обновленную веб-версию своего мессенджера Skype, которая лишилась поддержки целого ряда браузеров, а также операционных систем. Онлайн-сервис больше не работает даже в Internet Explorer – первом фирменном браузере Microsoft, вплоть до 2015 г. входившим в состав ОС Windows в качестве основного веб-обозревателя. Впрочем, сейчас Microsoft даже агитирует всех отк
06.03.2019 Впервые раскрыт дизайн браузера Microsoft Edge на движке Chrome. Фото

В Сети опубликована первая подборка фотографий (скриншотов – снимков экрана) новой версии браузера Microsoft Edge на движке Chromium. Изображения предоставлены ресурсом NeoWin. Чуда не произош
11.02.2019 Microsoft призвал отказаться от Internet Explorer

Microsoft больше не верит в IE Корпорация Microsoft признала свой фирменный браузер Internet Explorer небезопасным и посоветовала отказаться от его использования в качестве осно
26.12.2018 Экстренный патч к Internet Explorer «ломает» ноутбуки Lenovo

Патч с недочётами Экстренный патч к уязвимости в Internet Explorer, выпущенный Microsoft на прошлой неделе, создал крупные проблемы обладателям ноутбуков Lenovo: некоторые из них лишились возможности запускать операционную систему на своих ма
06.08.2018 Через браузер Microsoft Edge можно украсть файлы на ПК. Видео

любого другого файла, который может содержать какой бы то ни было вредоносный компонент или «подтягивать» его извне. Что касается конкретной данной уязвимости, то защита от неё потребует обновления и Microsoft Edge, и приложений Mail и Calendar до последних версий. В других браузерах данная уязвимость отсутствует вне зависимости от версии.
26.07.2018 Google замедляет YouTube в браузерах Firefox, Edge, Safari

ление Петерсон сделал в соцсети Twitter. По его наблюдениям, проблема коснулась браузеров Firefox и Microsoft Edge. Ресурс The Verge отмечает также медленную работу YouTube в браузере Safari. П
01.12.2017 Браузер Microsoft Edge вышел на iPhone, iPad и Android. С оговорками

рфингКомпания Microsoft официально объявила о выпуске финальных коммерческих версий своего браузера Microsoft Edge для мобильных устройств под управлением операционных систем Apple iOS и Google
06.10.2017 Microsoft выпустила браузер Edge для iPhone и Android

Мобильный Microsoft EdgeКомпания Microsoft начала тестирование бета-версий браузера Microsoft Edge, предназначенных для платформ iOS и Android. Принять участие в тестировании ве
04.10.2017 Microsoft выпустит браузер Edge для Android и iOS

Microsoft Edge для Android и iOSУже к концу 2017 г. компания Microsoft выпустит версии браузера Microsoft Edge для Android и iOS. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает францу

Публикаций - 2020, упоминаний - 2161

