Браузер MS Edge при включенном блокировщике рекламы «ломает» YouTube
В браузере Microsoft Edge при попытке просмотра видео на YouTube может возникать неустранимая ошибка. Проблема пока не стала массовой, но ее причина уже известна – в Edge некорректно работают блокировщики рекламы, в частности, AdBlock. Microsoft ищет решение и пока предлагает лишь временно отключать эти расширения.
Edge поломался
Пользователи браузера Microsoft Edge стали жаловаться на невозможность просмотра видеороликов на YouTube с настольных ПК и ноутбуков. Как пишет портал 9to5Google, вместо видео они получали сообщение о возникшей в ходе предварительной загрузки ролика неустранимой ошибки.
Проблема проявляется не у всех пользователей, но может возникнуть как под Windows, так и под macOS. При неудачном стечении обстоятельств на экране просмотра видео появляется надпись на черном фоне, гласящая: «Возникла ошибка. Попробуйте еще раз позднее». Номера у ошибки нет, как и ее описания, и на момент публикации материала не было известно, как широко распространилась возникшая проблема. В то же время, ее источник был установлен.
Кто виноват
Проблема в «несовместимости» видеосервиса Google и браузера Microsoft никак не связана с самим YouTube – она кроется непосредственно в Edge. Вероятность увидеть сообщение об ошибке вместо ролика повышается для тех пользователей, которые установили для браузера расширение, блокирующее показ рекламы.
Важно отметить, что на проблему с просмотром YouTube жалуются только пользователи Edge на базе движка Blink. Оригинальный Edge, вышедший в июле 2015 г. вместе с ОС Windows 10, был переименован в Edge Legacy, и жалоб на него пока не поступало.
Чаще всего проблема возникает с расширениями AdBlock и AdBlock Plus – наиболее широко известными среди пользователей. Они существуют как для Edge, так и для других популярных браузеров.
Ломается YouTube не у всех пользователей, однако закономерность пока не выявлена. Редакция CNews попыталась воспроизвести ошибку на двух компьютерах под управлением Windows 10, и добиться результата удалось лишь на одном из них, притом далеко не с первой попытки. Для «устранения» ошибки достаточно было один или несколько раз обновить страницу с видеороликом. Версия Edge, задействованная в «эксперименте» – 83.0.478.56, последняя из существующих на момент публикации материала.
Что делать
По состоянию на 30 июня 2020 г. у Microsoft не был готов универсальный способ «починки» браузера в виде патча к нему, устраняющего возникшую проблему. Однако компания признала ее существование и сообщила, что ищет пути решения, хотя точные сроки релиза требуемого обновления не назвала.
Пользователям, столкнувшимся с трудностями при просмотре роликов на YouTube и не желающими делать это в каком-либо другом браузере, кроме Edge, Microsoft посоветовала временно отключить все блокировщики рекламы. Вариант с внесением YouTube в белый список блокирощиков представители компании не озвучили.
Дополнительно Microsoft попросила всех пользователей оповещать ее о возникновении подобного рода ошибок при отключенных AdBlock и ему подобных расширениях. Это означает, что компания допускает вероятность присутствия проблемы в основном коде браузера, а не его алгоритмах работы с дополнительными приложениями.
История Edge
Первая стабильная версия браузера Microsoft Edge вышла в конце июля 2015 г. в составе дебютировавшей тогда ОС Windows 10. Обозреватель основывался на собственном движке EdgeHTML, что было основным фактором, мешавшим ему набирать популярность – на этом движке он работал заметно медленнее Chrome. Помимо этого, Microsoft обновляла свой Edge не так оперативно, как Google свой Chrome, что выливалось в несвоевременную интеграцию поддержки современных веб-стандартов и наличие скрытых уязвимостей, из-за которых пользователи могли, например, лишиться личной информации.
В декабре 2018 г. Microsoft отказалась от дальнейшего развития Edge на проприетарном движке и анонсировала его переход на Blink, используемый, в том числе, и в Chrome. Первая версия полностью переработанного настольного браузера вышла в апреле 2019 г.
В апреле 2020 г. новый Microsoft Edge внезапно вырвался на второе место в мире по популярности среди настольных браузеров, обогнав Firefox и сместив его со второго места на третье. По состоянию на 30 июня 2020 г. он по-прежнему удерживал вторую строчку с долей мирового рынка в размере 7,56% против 7,44% у Firefox и 68,5% у Chrome (статистика NetMarketShare).
Не исключено, что взрывной рост популярности частично связан с различными методами Microsoft по его продвижению. К примеру, в конце июня 2020 г. она без предупреждения выпустила обновление для Windows 7, хотя поддержка этой ОС была прекращена еще в январе 2020 г. Апдейт содержал в себе только лишь дистрибутив Edge.